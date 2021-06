–

Organizaciones como ATTAC, Oxfam Interm贸n y la fundaci贸n Compromiso y Transparencia valoran el pacto europeo que obligar谩 a las transnacionales a declarar sus beneficios e impuestos pa铆s por pa铆s.

鈥淯na importante medida鈥 y 鈥渦na victoria para los ciudadanos y ciudadanas鈥. O 鈥渦n sabor amargo鈥 y 鈥渦na sensaci贸n agridulce鈥. El acuerdo en el seno de la Uni贸n Europea para lograr una mayor transparencia fiscal y obligar a las grandes multinacionales a declarar sus beneficios e impuestos pa铆s por pa铆s ha obtenido una importante acogida por parte de determinadas organizaciones de la sociedad civil. Otras, sin embargo, lo ven como un paso insuficiente.

Ricardo Garc铆a, miembro de la junta directiva del grupo de economistas ATTAC, sostiene que la valoraci贸n que hacen es 鈥減ositiva鈥 y consideran que la propuesta es 鈥渦na importante medida鈥 que permitir谩 鈥渃azar鈥 a esas grandes empresas que tratan de eludir impuestos volcando parte de sus ingresos y beneficios en para铆sos fiscales.

De esta forma, el acuerdo entre la Comisi贸n Europea, el Consejo y el Parlamento afectar谩 a aquellas empresas multinacionales que facturen m谩s de 750 millones de euros anuales durante dos a帽os consecutivos. Con la nueva medida, tendr谩n la obligaci贸n de declarar cu谩ntos beneficios obtienen en todos los pa铆ses de la Uni贸n Europea, as铆 como los impuestos que pagan y los empleados y empleadas que tienen en las diferentes regiones.

Se quedan fuera todos los territorios de fuera de la UE, a excepci贸n de aquellos para铆sos fiscales incluidos en las listas negras y gris de para铆sos fiscales que elabora el Consejo. En la primera, aprobada hace algunos meses, est谩n incluidos lugares como Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Panam谩, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas V铆rgenes Americanas y Vanuatu. No entran en esta lista pa铆ses europeos como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, con unos sistemas tributarios muy laxos.

De acuerdo con el informe La hora del compromiso, de Oxfam Interm贸n, multinacionales espa帽olas del IBEX 35 como Mapfre (4), ACS (1), ArcelorMittal (2), Banco Santander (1), Meli谩 Hotels (2), Naturgy (4) o Repsol (2) tienen filiales en algunos de estos territorios incluidos en la lista negra. Sin embargo, tal y como explica Javier Mart铆n Cavanna, director de la Fundaci贸n Compromiso y Transparencia, la propuesta no afectar铆a a las transnacionales espa帽olas, ya que 鈥渓a obligaci贸n de informar de los impuestos pagados pa铆s por pa铆s es una pr谩ctica que existe en Espa帽a desde hace varios a帽os鈥. De esta forma, ser铆an las compa帽铆as extranjeras que operen en el pa铆s las que se vean obligadas a una mayor transparencia fiscal.

Garc铆a es consciente de que 鈥渟iempre se puede hacer algo m谩s y siempre hay que hacer m谩s鈥, ya que el acuerdo 鈥渘o resuelve en su conjunto el problema de la elusi贸n fiscal鈥. Aun as铆, defiende que la medida 鈥渆s un paso importante que hace m谩s dif铆cil el robo鈥. 鈥淧orque es un robo鈥, apostilla en relaci贸n con la elusi贸n fiscal.

Mucho m谩s cr铆tica se muestra Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Interm贸n, quien cree que la propuesta 鈥渟e queda muy corta鈥 y demuestra 鈥渜ue los gobiernos europeos no est谩n comprometidos con la transparencia fiscal real鈥. Ruiz defiende que la medida 鈥渕谩s all谩 de dar un buen titular, no permite desincentivar las malas pr谩cticas de las grandes empresas鈥.

Y es que la resoluci贸n europea llega pr谩cticamente un lustro despu茅s de que fuese propuesta por parte de la Comisi贸n Europea. Desde ATTAC ponen en valor el trabajo llevado a cabo por europarlamentarios como el catal谩n Ernest Urtasun, quien asegura que 鈥渟e trata de una victoria para los ciudadanos y ciudadanas y demuestra que la UE puede actuar en cuestiones que preocupan a la gente鈥. Susana Ruiz argumenta que, despu茅s de 5 a帽os bloqueado por algunos pa铆ses europeos, este acuerdo se queda 鈥渃orto鈥 y cree que Estados como el espa帽ol tendr铆an que haber presionado m谩s para hacer la medida m谩s ambiciosa: 鈥淓s dif铆cil decir que no es un avance, porque lo es, pero se te queda un sabor amargo despu茅s de todo este tiempo鈥.

Un tipo m铆nimo para las multinacionales

De manera paralela, tras el paso dado por el gabinete del presidente de EEUU Joe Biden, se debate en Europa un impuesto m铆nimo global para las multinacionales que podr铆a ser del 15%, aunque tambi茅n se debate si podr铆a llegar al 21%. En este segundo caso, Espa帽a podr铆a recaudar hasta 5.400 millones m谩s cada a帽o. As铆 lo ha cifrado el Tax Observatory, una entidad presentada el pasado 1 de junio por el comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni.

Empresas espa帽olas como ACS, Iberdrola, Repsol, Telef贸nica o Banco Sabadell ver铆an reducidos sus beneficios. De esta manera, el grupo empresarial presidido por Florentino P茅rez tendr铆a que pagar un 345% m谩s de impuestos que ahora. Las energ茅ticas, por su parte, ver铆an incrementados sus tributos en un 60% y en un 14%, respectivamente. La teleco y el banco, en un 70% y un 45%.

A la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Interm贸n le preocupa 鈥渆l tono de euforia鈥 que se est谩 produciendo en torno a ambas propuestas, las cuales 鈥揳segura鈥 鈥no se pueden vestir de avances hist贸ricos ya que se quedan cortas鈥: 鈥淓s un avance, s铆, pero insuficiente. Muchos de los fondos europeos van a ir grandes empresas y no sabemos c贸mo es su comportamiento fiscal. Priman los intereses de grandes corporaciones y de determinados pa铆ses antes que los de la ciudadan铆a鈥, denuncia.

Para Mart铆n Cavanna, director de la Fundaci贸n Compromiso y Transparencia, lo importante no es el tipo m铆nimo que se fije sino la transparencia fiscal: 鈥淟o que tienen que hacer las empresas es explicar cu谩nto pagan y por qu茅. Depende del contexto se puede justificar que se pague m谩s o que se pague menos, pero hay que saber el motivo鈥, sostiene. Algo similar cree que debe ocurrir con la presencia en para铆sos fiscales: 鈥淣osotros no decimos que no tengan que estar en esos territorios, pero lo que tienen que hacer es decir por qu茅 est谩n ah铆. Simplemente eso鈥, termina.

