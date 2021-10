Miles de j贸venes demostraron el lunes que ni Pi帽era ni la casta pol铆tica los han vencido :: Hubo represi贸n pero tambi茅n gran resistencia. Conmemoraci贸n en todo Chile

Dos muertxs, 56 heridxs y 450 detenidxs dej贸 la violenta represi贸n de los carabineros que se produjo el lunes contra las manifestaciones pac铆ficas convocadas por la conmemoraci贸n de los dos a帽os de la revuelta social en Chile.

Un hombre falleci贸 por disparos de arma de fuego mientras que la segunda v铆ctima mortal fue una mujer que muri贸 tras caer de una motocicleta ante los disparos de balas de goma, ambos hechos en Santiago.

La capital chilena concentr贸 las mayor movilizaci贸n, que se repiti贸 a nivel nacional, con barricadas, ataques a una comisar铆a donde hab铆an llevado a manifestantes detenidos y diversas acciones de autodefensa de lxs manifestantes, en su gran mayor铆a j贸venes, contra la desencajada actitud de los carabineros, grupo de matones al servicio del gobierno de Sebasti谩n Pi帽era.

La polic铆a detuvo a 450 personas en todo el pa铆s, 279 de ellos en Santiago, mientras que 56 personas resultaron heridas por el accionar de los represores.

M谩s de 50 manifestaciones se convocaron a nivel nacional para conmemorar los dos a帽os del estallido social del 18 de octubre de 2019 en Chile, detonado por una protesta estudiantil por el alza del precio del pasaje del Metro de Santiago, y que deriv贸 en masivas manifestaciones en las que sus participantes ped铆an una mayor justicia social y que se vaya Pi帽era y toda la casta pol铆tica que lo apa帽a.

Las protestas durante la primavera austral de 2019 dejaron 34 muertos y miles de heridos y detenidos, con m谩s de 400 heridos por balas de goma disparadas directamente a los ojos durante los m谩s de cuatro meses que duraron, hasta la irrupci贸n de la pandemia en marzo de 2020.

Los violentos incidentes provocados por los carabineros contrastaron con las m谩s de 100 mil personas que se reunieron en Plaza de la Dignidad para manifestarse exigiendo la libertad de lxs presxs por luchar.

La manifestaci贸n en esa Plaza se desarroll贸 por casi cuatro horas, sin mayores incidentes hasta que los carabineros empezaron a arrojar gases y agua con qu铆micos.

El bunker de la verg眉enza derribado hasta sus cimientos

El muro con el que Pinochet intent贸 blindar su caballo imaginario, avasallado por el pueblo en lucha.

De lo peque帽o a lo grande, de lo simple a lo complejo, de lo d茅bil a lo fuerte, as铆 debemos golpear hasta hacer caer el modelo de dominaci贸n capitalista y su democracia cartucha. Este 18 de octubre, al cumplirse 2 a帽os desde que se inici贸 la Revuelta Popular, el Pueblo unido e insurrecto sali贸 a expresarse masivamente y de forma multifac茅tica, con todas las formas que tuvo disponibles, con arte y cultura, con convicci贸n, marchas, banderas, gritos, consignas, y respondi贸 a las agresiones policiales con la autodefensa de los luchadores de primera l铆nea.

Y los representantes de las casta pol铆tico-empresarial han salido en una asquerosa campa帽a de criminalizaci贸n de la lucha popular. Y la prensa burguesa, los tribunales vendidos, sus instituciones decadentes salieron asustados defendiendo a sus amos.

—-

19/10/2021.- Chile: A dos a帽os de Revuelta, el pueblo volvi贸 a ganar las calles

No hay mejor regalo para la estima colectiva que reencontrarse con la compa帽erada en la calle. Y mucho m谩s a煤n cuando desde el r茅gimen dictatorial y la casta pol铆tica c贸mplice se ha intentado desanimar y desmovilizar de mil maneras. Pero este pueblo no se ha doblegado en estos dos a帽os, ni siquiera la pandemia pudo acallarlo, y este lunes volvi贸 a demostrar que la Revuelta vive y vive, que la lucha contra el fascismo no permite treguas de ning煤n tipo y sali贸 otra vez a gritar su verdad innegociable: Fuera Pi帽era!!

Este 18 de octubre, sobre todo por la tarde y con la llegada de la noche, se registraron incidentes represivos en diversas ciudades del pa铆s, aunque sobre todo en el centro de la capital, Santiago. La escalera de uno de los parques de mayor valor hist贸rico de la ciudad, el del cerro Santa Luc铆a, fue azotado por las llamas. Un local de comida r谩pida y un supermercado de lujo son algunos de los locales comerciales de la zona afectados por los incendios.

La huida de los manifestantes ante las violentas cargas de Carabineros han provocado la destrucci贸n de la infraestructura p煤blica del centro, donde un manifestante se quem贸 al ser empjado por los represores sobrer una molotov que hab铆a explotado en medio de la represi贸n policial, seg煤n registraron los v铆deos.

Hubo miles de personas 鈥100.000, seg煤n las fuentes鈥 que llegaron hasta el epicentro de las protestas en Plaza Italia, conocida como Plaza Dignidad por una parte de la poblaci贸n. Arrib贸 al lugar Gustavo Gatica, el joven que qued贸 ciego producto de la represi贸n, y que se convirti贸 en un s铆mbolo. 鈥淓l 煤nico camino es el ejemplo de octubre鈥, ha sido la consigna de esta jornada, una frase que se ha replicado a trav茅s de diferentes plataformas. La gente lleg贸 en forma pac铆fica en su mayor铆a, pero la manifestaci贸n por los dos a帽os del 18-O chileno termin贸 entre las represi贸n y la resistencia popular.

Aqu铆 est谩n las im谩genes y videos de una nueva jornada hist贸rica, gracias a nuestros queridos compa帽eros de Radio Plaza de la Dignidad y de Se帽al 3 La Victoria.