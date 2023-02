–

De parte de Indymedia Argentina February 25, 2023

El mes pasado, los gobernadores de C贸rdoba y Santa Fe, Juan Schiaretti y Omar Perotti, abrieron los sobres de las empresas que se presentaron a la licitaci贸n de uno de los 8 tramos del acueducto que llevar谩 agua del R铆o Paran谩 hasta la Docta. La obra, anunciada por el mandatario cordob茅s en su discurso de apertura del per铆odo legislativo 2023, est谩 presupuestada en 440 millones de d贸lares; por lo que m谩s all谩 de no resolver el problema de la crisis h铆drica, va a hipotecar por d茅cadas a los pueblos cordobeses y santafesinos.

(Red Eco) C贸rdoba- Juan Schiaretti afirm贸 que el acueducto se realiza con fondos provenientes de los pa铆ses 谩rabes 鈥渜ue prestan a largu铆simo plazo y a baj铆simas tasas de inter茅s鈥. Y anunci贸 que Arabia Saudita dio la conformidad para financiar otra etapa de la obra: 鈥淓llos manifestaron claramente su decisi贸n de financiar a las dos provincias por otros 100 millones de d贸lares, para hacer otra etapa del acueducto鈥.

Hasta aqu铆 se logr贸 el pr茅stamo de Fondo Soberano de Abu Dhabi (Kuwait) por 50 millones de d贸lares. No hay informaci贸n clara aun de c贸mo se financiar谩 el resto de la obra, pero miradas de empresas francesas e israel铆es est谩n puestas sobre el gran negocio del agua.

El primer tramo de la obra requiere la instalaci贸n de 6 estaciones de bombeo a lo largo de 144 km que separan la localidad de Coronda (Santa Fe) y la de San Francisco (C贸rdoba). La segunda etapa llevar铆a el agua hasta la ciudad de C贸rdoba.

驴Para qu茅 subir agua del R铆o Paran谩?

鈥淩esulta un absurdo geogr谩fico que mientras el R铆o Ctalamochita o Tercero lleva sus aguas desde C贸rdoba hacia el R铆o Paran谩, se pretenda construir un acueducto de 380km de longitud para traer agua del R铆o Paran谩 a C贸rdoba. No s贸lo pagaremos una obra irracional y descabellada, sino que deberemos asumir el costo energ茅tico -permanente- de elevarla 380 metros y de purificarla de los sedimentos barrosos que arrastra el Paran谩 a trav茅s de los aportes de los afluentes como el Bermejo; adem谩s de la contaminaci贸n antr贸pica de su cuenca鈥, afirma el ge贸grafo Pablo Sigismondi, que detalla con claridad en el video que compartimos, lo innecesario de esta mega obra.

鈥淓s que, a simple vista, la idea de llevar el agua a contramano de la pendiente de escurrimiento contrasta con la crisis energ茅tica de nuestro pa铆s y con la propia realidad del Paran谩, que atraviesa el estiaje m谩s largo de su historia, fen贸meno que afecta flora y fauna local, favoreciendo los incendios y poniendo en crisis la producci贸n ict铆cola y las industrias ligadas al r铆o鈥, explica Susana Rins, integrante de Tribuna Ambiental.

Por su parte, Adri谩n Flores, integrante de Autoconvocados en Defensa del Ambiente de R铆o Ceballos, afirma: 鈥淓l acueducto tiene por objeto ampliar la frontera agro-ganadera al norte de C贸rdoba para llevar agua a grandes hect谩reas de producci贸n ganadera que necesitan riego en el norte de la provincia. No tiene como objeto paliar la crisis h铆drica. El acueducto no va a traer m谩s que lo que se podr铆a extraer de las propias cuencas de C贸rdoba. Si se recuperaran las cuencas no se necesitar铆a traer agua de otro lugar. El planteo del gobierno es seguir depredando y abandonar las cuencas de C贸rdoba en el marco de ir avanzando con la frontera agro-ganadera, con los negocios inmobiliarios, con las autov铆as y para eso traer agua de otro lugar. Pero siempre tiene como objetivo encubrir a quienes son los verdaderos responsables de la crisis h铆drica de C贸rdoba: los grupos agr铆colas, los grupos ganaderos generan la crisis h铆drica y despu茅s cuando tienen sequ铆a, reclaman subsidios al estado鈥.

Por otra parte, la obra incumple toda la normativa ambiental existente tanto para la provincia de C贸rdoba como a nivel nacional. 鈥淣i siquiera cuenta con estudios de impacto ambiental, lo que ha llevado a diferentes organizaciones ambientales a impulsar una presentaci贸n ante el Ministerio P煤blico Fiscal pidiendo una investigaci贸n respecto del posible incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico, ocultamiento de la informaci贸n p煤blica y abuso de poder de los gobernadores y de los miembros de la Comisi贸n ejecutora biprovincial del acueducto鈥, explica Rins.

