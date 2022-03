–

De parte de A Las Barricadas March 3, 2022 10 puntos de vista

Pondremos a continuación diversas actualizaciones sobre la actuación de compas anarquistas de Ucrania y del espacio ruso y bielorruso. Ayer circulaba el rumor de que se iba a aplicar la ley marcial en toda Rusia para el viernes. Hoy veremos alguna confirmación, o si esto, como otras cosas no es más que un rumor sin fundamento. Mientras a nivel mediático Rusia aparece como el enemigo perfecto al que odiar, toda la izquierda rusa se está empezando a mover contra la guerra incluyendo el potente Partido Comunista y algunas centrales sindicales. La imagen de la izquierda ha sido hecha como logo por parte de los antifascistas rusos. En las ciudades rusas continuan las protestas y también las detenciones.

Mientras tanto, Europa no se atreve a intervenir militarmente, por si le cae alguna bomba atómica, pero a la vez lleva una retórica belicista muy peligrosa. Como denuncian todo tipo de colectivos libertarios esta retórica no tiene nada que ver con el No a la guerra. De hecho al contrario, se envían armas a Ucrania. Esa contribución al esfuerzo militar, dicen algunos opinólogos mediáticos, puede ser hecha con el ánimo de empantanar a Rusia en Ucrania, llevándolos a una guerra larga de desgaste. Añadiríamos que una guerra de desgaste es una desgracia para la población civil.

Las compas de Crimethinc han sacado un fanzine que explica el contexto de esta guerra, una visión geopolítica de lo que ha sucedido en esta loca semana.

En el campo militar, quizás lo más actual sea la batalla de Mariupol, ya dentro de la ciudad. Ayer dia 2 los rusos hicieron una ofensiva y bombardeos que duraron 15 horas. Si bien, es cierto que allí se encuentra el batallón nazi Azov, y quizás otras unidades de extrema derecha, lo cierto es que esta es una ciudad de 440.000 habitantes. La población griega (un tercio) denunció el martes que los nazis no les permitían salir y que los iban a utilizar como escudos humanos. Sea como sea, lo cierto es que los rusos apenas han hecho circular ninguna foto de soldados ucranianos nazis, salvo este video. Recordemos que la presencia de nazis en el ejército y las instituciones ucranianas ha sido la justificación de toda esta operación militar y en una semana no hay pruebas de que hayan matado ninguno! Lo cierto es que los combates de Mariupol amenazan con hacer una masacre de grandes proporciones en esa ciudad.

En cuanto a la situación de Kiev, la capital. Allí se ha formado una unidad miliciana de pequeño tamaño, llamada Comité de Resistencia. Al haber repartido el gobierno miles de armas a quienes se querían unir a las milicias ciudadanas, lxs compas anarquistas y antifascistas de la ciudad han aprovechado el momento. Hay algunxs personas más en camino. También hay que decir que existe un llamamiento de la extrema derecha occidental para unirse a las milicias ucranianas y que hay mucha gente indeseable en camino. Así que esperamos que no haya encontronazos.

En la imagen de la izquierda una foto del Comité de Resistencia, enarbolando la bandera anarquista y la del Arsenal de Kiev, el único equipo con hinchada antifascista. Por contra, para que veáis lo complicado de esta situación, los ultras del Dynamo son claramente nazis y banderistas y también hay que decir que tendrán sus propias milicias.

Lo interesante de la situación es que hay todo un movimiento popular en marcha que bloquea carreteras y organiza manifestaciones en todas partes. Es pacífico y utiliza medios de desobediencia civil, tal como ocurre en Energodar el movimiento es ciudadano y no militar. Está protestando mucha gente rusófona contra la invasión y esta población, que antes de la guerra se la suponía proclive a los intereses de Rusia ahora está ondeando banderas ucranianas. Esto es indicativo de que quizás les esté saliendo el tiro por la culata a Putin, al menos en este aspecto.

Muchas personas probablemente ya conocen la revista online anarquista ucraniana Assembly. Esta es una traducción hecha desde un artículo en libcom de su entrevista con algunas actualizaciones. Para obtener apoyo financiero, dirigíos aquí. Esta entrevista se hizo el día 28 justo antes de los grandes bombardeos contra la ciudad. Desde entonces no hay noticias, dado el bloqueo de las comunicaciones. Esperemos que lxs compas estén bien.

La invasión de Ucrania: Llamada de los medios anarquistas desde Kharkov

Si alguien no está al corriente, escribimos sobre los conflictos sociales en Kharkov, los problemas urbanos y ambientales, los esfuerzos auto-organizados para superarlos desde abajo, la historia anarquista local. El objetivo es influir en la opinión pública promoviendo la agenda en el espíritu del anarquismo revolucionario.

