De parte de ANRed January 29, 2022 59 puntos de vista

Una nueva deuda/acuerdo con el FMI para garantizar impunidad a la hist贸rica estafa cometida con la deuda p煤blica por el gobierno Macrista. 鈥淓ste nuevo acuerdo es el resultado de que el Ejecutivo no avanz贸 local ni internacionalmente con la denuncia de nulidad del cr茅dito Macri-FMI, pese a tener a su favor la ley y la raz贸n. La negociaci贸n termina siendo apenas un default diferido y no una soluci贸n al endeudamiento鈥, escriben Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo ante el anuncio del gobierno nacional. El acuerdo se aprobar铆a en el Congreso Nacional en marzo.

Ayer, 28 de enero, el presidente de la Naci贸n comunic贸 que lleg贸 a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con posterioridad, el ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, brind贸 m谩s detalles de este acuerdo.

1. En primer lugar, este 鈥渁cuerdo鈥 con el FMI implica la asunci贸n de una nueva deuda por parte de la Argentina. El acuerdo no ser谩 un Extended Fund Facility (EFF) de diez a帽os, sino que se tratar谩 de un programa de dos a帽os y medio, del tipo Stand By, como el que firm贸 el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Es decir, la Argentina tomar谩 una nueva deuda por 44.500 mil millones de d贸lares. El FMI durante los dos a帽os y medio desembolsar谩 este monto que servir谩 para pagar los vencimientos de la deuda tomada por el macrismo con el mismo FMI en el 2018. Lo que sobre, ir谩 a fortalecer las reservas.

En la suma de todo 2022 se deben pagar 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos de un total de u$s 19.115 millones. Y en 2023, por otros u$s 19.367 millones.

Luego de los dos a帽os y medio, casi se habr谩n pagado los u$s 44.500 millones tomados por Macri, pero nos quedar谩 una nueva deuda por el mismo monto con el FMI.

No se cuenta con informaci贸n de c贸mo se pagar谩 la deuda pendiente luego de los dos a帽os y medio.

La negociaci贸n termina siendo apenas un default diferido y no una soluci贸n al endeudamiento. En pocos a帽os m谩s, Argentina deber谩 volver a reestructurar su deuda.

2.Podr铆a pensarse que este acuerdo implica patear el problema para m谩s adelante, para dentro de dos a帽os y medio. Pero no es as铆. Este acuerdo y toma de nueva deuda implicar谩 las siguientes consecuencias perniciosas para el pa铆s:

3.Garantizar谩 impunidad a los/las funcionarios/as que intervinieron en el endeudamiento con el FMI en 2018 y permitieron la fuga de dichos d贸lares, comenzando por el ex presidente Macri. Desde 2018 hemos presentados las denuncias penales pertinentes.

La Sindicatura General de la Naci贸n, la Oficina Anticorrupci贸n, el Banco Central y la Procuraci贸n del Tesoro investigaron el endeudamiento con el FMI en 2018 y detectaron la comisi贸n de numerosos delitos, entre ellos, defraudaci贸n a la administraci贸n p煤blica. Todo el ciclo de endeudamiento y fuga de los d贸lares podr铆a constituir una asociaci贸n il铆cita. El endeudamiento con el FMI no tuvo la autorizaci贸n formal de ninguna autoridad electa democr谩ticamente. No tuvo aprobaci贸n o autorizaci贸n del Congreso Nacional. No existi贸 si quiera un decreto del ex presidente Macri autorizando al ministro de econom铆a a acordar con el fondo por un monto hist贸rico para el pa铆s. No se respet贸 ninguna de las leyes que regulan el tr谩mite para tomar deuda p煤blica. Se flexibilizaron las normas financieras para permitir que los d贸lares fueran fugados como consecuencia de la bicicleta financiera instalada y no se adopt贸 ninguna medida para frenar esa situaci贸n hasta que se agotaron los d贸lares del FMI.

Cuatro organismos p煤blicos realizaron informes coincidentes con lo que hab铆amos denunciado y presentaron sus resultados en las causas abiertas en la justicia penal federal. Con estos resultados tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional ten铆an la obligaci贸n de frenar las consecuencias de la comisi贸n de estos delitos. En cambio, el Ejecutivo decidi贸 pagar al FMI en estos 煤ltimos dos a帽os 6434 millones de d贸lares, entre capital e intereses. A este monto se debe sumar el pago que se realiz贸 el d铆a de hoy de 715 millones m谩s.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional no ten铆an ning煤n impedimento jur铆dico para declarar nula e inconstitucional la deuda con el FMI. El Ejecutivo decidi贸 no hacerlo y ahora remitir谩 este nuevo acuerdo al Congreso que terminar谩 convalidando tanto el acuerdo del 2018 como el de ahora.

