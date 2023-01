–

Actualizaci贸n sobre las condiciones de salud de Alfredo Cospito al d铆a 85 de su huelga de hambre (12 de enero de 2023)

El 12 de enero, d铆a 85 de la huelga de hambre a muerte contra el 41 bis y la cadena perpetua, la emisora antagonista Radio Onda d鈥橴rto difundi贸 una tercera intervenci贸n del m茅dico de confianza que visita peri贸dicamente al compa帽ero anarquista Alfredo Cospito , encarcelado en la prisi贸n de Bancali, en Sassari. Al igual que con las actualizaciones de los d铆as 71 (29 de diciembre) y 78 (5 de enero) de la huelga de hambre, aqu铆 hay una transcripci贸n del discurso y una grabaci贸n de la transmisi贸n:

芦Ha perdido m谩s peso, significativamente, en comparaci贸n con la semana pasada: perdi贸 otros 4,50 kg, hoy pesaba 80 kg. As铆 que para la altura que tiene, unos 1,93 cm, est谩 unos 10 kg por debajo de su peso ideal. La musculatura va disminuyendo progresivamente [鈥. Se enoj贸 un poco porque hoy cuatro diputados del Partido Dem贸crata fueron a visitarlo y reiter贸 que su lucha no es solo por 茅l, sino por todos los que est谩n en el 41 bis. Entonces 茅l no representa el 芦bueno禄 a salvar, sino que es una lucha extendida a todas las personas que viven en el 41 bis [鈥. [Las condiciones de salud de Alfredo] todav铆a son bastante buenas, el hecho de que ha perdido m谩s peso鈥 y esta vez est谩 perdiendo peso significativamente, semana a semana, claramente ya ha consumido lo que antes eran sus dep贸sitos de grasa, ahora (avanza) lentamente hacia un catabolismo muscular, por lo cual, esto obviamente implica 鈥 implicar谩 (porque todav铆a se mantiene erguido) 鈥 una reducci贸n importante de la fuerza [鈥.En mi opini贸n s铆 [es de esperar un deterioro de las condiciones de salud], aunque 茅l siempre menciona a estos camaradas kurdos que llevan incluso un a帽o sin comer -eso me dice-, sin embargo lo hacen con suplementos multivitam铆nicos, cosa que 茅l actualmente no hace. No quiere tomarlos, porque me dice que le dan hambre, entonces se siente fatal con la sensaci贸n de hambre, mientras que sin tomarlos no tiene la sensaci贸n de hambre. Pero sin estos suplementos, por supuesto, la situaci贸n empeora significativamente [鈥禄.

Palabras de Alfredo Cospito y retazos de la cr贸nica de la visita de una delegaci贸n de parlamentari@s del partido Pd a Alfredo el 12/01/2023. Extra铆do del diario 芦La Rep煤bblica禄.13/01/23.

芦Me dejar茅 morir. Mi cuerpo es la 煤ltima protesta禄

Alfredo Cospito es un duro. Su carrera militar (y criminal) habla por 茅l. Ha disparado en la pierna a un dirigente de Ansaldo Nucleares, Roberto Adinolfi, atentado por el que ya ha pagado diez a帽os en la c谩rcel y ha sido condenado por masacre debido a dos bombas colocadas en 2006 delante de la escuela de Carabinieri de Fossano. Desde hace ochenta y seis d铆as est谩 en huelga de hambre contra el r茅gimen 41 bis.

(鈥)禄No digo nada, no hablo con vosotr@s si antes no habl谩is con los otros presos禄. Es la bienvenida a l@s parlamentari@s. La puerta de la celda no se abre del todo ni para la visita de control de l@s parlamentari@s y dialogan con el preso a trav茅s del cangrejo. 芦No soy el 芦preso bueno禄 a salvar. La m铆a es una lucha para cerrar el 41 bis que es un r茅gimen carcelario fuera de las reglas humanas禄.

Cospito aparece demacrado, ya ha perdido 35 kilos desde que empez贸 su lucha contra el ergastolo ostativo y el 41 bis, un r茅gimen al que est谩 sometido desde mayo del a帽o pasado. 芦Yo s茅 que si no resuelvo este problema morir茅. Ser谩 mi 煤ltima batalla -susurra desde la celda, levant谩ndose de la cama con una manta y un gorro de lana en la cabeza- pero ir茅 hasta el final. Yo s贸lo tengo este arma, solo tengo mi cuerpo禄.

Cospito luch贸 desde la c谩rcel y no reniega de nada, no se arrepiente ni se rinde Confirma su desconfianza hacia las instituciones: 芦Yo soy un subversivo, he sido siempre un rebelde. Desde que renegu茅 de la mili. Nunca he aceptado servir al Estado禄. Cospito considera al Estado italiano un enemigo a abatir, pero 驴lo puede el Estado italiano considerar igual?(鈥)

(鈥)禄Yo soy un anarquista, por definici贸n la anarqu铆a no tiene una estructura formal, no tengo redes a las que impartir 贸rdenes. Nosotr@s combatimos al Estado pero no tenemos lazos de ese tipo, por eso no merezco el estar en 41 bis禄(鈥) (鈥)禄Porque el 41 bis es inhumano deber铆a sacarse a tod@s (de el), incluso a los mafiosos禄.禄Este es un problema que vosotr@s desde la pol铆tica deb茅is resolver Yo estoy obligado a usar la huelga de hambre para hacerme o铆r porque es el 煤nico medio que se me permite禄(鈥)

(鈥)禄No se me permiten leer los libros que solicito, solo aquellos que se pueden adquirir en el economato. Me vetan los peri贸dicos nacionales as铆 como ciertos canales de televisi贸n.驴Qu茅 sentido tiene?禄(鈥)

芦Yo ahora me tengo en pie -dice Cospito antes de tumbarse sobre el colch贸n- pero si contin煤o as铆 s茅 que dentro de poco no tendr茅 fuerza para levantarme de esta cama禄.

