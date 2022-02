La decisi贸n tomada por el gobierno argentino y que exige la ratificaci贸n del Parlamento, implica legitimar el cr茅dito robado por el macrismo

El Gobierno anunci贸 este viernes el acuerdo abordado junto al FMI de cara a afrontar la deuda del pr茅stamo in茅dito de 44.000 millones de d贸lares que el organismo le brind贸 al pa铆s cuando era gobernado por Mauricio Macri.

De acuerdo a lo anunciado tanto por el presidente Alberto Fern谩ndez como por el ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, el pa铆s se compromete a una baja gradual del d茅ficit, llegando a 0 reci茅n en 2026 y se afirm贸 que no se impondr谩n saltos devaluatorios, privatizaciones ni reformas laborales.

Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y director del Banco Naci贸n, sostuvo que “lamentablemente, la decisi贸n tomada por el gobierno nacional y que exige la ratificaci贸n del Parlamento Argentino, implica legitimar el cr茅dito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jur铆dicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado”.

“A la vez el gobierno nacional ha desistido de denunciar ante los Foros Pol铆ticos y judiciales a nivel mundial las m煤ltiples irregularidades en que incurri贸 el FMI. En suma, con todos los argumentos a favor el Gobierno desisti贸 de promover la nulidad del cr茅dito Macri-FMI, tanto a nivel local como internacional. Jam谩s produce buenos resultados validar la impunidad”, continu贸.

Para Lozano, “hemos logrado un default diferido y no una soluci贸n al endeudamiento”, al tiempo que “hay una monumental cesi贸n de soberan铆a y metas sumamente precisas para la coyuntura inmediata 2021-2024”.

En este sentido, “el acuerdo compromete un ajuste fiscal para los 煤ltimos dos a帽os del mandato de Alberto Fern谩ndez de 8.920 millones de d贸lares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4.200 millones de d贸lares respecto al presupuesto que el propio Guzm谩n presentara en el Parlamento y que no fuera aprobado”.

Por 煤ltimo, consider贸: “En suma, estamos asumiendo un acuerdo que limita nuestra soberan铆a en el manejo de la coyuntura y que compromete la pol铆tica fiscal y monetaria y que al limitar la mejora en los ingresos y aumentar las tasas de inter茅s tiende a desacelerar la tasa de crecimiento de la econom铆a porque limita la expansi贸n del mercado interno y la pol铆tica de cr茅dito, y a quitarle herramientas al gobierno para intervenir sobre la situaci贸n de desigualdad social, el hambre y la pobreza”.

Alejandro L贸pez Mieres, del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas plante贸 (https://lahaine.org/eV4W) que 芦se supone que se firme un acuerdo de dos a帽os y medio en el cual el Fondo Monetario va a ir desembolsando los montos de los vencimientos que Argentina tiene con el mismo Fondo Monetario hasta septiembre del 2024. Por supuesto con revisiones trimestrales, por supuesto con el Fondo Monetario dentro de la Argentina se supone que a partir de ese momento se gatilla un cr茅dito de facilidades a 10 a帽os con 4 a帽os y medio de gracia. Si esto es as铆, Argentina empezar铆a a pagar al Fondo Monetario en el a帽o 2029. Mirando desde este punto es una excelente noticia. Lo que no est谩 dicho es cu谩les van a hacer las condiciones de ese cr茅dito de facilidades ese enganche a futuro. Eso no est谩 en las declaraciones y no sabemos si va a estar en la letra chica del acuerdo y me parece que es sobre eso que hay que poner la lupa芦.

Las mismas dudas fueron planteadas por Claudio Katz, de Economistas de Izquierda, quien agreg贸 que 芦hay cuatro compromisos que adopt贸 el gobierno. Est谩 primero el compromiso fiscal que es bajar el d茅ficit. El gobierno dice que esto se va a lograr simplemente con crecimiento y con aumento de la tributaci贸n, pero esto hay que verlo. Despu茅s hay un segundo compromiso de reducci贸n del financiamiento del d茅ficit con emisi贸n y ah铆 por lo que parecer铆a hay que ver la letra chica, pero en principio eso se va a lograr con una tasa de inter茅s real positiva. Esto implica crear un gran negocio de bicicleta financiera en el mercado local. El tercer compromiso es bajar la tasa de inflaci贸n y dijo que ahora el Fondo Monetario acepta argumentos multicausales sobre la tasa de inflaci贸n. Eso es pura ret贸rica porque lo que el Fondo va a inspeccionar cada tres meses es si la tasa de inflaci贸n est谩 bajando con un ajuste monetario. Y el cuarto compromiso es ese de que no habr谩 una megadevaluaci贸n. Dicen que sin devaluaci贸n van a recomponer las reservas en 5.000 millones de d贸lares en el curso de este a帽o. C贸mo lo van a hacer es un misterio, porque el a帽o pasado tuvimos un super谩vit comercial de 14.000 millones de d贸lares y las reservas est谩n en cero芦.

