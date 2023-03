–

De parte de Gatos Sindicales March 10, 2023 199 puntos de vista

El pasado 7 de marzo la empresa present贸 a la RLPT su propuesta definitiva de acuerdo de Teletrabajo. Despu茅s de estudiarlo detalladamente, la Secci贸n Sindical de la CGT ha decidido NO firmarlo.



De entrada:

鈥 Queremos recalcar que no es necesario que exista un Acuerdo Colectivo de Teletrabajo para poder tener Teletrabajo. 鈥 Que un acuerdo colectivo de Teletrabajo (o de lo que sea) que no regula nada, adem谩s de no servir para nada se convierte en una losa. La losa que la empresa quiere ponernos encima para acallarnos. 鈥 Todo lo que no est茅 escrito recogido en el acuerdo colectivo no estar谩 regulado, y AtoS Spain podr谩 hacer y aplicar lo que quiera en cada caso. 鈥 La concesi贸n del Teletrabajo es siempre una opci贸n voluntaria para la empresa. Te lo puede dar o no y aunque lo tengas concedido te lo puede quitar. Al no quedar reguladas las causas de la reversibilidad la 煤nica condici贸n para que te lo quiten ser谩 darte un preaviso de 15 d铆as naturales. 鈥 El hecho de que en el t铆tulo del acuerdo ponga ‘ordinario‘ nos hace suponer que habr谩 otros acuerdos ‘excepcionales‘. 鈥 La empresa quiere que el acuerdo est茅 firmado el pr贸ximo martes, d铆a 14 de marzo, sin embargo la fecha de inicio de vigencia que consta en el documento (y que no han querido cambiar) es el 1 de abril. 驴Por qu茅 insiste la empresa en firmar con medio mes de antelaci贸n? 驴Quiz谩 porque est谩 a punto de firmarse un convenio del sector y no quieren que conozcamos el texto del mismo antes de firmar este acuerdo? Lo ignoramos, pero parece sospechoso.

Y profundizando sobre la propuesta de la empresa:



鈥 La cantidad de 11 euros para compensar los gastos nos parece irrisoria, m谩xime cuando hay empresas que pagan mucho m谩s. 鈥 Tal como est谩 redactado el apartado de compensaciones nos tememos que finalmente toda o parte de esa cantidad sea absorbida. Sabemos que en otras compa帽铆as del sector se est谩 absorbiendo. 鈥 El porcentaje m谩ximo de Teletrabajo que se indica como “Teletrabajo ordinario” es del 60% de la jornada completa (3 d铆as a la semana); si 茅se es el porcentaje que consta en tu acuerdo individual, aunque tu responsable te diga que no pasa nada por hacer m谩s, no te olvides de que tu obligaci贸n LEGAL con la empresa siempre ser谩 hacer ese porcentaje. No te f铆es. 鈥 No se explican cu谩les son las razones para negar el Teletrabajo, al final todo depender谩 de RRHH y tu responsable. 鈥 Como habr谩s podido observar, este acuerdo colectivo solo tiene tres puntos que afectan a la regulaci贸n del Teletrabajo. Es evidente que no dice nada de aspectos importantes como: – El tiempo de respuesta que tendr谩n las solicitudes de teletrabajo. Pueden no contestarte nunca, cosa que ya ha pasado, y no podr谩s quejarte ni quejarnos. – Desde donde se podr谩 teletrabajar, te lo pueden limitar. – Tiempo m铆nimo de preaviso para hacerte ir a la oficina cuando un d铆a te necesiten. En ese caso ser谩 cuando la empresa quiera, y b煤scate la vida. – Desconexi贸n digital. – …

En fin, queda claro que es un mal acuerdo que tiene m谩s inconvenientes que ventajas. Por ello, hemos decidido no ratificar con nuestra firma este desprop贸sito. Con 茅l o sin 茅l est谩 claro que la empresa har谩 lo que quiera, porque con este texto puede hacerlo.

No hay que olvidar que este acuerdo es una propuesta unilateral que la empresa hizo despu茅s de que la RLTP estuviera intentando negociar durante ocho meses, durante los cuales la representaci贸n de la empresa no hizo nada m谩s que poner trabas y excusas para no avanzar. Las aportaciones de la RLPT recogidas en su propuesta son m铆nimas, por no decir inexistentes. Una vez que hizo su propuesta definitiva a帽adi贸 que daba por terminado el proceso de negociaci贸n, as铆 que la RLPT de AtoS Spain no ha tenido la posibilidad de negociar nada de lo recogido en este texto.