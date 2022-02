–

De parte de ANRed February 8, 2022 67 puntos de vista

El pago de la deuda externa y la relaci贸n con el FMI tienen una 铆ntima relaci贸n con el extractivismo y la dependencia. Lejos de la idea de 鈥渘o hay m谩s alternativas鈥, Horacio Machado 脕raoz cuestiona al Gobierno por repetir viejas f贸rmulas neoliberales que, a costa de territorios y ambiente para el ingreso de d贸lares, solo llevar谩n a m谩s pobreza e injusticia social. Por Horacio Machado Ar谩oz*.

Los procesos de endeudamiento de los pa铆ses dependientes han sido hist贸ricamente usados como mecanismos de profundizaci贸n de tal condici贸n, dentro del sistema mundial. Las 茅lites y los grupos olig谩rquicos de esos pa铆ses, han recurrido a las deudas para reforzar sus privilegios, a煤n a costa de los intereses generales. El caso de la fenomenal deuda contra铆da por el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, vuelve a colocar esta cuesti贸n en evidencia. El nuevo gobierno asume un pa铆s en crisis y pr谩cticamente asfixiado por las obligaciones de pago heredadas. C贸mo afrontar la crucial cuesti贸n de la deuda y qu茅 estrategia darse frente a la misma, es la variable central que determinar谩 su suerte y la del pa铆s.

Frente a los an谩lisis que s贸lo ven la dominaci贸n en la exacci贸n financiera y la imposici贸n de programas de ajuste, ac谩 se llama la atenci贸n sobre la dimensi贸n ecol贸gica de la deuda, destacando la necesidad de identificar los ciclos de despojos materiales como correlativos de los financieros. En tal sentido, la propuesta esbozada por el gobierno de Alberto Fern谩ndez frente a la deuda prenuncia un nuevo cap铆tulo de una vieja saga: pagar la deuda con m谩s extractivismo no parece ser una respuesta ni de izquierda, ni progresista. Ir por esa senda -ya largamente transitada- no presagia nada bueno para las mayor铆as populares del pa铆s. En lugar de pensar en la 鈥渟ustentabilidad de la deuda鈥, es prioritario pensar en la sustentabilidad -a secas- de la sociedad.

Sobre deuda y sustentabilidad

Las mutaciones del neoliberalismo en la Argentina han vuelto a colocar la deuda externa en el centro de la escena pol铆tica; no s贸lo interna, sino incluso internacional.

Tras el boom de las commodities que insufl贸 los tiempos de bonanza del kirchnerismo (2003-2013) as铆 como su ulterior ca铆da (2013-2015), el fallido experimento de Macri por liderar un gobierno de derecha con apoyo electoral desemboc贸 en un fenomenal endeudamiento r茅cord. Con el concurso c贸mplice del FMI, en cuatro a帽os el macrismo contrajo deuda con acreedores externos por 104 mil millones de d贸lares (un incremento del 163 por ciento), dejando un horizonte de vencimientos de 200 mil millones de d贸lares para el periodo 2020-2024.

Acuciados por la combinaci贸n de inflaci贸n persistente y recesi贸n creciente, el pa铆s hall贸 en las urnas una (moment谩nea) v谩lvula de escape. En ese marco, el triunfo de la alianza electoral integrada por las distintas vertientes del peronismo puede leerse como la canalizaci贸n del hartazgo popular ante un gobierno que se caracteriz贸 por una supina indolencia clasista y pasmosa incapacidad de gesti贸n.

Ante el problema de la deuda, el Frente de Todos supo conformar una ecuaci贸n suficientemente ecl茅ctica como para contener expectativas y temores contrapuestos de 鈥渓os mercados鈥 y los sectores populares. En medio de las tensiones, el planteo de 鈥渃recer para pagar鈥 hecho por el gobierno de Alberto Fern谩ndez, emergi贸 como una suerte de f贸rmula m谩gica, capaz de conjurar los fantasmas gemelos del default y del ajuste.

