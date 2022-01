Opinan Alejandro López Mieres, Claudio Katz, Alejandro Olmos Gaona y Nicolás Zeolla. ¿Estamos ante una nueva etapa del Fondo?¿Es viable en el tiempo lo propuesto?

El Gobierno anunció este viernes el acuerdo abordado junto al FMI de cara a afrontar la deuda del préstamo inédito de 44.000 millones de dólares que el organismo le brindó al país cuando era gobernado por Mauricio Macri.

De acuerdo a lo anunciado hoy tanto por el presidente Alberto Fernández como por el ministro de Economía Martín Guzmán, el país se compromete a una baja gradual del déficit, llegando a 0 recién en 2026 y se afirmó que no se impondrán saltos devaluatorios, privatizaciones ni reformas laborales.

Canal Abierto consultó a diferentes especialistas que aportaron su análisis sobre el escenario abierto a partir de este anuncio.

Alejandro López Mieres, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas planteó que “se supone que se firme un acuerdo de dos años y medio en el cual el Fondo Monetario va a ir desembolsando los montos de los vencimientos que Argentina tiene con el mismo Fondo Monetario hasta septiembre del 2024. Por supuesto con revisiones trimestrales, por supuesto con el Fondo Monetario dentro de la Argentina se supone que a partir de ese momento se gatilla un crédito de facilidades a 10 años con 4 años y medio de gracia. Si esto es así, Argentina empezaría a pagar al Fondo Monetario en el año 2029. Mirando desde este punto es un excelente noticia. Lo que no está dicho es cuáles van a hacer las condiciones de ese crédito de facilidades ese enganche a futuro. Eso no está en las declaraciones y no sabemos si va a estar en la letra chica del acuerdo y me parece que es sobre eso que hay que poner la lupa”.

Las mismas dudas fueron planteadas por Claudio Katz, de Economistas de Izquierda, quien agregó que “hay cuatro compromisos que adoptó el gobierno. Está primero el compromiso fiscal que es bajar el déficit. El gobierno dice que esto se va a lograr simplemente con crecimiento y con aumento de la tributación, pero esto hay que verlo.

Después hay un segundo compromiso de reducción de el financiamiento del déficit con emisión y ahí por lo que parecería hay que ver la letra chica, pero en principio eso se va a lograr con una tasa de interés real positiva. Esto implica crear un gran negocio de bicicleta financiera en el mercado local. El tercer compromiso es bajar la tasa de inflación y dijo que ahora el Fondo Monetario acepta argumentos multicausales sobre la tasa de inflación. Eso es pura retórica porque lo que el Fondo va a inspeccionar cada tres meses es si la tasa de inflación está bajando con un ajuste monetario. Y el cuarto compromiso es ese de que no habrá una megadevaluación. Dicen que sin devaluación van a recomponer las reservas en 5.000 millones de dólares en el curso de este año. Cómo lo van a hacer es un misterio, porque el año pasado tuvimos un superávit comercial de 14.000 millones de dólares y las reservas están en cero”.

El economista jefe de Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Nicolás Zeolla advirtió que “es importante ver finalmente cómo esos pasos van a terminar de articularse sobre todo frente a la posibilidad de que si hay alguna de los objetivos que el Fondo Monetario exige y no se cumplen, es como empezar de nuevo. Hay que ir al directorio del Fondo y tenerlo en cuenta. Lo peor del marco en el que nos encontramos que es la presencia del Fondo en el ordenamiento de una de las partes de la política económica argentina. Pero es una situación con la que nos encontramos con la que el gobierno no optó, sino que la está administrando”.

El investigador Alejandro Olmos Gaona explicó que “de aquí a 2 años y medio el Gobierno tiene tranquilidad respecto a las operaciones con el Fondo, que le va a dar plata para que le pague al Fondo y va monitorear la economía argentina. Diría que de alguna manera casi cogobernaría durante los dos años y medio, porque las revisiones trimestrales suponen un control estricto de lo que se haga. Con respecto al déficit 0 en el 2027 que decía el ministro ha quedado totalmente suprimido, lo que significa un claro ajuste. También se habla de que haya tasas de interés positivas lo que significa beneficiar al sector financiero. Y la acumulación de reservas va a ser a través de deuda con plata que va a dar el fondo entonces insisto: esto es tranquilidad para hoy para los dos años y medio que vienen. Es un alivio coyuntural, pero el problema de la deuda va a seguir”.