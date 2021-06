–

A principios de mayo de 2020, estallaron disturbios por hambre en Santiago de Chile. Las medidas de confinamiento hab铆an dejado a hombres y mujeres sin ingresos, hasta el punto de casi morirse de hambre. Pronto se extendi贸 por todo el pa铆s un gran movimiento de ollas comunes autoorganizadas. M谩s adelante ese mismo mes, hubo disturbios por todo M茅xico en respuesta al asesinato por la polic铆a de Giovanni L贸pez, un trabajador de la construcci贸n que hab铆a sido arrestado por no llevar mascarilla, por los mismos d铆as en que miles de trabajadores migrantes desesperados romp铆an el toque de queda en la India. Algunos trabajadores de las bodegas de Amazon en Estados Unidos y Alemania hab铆an iniciado una huelga en protesta por los malos protocolos de seguridad del COVID-19. (1) Sin embargo, estos movimientos de lucha obrera en el mayor distribuidor minorista del mundo r谩pidamente fueron ahogados, a fines de mayo, por un movimiento masivo de proporciones in茅ditas que se extendi贸 por todo Estados Unidos en repudio al asesinato policial de George Floyd, transmitido en vivo. Iniciado en gran parte por residentes negros de Minneapolis, al levantamiento se unieron r谩pidamente estadounidenses de todas partes, de todas las razas y clases sociales. En las primeras protestas y manifestaciones, incluso se pod铆a ver a algunos milicianos apoyando a un Querfront digno de la era de QAnon. (2)

La llegada del COVID-19 al principio parec铆a haber implicado una suspensi贸n de la lucha de clases, o al menos haber proporcionado recursos adicionales al aparato represivo. Tal fue, al menos, el pron贸stico de tres disidentes italianos de edad avanzada que hicieron circular textos escandalosos en las primeras semanas de la pandemia. (3) Y de hecho, puede ser cierto que los bloqueos representan, como ha argumentado recientemente Julien Coupat, 芦una nueva manera de gobernar y de producir, y un cierto tipo de hombre禄. (4) En Chile el confinamiento, y el miedo generalizado a la nueva plaga en un pa铆s donde la salud es una mercanc铆a cara, hizo que se detuvieran las movilizaciones masivas que hab铆an sacudido al pa铆s desde octubre de 2019. La larga huelga general contra la reforma previsional en Francia termin贸 abruptamente cuando las reformas fueron aprobadas con los mismos decretos que impusieron las primeras medidas de emergencia contra el coronavirus, sin pasar por el parlamento. Durante un tiempo, los manifestantes en Bagdad, Beirut y Hong Kong fueron obligados a abandonar las calles, y todo esto pareci贸 darle la raz贸n a los disidentes italianos. Sin embargo, en todo el mundo las masas no tardaron en desobedecer los toques de queda y los bloqueos confinaron a la mitad de la humanidad y hundieron a la econom铆a mundial en una enorme recesi贸n.

Casi al mismo tiempo que estallaron las manifestaciones masivas contra el asesinato de Floyd en Estados Unidos, miles de personas marcharon desde las favelas de Sao Paulo hasta el palacio del gobernador del estado exigiendo ayuda econ贸mica, mientras que las masas en Colombia y El Salvador sal铆an a las calles golpeando ollas para protestar por el empeoramiento del nivel de vida y para exigir el fin de los confinamientos. En julio, cientos irrumpieron en el parlamento serbio en respuesta a la reinstalaci贸n de los toques de queda por parte del nuevo gobierno, mientras que el asesinato del popular cantante Haacaaluu Hundeessaa en Etiop铆a desat贸 manifestaciones violentas en las que murieron m谩s de 150 personas. En el mes siguiente se produjeron protestas similares en la vecina Kenia, cuando los barrios marginales de Nairobi se levantaron contra una fuerza policial que hab铆a matado a m谩s de 20 personas en su af谩n de hacer cumplir el toque de queda, mientras que Bielorrusia se sacud铆a a causa de manifestaciones, disturbios y huelgas despu茅s de las elecciones ama帽adas que, como siempre, entregaron el poder a Alexander Lukashenko. En septiembre, Colombia vio una oleada de disturbios tras el asesinato a manos de la polic铆a del abogado Javier Ord贸帽ez, mientras los barrios obreros de Madrid y N谩poles se levantaban contra la polic铆a y los confinamientos. En el momento de redactar este informe, Nigeria acababa de experimentar una ola masiva de protestas contra una fuerza policial corrupta y asesina, e India se encuentra en este momento en medio de la huelga general m谩s grande de su historia.

Nuestra 茅poca, el per铆odo actual, se puede describir como una especie de metanoia (una conversi贸n o giro) de las poblaciones, que se vuelven contra toda la gama de aparatos y costumbres que ya no consiguen moldear a nuestra especie como un animal sin otro h谩bitat que el trabajo asalariado y el capital. Inmediatamente despu茅s de d茅cadas de tasas de crecimiento en declive y recuperaciones causantes de cada vez m谩s desempleo, estamos ahora en medio de la peor recesi贸n mundial desde la d茅cada de 1930 (v茅ase el gr谩fico 1). La Oficina de Estad铆sticas Laborales de Estados Unidos aa anunciado 芦las peores cifras mensuales de desempleo en los 72 a帽os que la agencia lleva registrando datos禄, mientras que el Banco de Inglaterra ha advertido que 芦el Reino Unido enfrentar谩 su mayor ca铆da en la producci贸n desde 1706禄. (5) Camaradas nuestros en Faridabad, India, han planteado recientemente que 鈥渆l capital est谩 en desbandada, es extremadamente d茅bil, se tambalea鈥. (6) Puede que esto parezca demasiado optimista, pero ahora est谩 claro que el 鈥渢ipo de hombre鈥 que produce tal econom铆a no es un sujeto socialmente distanciado y autocontrolado, sino una masa descontenta de hombres y mujeres listos para rebelarse. Han salido a las calles a una escala y con un alcance planetario nunca vistos, en una confusi贸n de identidades dispares unidas por la rabia ante el deterioro de las condiciones de vida, la alienaci贸n y la pol铆tica.

1. UNA ACUMULACI脫N GLOBAL DE NO-MOVIMIENTOS

A煤n es muy pronto para predecir las consecuencias de la pandemia, pero lo que s铆 es seguro es que la era de las protestas que comenz贸 con la crisis econ贸mica de 2008 no ha terminado. La mayor铆a de los levantamientos que, para usar las palabras de Barack Obama, dieron vida a los sue帽os de esperanza y cambio de ese a帽o, han sido aplastados por la represi贸n estatal, se han convertido en una guerra civil o se han fosilizado en partidos pol铆ticos que buscan administrar las estancadas econom铆as de nuestro mundo. No obstante, si tales esperanzas de cambio resultaron ser ingenuas, es solo porque los verdaderos cambios han demostrado tener colores m谩s bien de pesadilla con el ascenso de ISIS, el golpe de Abdel Fattah el-Sisi y la proliferaci贸n de un nuevo populismo que se ha catapultado al poder con figuras como Donald Trump, Victor Orban y Jair Bolsonaro, pero tambi茅n Emmanuel Macron y Boris Johnson.

Algunos han tratado de comprender la evoluci贸n que va desde Occupy hasta Trump mediante la dial茅ctica cl谩sica de revoluci贸n y contrarrevoluci贸n. (7) Sin embargo, no est谩 claro de ninguna manera que estemos presenciando una 芦contrarrevoluci贸n禄, porque los Trump de este mundo s贸lo han venido a escalar los conflictos y a profundizar los cismas, hasta el punto de que el partido del orden se revela ahora como el partido de la anarqu铆a. (8) Estos neo-populistas no consiguen producir ninguna hegemon铆a real, sino s贸lo dividir a las poblaciones. (9) La victoria de Joe Biden revela un miedo al fascismo sobreexcitado. Pero los Biden del planeta por su parte s贸lo pueden acelerar los cismas que deslegitiman al proceso democr谩tico. Si hay una tendencia antiliberal, est谩 m谩s bien ligada a las crecientes medidas draconianas del Estado contra los movimientos de protesta que estamos viendo en todo el mundo, los cuales exigen soberan铆a sobre sus vidas y una paz, un orden y una seguridad que ning煤n Trump, Biden o incluso Sanders podr铆a darles. (10) El eje del lado derecho de la Figura 2 (en verde) muestra que entre 2008 y 2019 hubo un aumento de alrededor de un 11% anual de las luchas antigubernamentales en todo el mundo. El eje de la izquierda (en rojo) muestra la disminuci贸n constante de la legitimidad pol铆tica desde 2008, medida por la proporci贸n de personas que expresan satisfacci贸n con la democracia. (11) Otras cifras incluidas en este art铆culo muestran las mismas estad铆sticas desglosadas por regi贸n. Claramente visible en esta figura, la nueva oleada de levantamientos ocurridos desde mayo de 2020 indica que nos dirigimos hacia una d茅cada a煤n m谩s disruptiva. La insurrecci贸n no viene, ya ha llegado, despleg谩ndose a nivel planetario con una intensidad cada vez mayor cada a帽o. (12)

Esto no implica que estemos avanzando sostenidamente hacia un punto omega en que la revoluci贸n se har铆a inevitable. Estos movimientos pueden simplemente indicar nuestro tr谩nsito hacia un mundo ingobernable. Pero hoy podemos repetir las palabras de Jacques Camatte de 1972 e insistir en que 鈥渁 partir de mayo, ha habido un movimiento de producci贸n de revolucionarios鈥. (13) En todo el mundo los hombres y mujeres est谩n, si no abandonando el mundo del capital, al menos expresando un desacuerdo real con el status quo. En la acumulaci贸n de protestas desde 2008 est谩 impl铆cito un aumento en el n煤mero de personas con experiencias de movilizaci贸n masiva y disensi贸n pr谩ctica, las que potencialmente pueden empezar a 鈥渃omprender las necesidades de revoluci贸n existentes鈥. (14) Por lo tanto, incluso si nuestro per铆odo no es revolucionario en el corto plazo, es fundamentalmente disruptivo y produce la posibilidad de una ruptura con el modo de producci贸n capitalista. La acumulaci贸n de luchas, y por tanto de hombres y mujeres que han experimentado por s铆 mismos la necesidad de revuelta y quiz谩s de revoluci贸n, es un requisito previo para cualquier discusi贸n seria sobre la superaci贸n del capitalismo.