Bajo ese extra帽o encanto, acreedores y deudores, convergen ahora en la preocupaci贸n compartida por la 鈥渟ustentabilidad鈥 de la deuda. Pese a las enormes distancias entre 鈥渙bligaciones鈥 y 鈥渃apacidad de pago鈥, los negociadores parten de una premisa b谩sica, aparentemente incuestionable. M谩s all谩 de los detalles del 鈥減lan econ贸mico鈥, tanto el Gobierno como la oposici贸n, el Fondo y los bonistas, saben que 鈥渃recer para pagar鈥 significa lisa y llanamente volver a apostar a la intensificaci贸n de la matriz primario-exportadora de la econom铆a argentina, as铆 postulada como 鈥溍簄ica salida鈥 posible.

El propio Alberto Fern谩ndez se ocup贸 de dejarlo claro y de instalarlo como pilar de su Gobierno. Ya ungido como virtual presidente electo, en su paso por San Juan, una emblem谩tica provincia aliada al lobby de la miner铆a transnacional, sentenci贸: 鈥淢is principales aliados son los que exportan鈥. No se trat贸 de una declaraci贸n al paso, sino de una definici贸n contundente que se articula a una s贸lida cadena de intervenciones a favor del agronegocio, el fracking y la miner铆a a gran escala, reafirmada con el perfil y obrar de sus ministros.

As铆, m谩s all谩 de alternancias electorales y polarizaciones ideol贸gicas, en realidad, la pol铆tica argentina tiene en la continuidad del extractivismo un consenso p茅treo. Como se帽ala el periodista Dar铆o Aranda, ac谩 no hay grietas: 鈥淟os funcionarios pasan, el extractivismo continua鈥. Apostar a la intensificaci贸n de las exportaciones es la f贸rmula alqu铆mica que diluye todas las contradicciones entre empresarios y sindicalistas, bonistas y deudores, oficialistas y opositores, derechas e izquierdas. Para unos, es la locomotora necesaria para la reactivaci贸n del mercado interno, el consumo, el empleo, los salarios; para otros, la clave para la atracci贸n de inversiones, la recuperaci贸n de la tasa de ganancias y/o la base de los super谩vits requeridos para cobrar sus acreencias. En este plano de urgencias econ贸micas, no hay mucho espacio para 鈥減reocupaciones ecol贸gicas鈥. En tiempos de emergencia, lo 鈥渓贸gico鈥 -para los principales actores del sistema- es sacrificar las riquezas naturales de los territorios.

Resulta llamativo que en nombre de la sustentabilidad de la deuda se cree un consenso para la intensificaci贸n del extractivismo. Parad贸jicamente, un t茅rmino que naci贸 al lenguaje pol铆tico global como significante de problem谩ticas ambientales, es aplicado ahora para referir exclusivamente a balances y flujos financieros. Los flujos de materiales, como medida de pago del capital ficticio, pasan absolutamente desapercibidos. Ac谩 tambi茅n, derechas e izquierdas suelen hacer acto lit煤rgico de su credo antropoc茅ntrico y productivista: primero est谩 鈥渓o social鈥 (ya sean 鈥渓os pobres鈥 o 鈥渓os mercados鈥) y luego, 鈥渓o ambiental鈥 (como si la vida humana no fuera enteramente ecodependiente).

Claro que, ante lo que hubieran significado las pol铆ticas esperables de un triunfo electoral de la derecha expl铆cita (la coalici贸n Cambiemos), la propuesta de 鈥渃recer para pagar鈥 aparece como obviamente preferible. No hay que ser muy perspicaces para suponer que una eventual reelecci贸n de Macri habr铆a implicado la imposici贸n f茅rrea de la vieja y conocida f贸rmula de 鈥渁juste + represi贸n鈥, bajo la estricta sumisi贸n del pa铆s a la pol铆tica (no s贸lo econ贸mica) del FMI y sus mandantes. Frente a ello, el gobierno de Alberto Fern谩ndez ensaya una propuesta que, en lo econ贸mico, promete reducir la magnitud del ajuste interno, desplazando la fuente macroecon贸mica de recursos para afrontar los pagos desde el frente fiscal, hacia el sector externo, a trav茅s de ingresos de exportaciones y de IED (Inversi贸n Extranjera Directa, que justamente ir铆an a sectores primario-exportadores). En lo pol铆tico, la f贸rmula pone en escena una gesti贸n 鈥榥egociada鈥 de la crisis, donde el ministro Mart铆n Guzm谩n parece involucrar al FMI como 鈥榓liado鈥 frente al resto de los acreedores para la ineludible reestructuraci贸n de la deuda.