De aprobar el Congreso este nuevo acuerdo pr谩cticamente ser谩 una amnist铆a a los/as responsables de la mayor estafa de la historia argentina con relaci贸n a la deuda externa. De esta forma, la Argentina asumir谩 el pago de la totalidad de una deuda que su pueblo ni directa ni indirectamente a trav茅s de sus representantes decidi贸 asumir originariamente y de la cual no se benefici贸 en absoluto porque fue destinada en su totalidad a la fuga de capitales.

La alternativa de declarar inconstitucional y nula la deuda con el FMI para obtener mejores condiciones en la negociaci贸n estuvo disponible desde el primer momento que asumi贸 el nuevo gobierno. El contexto de la pandemia tambi茅n habr铆a colaborado en seguir este camino. Hasta ahora hemos pagado U$S 7.149 millones de d贸lares.

4. No se emplearon todos los mecanismos institucionales nacionales e internacionales para que el FMI asuma la corresponsabilidad en esta estafa. El propio FMI viol贸 su estatuto en numerosos art铆culos (prest贸 m谩s d贸lares de los que pod铆a, ten铆a prohibido otorgar cr茅ditos a pa铆ses en situaci贸n grave de fuga de capitales, etc.). El proceso de negociaci贸n de este acuerdo parti贸 del reconocimiento de que el FMI no tuvo ninguna responsabilidad y, por lo tanto, nunca se puso en discusi贸n el monto de la deuda. Como resultado, el acuerdo no implica ninguna quita de capital. Es m谩s, el FMI no ha garantizado ni m谩s plazo, ni mejor tasa, ni eliminado los sobre cargos. S贸lo otorgar谩 m谩s cr茅dito para pagar la anterior deuda.

5. El FMI exige para realizar los nuevos desembolsos que Argentina se someta a revisiones trimestrales antes de cada uno, que en dos a帽os y medio totalizar谩n diez (10). El FMI tendr谩 el poder de controlar la econom铆a y las pol铆ticas bajo la constante amenaza de no realizar los desembolsos y que el pa铆s ingrese en default. Nuevamente se acuerda perder la soberan铆a econ贸mica y pol铆tica en base a una deuda que en su origen es inconstitucional.

El FMI prest贸 en 2018 esta suma exorbitante no s贸lo para que Macri pudiera ser reelegido sino principalmente para disciplinar al pa铆s y alinearlo en la disputa geopol铆tica que tiene Estados Unidos con China. Este acuerdo profundiza la intensidad de esta sujeci贸n y sus alcances temporales.

Ahora s铆 el FMI tendr谩 legalizada un arma constante sobre la cabeza de la econom铆a argentina dominada por las manos que gobiernan Norteam茅rica.

6.El ministro Guzm谩n inform贸 que a煤n resta trabajar en los memorandos de las pol铆ticas econ贸micas y financieras entre el Gobierno Nacional y el FMI, y que esto llevar铆a algunas semanas. En concreto a煤n no est谩 formalizado este nuevo acuerdo. Las promesas de acuerdo se pueden romper durante las negociaciones en los memorandos.

驴Entonces por qu茅 se realiza este anuncio tan relevante si a煤n no hay suelo firme? Porque el Ejecutivo hab铆a decidido pagar los correspondientes 715 millones d贸lares el d铆a de hoy. Este gobierno se debilita cada vez que paga al FMI sin tener un acuerdo. En las 煤ltimas semanas se alzaron muchos posicionamientos dentro del Frente de Todos exigiendo la suspensi贸n de los pagos de una deuda odiosa e inconstitucional. Vemos entonces que, el Gobierno con este anuncio busca legitimidad y autoridad para seguir honrando sin cuestionamientos la deuda con el FMI, cerrando los ojos para evitar ver que estamos frente a una estafa hist贸rica. En marzo deber谩 pagar 3 mil millones de d贸lares de capital y sobre fin de a帽o se sumar谩n 15 mil millones m谩s.

7. En el anuncio se destaca que con este arreglo Argentina no se compromete a reformas jubilatorias, laborales, achicamiento del gasto social, corte de la recuperaci贸n econ贸mica, restricci贸n de la actividad productiva, despidos de empleados p煤blicos, privatizaciones. etc.

Una cuesti贸n es que en los memorandos no figure el compromiso del pa铆s a realizar estas pol铆ticas, otra cuesti贸n es que no se realicen en el futuro. Actualmente, se est谩n discutiendo en audiencia p煤blica las nuevas tarifas de gas y electricidad. La propuesta del Estado Nacional es disminuir el subsidio a la energ铆a y que esos valores sean soportados por la poblaci贸n. 驴Esto no es achicamiento del gasto social?

Se anunci贸 que se buscar谩 una reducci贸n gradual del d茅ficit fiscal: se proyecta un d茅ficit primario de 2,5 para 2022 del PBI, de 1,9 para 2023, de 0,9 para 2024 y 0 para el 2025. Para que esto no signifique ajuste, el ministro Guzm谩n detall贸 que el gobierno buscar谩 financiarse con la recaudaci贸n tributaria del segmento de mayor contribuci贸n y tambi茅n disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero. 驴C贸mo combatir谩 el lavado de dinero un gobierno que apuesta reiteradas veces a los blanqueos de capitales?