Es cierto que la revoluci贸n no es una escuela, y no tenemos motivos para confiar m谩s en la memoria colectiva que en nuestra (mala) memoria individual. Pero todo indica que la acumulaci贸n de disenso social durante la 煤ltima d茅cada va a proseguir, y que cada vez m谩s dar谩 forma al terreno sobre el que se libran las luchas. Esto no se debe simplemente a que las luchas antigubernamentales ya hayan reestructurado el panorama pol铆tico, como en los casos de partidos como el Movimento 5 Stelle en Italia o el movimiento En Marche de Emmanuel Macron, que organizaron asambleas y copiaron la ret贸rica 芦ni de izquierda ni de derecha禄 de 2011. Tampoco es simplemente porque los movimientos de las plazas, los disturbios juveniles y otras luchas similares hayan sentado las bases para Syriza y Podemos y hayan inflado los sue帽os de Jeremy Corbyn y Bernie Sanders (paralelamente al crecimiento de la derecha nacionalista que parece ser la verdad del giro populista). No. Si insistimos en que la acumulaci贸n de disenso social desde 2008 indica una intensificaci贸n continua de los conflictos de clases, es simplemente porque los fracasos a menudo brutales, o para el caso, las d茅biles victorias de los movimientos desde 2011 no han exorcizado el espectro del cambio. (15)

Por el contrario, la anarqu铆a de nuestro per铆odo implica que las enormes manifestaciones, los disturbios masivos y (debemos enfatizar) las oleadas de huelgas (16) se han convertido en la nueva normalidad. En Chile se puede, por ejemplo, percibir un hilo rojo que va desde la revoluci贸n ping眉ina en 2006, cuando cientos de miles de estudiantes de secundaria paralizaron el sistema escolar, exigiendo pases de transporte gratuitos y reforma educacional, hasta los levantamientos m谩s violentos y generalizados de 2011; y luego, nuevamente, con mayor intensidad a煤n, cuando en 2019 las masas salieron a las calles indignadas por la declaraci贸n de guerra del presidente Sebasti谩n Pi帽era contra la poblaci贸n, lo que ha llevado a la reforma de la constituci贸n. (17) Trayectorias similares se pueden ver en muchos pa铆ses, como en Estados Unidos, donde Occupy Wall Street fue seguido por Black Lives Matter, que a su vez allan贸 el camino, este a帽o, para el movimiento social m谩s grande en la historia de ese pa铆s. (18) Enormes levantamientos e intensos conflictos sociales se est谩n convirtiendo en un aspecto tan normal de nuestro per铆odo que incluso la izquierda radical los descarta por no cumplir con sus altos est谩ndares: son demasiado liberales, demasiado violentos, demasiado pasivos, demasiado informales, demasiado nacionalistas, demasiado parte del status quo, o demasiado comprometidos con la pol铆tica de identidad.

En este art铆culo argumentamos que lo que de hecho hemos presenciado desde 2008 es un aumento continuo de lo que el soci贸logo iran铆-estadounidense Asef Bayat ha descrito como 鈥渘o-movimientos鈥, es decir, 鈥渓a acci贸n colectiva de actores dispersos y desorganizados鈥. (19) Estos no movimientos no son en ning煤n sentido revolucionarios en s铆 mismos. Se acercan m谩s a lo que Camatte ha llamado recientemente 鈥渞evueltas pasivas鈥: expresiones subjetivas del desorden objetivo de nuestro tiempo. (20) Reflejan sobre todo la creciente deslegitimaci贸n de la pol铆tica en un contexto de estancamiento y austeridad constantes. Es la combinaci贸n de no movimientos en constante aumento que involucran a un n煤mero sin precedentes de personas, con una disminuci贸n de la legitimidad democr谩tica, lo que nos permite describir la tendencia de nuestra era como la producci贸n de revolucionarios sin revoluci贸n.

Como ejemplos de 鈥渘o-movimientos鈥, Bayat se帽ala las luchas de los pobres desorganizados en Egipto; la lucha de la juventud en Turqu铆a para recuperar y realizar sus estilos de vida deseados; as铆 como la lucha de las mujeres por la igualdad de g茅nero tanto en el 谩mbito dom茅stico como p煤blico en Chile, India y Estados Unidos. En estas luchas, las 芦pr谩cticas de reclamo禄 se hacen sentir 芦a trav茅s de acciones directas y no tanto por presi贸n sobre las autoridades para que cedan, que es lo que suelen hacer los movimientos sociales organizados convencionalmente (como los movimientos laborales o ambientales)禄. (21)

Estas pr谩cticas a menudo se visten con las prendas de la identidad. As铆 como los movimientos obreros pertenec铆an a un orden mundial capitalista emergente organizado en torno a una polarizaci贸n del campo pol铆tico seg煤n l铆neas de clase, hoy la fragmentaci贸n de clases moldea el horizonte de los no-movimientos. En una 茅poca de endeudamiento, donde gran parte de la poblaci贸n no tiene reservas o incluso tiene reservas negativas, la descomposici贸n de clases disuelve la base no s贸lo de un movimiento obrero, sino de la propia representaci贸n democr谩tica. As铆, hoy es racional para los proletarios, y cada vez m谩s tambi茅n para los miembros de las clases medias, recurrir a otras categor铆as para definir su lugar en un orden mundial tambaleante. La clase sigue siendo la fuente principal de nuestras separaciones (la sociolog铆a marxista pasada de moda sigue siendo v谩lida en muchos sentidos), pero la pertenencia a una clase est谩 calibrada hoy por una multitud de variables como la edad, el g茅nero, la geograf铆a, la raza o la religi贸n, que tambi茅n act煤an como veh铆culos, y como l铆mites reales, para las luchas sociales, haciendo de la pol铆tica de identidad una expresi贸n real de la lucha de clases. (22)

Como dejaremos en claro a continuaci贸n, no pretendemos descartar, denunciar o, en realidad, exaltar la pol铆tica de identidad, ni confundirlas con el liberalismo o el reformismo. (23) Sin embargo, hay que reconocer que hay algo bastante liberal en los no-movimientos, en el sentido de que se ven obligados a confrontar las tendencias antiliberales de nuestra era. Por ejemplo, los manifestantes franceses actualmente est谩n luchando contra los nuevos controles autoritarios que limitan la libertad de expresi贸n y de prensa, incluida una ley que proh铆be fotografiar a la polic铆a. (24) Se podr铆a decir que los no-movimientos tienen su base en 芦la tribu de los topos禄 que Sergio Bologna describi贸 en su an谩lisis de la autonom铆a de los a帽os 70 en Italia, pero su forma tambi茅n puede sugerir la subculturalizaci贸n e infantilizaci贸n de la sociedad que una vez lamentaron cr铆ticos como Christopher Lasch y Jean Baudrillard. (25) Al mismo tiempo, la confusi贸n de identidades debilita a las teor铆as gobernadas por, por ejemplo, perspectivas 芦interseccionales禄 que ven la clase como una identidad entre otras, porque es la propia estructura de clase ramificada la que ha convertido a la identidad en la categor铆a pol铆tica central de un capitalismo estancado. (26)

Adem谩s, una a las pol铆ticas de identidad dirigida desde afuera no viene al caso, porque los mismos no-movimientos presentan en su pr谩ctica cotidiana una cr铆tica inmanente de sus l铆mites. Muestran c贸mo los hombres y mujeres empiezan a entender la realidad seg煤n categor铆as que van m谩s all谩 de los imperativos econ贸micos, al mismo tiempo que chocan contra las consecuencias de lo que suelen llamar neoliberalismo. La pol铆tica de identidad es, para nosotros, el modo en que necesariamente se politiza un sujeto neoliberal para el cual los predicados de la identidad parecen ser al mismo tiempo esenciales y no esenciales, empoderadores y debilitantes. Dicha pol铆tica no se puede mapear f谩cilmente de acuerdo con una divisi贸n estrat茅gica entre 芦lo real禄 y 芦lo social禄, entre 芦clase trabajadora禄 y 芦clase media禄, entre 芦revolucionario禄 y 芦reformista禄, porque su operacionalizaci贸n en la lucha conduce a una confusi贸n de identidades, inclu铆das las que hace surgir la propia lucha.

Los levantamientos posteriores al asesinato de George Floyd y el cambio en las actitudes raciales en Estados Unidos que ha llamado acertadamente el 芦gran despertar禄, es una manifestaci贸n de este esquema y revela la 铆ndole antropol贸gica de los no-movimientos. (27). Lo que estamos presenciando es, en gran medida, una cr铆tica de las costumbres, representaciones y modos de reproducci贸n que ya no corresponden a un proletariado desindustrializado. Sin embargo, incluso quienes han captado el car谩cter distintivo de los no-movimientos, por lo general no han reconocido este cambio. Para Bayat, los no-movimientos implican 鈥渦na revoluci贸n sin revolucionarios鈥, en la medida en que dan lugar a levantamientos explosivos que no est谩n 鈥渁nclados en visiones estrat茅gicas o programas concretos鈥. (28) Para cr铆ticos de la pol铆tica de identidad, como Michael Lind, los no-movimientos expresan una profundizaci贸n del capitalismo m谩s que su domesticaci贸n o superaci贸n. (29) Sin embargo, ambos malinterpretan la din谩mica interna de los no-movimientos. Por un lado hemos argumentado, contra Bayat, que estamos presenciando la producci贸n de revolucionarios sin revoluci贸n, mientras millones salen a las calles y son transformados por su efusi贸n colectiva de rabia y malestar, pero sin que haya (todav铆a) ninguna idea coherente de trascender el capitalismo. Por otro lado, contra Lind, insistimos en que los no-movimientos apuntan al n煤cleo disruptivo de nuestra 茅poca: el hecho de que el estancamiento capitalista implica una crisis de la representaci贸n pol铆tica como tal, y por lo tanto el fin de los movimientos pol铆ticos en el sentido cl谩sico.

El movimiento social cl谩sico, tal como lo define Carl Schmitt, es la mediaci贸n entre el pueblo desorganizado y el estado. (30) Tal movimiento busca organizar o movilizar al 鈥減ueblo鈥 como una categor铆a administrativa y pol铆tica, que debe superar las identidades que fragmentan a una naci贸n determinada, a menudo reprimiendo violentamente los intereses o incluso la existencia misma de grupos espec铆ficos. Por el contrario, los no-movimientos expresan la dimensi贸n antag贸nica de las pol铆ticas de identidad en el sentido de que no pueden constituir un pueblo y rara vez articulan demandas pol铆ticas o positivas claras. O bien, producen un flujo interminable de demandas parciales y a veces contradictorias, asemej谩ndose as铆 a una hidra cuyas muchas demandas son casi imposibles de cumplir, y cuya vida 煤til puede ser corta y violenta.

