–

De parte de SAS Madrid October 19, 2021 83 puntos de vista

El Plan para reducir la temporalidad en el sector p煤blico, conocido ya como plan ‘Iceta’, comienza a tomar forma parlamentaria. En estos momentos, la duda reside en si el actual Estatuto Marco de los Trabajadores es lo suficientemente flexible como para amoldarse a las nuevas medidas que plantea la estrategia, como la contrataci贸n fija de interinos en un plazo de 3 a帽os, o si, por el contrario, ser谩 necesario crear uno de cero. La respuesta es un谩nime por parte de los sindicatos, que abogan rotundamente por la modificaci贸n de determinados art铆culos, como es el caso del apartado 9 del citado documento.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) era la primera en pronunciarse descartando la creaci贸n de un nuevo documento. Una postura similar es la que sostienen desde Confederaci贸n Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) al entender que no har谩 falta una reformulaci贸n completa del estatuto.

Aunque son partidarios de esperar al texto definitivo aprobado en el Parlamento, el sindicato entiende que, en base al texto actual del Proyecto de Ley, habr谩 que reformular ciertos apartados tanto del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico (EBEP) como del Estatuto Marco del Personal Estatutario.

Es el caso del art铆culo 9, por el que se regula la contrataci贸n del personal temporal estableciendo las circunstancias o plazos m谩ximos, entre otras cuestiones, y que entra en conflicto con lo que propone el nuevo Real Decreto como es la transformaci贸n del personal fijo a estatutario tras 3 a帽os en el puesto, con posibilidad de prr贸roga en caso de que la plaza estuviera convocada.

La reforma ir谩 m谩s all谩 en el caso sanitario ya que, al igual que en el educativo, dispone de Mesas sectoriales. Y es que, una vez se apruebe definitivamente la ley, el Sistema Nacional de Salud dispondr谩 de un a帽o para incorporar las modificaciones a su arquitectura. A煤n as铆, el margen de maniobra es reducido ya que la ley es la que acota los l铆mites. En julio, semanas despu茅s de la aprobaci贸n de la norma en Consejo de Ministros, el ministerio mantuvo un encuentro en el 谩mbito de negociaci贸n de la temporalidad en el que, seg煤n Cuadrado, no esperaba que la tramitaci贸n parlamentaria como proyecto de ley de la norma “fuera a ser tan compleja”.

Este mi茅rcoles conclu铆a el plazo establecido para presentar enmiendas, si bien, desde el sindicato no saben si ser谩 el 煤ltimo o habr谩 futuros tramos adicionales. “De momento no sabemos si se va a modificar mucho, poco o nada”, aclara Rosa Cuadrado como responsable de Acci贸n Sindical P煤blica de la Federaci贸n de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), que asegura que no es la primera vez que se revisan aspectos del Estatuto Marco.

No obstante, considera que puede ser una “buena ocasi贸n” para introducir otras modificaciones que se precisan como por ejemplo el art铆culo relativo al cobro de los trienios en los contratos temporales. El actual Estatuto Marco, explica Cuadrado, solo obliga a pagar dicha remuneraci贸n al personal fijo si bien la directiva europea establece que “todos los trabajadores tienen que tener las mismas condiciones independientemente su relaci贸n contractual”.

Recuerda, en este sentido, las reivindicaciones que se dejaron a un lado, como la eliminaci贸n de la tasa de reposici贸n, para poder alcanzar un acuerdo con la Administraci贸n y dotar de viabilidad de la ley. Por ello esperan que la normativa, ahora en manos parlamentarias, mantenga las “garant铆as jur铆dicas” para no “empantanar el proceso” y que, al final, “del 33 se pase al 50 por ciento de temporalidad en el sector sanitario“. “Dentro del margen de actuaci贸n que tenemos con respecto a la legalidad vigente intentamos que los profesionales puedan optar a un puesto fijo”.

Modificaci贸n del art铆culo 9.3

Mejor planificaci贸n de los Recursos Humanos, supresi贸n de la tasa de reposici贸n, modificaci贸n del Estatuto Marco y nuevo proceso de estabilizaci贸n. Estos son los cuatro puntos que, seg煤n el Sindicato de Uni贸n General de Trabajadores (UGT), contribuir铆an 鈥渄ecisivamente鈥 a reducir la temporalidad en el sector sanitario y colocar la tasa de empleo temporal por debajo del 8 por ciento.

Ana Mar铆a Franc茅s Roger, secretaria de Sanidad, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FeSP-UGT, apunta a este peri贸dico que es 鈥渦rgente鈥 avanzar en las modificaciones del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. En concreto, al igual que CCOO, Franc茅s hace hincapi茅 en el art铆culo 9 del mismo, concretamente el 9.3, el “punto de partida” para el sindicato que hace referencia al personal estatutario temporal, as铆 como al nombramiento de car谩cter eventual.

鈥淓ste art铆culo es uno de los grandes culpables de que se 鈥榗uele鈥 no solo la temporalidad, sino tambi茅n la precariedad, sobre todo para la figura del personal eventual鈥, reivindica la portavoz de la organizaci贸n sindical, que aboga por preservar la normativa espec铆fica del Estatuto Marco. 鈥淓ste art铆culo no es el 煤nico responsable de la tasa de temporalidad, pero s铆 el m谩s determinante en los servicios de salud鈥, remarca.

Dicho art铆culo expresa que, si se realizaran m谩s de dos nombramientos para la prestaci贸n de los mismos servicios por un per铆odo acumulado de 12 o m谩s meses en un per铆odo de dos a帽os, proceder谩 el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su caso, si procede la creaci贸n de una plaza estructural en la plantilla del centro. En este sentido, UGT insiste en la necesidad de suprimir el punto del estudio de las causas que lo motivaron. “No hay que entrar a volorar, directamente se tiene que crear una plaza estructural en las plantillas del centro para acabar con la temporalidad y precariedad”, sentencia.

Enlace relacionado RedaccionMedica.com (19/10/2021).