El economista jefe de Fundaci贸n de Investigaciones para el Desarrollo, Nicol谩s Zeolla, advirti贸 que 芦es importante ver finalmente c贸mo esos pasos van a terminar de articularse sobre todo frente a la posibilidad de que si hay alguna de los objetivos que el Fondo Monetario exige y no se cumplen, es como empezar de nuevo. Hay que ir al directorio del Fondo y tenerlo en cuenta. Lo peor del marco en el que nos encontramos que es la presencia del Fondo en el ordenamiento de una de las partes de la pol铆tica econ贸mica argentina. Pero es una situaci贸n con la que nos encontramos con la que el gobierno no opt贸, sino que la est谩 administrando芦.

El investigador Alejandro Olmos Gaona explic贸 que 芦de aqu铆 a 2 a帽os y medio el Gobierno tiene tranquilidad respecto a las operaciones con el Fondo, que le va a dar plata para que le pague al Fondo y va monitorear la econom铆a argentina. Dir铆a que de alguna manera casi cogobernar铆a durante los dos a帽os y medio, porque las revisiones trimestrales suponen un control estricto de lo que se haga. Con respecto al d茅ficit 0 en el 2027 que dec铆a el ministro ha quedado totalmente suprimido, lo que significa un claro ajuste. Tambi茅n se habla de que haya tasas de inter茅s positivas lo que significa beneficiar al sector financiero. Y la acumulaci贸n de reservas va a ser a trav茅s de deuda con plata que va a dar el Fondo entonces insisto: esto es tranquilidad para hoy para los dos a帽os y medio que vienen. Es un alivio coyuntural, pero el problema de la deuda va a seguir芦.

Fuerte respaldo de entidades patronales

La Asociaci贸n de Bancos Argentinos (Adeba) expres贸 su reconocimiento a las gestiones del gobierno nacional respecto a la deuda externa. La entidad consider贸 en un comunicado que el acuerdo 芦ayudar谩 a promover el desarrollo de Argentina y fortalecer el cr茅dito p煤blico禄.

Claudio Cesario, presidente de la Asociaci贸n de Bancos de la Argentina (ABA) -que representa a los bancos de capital internacional con operaciones en el pa铆s-, manifest贸 que 芦haber alcanzado un entendimiento sobre los puntos claves del futuro acuerdo con el FMI y pagado el vencimiento de este viernes es un importante y fundamental paso adelante para ayudar a recomponer el deterioro de la macroeconom铆a.

Los industriales metal煤rgicos nucleados en Adimra (Asociaci贸n de Industriales Metal煤rgicos de la Rep煤blica Argentina) manifestaron su “benepl谩cito y reconocimiento al esfuerzo realizado por el gobierno nacional para arribar a este pre-acuerdo con el FMI”, en un comunicado firmado por el presidente de la asociaci贸n, Orlando Castellani.

A su vez, la Federaci贸n de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) se帽al贸 en un comunicado que 芦el pa铆s tendr谩 desde ahora mayor previsibilidad禄. El presidente de la entidad, Fabi谩n Castillo, sostuvo que 芦las pymes vienen atravesando una situaci贸n muy dif铆cil que, en el marco de este acuerdo con el Fondo, deber铆a empezar a revertirse a trav茅s de un Estado que pueda enfocarse en el sector productivo argentino禄. Y agreg贸 que 芦este principio de acuerdo deber铆a permitirle a la Argentina apuntalar el crecimiento de las empresas que dan empleo e invierten en el pa铆s禄.

Por su parte, la Confederaci贸n General Empresaria de la Rep煤blica Argentina (Cgera) respald贸 el entendimiento alcanzado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al manifestar que 芦despeja el escenario macroecon贸mico y genera condiciones para que la industria contin煤e recuper谩ndose禄.

La Confederaci贸n Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consider贸 芦positivo禄 el principio de acuerdo con el FMI y remarc贸 que constituye 芦una oportunidad para el crecimiento del sector productivo del pa铆s禄.

La Asociaci贸n Empresaria Argentina (AEA) y el Grupo de los 6 (G6) -que nuclea a las principales C谩maras empresarias del pa铆s- tambi茅n expresaron su satisfacci贸n por el acuerdo. El G6 manifest贸 su apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioecon贸mico del pa铆s y una inserci贸n internacional inteligente. Desde el Grupo de los 6, resaltaron que la concreci贸n de un acuerdo es fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del cr茅dito p煤blico, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la generaci贸n de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros.