Por supuesto, entre los variados no-movimientos que vemos surgir en todo el mundo, los cuales incorporan a grandes sectores del proletariado, as铆 como a elementos de la clase media en declive, muchos esperan constituirse como un nuevo sujeto. A veces se vinculan con partidos, sindicatos y otras organizaciones que alguna vez pertenecieron al mundo de los movimientos y las ideolog铆as, pero que hoy en d铆a act煤an mayoritariamente como un extra帽o conjunto de subculturas. Sin duda, el nacionalismo y el populismo han vuelto. Pero, como ha se帽alado Gilles Dauv茅, a prop贸sito de los Gilets Jaunes, los no-movimientos tienden a ser capaces de movilizarse 煤nicamente como muchedumbre, y es en calidad de tal como alteran el status quo. (31) Reforman las constituciones, derrocan gobiernos y obligan a los presidentes y primeros ministros a dimitir (como vimos recientemente en Chile, Per煤 y Guatemala). Sin embargo, dado que representan la crisis de un capitalismo estancado, y su efecto es hacer que ese estancamiento sea ingobernable, los no-movimientos apuntan a la necesidad de un universalismo que vaya m谩s all谩 de las ruinas de los movimientos obreros. (32)

En un mundo donde la identidad opera como un mediador de la clase, la rabia proletaria toma el color del amarillo (como con los Gilets Jaunes) o del negro (como con el levantamiento de George Floyd), en vez del rojo. El paso desde un mundo de trabajadores a un mundo de proletarios -descrito por G谩sp谩r Mikl贸s Tam谩s- (33) ha llevado la lucha de clases m谩s all谩 de las formas y ret贸ricas tradicionales de la pol铆tica. Pero nuestro punto no es s贸lo volver a insistir en que el movimiento obrero se ha debilitado globalmente desde la d茅cada de 1970, que la composici贸n de clase en s铆 misma se revela principalmente de manera negativa, como descomposici贸n, y que, por lo tanto, nuevos s铆mbolos ideol贸gicos est谩n dando forma a las protestas y reconfigurando los movimientos sociales. Lo que queremos enfatizar es que la l贸gica del no-movimiento expresa la dimensi贸n antag贸nica y la base social de la 鈥減ol铆tica de identidad鈥 como tal, ya sea de derecha o de izquierda. En lugar de invocar la letan铆a de callejones sin salida identitarios, el punto es mostrar c贸mo un status quo cada vez m谩s disruptivo est谩 necesariamente plagado de problemas de identidad, y que cualquier discusi贸n sobre la emancipaci贸n debe comenzar all铆.

Con lo que estamos presenciando hoy en d铆a es una confusi贸n identitaria generalizada. Podemos ver esto no solo en Estados Unidos, donde los liberales con educaci贸n universitaria est谩n derribando estatuas y se han unido a los proletarios negros y a un pu帽ado de milicianos blancos en un frente popular contra la polic铆a, sino tambi茅n en Francia, donde los trabajadores en las calles que antes cantaban La Internacional ahora hacen suyo el grito de guerra 鈥溌ou! 隆Aou! 隆Aou! 禄 (de la pel铆cula 300 de Zack Snyder) y ondean banderas francesas mientras profanan el monumento m谩s patri贸tico de Francia: el Arco del Triunfo. En Chile, la consigna 鈥渆vadir鈥, levantada inicialmente por estudiantes de secundaria -la verdadera vanguardia de las revueltas- contra las alzas de las tarifas de transporte en octubre de 2019, pronto se generaliz贸 en una sublevaci贸n contra la austeridad y la represi贸n policial que tom贸 como s铆mbolo la bandera ind铆gena mapuche, en lugar de las banderas rojas o negras de la izquierda. (34) Con estos confusos c谩nticos y s铆mbolos los no-movimientos se declaran del lado de los 鈥渂谩rbaros鈥 contra el estado (o imperio), y empiezan a cuestionar un modo de producci贸n que ya no puede producir bienestar o prosperidad. (35) Lo que est谩n expresando es la necesidad de una nueva reproducci贸n de la existencia cotidiana, una necesidad que empuja a hombres y mujeres a rebelarse en todo el mundo a una escala sin precedentes.

Es cierto que esta necesidad a menudo s贸lo se manifiesta como carencia o incluso como hambre literal. Pero, tal como hemos visto desde que volvieron los disturbios por alimentos en 2011, no hay nada m谩s ingobernable que unos hombres y mujeres hambrientos. Y los nueve a帽os transcurridos desde 2011 hasta 2020 han sido a帽os de creciente desesperaci贸n y empobrecimiento. Las luchas en la Puerta del Sol, en Tahrir y en Syntagma en 2011 fueron eclipsadas con prontitud; pero el impulso que las hizo surgir no desapareci贸, simplemente se convirti贸 en la furia y desesperaci贸n a煤n m谩s grandes de los Gilets Jaunes y de los levantamientos en Chile, Ecuador, M茅xico y ahora Per煤 y Guatemala. Por lo dem谩s, los estados y econom铆as capitalistas se han mostrado impotentes cuando se les pide que satisfagan las crecientes y cada vez m谩s explosivas necesidades de los no-movimientos.

2. CONFUSI脫N E INGOBERNABILIDAD

Un rasgo unificador de los no-movimientos es que luchan sobre el terreno de un capitalismo estancado (ver figura 1). As铆 como el estancamiento de su propia versi贸n de capitalismo llev贸 a la ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica, la era actual de estancamiento y desindustrializaci贸n ha llevado al debilitamiento de la socialdemocracia europea, primero a trav茅s de un giro a la derecha, y luego a trav茅s de su pasokificaci贸n. Este proceso ha corrido paralelo al auge de los partidos antiliberales y, desde 2008, a las severas medidas de austeridad. En cuanto a los no-movimientos, 茅stos han reaccionado de manera disruptiva, tanto en lo relativo a los valores liberales como a la defensa de las necesidades b谩sicas de un proletariado cada vez m谩s empobrecido y diferenciado en fragmentos marcadamente distintos. Pero esta fragmentaci贸n no implica necesariamente divisi贸n. Por el contrario, a menudo obliga a la gente a unirse en alianzas reales aunque d茅biles, como la del 芦99 por ciento禄, o el mosaico de grupos que se unieron en el estadillo social [levantamiento social] de Chile. All铆 los movimientos han recurrido a la canci贸n de V铆ctor Jara El derecho de vivir en paz no porque se identifiquen con el h茅roe de la canci贸n (Ho Chi-Minh), sino porque la paz e incluso el orden se han convertido en una demanda radical en un mundo cada vez m谩s catastr贸fico.

El t茅rmino no-movimiento designa no s贸lo a las erupciones de disturbios y ocupaciones de plazas donde la clase media y el lumpenproletariado privados de sus derechos, gente de los suburbios y del interior; islamistas y feministas; milicianos y negros pobres pueden al menos potencialmente unir sus armas contra un enemigo en com煤n y as铆 empezar a disolver sus separaciones. Tambi茅n apunta a un repertorio de h谩bitos y vivencias, una pol铆tica cotidiana que posibilita rupturas as铆 de espectaculares y estallidos violentos. El hecho de que la mayor铆a de las personas involucradas en el levantamiento de George Floyd fueran blancas, y que la muerte de Floyd fuera capaz de transformarse en el catalizador de un levantamiento de base amplia contra Trump, revela cambios sociol贸gicos y demogr谩ficos que hacen posible confundir los no-movimientos, y que se proyectan m谩s all谩 del propio levantamiento. (36)

Incluso las organizaciones formales que, al menos por un tiempo, onsiguen representar una realidad social particular, se ven obligadas a adaptarse a la l贸gica de los no-movimientos. Esto lo podemos ver en los sindicatos franceses, inicialmente hostiles a los Gilets Jaunes, pero que en septiembre de 2019 supieron aprovechar ese no-movimiento para lanzar su huelga contra la reforma previsional de Macron. (37) En este sentido, el no-movimiento se ha convertido la forma de lucha hegem贸nica, pero s贸lo en la medida en que refleja una crisis de representaci贸n m谩s amplia. As铆, los no-movimientos pueden describirse como procesos destituyentes m谩s que constituyentes. (38) Pero frente a quienes fetichizan la indigencia como una v铆a de avance positivo o revolucionario, subrayamos que hoy todo poder se est谩 volviendo destituyente, en el sentido de que no solo los flujos de capital, sino tambi茅n los impulsos y necesidades de las poblaciones, hacen que el orden pol铆tico sea cada vez m谩s dif铆cil de gobernar.

Esta ingobernabilidad tambi茅n puede verse en la formaci贸n de los no-movimientos como respuestas a una gobernanza draconiana o cada vez m谩s irracional, especialmente como respuestas a la violencia policial. Una de las pocas cosas que la mayor铆a de los trabajadores, estudiantes, desempleados, etc., en cualquier pa铆s, han tenido en com煤n en las 煤ltimas d茅cadas es que han sido v铆ctimas de pol铆ticas venales que asignan unos recursos estatales cada vez m谩s escasos a sectores de 茅lite. Si bien tal corrupci贸n puede ser una fuente de ira popular en cualquier momento, 茅sta se exacerba ahora, cuando la pol铆tica estatal ha quedado reducida a una serie de peleas por la distribuci贸n de un pastel fijo o menguante, y cuando los frecuentes llamados a apretarse el cintur贸n hacen que la injusticias de esa distribuci贸n sea tanto m谩s intolerable. Como argumentamos en 芦The Holding Pattern禄, lo que ha definido en gran medida la marea creciente de lucha de clases y movilizaci贸n popular en todo el mundo desde 2008, es una rabia difusa contra la flagrante injusticia de un r茅gimen de crisis administrado por una clase pol铆tica corrupta e incompetente. Este es tambi茅n el motivo por el que los no movimientos de hoy en d铆a se centran tan a menudo en la polic铆a, como la cara brutal de la corrupci贸n y la injusticia, y es parte de la raz贸n por la que el antirracismo ha sido una fuerza movilizadora tan central en Estados Unidos. (39)

Sin embargo, a lo que se enfrenta cada ola de movilizaci贸n de masas es a la capacidad limitada de ir m谩s all谩 de una unidad negativa (una unidad contra el racismo/la polic铆a/las elites) y establecer una fuerza social o pol铆tica positiva y creativa. Los eternos problemas de la pol铆tica de identidad son sintom谩ticos de este l铆mite: la incapacidad de una oleada de lucha para encarnarse y sostenerse a s铆 misma dada la atomizaci贸n y fragmentaci贸n de sus componentes. Cada oleada alcanza un momento en que choca con ese l铆mite y queda reducida a esos fragmentos. Los no-movimientos tienden tanto a atacar a, como a retirarse de un estado que perciben como ajeno a ellos. En este sentido, la demanda estadounidense de 芦desfinanciar a la polic铆a禄 refleja una tendencia m谩s amplia (en muchos sentidos un avance) a no luchar ya por el control del Estado, sino simplemente a chocar contra el aparato estatal: austeridad contra austeridad.