Descartando de plano lo que hubiera sido una v铆a de derecha pura y dura, cabe preguntarse: 驴Es 茅sta la mejor alternativa posible; la 煤nica salida realista y la m谩s conveniente para el pa铆s? 驴Es 茅sta una opci贸n que prioriza realmente los intereses de las mayor铆as populares, que nos inserta en una senda de menor dependencia externa y de mayor equidad y democracia interna?

A nuestro entender, la aceptaci贸n pol铆tica de esta f贸rmula aparece como s铆ntoma de hasta qu茅 punto ha calado el neoliberalismo en el imaginario social. La naturalizaci贸n de la l贸gica financiera como patr贸n 煤nico de valor social es lo que explica que este 鈥渃recer para pagar鈥 no se vea como una contradicci贸n; ni siquiera como problem谩tico para un gobierno que se pretende progresista.

Quienes se asumen de izquierda o progresistas no deber铆an dejar de notar que, lejos de priorizar la salvaguarda de las mayor铆as populares, es una f贸rmula que consagra los intereses de los acreedores como finalidad y principio rector del gobierno. Visto en t茅rminos de una elemental ecolog铆a pol铆tica, implica un rumbo cuya concreci贸n significar谩 la consumaci贸n de un nuevo ciclo de despojo.

Deuda, geometabolismo del capital y ciclos de despojo

No es una novedad para la ciencia social la asociaci贸n entre pr茅stamos internacionales y producci贸n de desigualdades y dependencias entre pa铆ses. Desde hace ya m谩s de un siglo, los estudios cl谩sicos del imperialismo se ocuparon de identificar la deuda como dispositivo clave de ese engranaje. Entre los an谩lisis de Hobson, Hilferding y Lenin, se destaca especialmente el de Rosa Luxemburgo, cuya clarividencia tiene mucho que aportar a los problemas de nuestros d铆as.

Para la gran activista e intelectual socialista, el car谩cter imperialista de la deuda no se restringe al obvio poder de tutelaje que los acreedores adquieren y ejercen sobre la pol铆tica de las econom铆as endeudadas. Rosa Luxemburgo analiza el papel de la deuda, no como algo aislado ni ocasional, sino como un componente sist茅mico de la acumulaci贸n a escala global. En tanto el capital supone una din谩mica autoexpansiva que no reconoce l铆mites, la realizaci贸n de la plusval铆a s贸lo se logra a costa de una continua expansi贸n geogr谩fica (es decir, ecol贸gica y sociocultural) del capital.

En esa din谩mica, las colonias proveen a los centros de acumulaci贸n lo que 茅stos empiezan a agotar durante su 鈥榙esarrollo鈥: mercados para sus manufacturas, nuevas fuentes de materias primas y de fuerza de trabajo, y nuevas oportunidades de inversi贸n. De all铆 el car谩cter indisociable entre colonialismo y capitalismo.

En ese plano, el endeudamiento de pa铆ses formalmente independientes cumple la misma funci贸n que las guerras de conquista. Es decir, no se limita a ser un mecanismo de exacci贸n financiera, ni de control pol铆tico de las econom铆as deudoras, sino que la deuda opera decisivamente como dispositivo de ampliaci贸n de las fronteras de mercantilizaci贸n: creando nuevas zonas de aprovisionamiento y valorizaci贸n equivalentes a la invasi贸n de territorios, el saqueo de recursos, la sobreexplotaci贸n de poblaciones subalternizadas y la apertura forzada de mercados. As铆, la deuda realimenta continuamente los ciclos de despojo, una vez que no son viables los mecanismos tradicionales de la pol铆tica colonial. Este an谩lisis est谩 en la base de lo que David Harvey acu帽ara como 鈥渁cumulaci贸n por despojo鈥 y que se帽alara como una caracter铆stica clave del 鈥渘uevo imperialismo鈥 abierto bajo la era neoliberal.