Acuerdo con el FMI: apoyo de Juntos por el Cambio y la CGT

Referentes de la oposici贸n se pronunciaron a favor del acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que fue anunciado este viernes por el presidente Alberto Fern谩ndez y confirmado m谩s tarde por el organismo de cr茅dito.

Juntos por el Cambio sac贸 un documento en que el calific贸 como 芦positivo禄 el 芦primer entendimiento con el FMI禄, dado que se 芦evita as铆 un costoso default禄. En el comunicado de la alianza opositora estimaron que se trata de 芦un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre禄 y que esperar谩n 芦la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego ser谩 evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado禄.

El texto fue elaborado despu茅s de una reuni贸n encabezada por las autoridades de los tres partidos que integran Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC); m谩s el ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno, Horacio Rodr铆guez Larreta; y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Su谩rez, entre otros dirigentes.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, destac贸 como 芦un primer paso positivo禄 el principio de acuerdo entre el gobierno nacional y el FMI por la renegociaci贸n de la deuda al se帽alar que 芦es una buena noticia para el pa铆s禄.

En la misma l铆nea se expres贸 el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Facundo Manes quien calific贸 como “buena noticia” que el Gobierno haya alcanzado un entendimiento con el Fondo. A trav茅s de un posteo en la red social Twitter, Manes dijo que “el siglo XXI exige cooperaci贸n, multilateralidad y visi贸n de futuro a los Estados”.

芦Resumen FMI. Positivo: Hay acuerdo, refinanciaci贸n a 10 a帽os con 4 de gracia y devoluci贸n de lo pagado para recomponer reservas (5.000 millones). Negativo: No se explicit贸 el plan tarifario y de subsidios. Tampoco el programa cambiario. Dudoso: 驴C贸mo llegaremos a las metas 2024?禄, escribi贸 el diputado de Evoluci贸n Mart铆n Tetaz en su cuenta de Twitter.

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) consider贸 un 芦logro禄 el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque, dicen en un comunicado, 芦prioriza el desarrollo econ贸mico禄.

En el texto distribuido, la central obrera 芦manifiesta su benepl谩cito con los t茅rminos sociales y laborales en los cuales se ha alcanzado el acuerdo con el FMI禄 y destaca que 芦nuevamente el Peronismo viene a hacerse cargo del irresponsable endeudamiento contra铆do por gobiernos liberales, sosteniendo al mismo tiempo los derechos de los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados禄.

Por otra parte, la CGT expres贸 su compromiso a trabajar 芦con responsabilidad para alcanzar los consensos paritarios禄 que permitan llevar adelante 芦el objetivo central de una econom铆a que se desarrolle en forma inclusiva禄.

El documento, que lleva la firma de los triunviros H茅ctor Daer, Carlos Acu帽a y Pablo Moyano, a帽ade que 芦esperamos que la certidumbre macroecon贸mica que se desprende del acuerdo alcanzado movilice las inversiones necesarias para potenciar el crecimiento econ贸mico y permitan reducir los niveles de pobreza y desigualdad que hoy resultan intolerables禄.

Anuncios de Guzm谩n y Manzur

El ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur presentaron en t茅rminos generales el principio de acuerdo al que se lleg贸 con el FMI por la deuda fraudulenta heredada de Macri. Sin embargo, Guzm谩n indic贸 que a煤n resta 芦trabajar en los memorandos de las pol铆ticas econ贸micas y financieras禄 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que ello llevar铆a 芦algunas semanas禄. Es decir, a煤n falta la letra chica.

Guzm谩n asegur贸 que se lleg贸 a un entendimiento con el FMI para que la Argentina pueda 芦tener un rol moderadamente expansivo禄, con metas de reducci贸n gradual del d茅ficit primario.

Para 2022, el d茅ficit primario se estableci贸 en 2,5 % del PBI, para el 2023 del 1,9 % y para el 2024 del 0,9 % del Producto Interno Bruto. Sin embargo, no se aclar贸 si en 2025 cedieron al d茅ficit cero. As铆, se aval贸 la exigencia del FMI de reducir a煤n m谩s el d茅ficit fiscal, en 2022 el proyecto de Presupuesto 2022 proyect贸 un d茅ficit de 3,3 % mientras ahora acordaron que sea del 2,5 %.

El ministro se帽al贸 que habr谩 una reducci贸n 芦gradual y decidida禄 de la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional as铆 como tambi茅n se acord贸 tener una estructura de tasas inter茅s reales positivas y avanzar en la reconstrucci贸n de la deuda p煤blica en moneda local. De esta manera, se acept贸 lo que exig铆a el FMI sobre el aumento de las tasas.