Si bien los movimientos tradicionales se formaron en torno a estructuras ideol贸gicas relativamente estables y comunidades reales como el sindicato, el partido de masas o los pa铆ses de socialismo de estado, los movimientos que se han extendido por todo el mundo desde 2008 expresan los deseos colectivos de unas poblaciones cada vez m谩s atomizadas. Ahora bien, si el fin de la 茅poca de los movimientos es en cierto modo el fin de la ideolog铆a, no es, como hemos visto, el fin de la identidad. Por el contrario, las identidades proliferan en una econom铆a cada vez m谩s racketizada y subculturalizada en la que, como ha argumentado Tyler Cowen, el promedio ha llegado a su fin. (40) Ya no existe un centro estable, sino una estructura de clases altamente segmentada que reconfigura el terreno de movimientos cl谩sicos como como el fascismo y la socialdemocracia. Si la pol铆tica centrista de Clinton y Blair durante la d茅cada de 1990, y el auge de la pol铆tica de identidad desde la d茅cada de 1970, ya se帽alaban este cambio, el per铆odo desde 2008 revela, en cambio, una creciente confusi贸n de identidades.

Los no-movimientos son, como ven铆amos insistiendo, la expresi贸n subjetiva de un desorden m谩s generalizado que tiene sus ra铆ces en el estancamiento capitalista. Es la gran cantidad de protestas y disturbios, su creciente normalidad, lo que distingue nuestra era de, por ejemplo, los a帽os de la antiglobalizaci贸n. Por eso decimos que nuestra era est谩 marcada por la producci贸n de revolucionarios a escala global. Hombres y mujeres de todo el espectro de ideolog铆as pol铆ticas y estratificaciones identitarias se enfrentan al orden reinante con su indignaci贸n, miedo e ira, y defienden cada vez m谩s su derecho a 芦evadir禄 los costos insoportables de la vida capitalista. Se trata de revolucionarios sin revoluci贸n, pero en su enfrentamiento con la reproducci贸n capitalista, as铆 como en su hambre de comunidad, estos no-movimientos expresan un potencial conflicto con la l贸gica del capital como tal.

En ese contexto, la pol铆tica, en la forma cl谩sica de enemistad y cisma, regresa con fuerza. Las pol铆ticas de identidad anuncian hoy un regreso de lo pol铆tico en lugar del nacimiento de una era postpol铆tica (como han argumentado muchos cr铆ticos de izquierda refiri茅ndose a las pol铆ticas de identidad). Pero la pol铆tica ya no puede producir una estabilidad significativa. Divide a la poblaci贸n contra s铆 misma y lleva a las naciones, si no a una guerra civil, al menos a conflictos intensificados y cismas m谩s profundos. Sin embargo, si bien la apor铆a de la identidad representa una p茅rdida de lo que podr铆amos llamar comunidad, no hay mucho que encontrar en el anhelo de volver a los mundos horribles de la socialdemocracia y del fascismo. Por el contrario, tendemos a ver un hambre de existencia comunitaria basada en las demandas liberales expresadas en los no-movimientos. El liberalismo y el despertar se han convertido, por extra帽o que parezca, en fuerzas disruptivas en un momento en que amplios sectores de la izquierda se est谩n volviendo cada vez m谩s conservadores, abrazando el populismo nacionalista que energiza a la derecha.

Por esta raz贸n, procurar铆amos tranquilizar al lector preocupado que ahora se pregunta: 驴c贸mo puede uno estar seguro de que el desorden de nuestro tiempo no nos empujar谩 a煤n m谩s hacia un orden autoritario que s贸lo puede profundizar el abismo que separa al liberalismo de la democracia actual? 驴No condujo acaso la primavera 谩rabe a la dictadura y la guerra? 驴Occupy no fue un presagio de Trump? 驴No fueron las luchas brasile帽as contra el aumentos de las tarifas de transporte el escenario para las protestas anticorrupci贸n que le entregaron el poder a Bolsonaro? 驴No nos empuja la l贸gica identitaria que est谩 produciendo luchas en todo el mundo a lo m谩s hondo del fascismo? Las fuerzas antiliberales y fascistas est谩n ganando fuerza, pero ser铆a irracional atribuir su ascenso a los no-movimientos, pues ellos mismos son expresiones del desorden de nuestra 茅poca que tanto los populistas de izquierda como de derecha quieren explotar. Es m谩s, la reacci贸n cultural que alimenta al populismo de derecha ha estado ocurriendo durante d茅cadas, mucho antes del colapso de 2008 que fue el principal motor de los no-movimientos. (41)

Por lo dem谩s, los cierres de fronteras y el giro hacia el nacionalismo y pol铆ticas de inmigaci贸n draconianas en pa铆ses gobernados por la izquierda, como Suecia y Dinamarca, as铆 como la victoria de la derecha populista en pa铆ses como Polonia y Hungr铆a, muestran desarrollos claramente antiliberales en lugares que no han sido desgarrados por no-movimientos. Abandonado a su suerte en este mundo de productividad estancada y desindustrializaci贸n, el estado capitalista actual tiende f谩cilmente a hacer depender la ciudadan铆a del idioma, la cultura y el trabajo. Es por eso que masas cada vez m谩s grandes de hombres y mujeres en todo el mundo se movilizan en favor de los valores liberales y democr谩ticos, y cada vez m谩s odian a una polic铆a a la que se le han asignado las tareas sucias de un orden ingobernable. (42)

3. EL DESORDEN DE UN MUNDO NUEVO

Bayat compara el surgimiento de los no-movimientos con lo que Timothy Garton Ash ha llamado, en referencia a los movimientos de Europa del Este en los a帽os 80 y 90, 芦refoluciones禄: levantamientos violentos en pos de la reforma liberal. (43) Estos fueron de hecho precursores importantes, pero por razones que ni Ash ni Bayat reconocen. Lo que Ash no capt贸 es que dichos movimientos fueron la respuesta a un colapso del imperio sovi茅tico que presagiaba una crisis del mundo industrial moderno. (44) Desde entonces, Occidente se ha puesto al d铆a con los pa铆ses ex comunistas en t茅rminos de su propio estancamiento y desindustrializaci贸n (ver figura 1). Los levantamientos que proliferan en nuestra 茅poca, los cuales a menudo desaparecen tan r谩pido como aparecieron, ponen de manifiesto el estado disruptivo de un orden econ贸mico global en estancamiento secular, y la geopol铆tica en ruinas del per铆odo posterior a 1945.

Un a帽o despu茅s del final de la Segunda Guerra Mundial, el marxista italiano y l铆der de una secta recalcitrante Amadeo Bordiga escribi贸 芦Tracciato d鈥檌mpostazione禄, un ensayo tan lleno de exageraciones ret贸ricas y jerga divagante que, cuando aparecen, sus percataciones verdaderas resplandecen como gemas en el barro. (45) Bordiga intent贸 aclarar la definici贸n de movimiento revolucionario en un momento en que reinaba el 鈥渄emocapitalismo鈥 y la propia teor铆a comunista hab铆a perdido su significado original como ciencia experimental radical que predec铆a el cambio social. Para este sectario revolucionario, la trinidad del antifascismo, la democracia y, por 煤ltimo el marxismo, se hab铆a convertido en el principal obst谩culo para cualquier perspectiva comunista que mereciera ese nombre. Ahora, 芦los movimientos exquisitamente conservadores de las instituciones burguesas se atreven a llamarse partidos del proletariado禄, se lamentaba. (46) La victoria de los Aliados en 1945 no solo empa帽贸 las perspectivas de una guerra revolucionaria en Europa, sino que transform贸 el imaginario comunista original en uno democr谩tico que, en definitiva, alejar铆a a los proletarios del movimiento obrero. As铆, mucho antes de que Thomas Piketty advirtiera sobre las consecuencias de 鈥渓a izquierda Brahm谩n鈥, (47) Bordiga hab铆a declarado que el marxismo se estaba convirtiendo en una ideolog铆a para los gerentes de clase media, o peor a煤n, en una simple defensa del liberalismo y la democracia. (48)

Bordiga quiz谩s hubiera estado de acuerdo con Mario Tronti, quien ha insistido en que 鈥渆l movimiento obrero no fue derrotado por el capitalismo, fue derrotado por la democracia鈥. (49) Bordiga, sin embargo, argument贸 que el mismo movimiento comunista hab铆a sentado las bases para esta derrota democr谩tica. Su famosa cr铆tica al antifascismo y sus reflexiones contraf谩cticas sobre por qu茅 una victoria del Eje podr铆a haber provocado una guerra civil y, por lo tanto una revoluci贸n, pueden parecernos extra帽as hoy en d铆a. (50) Sin embargo, el diagn贸stico de Bordiga sobre la era posterior a la Segunda Guerra Mundial puede ayudarnos a entender mejor el auge de los no-movimientos, que a menudo luchan por valores aparentemente liberales y ejercen presi贸n sobre el estado desde abajo, al mismo tiempo que vemos surgir una derecha populista que refleja una crisis de las clases gerenciales. Nuestra 茅poca est谩 atravesada por un desorden que viene tanto desde arriba como desde abajo, y esta crisis parece disolver los cimientos de la larga paz (la Pax Americana) que hab铆a interrumpido el desenvolvimiento revolucionario de una 茅poca anterior.

El auge de Trump, Bolsonaro, Duterte, Modi, Orban, Putin e incluso Macron revela que el status quo es disruptivo, algo que David Ranney ha bautizado como 芦un nuevo desorden mundial禄. (51) Como vimos recientemente en Polonia y Estados Unidos, las elecciones entre 芦liberales禄 y 芦conservadores禄 se disputan y se ganan con m谩rgenes cada vez m谩s estrechos , y la edad y la educaci贸n suelen ser m谩s decisivas que la clase para moldear la lealtad a un partido. (52) Los Trump del mundo dividen a las poblaciones, e incluso a las clases dominantes, contra s铆 mismas y revelan que la lucha por la democracia liberal puede radicalizarse f谩cilmente, al igual que los revolucionarios pueden ser f谩cilmente cooptados como camisas negras listos para luchar con sus piedras, escudos y paraguas por el statu quo democr谩tico. El levantamiento de George Floyd, por ejemplo, se convirti贸 brevemente en un canal para la resistencia a la autocracia de los nuevos l铆deres populistas en todo el mundo. Pero debajo de la oposici贸n entre 鈥渓iberales鈥 y 鈥渃onservadores鈥 es posible reconocer lo que Bordiga habr铆a llamado tendencias 鈥渁ntiformistas鈥, escaladas de conflictos y remodelaci贸n de la forma social de nuestro orden actual.