Pese a haber sido ampliamente difundido y citado, un aspecto crucial del concepto de acumulaci贸n por despojo ha sido frecuentemente soslayado: en estos procesos, tanto o m谩s importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre a trav茅s de los pagos de la deuda, es el drenaje ecol贸gico, de materia y energ铆a, que fluye desde las econom铆as deudoras a trav茅s de sus exportaciones, como fuente material de esos pagos. Las deudas fuerzan, en realidad, la ampliaci贸n de la frontera de mercanc铆as, creando las condiciones de posibilidad para la explotaci贸n de nuevas fuentes de materias primas y/o de s煤per explotaci贸n del trabajo, extendiendo y/o intensificando el r茅gimen de plusval铆a hacia geograf铆as antes marginales o subexplotadas.

Resulta sumamente sugestivo que, al desarrollar estos an谩lisis hace ya m谩s de cien a帽os, Rosa Luxemburgo usara como ejemplo la estructura de relaciones econ贸micas entre Inglaterra y Argentina en el siglo XIX. El caso devela la apropiaci贸n ecol贸gica como el fondo de la sujeci贸n imperialista que se realiza a trav茅s del cr茅dito. Pues, el retorno del capital metropolitano invertido en cr茅ditos, ferrocarriles y puertos, no s贸lo se dio a trav茅s de los flujos financieros de la balanza de pagos, sino principalmente a trav茅s de la anexi贸n de la regi贸n pampeana como proveedora de alimentos y otras materias primas baratas claves para su industria. La productividad extraordinaria del suelo pampeano, subordinado a la gran maquinaria manufacturera de la isla brit谩nica, fue as铆, un elemento fundamental para la 鈥榤aduraci贸n鈥 del capitalismo en el centro: el pan barato que aliment贸 al obrero ingl茅s a partir del suelo argentino, fue a engordar la plusval铆a del empresariado manchesteriano.

En definitiva, el an谩lisis de Rosa Luxemburgo muestra c贸mo la deuda no es un elemento circunstancial y aislado, sino que opera como un dispositivo integrado al mecanismo general de extracci贸n, apropiaci贸n y transferencia de excedentes (financieros y materiales) desde las econom铆as coloniales o subalternas hacia los (diversos) epicentros de acumulaci贸n y realizaci贸n de plusval铆a.

Desde la ecolog铆a pol铆tica, la noci贸n de geometabolismo -que mira el proceso global de acumulaci贸n en t茅rminos de los flujos materiales y no s贸lo de los financieros- permite revelar la dimensi贸n ecol贸gica del imperialismo subyacente en el comercio mundial.

Lejos del mundo id铆lico supuesto por David Ricardo, el libre comercio no fluye en una geograf铆a plana, sino que tiene lugar a trav茅s de una r铆gida geometr铆a del poder que divide jer谩rquicamente las regiones de la pura y mera extracci贸n de aquellas que concentran el procesamiento y consumo diferencial de los recursos.

La divisi贸n internacional del trabajo (y de la naturaleza) opera como una matriz que sedimenta y profundiza los mecanismos sist茅micos de apropiaci贸n desigual del mundo; de extracci贸n de una plusval铆a ecol贸gica.

As铆 como en el Siglo XIX, la experiencia argentina reciente resulta un ejemplo emblem谩tico de estos procesos. La din谩mica especulativa y de endeudamiento de los 鈥90 que desemboc贸 en el colapso de 2001, oper贸 como detonante del boom de las commodities (2003-2013). El fenomenal salto habido de las exportaciones (cuyas divisas permiti贸 鈥榙esendeudar鈥 el pa铆s y activar la 鈥榬ecuperaci贸n鈥 del mercado interno) signific贸 -en t茅rminos geometab贸licos- un m谩s que proporcional drenaje ecol贸gico de energ铆a primaria a trav茅s de las cuales la geograf铆a argentina subsidi贸 la expansi贸n industrial china. Los millones de d贸lares de exportaciones 鈥榠ngresados鈥 durante el per铆odo encubrieron, en realidad, millones de toneladas de nutrientes y materias primas estrat茅gicas, literalmente trasvasadas de un territorio a otro. Una vez menguado el boom exportador, el funcionamiento de la econom铆a volvi贸 a depender del endeudamiento. Hoy, la gravosa herencia de la deuda macrista deja al pa铆s a disposici贸n de un nuevo ciclo de despojo.

