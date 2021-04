–

De parte de CGT ALTEN Madrid April 30, 2021

Un a帽o m谩s salimos a las calles a reivindicar nuestras conquistas, si cabe en los 煤ltimos a帽os no solo recordamos estas conquistas sino que tenemos que reivindicar su significado y su nombre como es D铆a Internacional de los Trabajadores.

Cuando a lo largo de la historia los poderes f谩cticos o f茅tidos como el ej茅rcito, la iglesia o el capitalismo, intentan apropiarse a toda costa de algo es porque le temen. Este ejemplo ha pasado con otras luchas tales como 鈥淓l D铆a de los Orgullo LGTBI鈥 absorbido por el capitalismo, despojado de lucha y convertido en fiesta multicolor y ofertado en las agencias de viaje y alquiler de todas las capitales mundiales o el intento que se ha hecho con el 8M. Pero volvamos a esta historia de lucha por mejorar las penurias de las personas trabajadoras.

Por poneros en antecedentes de c贸mo surgi贸 todo hasta nuestros d铆as tenemos que cruzar el Atl谩ntico hasta EEUU. Con la llegada de la revoluci贸n industrial, el s谩bado 1 de mayo de 1886, 200 000 trabajadores iniciaron la huelga mientras que otros 200 000 amenazan con paro.

En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del pa铆s, las movilizaciones siguieron los d铆as 2 y 3 de mayo. La 煤nica f谩brica que trabajaba era la f谩brica de maquinaria agr铆cola Helmans que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque quer铆an descontar a los obreros una cantidad de sus salarios para la construcci贸n de una iglesia. La producci贸n se manten铆a a base de esquiroles. El d铆a 2, la polic铆a hab铆a disuelto violentamente una manifestaci贸n de m谩s de 50 000 personas y el d铆a 3 se celebraba una concentraci贸n en frente de sus puertas; cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spies, son贸 la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre aquellos scabs (amarillos*) comenzando una batalla campal. Una compa帽铆a de polic铆as, sin aviso alguno, procedi贸 a disparar a quemarropa sobre la gente produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos.

*Se denomina amarillo o sindicato amarillo a aquel que est谩 en connivencia con la empresa y proporciona lo que esta necesita, sea la firma de un ERE, sea el cese de una huelga o la disoluci贸n de un piquete.

La proclama terminaba convocando un acto de protesta para el d铆a siguiente, el cuatro, a las cuatro de la tarde, en la plaza Haymarket. Con permiso del alcalde Harrison para hacer un acto a las 19.30 en el parque Haymarket. Los hechos que all铆 sucedieron son conocidos como la revuelta de Haymarket.

Se concentraron en la plaza de Haymarket m谩s de 20 000 personas que fueron reprimidas por 180 polic铆as uniformados. Un artefacto explosivo estall贸 entre los polic铆as produciendo un muerto y varios heridos. La polic铆a abri贸 fuego contra la multitud matando a 38 personas y dejando m谩s de 200 heridos.

Chicago fue declarado en estado de sitio y se instaura el toque de queda deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del polic铆a fallecido.

En Europa durante la segunda d茅cada del siglo XIX tambi茅n se fueron sucediendo algunos hitos.

Espa帽a, la c茅lebre huelga de La Canadiense, dirigida por los movimientos anarquistas en Barcelona, hab铆a conseguido que se aprobara en todo el pa铆s el Decreto de la jornada de ocho horas de trabajo, haciendo de Espa帽a el primer pa铆s de Europa en promulgar esta reivindicaci贸n. (A d铆a de hoy con el enga帽o de la jornada de verano, a la cual mucha gente no llega, nos hemos cargado la jornada ganada. Se hacen 8h con 45 minutos en el mejor de los casos, y si la empresa no te despide antes de junio quiz谩 lo recuperes, solo quiz谩). Si bien a帽os despu茅s, entre 1923 y 1930, el d铆a de los trabajadores se celebr贸 sin manifestaciones, debido a la privaci贸n de este derecho durante la dictadura militar del general Primo de Rivera, aunque de 1931 a 1936, durante la Rep煤blica, se conmemor贸 en las principales ciudades espa帽olas.

鈥淐on la iglesia hemos topado鈥

Hasta que en En 1954, el papa P铆o XII declar贸 el 1 de mayo festividad de San Jos茅 Obrero, en la Plaza de San Pedro de Roma, a帽adiendo un mensaje cat贸lico a este d铆a, y abriendo un nuevo concepto de 芦obreros cat贸licos芦, con reivindicaciones sociales y fe, siempre en oposici贸n a los m茅todos e ideas de organizaciones comunistas, y socialistas, principales organizadores de la celebraci贸n y hostiles en general a la religi贸n. Era raro que la iglesia no metiera el hocico aqu铆.

En el siglo xxI

Al inicio del siglo xxi se comenz贸, en muchos pa铆ses por parte de los medios de comunicaci贸n a denominar al D铆a Internacional de los Trabajadores, como 芦D铆a del Trabajo禄 en un intento de desligar la celebraci贸n, ya muy arraigada, de su origen conmemorativo y reivindicativo. Por si no ten铆amos bastante con que la iglesia metiese sus garras, vino el capitalismo a acabar de vaciarlo de contenido no sea que nos diera por reclamar m谩s mejoras. Nos quit贸 el Dia de los Trabajadores para conmemorar justo eso contra lo que se lucha,ese trabajo que en muchos casos, aunque asalariado, es esclavo (precariedad econ贸mica, miedo y ansiedad a causa de su perdida, robo de la plusval铆a, etc).

Y llegados a este 1 de mayo, Dia Internacional de los trabajadores pedimos la jornada laboral de 4 d铆as, con el mismo sueldo para que todas y todos podamos trabajar.