Al analizar el conflicto social y las instituciones sociales, Bordiga repudi贸 esas expresiones cargadas de valores como 芦conservador禄, 芦progresista禄 o incluso 芦revolucionario禄. (53) La tarea del marxismo, que Bordiga denomina una 芦ciencia de la especie禄, es comprender cada movimiento o instituci贸n social en sus dimensiones 鈥渃onformista鈥, 鈥渞eformista鈥 o 鈥渁nti-formista鈥. (54) Un movimiento conformista es una fuerza que busca mantener 鈥渋ntactas las formas e instituciones existentes, prohibiendo cualquier transformaci贸n y refiri茅ndose a principios inmutables鈥. (55) Los movimientos reformistas son 鈥渁quellos que, si bien no buscan trastornar abrupta y violentamente las instituciones existentes, admiten que las fuerzas productivas est谩n presionando con demasiada fuerza y 鈥嬧媋bogan por cambios graduales y parciales del orden actual鈥. (56) Los movimiento antiformistas, por el contrario, suponen un 鈥渁salto a las viejas formas, e incluso antes de saber c贸mo teorizar los rasgos del nuevo orden, tienden a romper las formas antiguas, provocando la irresistible emergencia de otras nuevas鈥. (57)

Si adoptamos la tipolog铆a de Bordiga, dir铆amos que es esta 煤ltima forma la que vemos aumentar anualmente a medida que m谩s y m谩s personas expresan su frustraci贸n con el statu quo. La proliferaci贸n de no-movimientos refleja la inestabilidad de un mundo postindustrial y, por lo tanto, puede describirse como 芦antiformista禄. Sin embargo, estas explosiones pueden convertirse f谩cilmente en movimientos reformistas o incluso conformistas si, parad贸jicamente, siguen siendo incapaces de evitar las tendencias hacia la guerra civil y la violencia nihilista que implica tal inestabilidad. El sue帽o de Bordiga de una guerra revolucionaria se ha convertido (o quiz谩s siempre fue) una fantas铆a ingenua que es incapaz de producir la base de una sociedad sin clases. Las guerras civiles en Libia y Siria revelan cu谩n f谩cilmente la guerra convierte a las organizaciones revolucionarias de masas en mafias militares necesitadas de dinero, armas y reclutas. (58)

Incluso si la afirmaci贸n de la guerra hecha por Bordiga era ingenua, su cr铆tica a la democracia sigue mereciendo una consideraci贸n seria. La evoluci贸n que va desde 2008 a 2020 muestra que los no-movimientos encuentran su l铆mite en el rostro de Jano de la represi贸n y la representaci贸n (o, en su forma m谩s completa, la guerra y la democracia). Ambos pueden combinarse para debilitar a los no-movimientos, por ejemplo, vincul谩ndolos al estado o convirti茅ndolos en partidos formales o en sindicatos. Tales derrotas nacen de las necesidades de los mismos no-movimientos, de su incapacidad para superar sus l铆mites inmanentes. Pero si la acumulaci贸n de luchas antigubernamentales sigue aumentando, como lo ha hecho anualmente desde 2008, entonces ser谩 necesario que los no movimientos desarrollen su cr铆tica instintiva de la represi贸n y la representaci贸n en una cr铆tica despiadada de la guerra y la democracia.

Una estrategia que busque dar rienda suelta a la l贸gica anti-formista de los no movimientos tendr铆a que implicar una discusi贸n de los problemas de la mediaci贸n pol铆tica y, por lo tanto, una defensa de lo que a menudo se llama antipol铆tica. (59) Si los levantamientos han de evitar los atolladeros de la guerra y la democracia, se requiere una perspectiva estrat茅gica que desf铆e las divisiones ideol贸gicas e identitarias dentro del proletariado, incluidas aquellas entre trabajadores y estratos de clase media. Podemos apostar que las consecuencias econ贸micas de los confinamientos, que ya han empezado a obligar a la gente a unirse en frentes comunes contra el estancamiento econ贸mico y la austeridad, contribuir谩n a煤n m谩s a la confusi贸n de identidades ya prevaleciente y visible en muchos lugares del mundo. As铆 como los Gilets Jaunes fusionaron a hombres y mujeres de privincias, con frecuencia conservadores o de derecha, con estudiantes de izquierda, miembros insatisfechos de la clase media y proletarios de los suburbios, la actual desaceleraci贸n y cierre de la econom铆a sentar谩n las bases de una mayor confusi贸n. (60) A veces la incertidumbre generada por esta mezcla puede parecer aterradora, lo que quiz谩s se la raz贸n por la que los j贸venes de N谩poles que protestaban por las consecuencias de los confinamientos sintieron la necesidad de declarar 鈥淪omos trabajadores, no fascistas鈥. Como advirti贸 Perry Anderson en 2017, puede que una de las razones por las que el sistema est谩 ganando sea que el miedo, en lugar de la ira, es lo que moviliza a la izquierda. (61) Sin embargo, los no-movimientos han desafiado con valent铆a a la represi贸n policial, los confinamientos y el miedo al coronavirus, simplemente reuniendo miles de personas juntas en las calles. Tal cuestionamiento de una normalidad capitalista, marcada por la histeria y el catastrofismo que la acompa帽a, se volver谩 a煤n m谩s importante a medida que la econom铆a siga estancada y los no-movimientos sean empujados en una direcci贸n m谩s revolucionaria. (62)

Por lo tanto, una reflexi贸n estrat茅gica en los no-movimientos tendr铆a que avizorar los medios que les permitan finalmente tomar el control del estancamiento/desindustrializaci贸n capitalista, desplegando las bases del nuevo mundo contenido en 茅ste. Esto es algo que no les interesa hacer y que tampoco son capaces de hacer, porque ello amenazar铆a su espontaneidad y, en cierto sentido, su pasividad constitutiva. Sin embargo, para sobrevivir, los no-movimientos tendr谩n que inspirar la creaci贸n de formas de vida capaces de vivir por algo m谩s que dinero y trabajo asalariado. Esto implicar铆a un nuevo uso de los medios de producci贸n como herramientas contra el capital, herramientas que no s贸lo nos liberen del trabajo, sino que tambi茅n nos permitan compartir el trabajo necesario para garantizar que la vida se convierta en algo m谩s que mera supervivencia. (63) Como se帽alaron hace poco los Angry Workers of the World, el objetivo inmediato deber铆a ser que todos 鈥渢rabajen menos manteniendo su paga 铆ntegra, de acuerdo con el nivel ya alcanzado por la productividad social鈥. (64)

No obstante, unas poblaciones dispuestas a vivir una existencia as铆 de comunal, donde la econom铆a est茅 dirigida hacia la desindustrializaci贸n que el capitalismo hace posible y al mismo tiempo proh铆be, solo pueden producirse a trav茅s de la forma (llam茅mosla provocativamente) interclasista que es tan t铆pica de nuestro per铆odo. Proletarios, estudiantes y estratos de clase media se ven obligados a juntarse en las calles. Trabajadores con poder estrat茅gico clave, t茅cnicos con el conocimiento para remodelar la faz industrializada del mundo鈥 tales grupos ser谩n cruciales para ir m谩s all谩 del capitalismo; sin embargo la afirmaci贸n de su poder llevar谩 de seguro a una mayor fragmentaci贸n de clases a menos que puedan trascender sus intereses sectoriales y converger con segmentos de las masas precarias o desempleadas del mundo. Por lo tanto, si bien es necesario estar 芦arraigado禄 en la vida proletaria, creando as铆 v铆nculos internacionales entre los trabajadores en lucha, es igualmente esencial vincular los lugares de trabajo con los no-movimientos, cuyo auge desborda la mayor铆a de las fronteras seccionales e incluso de clase. (65) Fracasar en esto implica reproducir las divisiones que estratifican a las clases en diferentes segmentos con intereses distintos, y no pocas veces antag贸nicos. Sin duda algo de esta oscilaci贸n, que obliga a la gente a unirse en alianzas d茅biles al mismo tiempo que crea fuertes divisiones dentro del proletariado global, lo que caracteriza a nuestra 茅poca de Behemoths decr茅pitos y Leviatanes fallidos.

Hoy en d铆a, un virus casi ha detenido la m谩quina de la civilizaci贸n. Ha revelado la incapacidad del estado capitalista para proteger la vida sin cerrar una econom铆a que se ha vuelto casi inseparable de la existencia humana como tal. Dado que no buscamos ni somos capaces de recrear la m谩quina de crecimiento que fue la base de la socialdemocracia, el 煤nico camino a seguir es, como insistieron los bordiguistas en 1953, luchar por una radical 鈥渄esinversi贸n del capital鈥. Para Bordiga esto implic贸 que 鈥渁 los medios de producci贸n se les asigne una proporci贸n menor en relaci贸n a los bienes de consumo鈥 y que elaboremos un 鈥減lan de subproducci贸n, es decir, que la producci贸n se concentre en lo necesario鈥. (66) Tal combinaci贸n de desinversi贸n y subproducci贸n ciertamente ha demostrado ser posible gracias a los confinamientos (as铆 como al estancamiento secular de la econom铆a). Pero afirmar el control sobre el declive capitalista requerir铆a abordar las cuestiones sociales producidas por las extra帽as convergencias entre diferentes estratos sociales al interior de los no-movimientos.

Las protestas de los estudiantes secundarios en Chile por un alza de transporte de 30 pesos se convirti贸 en un movimiento de masas contra los 30 a帽os de la constituci贸n neoliberal que fue reformada en octubre de 2020: 鈥淣o son 30 pesos son 30 a帽os鈥. Una protesta contra el alza del precio del combustible en Francia se convirti贸 r谩pidamente en una movilizaci贸n de amplia base contra la creciente desigualdad y las medidas de austeridad impuestas por un gobierno autocr谩tico. Cuando las luchas se intensifican las luchas y muchas de sus demandas iniciales son satisfechas, a menudo por el simple hecho de que la represi贸n obliga a m谩s y m谩s personas a salir a las calles para protestar por la violencia policial, los no-movimientos revelan un factor en com煤n en el hecho de que todos son desencadenados, o al menos condicionados, por el estancamiento econ贸mico. En este contexto, la confusi贸n identitaria de los no-movimientos puede ayudarlos a tomar conciencia de lo que son: expresiones subjetivas del declive econ贸mico. Hemos argumentado que la conciencia de clase, en el per铆odo actual, s贸lo puede ser la conciencia del capital. (67) Esto, a su vez, no implica hoy m谩s que la revelaci贸n cada vez m谩s clara de que el capitalismo no tiene futuro. Y cuando los Gilets Jaunes dicen 芦fin del mundo, fin de mes禄, no solo expresan lo que ven como la dimensi贸n apocal铆ptica de nuestra era, sino que afirman el fin de este mundo y esta vida como el requisito previo necesario para la creaci贸n de un mundo nuevo y una nueva vida.

