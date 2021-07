–

Comunicado de Anticapitalistas

Con el acuerdo de pensiones alcanzado este lunes en la mesa del dialogo social, el ministro Escriv谩 consigue el primero de sus objetivos en relaci贸n con sus planes respecto al sistema p煤blico de pensiones: el aval de CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME al retraso de la edad efectiva de jubilaci贸n.

El acuerdo se ha defendido por parte de los firmantes como el acuerdo que garantiza las pensiones del futuro y que adem谩s deroga la reforma de pensiones de 2013 puesta en marcha por el PP. Sin embargo, lo realmente conseguido por las c煤pulas sindicales y empresarios dista mucho de lo que proclama la prensa y los comunicados sindicales:

La revalorizaci贸n de las pensiones seg煤n el IPC del a帽o anterior, que se presenta como un 鈥渘uevo mecanismo de revalorizaci贸n鈥, que deroga el 铆ndice de revalorizaci贸n del 0,25% de la reforma del PP, ya se estaba aplicando, y es de hecho una victoria del movimiento pensionista, que fue quien invalid贸 en la calle la reforma de 2013 y consigui贸 que el nuevo gobierno revalorizara las pensiones seg煤n el IPC del a帽o anterior. El acuerdo recoge el compromiso del gobierno de derogar el factor de sostenibilidad, que de aplicarse supondr铆a una p茅rdida 鈥 acumulativa adem谩s 鈥 de aproximadamente un 0,9% anual para las nuevas pensiones. Sin embargo, recoge tambi茅n el compromiso de las centrales sindicales firmantes de pactar con el gobierno en un plazo de cinco meses un nuevo 鈥溍璶dice de equidad intergeneracional鈥 a aplicar a las nuevas pensiones, y si no hay acuerdo en cinco meses, el gobierno introducir谩 en el anteproyecto de ley que convertir谩 en legislaci贸n el contenido del acuerdo, el 铆ndice que considere. Es m谩s que probable que el nuevo 铆ndice sustituya el elemento demogr谩fico presente en el 铆ndice de sostenibilidad, por criterios de crecimiento econ贸mico 鈥 PIB 鈥, pero en todo caso perseguir谩 el mismo objetivo: reducir la cuant铆a de las nuevas pensiones con el argumento del aumento del gasto en pensiones. Pero es en el apartado dedicado 鈥渁 alargar la permanencia en la vida activa鈥, eufemismo para esconder el retraso de la edad efectiva de jubilaci贸n, donde se recogen los compromisos mas detallados y espec铆ficos, en l铆nea con los objetivos del ministro. Se trata de alargar por cualquier medio el tiempo que permanecemos trabajando, siendo el Estado espa帽ol quien cuenta con la tasa de desempleo juvenil m谩s alto de Europa, rondando el 40%, y a dificultar la jubilaci贸n anticipada voluntaria. El aumento de las penalizaciones a la jubilaci贸n anticipada voluntaria, sobre todo en los primeros meses en que puede hacerse efectiva 鈥 24 meses antes de la edad legal 鈥 mantenimiento, aunque con ligera reducci贸n, las penalizaciones a la jubilaci贸n anticipada involuntaria, premios 鈥 con dinero p煤blico 鈥 a la jubilaci贸n demorada, mas cuantiosos cuanto mayor es la pensi贸n a percibir y mayores restricciones a la jubilaci贸n forzosa.

Por 煤ltimo, el acuerdo recoge el compromiso del gobierno 鈥 ya incluido en el Pacto de Toledo, y que ha sido una de las reivindicaciones centrales del movimiento pensionista 鈥 de que ser谩n los presupuestos generales del estado los que asuman los denominados 鈥済astos impropios鈥 de la SS, que significar谩n seg煤n los sindicatos firmantes, 21.000 millones de euros de transferencias del Estado a la SS.

El acuerdo deja fuera el grueso de las reivindicaciones del movimiento pensionista, empezando por la supresi贸n de las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas forzosas con m谩s de cuarenta a帽os de cotizaci贸n 鈥 mientras se prima hasta con un 4% la permanencia en el puesto de trabajo por cada a帽o de demora de la jubilaci贸n 鈥, el aumento de la pensi贸n m铆nima a 1084 euros, la jubilaci贸n a los 65 a帽os y la derogaci贸n de la reforma de pensiones de 2011, el fin de la brecha de g茅nero, la auditor铆a de las cuentas de la SS鈥 y un largo etc. Y no pod铆a ser de otra forma, por que quienes han negociado este acuerdo en nombre de los y las personas pensionistas, pero de espaldas al movimiento y contra 茅l. Porque no es as铆 como se mantiene un sistema p煤blico de pensiones, capaz de ofrecer pensiones dignas, justas y suficientes, sino aumentando los salarios, el SMI en primer lugar 鈥 y las cotizaciones sociales 鈥, derogando las reformas laborales y creando empleo ecol贸gica y socialmente necesario y de calidad, tal y como viene reclamando el movimiento pensionista.

El acuerdo a煤n debe convertirse en anteproyecto de ley y pasar el tr谩mite parlamentario. El conjunto del movimiento pensionista tiene ante s铆 el reto y la oportunidad de mostrar ante la sociedad que el acuerdo no le representa, que no satisface sus reivindicaciones y que estas siguen vigentes y ser谩n defendidas en las calles y plazas.