8.El acuerdo compromete un ajuste fiscal para los 煤ltimos dos a帽os del mandato de Alberto Fern谩ndez de 8920 millones de d贸lares(al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4200 millones de d贸lares respecto al presupuesto que el propio Guzm谩n present贸 en el Parlamento y que no fue aprobado. Se trata de un ajuste fiscal de 1,7% del PBI en dos a帽os y de 1,1% en 2022. Corresponde agregar que hasta hace pocas semanas el ministro Guzm谩n sosten铆a que la discusi贸n con el FMI era que mientras el organismo quer铆a d茅ficit 0 en 2024, Argentina para no ahogar la recuperaci贸n econ贸mica, propon铆a esa meta para 2027. Lo que se acord贸 (d茅ficit 0 en 2025) parece acercarse m谩s a la posici贸n del FMI. El ajuste sobre la emisi贸n monetaria es mayor a煤n. Se pasa del 3,7 % del PBI en 2021 al 1 % en 2022. La expectativa es avanzar a tasas de inter茅s reales positivas, lo cual adem谩s de resultar muy complejo dada la situaci贸n inflacionaria, tiende a alimentar el comportamiento especulativo del mercado de capitales en pesos y a desalentar la pol铆tica de cr茅dito para el desarrollo productivo. Tambi茅n se asume que la brecha entre el d贸lar oficial y los mercados paralelos debe descender al 30 %, lo cual supone inducir la devaluaci贸n del d贸lar oficial en toda aquella proporci贸n que no sea resuelta por la mejora en las expectativas que genere el acuerdo. Por 煤ltimo, la pol铆tica de salarios y jubilaciones queda subordinada a las metas fiscales establecidas. M谩s all谩 de lo preciso de las metas establecidas, el acuerdo supone la cesi贸n de soberan铆a expresada en la instalaci贸n de una misi贸n permanente del FMI en el pa铆s a la cual habr铆a que consultar las pol铆ticas, y el desarrollo de 10 revisiones trimestrales de car谩cter vinculante. En suma, estamos asumiendo un acuerdo que limita nuestra soberan铆a en el manejo de la coyuntura y que compromete la pol铆tica fiscal y monetaria y que al limitar la mejora en los ingresos y aumentar las tasas de inter茅s tiende a desacelerar la tasa de crecimiento de la econom铆a porque limita la expansi贸n del mercado interno y la pol铆tica de cr茅dito, y a quitarle herramientas al gobierno para intervenir sobre la situaci贸n de desigualdad social, el hambre y la pobreza. Los costos que el gobierno est谩 asumiendo con un acuerdo como este, son el resultado de no haber avanzado local e internacionalmente con la denuncia de nulidad del cr茅dito Macri-FMI, pese a tener a su favor la ley y la raz贸n.

9. Este acuerdo tambi茅n es la reafirmaci贸n de la profundizaci贸n del extractivismo. La deuda es la excusa perfecta para estimular las actividades econ贸micas extractivas con el af谩n de conseguir d贸lares. Toda preocupaci贸n social y ambiental ser谩 relegada para poder incrementar la exportaci贸n. En este marco se comprende, por ejemplo, porque el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias del Congreso decidi贸 poner en tratamiento el proyecto de Ley tendiente a crear el 鈥淩茅gimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador鈥 (Msje. 93/21- Exp. Diputados 12-PE-2021), y no la ley de presupuestos m铆nimos para la protecci贸n de humedales.

10. Juntos por el Cambio en un comunicado manifest贸 que 鈥渃onsidera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que evita as铆 un costoso default鈥.

Resulta evidente que frente a un acuerdo que hace borr贸n y cuenta nueva, y elimina responsabilidades administrativas, civiles y penales del anterior gobierno, ser铆a bienvenido por Juntos por el Cambio.

Estas manifestaciones nos adelantan que el acuerdo en el Congreso ser谩 aprobado.

Frente a un gobierno que rompe el acuerdo electoral y un Congreso que amnistiar谩 a los/as responsables de la mayor estafa de la historia del pa铆s y entregar谩 la soberan铆a del Estado, como ciudadan铆a debemos exigir que se plebiscite la valoraci贸n de nula e inconstitucional de la deuda antes de avanzar con un nuevo acuerdo y el cese inmediato de los pagos al FMI.

Hemos perdido la posibilidad de adoptar una estrategia de negociaci贸n orientada a demostrar la corresponsabilidad del FMI en la crisis argentina para pasar a un acuerdo que se basa esencialmente en el cogobierno con el FMI.

[1] Presidente de Unidad Popular Nacional.

[2] Fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad e Integrante de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.