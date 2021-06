Aunque da la bienvenida a la paz traída por el Acuerdo del Viernes Santo, dice que el proceso de paz de hace 23 años es una “estafa” que hizo “muy ricos” a algunos ex miembros del IRA, pero no logró proporcionar una sociedad más justa y menos sectaria.

Sentado en ExPop (programa de extensión para ex prisioneros), un centro de apoyo para “ex combatientes” en Derry, Elliot dice que tenía 19 años en 1977 cuando fue sentenciado a 12 años por secuestro, intento de asesinato y pertenencia al IRA.

Más adelante en la conversación se le une brevemente Don Browne, un ex miembro del Ejército de Liberación Nacional Irlandés que ahora trabaja como profesor de yoga en la ciudad, haciéndose eco de muchos de los comentarios de Elliot.

Creció en Rosemount, un área mixta en la década de 1960, antes de mudarse al Shantallow predominantemente católico a principios de la década de 1970: “En Rosemount solíamos pasar el rato con protestantes, jugábamos al fútbol juntos. Nunca hubo problemas. Las clases trabajadoras protestantes y católicas vivían en las mismas condiciones. De acuerdo, algunos protestantes podrían tener mejores condiciones, pero también había católicos que eran ricos. El problema era que empresarios y políticos nos mantenían divididos. Mantuvieron a los católicos abajo y nos trataron como ciudadanos de segunda clase, mientras decían a los protestantes que estaban mejor, que eran mejores personas.

Mi padre siempre decía: ‘Todo estuvo bien hasta que llegó Paisley’ “.

Cuando se le pregunta cómo se involucró en el IRA, dice: “Lo mismo que le pasó a muchos jóvenes”. A los 13 era normal “acercarse sigilosamente a Creggan para tirar piedras” y participar en “los disturbios … Era la adrenalina”.

Domingo Sangriento

“¿Cómo fue? Estuvo mal. Al principio estábamos en celdas limpias, una cama y una mesa. No pasó nada, nos golpearon. Así que destruimos celdas, rompimos ventanas, rompimos muebles y untamos excrementos en las paredes. Hacia la Navidad de 1978 hubo un lavado forzado, con cepillos … Los ‘guardias’ irrumpieron en las celdas. Hubo palizas despiadadas … Hay que recordar que estábamos desnudos”.

Entre los compañeros de prisión en el bloque H 6 se encontraban Bobby Sands, Brendan Hughes, Larry Marley y Seanna Walsh. En 1979, se mudó al H-3, compartió celda con Sands.

“Bobby [Sands] mantuvo su ánimo muy alto. Era un hombre increíble, un cantante fantástico; de hecho, pensé que cantaba un poco como Bono, aunque realmente no me gusta Bono. Era un compositor, poeta increíble, Gaeilgeoir”.

Recordando las dos huelgas de hambre de 1980 y 1981, discute los relatos de Sinn Féin de cómo terminó la primera huelga y afirma que las muertes de “hombres valientes” como Sands fueron “capitalizadas” por la dirección de Sinn Féin.

“Estaban en huelga de hambre por estatus político, no por ganar las elecciones”, dijo, y agregó que no había considerado unirse a la huelga: “No podría, no habría puesto a mi familia en el medio, y gracias a Dios no hubiera sido en vano”.

Liberado en 1985, dijo que estuvo involucrado en Sinn Féin en Derry y “probablemente” se habría quedado en el IRA, si no fuera porque, a estas alturas, podía ver que la lucha armada cada vez más encarnizada “no iba a ninguna parte”.

“Ahora sabemos que la guerra estaba terminando. Ahora sabemos que ellos [Gerry Adams y Martin McGuinness] se estaban reuniendo con el gobierno irlandés, el gobierno británico. Pero en lugar de hacer que los muchachos se sienten y digan: ‘Mira, no podemos ganar, tenemos que tomar una dirección diferente y bajar las armas’, actuaron detrás de estos hombres. Mientras buscaban la paz, seguían fomentando la guerra. Su proceso de paz fue un proceso de paz sangriento, y todavía no hemos visto una victoria ”, dijo Elliot a The Irish Times.

Por “victoria” se refiere a una sociedad más justa y menos sectaria.

“Nuestros hijos tienen menos oportunidades ahora que nosotros durante el conflicto … Podríamos ir al Centro de Empleo y decir que queríamos aprender un oficio. Ahora tienen que pasar por obstáculos, los trabajos son temporales y están mal pagados. Es impactante”, agrega Elliot, reflejando la angustiosa sensación de arrepentimiento y traición que está profundamente arraigada en muchos ex miembros del IRA en Derry y en otros lugares.