4. AHORA TODOS SOMOS BASTARDOS

Hemos visto que la chusma que ondeaba banderas y cantaba himnos nacionales mientras intentaba destruir el Arco del Triunfo, as铆 como el derribamiento a veces indiscriminado de monumentos en Estados Unidos, son indicativos de un patr贸n m谩s amplio que lo que suele llamarse anti-pol铆tica. (68) Pero, como ocurre con muchos no-movimientos actuales, desde la Primavera 脕rabe hasta los Gilets Jaunes y Black Lives Matter, la rabia contra la polic铆a a menudo se帽ala un odio m谩s amplio hacia la pol铆tica. Esto no se debe simplemente a que la polic铆a sea la manifestaci贸n m谩s inmediata de la represi贸n estatal, un adversario t谩ctico en las calles. Si las estatuas son los s铆mbolos muertos del estado, la polic铆a es su s铆mbolo viviente, y esto es especialmente cierto en una era de austeridad y en medio de una pandemia mortal. Dado que el estado ha demostrado ser incapaz de proteger a la poblaci贸n de una crisis de muchas cabezas, queda claro que su funci贸n principal ser谩 contener las consecuencias de estas crisis mediante el disciplinamiento de la poblaci贸n. Es decir, el estado ha quedado reducido a su funci贸n policial.

Como tal, la consigna popular francesa tout le monde d茅teste la police -芦todo el mundo odia a la polic铆a禄- puede apuntar a una deslegitimaci贸n m谩s amplia del Estado moderno, cuyo antiguo precursor, la polis, dio su nombre y su forma a la 芦polic铆a禄. La violencia policial, las cuarentenas, el distanciamiento social y las medidas de cierre (o para el caso, la voluntad de los pol铆ticos de reabrir las econom铆as) se han convertido en detonantes de una nueva oleada de disenso social que refleja una aguda crisis de representaci贸n pol铆tica. Por supuesto, no todo el mundo odia literalmente a la polic铆a. Las encuestas de Europa occidental a menudo muestran un grado notable de confianza en esa instituci贸n (aunque esto var铆a seg煤n la clase, la edad, la naci贸n y la raza del encuestado). (69) Si bien los cuerpos de polic铆a son ampliamente despreciados en las autocracias, en las democracias neoliberales los recientes programas de austeridad les han dado una forma particularmente degenerada y violenta, convirti茅ndose en el principal representante del estado en muchas comunidades pobres y de clase trabajadora. (70) En consecuencia, los estudios m谩s recientes muestran que la confianza en la polic铆a ha disminuido, y podemos ver se帽ales de que la polic铆a se ha convertido cada vez m谩s en un foco de odio no solo de los proletarios y las minor铆as raciales, sino tambi茅n entre segmentos de la peque帽a burgues铆a, e incluso de los ricos.

Ciertamente, una de las razones de esto puede ser que ha aumentado tanto la incidencia de casos de brutalidad policial, como la conciencia de ello. La polic铆a es universalmente brutal porque su trabajo selecciona y fomenta una personalidad autoritaria, y su papel en la protecci贸n de la riqueza y la propiedad siempre la ha convertido, en palabras de Orwell, en el enemigo natural de la clase trabajadora. (71) Pero la brutalidad policial puede ser amplificada por el hecho de que ahora se le ha asignado tambi茅n la responsabilidad de hacer cumplir primero la austeridad, y ahora los confinamientos. Sin un aumento del compromiso por parte del personal policial, los agentes individuales que se encuentran de pronto sin tiempo y sin recursos pueden hacerse m谩s proclives a recurrir a castigos sumarios o ejemplares. En cualquier caso, su funci贸n de contener y disciplinar a la poblaci贸n que se rebela contra estas medidas hace inevitable un aumento de la brutalidad, y los niveles crecientes de violencia, a su vez, conducir谩n inevitablemente a una mayor enemistad tanto de las v铆ctimas como de los transe煤ntes (reales o virtuales).

Adem谩s, la experiencia de ser odiado puede en s铆 misma suscitar entre los polic铆as una identidad subcultural, no muy diferente de la de quienes son combatidos por ella: un sentimiento de ser una minor铆a sitiada (鈥渂lue lives matter鈥) que puede acentuar la tendencia hacia una mayor brutalidad. Su sensaci贸n de no ser respetados ni por los proletarios a los que disciplinan ni por los ricos a los que protegen, puede tambi茅n conducir al cinismo. As铆, si bien es cierto que 鈥渢odos los polic铆as son bastardos鈥, tambi茅n es cierto que al reaccionar a sus sentimientos de abandono (por parte de pol铆ticos y 茅lites) e ilegitimidad (a los ojos de quienes reprimen), los polic铆as terminan vi茅ndose a s铆 mismos como bastardos -hijos no reconocidos de una sociedad enferma-, brutalizando con impunidad como una forma de deleitarse en el alarde de las normas 芦civilizadas禄. (72) Como Edmund en El rey Lear, ellos 芦defienden a los bastardos禄. (73)

La posibilidad de que un segmento creciente de la poblaci贸n llegue a identificarse con esta brutalidad desvergonzada plantea un peligro real de fascismo, y esto produce una comprensible reacci贸n antifascista y antipolicial. Sin embargo, como ya se帽al贸 Camatte en el 68: 鈥渆s peligroso delegar toda la inhumanidad a una parte del todo social y toda la humanidad a otra鈥. (74) Para Camatte, el riesgo no es simplemente que esto contravenga un fundamento del humanismo (y por lo tanto del comunismo), sino tambi茅n que ello lleve a 芦descartar efectivamente la posibilidad de socavar la fuerza policial禄. (75) Centrar nuestros ataques en la polic铆a es, para Camatte, 芦perpetuar un cierto ritual -un ritual en el que los polic铆as siempre tienen el papel de subyugadores invencibles鈥. (76) En lugar de asumir que atacar a la polic铆a es la t谩ctica insurgente por excelencia, tenemos que pensar estrat茅gicamente sobre c贸mo circunnavegar a la polic铆a e incluso explotar las posibles contradicciones dentro del campo enemigo. (77)

Una cr铆tica de la violencia contempor谩nea, que sea adecuada a una 茅poca en que la guerra s贸lo puede llevarnos a la derrota, no implica ninguna retirada; m谩s bien, puede indicar la necesidad de inteligencia revolucionaria, como cuando masas de mujeres rodean a la polic铆a en Bielorrusia, o el Muro de las Mam谩s protege a la primera l铆nea en Portland. Sin embargo, ser铆a un error exagerar la importancia de las t谩cticas y los planes al discutir las acciones espont谩neas de millones de hombres y mujeres. La mejor forma de desmovilizar a la polic铆a y a las fuerzas de seguridad es escalando (y, por tanto, a menudo haciendo violentas) las protestas. No son los disturbios los que amenazan la continuidad de las luchas (las estaciones de polic铆a incendiadas pueden movilizar a millones, como vimos tras el asesinato de George Floyd), sino la militarizaci贸n del conflicto. Todas las formas de violencia profesionalizada obstaculizan el desarrollo de los no-movimientos, precisamente porque 茅stos consisten en masas de revolucionarios no profesionales buscando superar las divisiones de tareas que minan el potencial emancipatorio de las protestas.

En definitiva, los no-movimientos no s贸lo deslegitiman a la polic铆a, sino a todo un mundo en el que la pol铆tica ha quedado reducida a la polic铆a. La forma m谩s eficaz en que pueden luchar contra la polic铆a es deslegitimando al sistema en su conjunto. Como hemos visto muchas veces recientemente, esto puede implicar despliegues del ej茅rcito, con lo cual aparece el espectro de una guerra civil. Al final, este espectro s贸lo puede disiparse mediante la deserci贸n. Y as铆 como los soldados deben desertar (tradicionalmente la condici贸n sine qua non del 茅xito revolucionario), las deserciones de la polic铆a y el personal de seguridad, como en la llamada Revoluci贸n Bulldozer en Serbia en 2000, ser谩n cada vez m谩s necesarias para trascender la enemistad que devuelve a los no-movimientos hacia las categor铆as, identidades y roles que hab铆an empezado a trascender en su confusi贸n. (78)

Quiz谩s cuando odiamos a la polic铆a odiamos aquello en lo que nos hemos convertido. No en el sentido de que odiemos a 芦los polic铆as en nuestras cabezas禄, sino en que nos hemos vuelto dependientes de la misma infraestructura austera que en 煤ltima instancia depende de la polic铆a, y de la cual ser excluido -lo que Ruth Gilmore ha descrito como 芦abandono organizado禄- significa morir de forma prematura, y no s贸lo a manos de la polic铆a. (79) En cierto sentido, todos nos hemos convertido en 鈥渂astardos鈥. Sin embargo, si esto es as铆, queda claro que ni 鈥渄esfinanciar鈥 ni 鈥渁bolir鈥 a la polic铆a resolver铆a ese problema m谩s profundo.