Sigismondi nos acerca varias preguntas que son necesarias para reflexionar sobre el tema del Acueducto:

鈥溌緾u谩nta energ铆a el茅ctrica se necesitar谩 y desde d贸nde se la obtendr谩, sabiendo que es imprescindible para bombear el agua del r铆o que se ubica a m谩s de 350 metros por debajo de la topograf铆a de C贸rdoba?

驴C贸mo se la potabilizar谩, sabiendo que el agua del R铆o Paran谩 transporta los agrot贸xicos de 650.000.000 de hect谩reas de soja y los residuos de la poblaci贸n que habita en su cuenca, estimada en 80.000.000 de habitantes?

驴Qu茅 consecuencias puede tener para el ecosistema de humedales y biodiversidad de la zona desde donde se traer谩 el agua?

驴No ser铆a m谩s econ贸mico y ecol贸gico mejorar y solucionar las obras de infraestructura ya existentes?

驴Por qu茅, mientras y a s贸lo 10 cuadras de la Plaza San Mart铆n, en la ciudad de C贸rdoba, nos inundamos por la falta de desag眉es pluviales, el agua se desperdicia?鈥

Hay alternativas

La obra del acueducto no es necesaria. El ge贸grafo plantea alternativas concretas para enfrentar la crisis h铆drica de la provincia de C贸rdoba:

Sanear los lagos eutrofizados (con presencia excesiva de algas) de los Diques San Roque y Los Molinos.

Captar agua del mismo R铆o Ctalamochita aguas abajo de la central hidroel茅ctrica de Piedras Moras, que est谩 a s贸lo 80 km de distancia de la planta potabilizadora de Bower y con muy poca diferencia de altitud. Adem谩s, en ese lugar el agua del Ctalamuchita no presenta sedimentos, tras atravesar seis diques en su cuenca.

Otra alternativa ser铆a transportarla hasta el ya existente canal (a cielo abierto) que arranca en la central Los Molinos II, entub谩ndolo para evitar p茅rdidas y contaminaci贸n con agrot贸xicos.

Tambi茅n se podr铆a tomar agua directamente del R铆o Anizacate en el Puente Canal, construyendo un azud y elev谩ndola pocas decenas de metros hasta el mismo canal de Los Molinos. Esto nos permitir铆a ampliar la capacidad de la planta potabilizadora de Bower de manera sustancial, utilizando con racionalidad los recursos existentes.

驴Qui茅nes son los responsables de la crisis h铆drica?

鈥淟os agronegocios, junto con los grupos inmobiliarios, son responsables de la p茅rdida del 97% del bosque nativo, que funciona como una f谩brica natural de agua. El desmonte profundiz贸 los problemas h铆dricos de la provincia. El bosque no solo sirve para acumular el agua de las precipitaciones ayudando su infiltraci贸n, sino que tambi茅n funciona como un regulador. Su p茅rdida genera las sequ铆as y tambi茅n las inundaciones鈥, afirma Flores.

鈥淧ara recuperar el agua que nos falta no es necesario traer agua contaminada de un r铆o en bajante. Cordobeses y santafesinos necesitamos que dejen de contaminar el agua que tenemos y para ello se debe cesar de inmediato el desmonte, los incendios intencionales y reforestar con especies aut贸ctonas, cesar la fumigaci贸n con toneladas de plaguicidas de efecto residual para semillas transg茅nicas que los requieren en su desarrollo. No hacerlo equivale a condenar a la enfermedad segura y a la muerte a nuestra poblaci贸n m谩s vulnerable, mientras se sostienen las ganancias de un pu帽ado de agroexportadores de manera irresponsable鈥, asegura Rins.

El problema del agua, como tantos otros, no hallar谩 soluciones a largo plazo y para el beneficio de todos y todas, si se las busca desde la mirada mercantilista. El agua no es una mercanc铆a, es un derecho humano y como tal los gobiernos no deben entregarla para el beneficio de los intereses econ贸micos de una minor铆a, buscando soluciones a crisis que esos mismos intereses minoritarios provocan. La deforestaci贸n, los incendios, la extranjerizaci贸n de territorios que posean fuentes naturales de agua, la privatizaci贸n de su uso y de su comercializaci贸n, van en contra de esta mirada. El agua es de todos y todas, y somos todos y todas quienes debemos involucramos en la lucha por su defensa y su uso social.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/ambiente/38130