En este contexto, 鈥渃recer para pagar鈥 significa forzar la apertura de una nueva frontera de mercantilizaci贸n hacia territorios y bienes naturales codiciados por el 鈥渕ercado mundial鈥; concretamente, avanzar con la explotaci贸n de Vaca Muerta y el 鈥榙esarrollo鈥 del fracking; abrir definitivamente la frontera de la explotaci贸n del litio en la Puna argentina; intensificar y ampliar el r茅gimen del agronegocio y de la miner铆a a gran escala a lo largo de la cordillera. La profundizaci贸n del extractivismo para pagar las obligaciones externas, cumplir谩 el cometido del 鈥榚ndeudamiento鈥: completar los mecanismos de saqueo financiero con la intensificaci贸n de la plusval铆a ecol贸gica. No hay 鈥渜uita鈥 de la deuda que compense ese nuevo ciclo de despojo.

Una dimensi贸n sustantiva de este problema es la cuesti贸n geopol铆tica; pues la plusval铆a ecol贸gica requiere control territorial. Es un hecho que las cadenas de exportaci贸n del pa铆s (y de la regi贸n) est谩n dominadas por el capital transnacional, en el agronegocio y, ni qu茅 hablar, en la miner铆a y el petr贸leo. Grandes empresas transnacionales detentan el control tecnol贸gico, comercial, financiero de esos procesos productivos. Al tratarse de econom铆as naturaleza-intensivas, el proceso implica la efectiva ocupaci贸n y control de vastas extensiones geogr谩ficas. Se configura as铆 una matriz por la que la integridad territorial del pa铆s se fragmenta en cuadr铆culas de mono-explotaciones subordinadas a cadenas de valor global. Mediante la intensificaci贸n de las exportaciones, el capital transnacional oligop贸lico adquiere una decisiva capacidad de disposici贸n sobre fuentes de agua, nutrientes y energ铆a primaria de los territorios ocupados. La contracara de la ocupaci贸n territorial es -vale aclararlo- el desplazamiento poblacional. El control del agua, de los nutrientes y la energ铆a es, lisa y llanamente, el control de (las fuentes) de vida; de la vida presente y futura.

Para decirlo de manera expl铆cita, una posici贸n 鈥榮oberanista鈥 frente a la deuda que se concentre en ampliar los plazos y/o maximizar las 鈥榪uitas鈥 de los pagos financieros, pero que sea absolutamente permisiva con las concesiones de territorios y recursos a los enclaves exportadores transnacionales, resulta, lisa y llanamente, una falacia.

Extractivismo: una cuesti贸n pol铆tica; no (s贸lo) 鈥榓mbiental鈥

Desde sus or铆genes, el pensamiento cr铆tico latinoamericano se ha constituido como tal a partir de la identificaci贸n de los reg铆menes primario-exportadores como el problema de fondo de las sociedades latinoamericanas. Los cl谩sicos del estructuralismo y de la Teor铆a de la Dependencia no criticaron tales reg铆menes por sus consecuencias ambientales (que, salvo excepciones tard铆as, en general desconocieron), sino por sus implicaciones econ贸micas y pol铆ticas. Desnudaron la conexi贸n intr铆nseca entre modelo primario-exportador, concentraci贸n de la tierra y del poder.

El extractivismo no s贸lo tiene que ver con econom铆as exportadoras de naturaleza, sino con un patr贸n olig谩rquico de apropiaci贸n, control y disposici贸n de territorios y poblaciones. Ese fen贸meno est谩 en la ra铆z de la constituci贸n pol铆tica de nuestras sociedades. Am茅rica Latina, como entidad geopol铆tica, naci贸 al Mundo Moderno como la Gran Frontera de mercanc铆as. El saqueo originario de sus tierras y poblaciones fue lo que deton贸 el Big Bang de la Era del Capital, haciendo posible la acumulaci贸n originaria a trav茅s del env铆o de 鈥vastas reservas de trabajo, alimento, energ铆a y materias primas a las fauces de la acumulaci贸n global鈥.

La historia econ贸mica de la Argentina (y de la regi贸n) puede verse en t茅rminos de ciclos cr贸nicos de auges y depresiones sucedidos al ritmo de la explotaci贸n de sus 鈥渞ecursos naturales鈥; de endeudamientos y crisis financieras, donde las dimensiones del despojo financiero y del despojo ecol贸gico se fueron retroalimentando en una espiral continua de mercantilizaci贸n creciente. Esa historia nos deber铆a ense帽ar que el extractivismo es la dimensi贸n ecol贸gica del imperialismo. Que la producci贸n del 鈥渟ubdesarrollo鈥, de las desigualdades sociales y de los autoritarismos hunden sus ra铆ces en el duro suelo del extractivismo.