Los partidarios de 鈥淒efund the police禄 se imaginan que el dinero gastado en la polic铆a y las prisiones, si se destinara a otros programas sociales, podr铆a abordar los problemas subyacentes que hoy se espera que la polic铆a maneje o contenga. Pero as铆 ignoran el hecho de que la polic铆a y las prisiones son los programas sociales m谩s baratos, la expresi贸n misma de la austeridad y, por lo tanto, son de poca utilidad para una reparaci贸n redistributiva. (80) A menudo 芦abolir禄 signifca, en la pr谩ctica, reemplazar a la polic铆a con alguna otra instituci贸n (por ejemplo mediadores, trabajadores sociales, seguridad privada), que seguramente exhibir谩n patolog铆as similares o relacionadas. (81) Pero incluso las visiones m谩s radicales de la abolici贸n tienden a tropezar con los problemas sociales reales que los estados capitalistas delegan en la polic铆a. Quienes defienden darle a las v铆ctimas el control del castigo y de la 鈥渞endici贸n de cuentas鈥, pueden reproducir el sesgo punitivo del r茅gimen carcelario actual. (82) Pero si bien los llamados a la reducci贸n y reparaci贸n de da帽os est谩n completamente justificados, debe quedar claro que est谩n m谩s all谩 de lo que cualquier sociedad capitalista podr铆a admitir (y mucho menos costear), porque exigir铆a reconocer que reparar no es lo mismo que pagar (quien salda sus deudas est谩 comprando sus relaciones humanas) y que el capitalismo nos convierte a todos en bastardos (aunque nadie es solamente eso). (83)

Tal vez no deber铆a sorprender que la consigna de 鈥渄esfinanciar a la polic铆a鈥 cobrara fuerza en un pa铆s que tiene no s贸lo una fuerza policial comparativamente letal, sino tambi茅n una tradici贸n profundamente arraigada de justicia vigilante. (84) El t茅rmino 鈥渁bandono organizado鈥 deber铆a llamar nuestra atenci贸n sobre el hecho de que cuando la pol铆tica se reduce a la polic铆a, la ausencia de polic铆a puede ser tan pol铆tica como su presencia. Podemos encontrar varios ejemplos de esa pol铆tica -la presencia de esa ausencia- no solo en la fantas铆a estadounidense del salvaje oeste, sino tambi茅n en muchas situaciones de guerra (tanto civiles como no civiles), y en algunos barrios empobrecidos abandonados por el estado, como las favelas brasile帽as que son administradas en gran parte por pandillas. Tambi茅n encontramos ejemplos en el menos conocido Jim Crow South, donde la polic铆a a menudo se negaba a entrar en un barrio negro a menos que los blancos afirmasen haber sido v铆ctimas de delincuentes negros. (85) M谩s recientemente vimos un destello de esto en las 芦zonas libres de polic铆as禄 que fueron declaradas en algunas ciudades de Estados Unidos, como la CHAZ de Seattle, que, si la consider谩semos como una naci贸n independiente (tal como sugirieron algunos de sus miembros), habr铆a tenido la tasa de homicidios m谩s alta del mundo. (86) El lado sur de Chicago, donde la tasa de homicidios alcanz贸 brevemente los niveles de Brasil durante este verano, nos ofrece una idea m谩s clara de c贸mo ser铆a abolir la polic铆a sin abolir el capitalismo. La 芦polic铆a禄 privada de la Universidad de Chicago en Hyde Park, una isla de riqueza en medio de la pobreza del South Side, est谩 mejor financiada que todos los distritos locales juntos. La seguridad privada es, despu茅s de todo, un arreglo mucho m谩s rentable para los ricos: 驴por qu茅 desperdiciar el dinero de sus impuestos en un departamento de polic铆a en expansi贸n en toda la ciudad cuando todo lo que realmente necesita es proteger sus propios enclaves?

Bajo la presi贸n de los manifestantes, en junio de 2020, el consejo de la ciudad de Minneapolis vot贸 no solo para 芦desfinanciar禄 a el departamento de polic铆a, sino tambi茅n para disolverlo. Aunque parece que rescindir谩n ese compromiso, si siguieran el modelo 鈥渁bolicionista鈥 de Camden, Nueva Jersey, ello podr铆a significar simplemente que cambien el nombre del departamento. (87) Las milicias que pasaron el verano vigilando las calles en busca de unos m铆ticos 鈥渟aqueadores supremacistas blancos鈥, en ocasiones difundieron visiones m谩s radicales de la abolici贸n en Minneapolis. (88) Los diversos relatos de su experiencia muestran la complejidad del asunto de la violencia, que se presenta de manera diferente a los activistas, due帽os de tiendas y residentes de vecindarios de alta criminalidad. Como revela la historia de las revoluciones del siglo XX, en la bruma de la guerra civil rara vez es posible distinguir claramente entre violencia pol铆tica y violencia antisocial. (89) De cualquier forma, los intentos necesariamente ca贸ticos de los revolucionarios por defender territorios ganados al Estado y al capital, no deben confundirse con una vigilancia del vecindario o con el brazo armado de una 芦organizaci贸n comunitaria禄 que protege la propiedad privada en colaboraci贸n abierta o t谩cita con la polic铆a local. (90)

A partir de estos ejemplos, queda claro que las luchas en s铆 mismas pueden convertirse f谩cilmente en expresiones pasivas de la anarqu铆a y el desorden que los Trump del mundo buscan intensificar. (91) Como dijo Agamben en Atenas en 2013: 鈥渓a verdadera anarqu铆a es la anarqu铆a del poder鈥. (92) Tal vez podamos ver un reconocimiento de esto en uno de los c谩nticos m谩s populares de los levantamientos chilenos: No estamos en guerra. Esta consigna iba dirigida contra el presidente Sebasti谩n Pi帽era, quien en un discurso de octubre de 2019 declar贸: 鈥淓stamos en guerra contra un enemigo poderoso, que est谩 dispuesto a usar la violencia sin l铆mites鈥. (93) En este ejemplo, uno entre muchos otros, los no-movimientos del mundo parecen representar parad贸jicamente al partido del orden, mientras que la polic铆a no es m谩s que la fuerza armada del partido de la anarqu铆a, que no hace m谩s que intensificar los conflictos que desgarran nuestro mundo.

Por supuesto, ser铆a est煤pido adoptar un principio abstracto de no violencia. Lamentablemente, el levantamiento en Chile ha costado la vida al menos a 30 personas desde octubre de 2019, y alrededor de 500 tienen lesiones en los ojos. Sin embargo, est谩 claro que las masas en las calles no desean el caos ni la violencia. Al rebautizar la Plaza Baquedano, eje del no-movimiento en Santiago, como Plaza Dignidad, los manifestantes chilenos declaraban que su objetivo era una vida digna. Quiz谩s se pueda discernir un hilo rojo (deshilachado) que conecta la desolada consigna No estamos en guerra de 2019, con la de Haz el amor, no la guerra de 1968, e incluso con la de Paz, tierra y pan de 1917. Porque la historia del comunismo no es s贸lo la historia de la lucha de clases, sino tambi茅n la historia de una enemistad contra la enemistad, de una revuelta contra el antagonismo que divide a las clases subalternas en amigos y enemigos. En este sentido, es un anhelo de paz.

5. UNA CIENCIA DE LA ESPECIE

En 鈥淭he Holding Pattern鈥, en Endnotes 3, dijimos que el problema central de la Primavera 脕rabe y de Occupy fue el de componer diversos fragmentos del proletariado (as铆 como de la clase media desafectada) en una fuerza coherente en las plazas. En retrospectiva, estas fueron las primeras se帽ales de una marea creciente de no-movimientos. Sin embargo, el 芦problema de la composici贸n禄 se entiende m谩s convencionalmente como un asunto de 芦pol铆tica de identidad禄 que parece haber surgido junto con la desaparici贸n del movimiento obrero. (95)

Ser铆a s贸lo una leve exageraci贸n decir que la pol铆tica anti-identidad es el peor producto de la pol铆tica identitaria. Muchos izquierdistas que critican las pol铆ticas de identidad han asumido sin embargo que hay un tema de identidad en torno al cual los restos del movimiento obrero a煤n podr铆an reunirse, a saber, el 芦nacionalismo ciudadano禄, que nunca estuvo lejos de su coraz贸n. (96) Pero hemos visto que s贸lo la derecha puede prosperar de forma viable en ese terreno. Sin embargo, la 芦pol铆tica de identidad禄 no es simplemente un espectro que acecha a la izquierda socialdem贸crata. De hecho, se ha convertido en un t茅rmino de oprobio casi universal. Incluso los m谩s 芦despiertos禄 tienden a usar el mismo t茅rmino (o alg煤n sin贸nimo) para criticar a quienes trazan divisiones innecesarias o hacen dudosas afirmaciones de representar a subgrupos cada vez m谩s selectos entre los oprimidos. Es por eso que tomamos la 鈥減ol铆tica de identidad鈥 para se帽alar algo m谩s que un conjunto de l铆mites que los no-movimientos contempor谩neos deben enfrentar. En el sentido m谩s amplio en el que empleamos el t茅rmino, las pol铆ticas de identidad constituyen el terreno mismo en el que se desarrollan la mayor铆a de las luchas en la actualidad y, por lo tanto, en el que deben confrontarse tales l铆mites.

Los movimientos sociales cl谩sicos, ya sean de izquierda o de derecha, solo pueden maniobrar sobre la base de un capitalismo decr茅pito que los no-movimientos del mundo hoy est谩n remodelando lentamente, y quiz谩s pronto, con rapidez. En Apocalipsis y revoluci贸n, Giorgio Cesarano describi贸 las primeras apariciones de la pol铆tica de identidad como 芦movimientos de liberaci贸n contrarrevolucionarios禄 que, en su parcialidad, producen, no obstante, una 芦conciencia duramente obtenida de lo que est谩 en juego: la liberaci贸n de la especie de la ideolog铆a, la necesaria superaci贸n de todas las separaciones, la conquista armada del punto de vista de la totalidad鈥. (97) Usando los t茅rminos de Bordiga, podr铆amos decir que junto con sus dimensiones conformista y reformista (la preocupaci贸n por las letan铆as 芦anti-despertar禄), estos movimiento contienen tambi茅n elementos antiformistas, en el sentido de que reconfiguran el terreno mismo en el que se despliega la impugnaci贸n.

El principio organizativo central de los no-movimientos ha sido su rabia e indignaci贸n frente a la injusticia o la corrupci贸n en general, y contra la polic铆a, los pol铆ticos o las 茅lites en particular. Pero llega un punto en la evoluci贸n de la lucha en el que esa unidad negativa (unidad por enemistad) se experimenta como insuficiente. Estamos unidos a trav茅s de un sentido compartido de lo que est谩 mal, pero limitados por esta misma relaci贸n con el mal, que solo puede trascenderse articulando una visi贸n compartida del bien. Adem谩s, nos reunimos bajo la bandera de los enfurecidos e indignados, pero detr谩s de ella se ocultan verdaderas divisiones de intereses y lealtades. Divisiones que inevitablemente se hacen sentir en alg煤n momento, a menudo de forma violenta. Esto es cierto incluso cuando la lucha parece no ser s贸lo una lucha contra un enemigo en particular, sino la lucha de una fracci贸n espec铆fica de la clase (por ejemplo, negros, ind铆genas, j贸venes, migrantes) que puede presentarse como la m谩s explotada o la m谩s enfurecida, la parte que representa al todo.

Hoy en d铆a, el todo como tal no puede ser representado, de modo que cualquier lucha de clases que se extienda m谩s all谩 de un lugar de trabajo particular o un sector particular de la clase, ve delineadas sus potencialidades y l铆mites por alguna forma de pol铆tica identitaria. De hecho, tales luchas solo pueden extenderse confrontando y confundiendo las separaciones identitarias en las que est谩 enredada la clase trabajadora. La clase est谩 dividida en una mir铆ada de situaciones, cada una de las cuales puede tener una representaci贸n parcial, pero ninguna puede ubicarse claramente en una alianza pol铆tica o un grupo de inter茅s. Rara vez existe alguna soluci贸n al problema de coordinaci贸n mediante el cual tales identidades parciales podr铆an alinearse para representar adecuadamente a la clase en su conjunto.