Las “tasas de inter茅s reales positivas” pueden desacelerar la actividad econ贸mica ya que encarecen el cr茅dito productivo y para el consumo. Adem谩s, es un incentivo para impulsar otro festival de la “bicicleta financiera”, como el que disfrutaron los fondos especulativos durante el macrismo aunque para ello tendr铆an que flexibilizar los controles cambiarios.

Guzm谩n afirm贸 que se acord贸 con el FMI avanzar en un enfoque integral de la inflaci贸n, tomando en cuenta que se trata de 芦un fen贸meno multicausal禄.

El Fondo monitorear谩 de cerca el ajuste. As铆, el ministro reconoci贸 que “cada tres meses va a haber revisiones y va a haber desembolsos para, por una parte hacer los pagos del gobierno anterior, y el remanente para acumular reservas”.

El ministro de Econom铆a precis贸 que el acuerdo que se firmar谩 ser谩 de facilidades extendidas y no un stand by, como el suscripto en 2018. Seg煤n Guzm谩n “no hay ninguna reforma laboral ni privatizaci贸n de empresas p煤blicas”. Sin embargo, este tipo de acuerdo es el m谩s duro del men煤 del FMI en t茅rminos de condicionalidades. Por lo general, incluye contrarreformas laborales, previsionales y tributarias. Una manera encubierta por el que se avanza con la reforma laboral es la quita de derechos por convenio, como en el caso de Toyota. Tambi茅n el Gobierno avanz贸 con el ajuste sobre las jubilaciones. Un reciente relevamiento del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Aut贸noma, coordinado por el investigador Luis Campos, estim贸 que si se comparan los datos correspondientes a 2021 con el a帽o anterior, jubilados y jubiladas perdieron un 6 % promedio en sus ingresos, medido en t茅rminos reales. Desde 2015 a esta parte, las jubilaciones perdieron, en promedio, un 23 %, tambi茅n medido en t茅rminos reales.

Organizaciones de izquierda convocan a un plenario el lunes para discutir una gran movilizaci贸n contra el acuerdo con el FMI

El pr贸ximo lunes a las 18:00 habr谩 una reuni贸n abierta en Parque Lezama, para preparar una masiva movilizaci贸n contra el acuerdo. El encuentro es impulsado por el Frente de Izquierda Unidad y todo el espacio 芦Fuera FMI禄 que viene de protagonizar una masiva movilizaci贸n el 11 de diciembre que cop贸 la Plaza de Mayo y otros puntos del pa铆s con un planteo de rechazo al ajuste y el acuerdo con el FMI.

Esta semana, antes del acuerdo, el Frente de Izquierda Unidad hab铆a publicado una declaraci贸n con su planteo de fondo, en el que, entre otras cosas, se dec铆a que 芦decimos claramente que no hay que pagar la deuda externa y desconocer el acuerdo Macri-FMI, volcando esos enormes fondos a salarios, jubilaciones, trabajo, salud y educaci贸n. Ni un d贸lar m谩s al FMI, los bonistas y fondos buitres. Desde el FIT Unidad llamamos al pueblo trabajador y sus organizaciones a rechazar estos pagos previstos en enero, febrero, marzo y todo el a帽o. La 煤nica deuda a pagar es con la clase trabajadora y los sectores populares”, se帽al贸 entre otros conceptos.

Miles de manifestantes marcharon el jueves desde el Obelisco a Plaza de Mayo

M谩s de 700 organizaciones sociales, pol铆ticas, sindicales, organismos de Derechos Humanos y referentes populares nucleados en la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda movilizaron desde el Obelisco porte帽o a la sede del Ministerio de Econom铆a el jueves 27 en reclamo de la suspensi贸n de los pagos y para repudiar cualquier tipo de acuerdo espureo del gobierno con el FMI.

Organizada por la Autoconvocatoria x la suspensi贸n del pago e investigaci贸n de la deuda, articulaci贸n multisectorial que cada vez re煤ne m谩s organizaciones sociales, sindicales y pol铆ticas, la movilizaci贸n volvi贸 a dejar en claro -a trav茅s de los discursos de varixs oradorxs y del documento consensuado- que una buena parte del pueblo argentino no est谩 dispuesto a seguir hipotecando su futuro porque pol铆ticos o funcionarios inescrupulosos hayan aprovechado esos pr茅stamos inconsultos para aumentar sus propias fortunas.

Desde la Autoconvocatoria se se帽al贸 que este ser谩 un a帽o 芦caliente禄 en cuanto al aumento de las protestas hasta que el gobierno tome conciencia que con una econom铆a fundida y una deuda odiosa los 煤nicos que pagan esos descalabros son los trabajadores y trabajadoras, lxs desocupadxs y las pr贸ximas generaciones.