En cuanto a la segunda pregunta [qué hacen los anarquistas ucranianos ahora?], empecemos por nosotrxs mismxs. Estamos todxs en Kha [=Kharkov], con la excepción de un miembro con un hijo pequeño, que se fue a salvo a Polonia con sus familiares. Ahora estamos aclarando la situación aquí a los periodistas y activistas extranjeros, que nos han bombardeado con diferentes preguntas y con cartas de solidaridad desde las primeras horas de la guerra. En segundo lugar, participamos en la distribución de bienes de primera necesidad a los vecinos más necesitados. Y uno de nuestros chicos también coordina la ayuda mutua para resolver diversos asuntos a través de chats territoriales de Telegram.

Hay algunas armas de caza y de filo cortante, el material para las molotov tampoco está lejos, pero en general, incluso el cañoneo no es particularmente audible en nuestras casas. En comparación con la otra mitad de la ciudad, tenemos suerte. En los distritos del norte y del este de Kha se producen bombardeos realmente intensos de edificios residenciales con armas pesadas: hoy mismo, 28 de febrero, al menos 11 civiles han muerto y 37 han resultado heridos, entre ellos una familia de dos adultos y tres niños que se quemaron vivos en un coche…

No vemos ningún sentido en cubrir la situación militar. Todos los medios de comunicación y las páginas públicas escriben lo mismo, y no hay ningún deseo de tratar de aumentar sus opiniones difundiendo rumores sin fundamento. Nuestros materiales tratan temas sociales y humanitarios que cubren otros periodistas más bien de sobra.

¿Qué pensamos de todo esto?

Primero unas palabras sobre la declaración pública de nuestros compañeros de la sección rusa de la Asociación Internacional de los Trabajadores. En general, si bien compartimos la condena de ambas camarillas gobernantes, debemos señalar que no han comprendido del todo las causas globales de este infierno. Si la guerra se debe a la competencia por los mercados del gas, ¿por qué Occidente no ha impuesto todavía un embargo al suministro de hidrocarburos rusos? ¿Y quién iba a desviar la atención de la “dictadura sanitaria” con medidas [la invasión militar] 100 veces menos populares entre la población y 100 veces menos rentables para la economía que cualquier restricción covídica? Bueno, vale, ahora no es el momento de profundizar tanto… Según su portavoz, ahora están “contraatacando a los locos bastardos patrióticos con fuerza y fuerza”, pero la proclama no contiene ninguna recomendación concreta, salvo llamamientos de lo más abstracto, que sirven para cualquier momento -y aquí llegamos al siguiente-. Una posición bastante controvertida fue mostrada por nuestros otros aliados cercanos del grupo Bandera Negra con sede en su mayoría en Lviv y Kiev. Por supuesto, si en el distrito de la capital Obolon incluso rifles Kalash[nikov] fueron entregados para la defensa territorial a todo el mundo, sin demasiadas preguntas, es un pecado no aprovechar esto (en Kharkov sólo es posible mediante documentación y con la experiencia pertinente). La pregunta es: ¿es posible ahora llevar a cabo la agitación anarquista en las unidades armadas, o serán sólo carne de cañón allí? Sin embargo, lo principal es que la declaración política de los chicos en su conjunto también sitúa la responsabilidad de esta matanza en ambos bandos burgueses, y esto ciertamente calienta nuestros corazones.

Sea como fuere, la línea general internacionalista se ve ahora así: dejemos que los matones de la guardia blanca de Putler [Putin] se ahoguen en su sangre aquí, pero no debemos ayudar a “nuestro” Estado a salir más fuerte de esta picadora de carne. Qué hacer concretamente: que cada camarada actúe según las circunstancias locales. Hacemos lo que podemos mejor y queremos hablar sólo en nombre de nuestro grupo. Nuestro llamamiento a los camaradas rusos y bielorrusos se ha publicado aquí.

No pueden faltar las analogías históricas. Bandera Negra al final de su declaración apela a la experiencia de Makhno, que luchó tanto contra los imperiales de Denikin como contra los nacionalistas ucranianos, pero la realidad objetiva es que nuestras fuerzas no son ahora comparables ni siquiera con el movimiento anarquista del Imperio Ruso en la reacción tras la derrota de la revolución de 1905-1907. Basándonos en la influencia y los recursos que tenemos, lo más relevante ahora parece ser tomar ejemplo de Chernyshevsky y sus partidarios. Quienes en primer lugar se alegraron del épico fracaso del gendarme coronado Nicolás I en la guerra de Crimea, mientras que no apoyaron a los imperios británico, francés y otomano, ni siquiera como “mal menor”.

Una pequeña nota sobre el crowdfunding. La mencionada campaña de donación de la Asamblea se inició hace varias semanas, antes de la guerra. Por supuesto, ahora no podemos trabajar en este proyecto, pero tras el fin de las hostilidades tendrá una demanda mucho mayor que antes. Por otra parte, tenemos algunos suministros humanitarios propios, y no planeamos comprar nada para este propósito en este momento.

También os invitamos a ver el mayor y más brillante de nuestro informe de hoy. ¡Os interesará incluso sin traducción! [Nota de ALB: Lo tradujimos aquí]

¡Viva la anarquía! ¡Paz a las chozas! ¡Guerra a los palacios!