Desde la 茅poca de las carabelas hasta la actual, de grandes empresas transnacionales, el extractivismo opera como v铆nculo geometab贸lico que subsume las econom铆as coloniales a los centros de acumulaci贸n. Las cadenas geogr谩ficas de materias primas que fluyen de Sur a Norte, son precisamente las cadenas que nos atan a un r茅gimen estructural de dependencias y desigualdades ecol贸gicas, econ贸micas y pol铆ticas.

En ese escenario, hoy como ayer, 鈥渃recer para pagar鈥 es profundizar la dependencia. Es ensanchar las brechas de desigualdad, al interior de nuestras sociedades y a nivel global; entre pa铆ses y regiones; entre cuerpos de distintos colores, g茅neros y generaciones. Es, en 煤ltima instancia, amplificar los autoritarismos; degradar las condiciones socioecol贸gicas de la democracia. Porque ning煤n gobierno de las mayor铆as puede prosperar all铆 donde rige un patr贸n olig谩rquico de apropiaci贸n de la Tierra.

Pagar con suelo, aire, agua鈥 Y sangre. 驴No tenemos alternativas?

La propuesta del gobierno de Alberto Fern谩ndez en materia de deuda toma sus ropajes progresistas de la promesa de eludir o morigerar el 鈥渁juste鈥, y condicionar los pagos al crecimiento. Para ello, se apela a procurar aumentar y diversificar las fuentes de ingresos de divisas, v铆a b谩sicamente captaci贸n de Inversi贸n Extranjera Directa (IED) y aumento de exportaciones. Ambas medidas suponen, en realidad, la intensificaci贸n del extractivismo; inversiones para abrir nuevas geograf铆as de extracci贸n: litio, cobre, potasio, oro, plata, uranio, y una larga lista de minerales de consumo mundial masivo; hidrocarburos no convencionales; biomasa y nutrientes provenientes del agronegocio; inversiones, en fin, en las infraestructuras necesarias para hacer posible el drenaje de materia.

La experiencia hist贸rica revisada nos muestra que, por esa v铆a, lejos de avanzar hacia un sendero de desarrollo aut贸nomo, integralmente sostenible, que permita reducir progresivamente las desigualdades econ贸micas, ecol贸gicas y (bio)pol铆ticas, internas y externas, nos hundir谩n en un c铆rculo vicioso ya conocido, donde el despojo de la energ铆a primaria y social del presente, retroalimentar谩 los despojos por-venir.

Dada la matriz 鈥榩roductiva鈥 del pa铆s -su sesgo extractivista-, est谩 claro que la f贸rmula de 鈥渃recer para pagar鈥 no significar谩 otra cosa que la profundizaci贸n estructural de la dependencia, la intensificaci贸n de los mecanismos de despojo, la concentraci贸n de la riqueza y del poder. Dicha v铆a nos aleja no s贸lo del mero crecimiento econ贸mico, sino de una sociedad ecol贸gicamente sostenible, socialmente justa y pol铆ticamente democr谩tica.

Tras desarticular la argumentaci贸n positiva de la propuesta, el 煤nico razonamiento que queda como justificativo de la pol铆tica oficial en curso es la apelaci贸n al 鈥渞ealismo posibilista鈥: si bien no es lo mejor, ni siquiera bueno, 鈥渃recer para pagar es lo 煤nico posible鈥, se nos dice. Confirmando la vigencia de la raz贸n neoliberal, el argumento de pagar a deuda con mayor explotaci贸n del suelo no tiene otro fundamento que el viejo y remanido lema thatchereano: 鈥淣o hay alternativas鈥.

Ahora bien, 驴es realmente as铆? 驴Es realmente imposible pensar en una cesaci贸n unilateral de los pagos y en una auditor铆a exhaustiva de la deuda? 驴Qu茅 tan justo, tan responsable y tan pernicioso para el pa铆s ser铆a una tal alternativa? 驴Qu茅 tan desastroso ser铆a para el pa铆s hacer lo que hizo Ecuador en 2008? 驴Lo que amenaz贸 con hacer Alexis Tsipras en 2015 en Grecia?

