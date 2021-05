–

El Gobierno y la Confederaci贸n Espa帽ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) han llegado este mi茅rcoles a un principio de acuerdo para prorrogar hasta septiembre los Expedientes de Regulaci贸n Temporal de Empleo (ERTE).

Fuentes del di谩logo social han asegurado que los 鈥渆scollos鈥 que hab铆a con la patronal en la parte de Seguridad Social para la pr贸rroga de los expedientes -concretamente en las exoneraciones en la cotizaci贸n de los trabajadores鈥 se han salvado, logrando Gobierno, empresarios y sindicatos desbloquear las negociaciones en la reuni贸n celebrada esta tarde.

Las nuevas condiciones ir谩n al Consejo de Ministros extraordinario previsto a las 16:30 horas de este jueves, el plazo l铆mite, con el objetivo de aprobar la nueva pr贸rroga, que llegar铆a hasta el 30 de septiembre.

鈥淗emos logrado renovar por consenso el esquema de ERTE hasta septiembre, alcanzando un buen equilibrio entre protecci贸n e incentivos a la reactivaci贸n de trabajadores. Agradezco el esfuerzo de los agentes sociales鈥, ha escrito en Twitter el ministro de Seguridad Social, Jos茅 Luis Escriv谩, tras el acuerdo.

鈥淗emos alcanzado un preacuerdo con los agentes sociales para la pr贸rroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Un nuevo impulso, fruto de la perseverancia en el di谩logo social, que garantiza protecci贸n a las personas trabajadoras y empresas que m谩s lo necesitan鈥, ha tuiteado asimismo la ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, quien previamente hab铆a anunciado que cancelaba su agenta este mi茅rcoles por motivos de salud.

As铆 quedan las exoneraciones tras el pacto

Dentro de las tres categor铆as de ERTE, el acuerdo contempla que en el caso de los de impedimento, a los que se acogen las empresas de cualquier sector que no puedan tener actividad por restricciones sanitarias, las exoneraciones se mantendr铆an en el 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y en el 90% para aquellas con m谩s de 50.

En lo que respecta a los ERTE de limitaci贸n, en los que las empresas pueden abrir pero con limitaciones, las exoneraciones previstas ser谩n del 85% en junio y julio y del 75% en agosto y septiembre para las empresas de menos de 50 trabajadores. En el caso de empresas con m谩s trabajadores en plantilla las exenciones ser谩n del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.

Por 煤ltimo, en los ERTE en los sectores 鈥榰ltraprotegidos鈥 y empresas de su cadena de valor, donde exist铆an las mayores discrepancias entre el Gobierno y los agentes sociales, el principio de acuerdo prev茅 que las exoneraciones sobre los trabajadores activados sean durante lo cuatro meses hasta el 30 de septiembre del 95% en las empresas de menos de 50 trabajadores y del 85% para aquellas con m谩s plantilla.

Asimismo, las exoneraciones sobre los trabajadores suspendidos ser谩n del 85% en los meses de junio, julio y agosto y del 70% en septiembre para las empresas con menos de 50 trabajadores. En el caso de compa帽铆as con m谩s de 50 empleados ser谩n del 75% en los tres primeros meses y del 60% en septiembre.

Este principio de acuerdo llega despu茅s de que se rechazara la 煤ltima propuesta presentada por el Ejecutivo que, aunque mejoraba la anterior, no fue suficiente para alcanzar el visto bueno de sindicatos y empresarios.

En concreto, la CEOE explicaba que el rechazo a la 煤ltima oferta que present贸 el Ministerio de Seguridad Social se deb铆a a que centraba las exenciones de cuotas en la activaci贸n de trabajadores en ERTE en lugar de focalizarse sobre aquellos que no pueden incorporarse al empleo.

Fuentes empresariales han se帽alado a Europa Press que el Departamento que dirige Escriv谩 propon铆a para las empresas de menos de 50 trabajadores de sectores 鈥榰ltraprotegidos鈥 exenciones de cuotas para los trabajadores que sigan en el ERTE del 35% en agosto y del 45% en septiembre. Para las empresas de m谩s de 50 trabajadores, las exoneraciones ser铆an del 45% en agosto y del 55% en septiembre

Estos porcentajes eran inferiores a los actuales. As铆, el esquema actual de los ERTE, vigente hasta el 31 de mayo, establece exoneraciones de cuotas para los sectores 鈥榰ltraprotegidos鈥 y empresas de su cadena de valor del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen m谩s de 50 empleados, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.

Las fuentes empresariales consultadas se帽alaban que habr铆a sectores que a煤n tengan buena parte de sus trabajadores en ERTE durante los meses de agosto y septiembre, como, por ejemplo, los hoteles urbanos de interior, que a煤n tendr谩n una ocupaci贸n reducida este verano, y las l铆neas a茅reas, que prev茅n realizar menos del 60% de los vuelos que realizaron en 2019.

Por su parte, la Confederaci贸n de la Peque帽a y Mediana Empresa (Cepyme) tambi茅n di贸 ayer el visto bueno a la 煤ltima propuesta remitida por el Gobierno sobre Ertes, instrumento en el que se apoyan todav铆a muchas empresas sobre todo pymes. No obstante, Cepyme recuerda que los Ertes por s铆 solos no son suficientes para garantizar la viabilidad de muchas empresas que todav铆a no han retornado a cotas de actividad suficientes y urge de nuevo a agilizar las ayudas directas a las empresas y a no obstaculizar la reactivaci贸n econ贸mica.

El acuerdo, seg煤n la patronal de la peque帽a y mediana empresa, abre un nuevo periodo hasta el 30 de septiembre, fecha en la que se podr谩 determinar la capacidad que han tenido las empresas para reincorporar a los trabajadores y en la que se deber谩 considerar de forma inaplazable la negociaci贸n de las sanciones sujetas a la cl谩usula de mantenimiento del empleo con el fin de evitar en lo posible quiebras empresariales debido a la imposibilidad de adaptaci贸n sobre todo en pymes.