La excepcionalidad de las condiciones bajo las que fue contra铆da la deuda macrista refuerza los argumentos jur铆dicos y pol铆ticos para el repudio de la misma. Los intereses geopol铆ticos que intervinieron, las irregularidades legales en las que el propio FMI incurri贸 al momento de otorgar un cr茅dito -en contravenci贸n contra sus propios estatutos-, la extraordinaria fuga de divisas que aliment贸 esa deuda, son factores que hacen m谩s que imperioso una rigurosa auditor铆a p煤blica y social sobre la misma.

Al respecto, hay que decir, por un lado, que no se trata de 鈥渦na puerta al abismo鈥, tal como incluso desde sectores cr铆ticos se presenta esta alternativa, en referencia a las eventuales consecuencias impredecibles y eventualmente catastr贸ficas que significar铆a el repudio de la deuda. Los estudios de casos y las evidencias hist贸ricas de los procesos de renegociaci贸n de deudas espurias muestran m谩s bien lo contrario: la cat谩strofe est谩 en el horizonte de quienes siguieron la v铆a de la sumisi贸n.

Por otro lado, vale recalcar -para poner las cosas en su lugar-, que no se tratar铆a de un simple e 鈥渋rresponsable鈥 default, sino lo contrario: un proceso que busque determinar de manera transparente y democr谩tica las responsabilidades pol铆ticas diferenciales de un proceso plagado de comportamientos irregulares y criminosos, cuyas consecuencias exceden en mucho los meros aspectos financieros. Lo 鈥榬esponsable鈥 no es pagar, a secas y a ciegas; sino identificar a los verdaderos causantes de este hist贸rico desfalco y determinar fehacientemente c贸mo se beneficiaron del mismo. Lo verdaderamente irresponsable ser铆a forzar a que tengan que seguir pagando quienes ni decidieron ni se beneficiaron con esa deuda.

Por encima de todo, es fundamental no perder de vista que no se trata de una cuesti贸n financiera, sino decisivamente ecol贸gica, vale decir, vital. Porque las implicancias de esa deuda constituyen un embargo para la vida de vastas extensiones de territorios y poblaciones que hoy se ven como 鈥渇uentes de divisas鈥. En un sentido no metaf贸rico, esa deuda pende como una amenaza que se cierne sobre la vida de millones de personas, de sistemas socioambientales y de generaciones que la l贸gica necroecon贸mica del capital (y sus mandatarios) se muestra dispuesta a sacrificar para pagar.

Desde esa perspectiva, cabe preguntarse: La crisis que implicar铆a dejar de tener acceso a nuevas inversiones externas, la escasez relativa de divisas, eventuales represalias respecto a nuestras exportaciones, 驴significar铆a la crisis de esa econom铆a dependiente, colonialmente heredada del Siglo XIX y antes? Por cierto, esa v铆a no es sencilla y est谩 llena de adversidades y desaf铆os inmediatos; pero la crisis de esa econom铆a representar铆a tambi茅n la posibilidad para transitar hacia otra econom铆a; para abrir-nos paso hacia una tan radical como necesaria transformaci贸n de la matriz productiva y socioterritorial del pa铆s; de su patr贸n tecnol贸gico y pol铆tico.

En este sentido, es importante advertir que la ampliaci贸n de la frontera de mercanc铆as acontece no s贸lo en el plano geogr谩fico y material, sino tambi茅n en el de los imaginarios y las subjetividades. Quiero decir, en esa din谩mica, a la par de la expansi贸n de las relaciones capitalistas hacia zona geoculturales relativamente marginales, a la mercantilizaci贸n de nuevos elementos y procesos naturales y sociales, a la intensificaci贸n de los ritmos y vol煤menes de extracci贸n de 鈥渞ecursos, tienen lugar cambios correlativos en los reg铆menes axiol贸gicos y normativos; en los esquemas de percepci贸n, de sensibilidad y de valoraci贸n social que acompa帽an esa re-mercantilizaci贸n y las tornan socialmente 鈥渁ceptables鈥.

Permitir el saqueo de las fuentes de vida para cumplir con obligaciones financieras espurias; sacrificar sistemas hidrol贸gicos enteros para 鈥減oder pagar鈥; estar dispuestos a pagar con suelo, con biodiversidad, con los propios nutrientes y fuentes de energ铆a que sostienen nuestros cuerpos, eso tambi茅n hace parte -y parte fundamental- de la expansi贸n de la frontera de mercanc铆as.

En definitiva, pensar en la 鈥渟ustentabilidad鈥 de la deuda, nos sume en una l贸gica colonial, sacrificial: nos conmina a 鈥減agar como sea鈥; a asumir como objetivo propio los intereses de los acreedores. Por el contrario, auditar la deuda; hacer que paguen quienes lucraron con ella; declarar el repudio soberano de deudas ileg铆timas: eso ser铆a realmente pensar la sustentabilidad, no ya de 鈥渓a deuda鈥, sino del pa铆s. M谩s que un camino ut贸pico, se muestra como una v铆a m谩s realista que el horizonte que emerge de la f贸rmula 鈥渃recer para pagar鈥.

La evaluaci贸n de la viabilidad de las propuestas se juega, claro, no en el de las ecuaciones matem谩ticas y los modelos econom茅tricos, sino en el complejo campo de las relaciones de fuerza entre los distintos actores pol铆ticos intervinientes. En ese sentido, ir por esta v铆a alternativa implica, requiere ineludiblemente, construir poder popular m谩s que 鈥榗apacidad de pago鈥; aliarse con las mayor铆as populares movilizadas, m谩s que con el Fondo Monetario Internacional.

En t茅rminos macroecon贸micos y pol铆ticos realistas, la crisis de la deuda (las probables represalias de 鈥渓os mercados鈥 en t茅rminos de escasez extrema de divisas y asfixia financiera) podr铆a ser una gran ventana de oportunidad para afrontar una radical transformaci贸n de la matriz socioproductiva y tecnol贸gica de nuestra econom铆a. Para emprender un camino de transici贸n socioecol贸gica hacia una econom铆a realmente m谩s sostenible y adecuada para afrontar el crucial desaf铆o que tenemos como especie, en los umbrales de la crisis planetaria global. En t茅rminos del sociometabolismo del pa铆s, los efectos de la crisis de la econom铆a heredada podr铆an coadyuvar a transitar hacia una estructura productiva m谩s equilibrada geogr谩fica, demogr谩fica y sectorialmente; avanzar hacia la desconcentraci贸n y diversificaci贸n productiva; a la integraci贸n interna de mercados y cadenas de valor, antes que a la subsunci贸n de fragmentos geoecon贸micos concentrados bajo el control oligop贸lico de grandes actores corporativos, internos y transnacionales.

Ese cambio transicional no s贸lo va en la direcci贸n de una econom铆a m谩s aut贸noma, m谩s productiva y sostenible, sino tambi茅n en la de una sociedad m谩s justa y democr谩tica. Para abrirnos camino en esa direcci贸n, es imprescindible tomar nota de que la sustentabilidad financiera no s贸lo no agota el campo de lo posible, sino que lo empobrece dr谩sticamente; va a contramano de la justicia, la democracia; de la vida en s铆.

Por el contrario, pensar en la sustentabilidad ecol贸gica m谩s que en la financiera, nos abre un horizonte para imaginar una v铆a de democratizaci贸n material, radical de nuestra sociedad. Su requisito b谩sico y factor de posibilidad pasa por un ciclo de movilizaci贸n popular organizada dispuesta a resignificar los 鈥渞ecursos鈥 como fuentes de vida; construir mayor铆as sociales dispuestas a reformular la ecuaci贸n pol铆tica, emocional y tecnol贸gica desde la cual concebimos y realizamos la producci贸n social de nuestra existencia; adecuar nuestros modos de existencia a los procesos de la vida en la Madre Tierra en general; en fin, a redemocratizar/desmercantilizar la vida en y desde sus propias ra铆ces.

*Integrante del Equipo de Ecolog铆a Pol铆tica del Sur (CITCA CONICET-UNCA).

Publicado originariamente en Grupo de Ecolog铆a Pol铆tica del Sur.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/acuerdo-con-el-fondo-monetario-y-crecer-para-pagar-una-salida-progresista/