En Estados Unidos, por ejemplo, la clase parece estar mediada por la 芦raza禄; la capa m谩s pobre y m谩s desfavorecida de la sociedad es desproporcionadamente de ascendencia africana o ind铆gena, y los marcadores visibles de dicha ascendencia a menudo se identifican con esa capa. Por supuesto, el problema con esta forma de aparecer no es s贸lo que existe una clase media negra e ind铆gena cuya existencia est谩 necesariamente en tensi贸n con estos preceptos culturales, sino tambi茅n que desde esta perspectiva los blancos pobres a menudo son tergiversados 鈥嬧媍omo privilegiados. En el imaginario del Estados Unidos liberal, la clase trabajadora blanca ha llegado a ser vista como incorregiblemente racista, una 芦bolsa de deplorables禄 identificada con la base vilipendiada de Trump, mientras que los conservadores insisten en asociar a dicho grupo con trabajos hace ya tiempo defuntos de los ganapanes que mantienen a sus familias -incluidos los oficiales de polic铆a-, contrastando su respetabilidad con las supuestas patolog铆as de la 鈥渟ubclase鈥 negra. Para ambos, la clase se divide a lo largo de una l铆nea que es al mismo tiempo moral y racial, entre pobres dignos e indignos; pero qu茅 芦raza禄 se asocia con qu茅 lado de esta dicotom铆a maniquea, depende en gran medida de si el observador guarda lealtades liberales o conservadoras.

Pero si bien la pol铆tica racial de Estados Unidos es un ejemplo extremo de una clase mediada por la identidad, esta mediaci贸n no es en absoluto una excepci贸n estadounidense. Las luchas por la identidad han llegado a dominar la esfera pol铆tica en todas partes. No porque la gente se haya vuelto m谩s racista, sexista u homof贸bica. Por el contrario, tales puntos de vista han declinado en general, incluso cuando se han vuelto m谩s prominentes en los realineamientos pol铆ticos contempor谩neos.98 La tendencia general es que las generaciones m谩s j贸venes, m谩s liberales y progresistas se enfrentan a sectores conservadores, y a menudo mayores, de la poblaci贸n que tienen una influencia desproporcionada. sobre la pol铆tica (debido a su riqueza y propensi贸n a votar). En este contexto, el nacionalismo y el populismo se han vuelto m谩s pronunciados, perobesto en s铆 mismo no indica un cambio de direcci贸n, ya que todas las pol铆ticas dominantes (tanto de izquierda como de derecha) son fundamentalmente una pol铆tica del estado, el ciudadano, el pueblo y la naci贸n. Lo que ha cambiado es que los no movimientos del mundo han trastocado esta pol铆tica conformista con su 铆mpetu anti-formista.

Si hoy en d铆a toda pol铆tica tiende hacia lo identitario no es porque las divisiones identitarias se hayan hecho m谩s claras y precisas, sino porque cada vez son m谩s cuestionadas y confusas. Por un lado, se trata de una simple funci贸n del estancamiento capitalista en curso, que combina las transformaciones en el proceso de producci贸n con el empeoramiento de los 铆ndices econ贸micos, socavando las expectativas de estabilidad en el empleo, la salud, la vivienda y la vida familiar. Por otro lado, las identidades son cuestionadas, hasta el punto en que se pone en entredicho su propia supervivencia, cada vez que la necesidad de luchar contra estas condiciones cada vez peores excede los l铆mites reales de la cooperaci贸n entre los fragmentos de clase, y los no-movimientos indundan calles, plazas y rotondas. Estos espacios son necesariamente confusos, porque su producci贸n requiere de una activa mezcla de identidades dispares. Este proceso es tenso, porque implica poner a bailar peligrosamente a las pol铆ticas de identidad, siempre con el riesgo de que se vuelvan meramente performativas, resentidas e incluso violentas.

Por lo tanto, la 煤ltima versi贸n de Black Lives Matter puede verse como un ejemplo de un patr贸n general que ha caracterizado a la acumulaci贸n global de no-movimientos. Las manifestaciones, disturbios y ataques a monumentos que arrasaron Estados Unidos desde el 26 de mayo representan una gran confusi贸n de elementos que hasta ahora estaban separados e incluso se opon铆an entre s铆. Dentro de esta amalgama proliferan las divisiones internas, tanto entre las identidades preexistentes como en las nuevas que van surgiendo de la lucha. En la rebeli贸n de George Floyd podemos se帽alar la divisi贸n entre el 芦d铆a禄 y la 芦noche禄, que corresponde a m谩s protestas pac铆ficas de la clase media y m谩s actos proletarios de disturbios y saqueos. (99) Tambi茅n podr铆amos hablar de las divisiones entre 芦violentos禄 y 鈥渘o violentos鈥, o la divisi贸n entre grandes ciudades y pueblos peque帽os, muchos de los cuales experimentaron en esta ocasi贸n sus primeras protestas. Pero lo m谩s sorprendente, quiz谩s, fue la composici贸n racial de estas protestas.

Hay pocas dudas de que los proletarios negros abrieron el camino, tanto en el mot铆n inicial de Minneapolis como en los casos posteriores de saqueos selectivos en Chicago y Filadelfia. Sin embargo, en la gran mayor铆a de las protestas, e incluso en muchos disturbios, los participantes que se identifican como 鈥渂lancos鈥 parecen haber constituido la pluralidad de la gente en las calles. (100) Esto salta a la vista en las encuestas de opini贸n que le han preguntado a la gente su ha protestado, las encuestas masivas hechas por soci贸logos, la mayor铆a de los informes de arrestos dados a conocer por la polic铆a, e incluso en los an谩lisis de actividad de tel茅fonos m贸viles en algunos escenarios de disturbios. (101) Este hecho a menudo es ignorado tanto por la izquierda como por la derecha, presumiblemente porque pone en jaque su propio sentido de identidad. Y, sin embargo, es precisamente la movilizaci贸n masiva de la 芦Am茅rica blanca禄 lo que hizo a este levantamiento diferente de otros similares, como Black Lives Matter en 2015, y como la ola de disturbios que arras贸 a las ciudades estadounidenses en la d茅cada de 1960. (102)

Esto se puede ver como una masiva traici贸n de la blancura, ligada a una disminuci贸n gradual pero constante de las actitudes racistas, especialmente entre los j贸venes estadounidenses. Pero si el 芦antirracismo禄 fue la consigna universal del movimiento, es importante aclarar que significaba cosas diferentes para diferentes personas. En el efecto domin贸 del movimiento a trav茅s de la cultura, podemos ver un aumento notable del antirracismo performativo, organizado en torno a reclamos individuales de representaci贸n racial y virtud antirracista. Vemos esto no s贸lo en los contextos habituales de la discusi贸n en l铆nea y la educaci贸n superior, sino tambi茅n en la pol铆tica parlamentaria y, hasta cierto punto, en las calles, donde a veces se vio facilitado por tensiones residuales de nacionalismo que est谩n m谩s que dispuestos a vigilar las fronteras raciales. Es f谩cil identificar ejemplos de esto: pol铆ticos dem贸cratas arrodillados sobre tejidos Kente, cristianos blancos que simb贸licamente le lavan los pies a pastores negros, y el cada vez mayor n煤mero de 芦entrenadores de diversidad禄 y 芦l铆deres negros禄 que siempre parecen decirle a los blancos de clase media lo que 茅stos quieren escuchar: retrocedan, permanezcan en su carril, protesten sin violencia, ret铆rense a hacer ejercicios individuales de expiaci贸n de la culpa y de redenci贸n. (103)

Sin embargo, es importante reconocer que esta no fue la forma dominante de antirracismo que se impuso despu茅s del 26 de mayo. En cambio, vimos algo mucho m谩s cercano a la 芦pol铆tica de identidad禄 que describimos en este art铆culo: la pol铆tica de quienes saben que las divisiones por motivos raciales deben ser desafiadas activamente si quieren seguir siendo una fuerza contra la polic铆a (y contra la pol铆tica que est谩 detr谩s de ellos). Las expresiones de unidad interracial se expresaron ampliamente en las pancartas y en los c谩nticos, pero se materializaron en una acci贸n concertada hacia un objetivo com煤n, ya fuera sitiar un recinto, derribar una estatua o defender a la multitud de los ataques policiales. Cuando en situaciones como esas los activistas intentan segregar racialmente a la multitud (o verificar la buena fe racial de las personas para establecer el nivel deseado de diversidad), a menudo se dice con raz贸n que auxilian a la polic铆a y a los fascistas al dividir y debilitar el movimiento.

De hecho, el levantamiento puede ser visto como una revuelta de esta forma pragm谩tica de antirracismo contra la anterior, de tipo performativo. Despu茅s de todo, los alborotadores apuntaron principalmente a las administraciones de las ciudades dirigidas por alcaldes liberales, muchos de los cuales hab铆an hecho sus carreras en base a un antirracismo performativo. Estos alcaldes, muchos de ellos mujeres negras, ahora proteg铆an a polic铆as asesinos, ordenaban la represi贸n brutal de los manifestantes y, en el caso de Chicago, levantaban los puentes levadizos para mantener a un proletariado predominantemente negro lejos del centro de la ciudad adinerada. Su discurso de diversidad e inclusi贸n no disuadi贸 a los proletarios negros de quemar y saquear las ciudades que administraban; pero tampoco convenci贸 a los estadounidenses blancos de que se quedaran en casa e 芦hicieran su trabajo禄. En cambio, cientos de miles (quiz谩s millones) de blancos se levantaron contra estos alcaldes liberales, negros o POC [People Of Color, 芦gente de color禄, NdT] y, en la mayor铆a de los casos, fueron capaces de luchar junto a sus vecinos negros sin ser condescendientes con ellos. (104)

Pero si la rebeli贸n de George Floyd represent贸 as铆 una 鈥渢raici贸n a la blancura鈥, no fue exactamente del tipo que alguna vez defendi贸 la revista Race Traitor. No fue una traici贸n estrat茅gicaque tuviera como objetivo el poder de la clase obrera, sino m谩s bien una traici贸n espont谩nea de los sujetos neoliberales, alimentados por la rabia y el disgusto, que se niegan a ser lo que son, y prueban brevemente, en la confusi贸n de la lucha, lo que podr铆an ser. Este es el sentido positivo de lo que llamamos 芦confusi贸n禄. Esto tambi茅n se puede observar cuando los islamistas ingresaron a la plaza Tahrir, cuando los partidarios del Frente Nacional se unieron a los bloqueos de las rotondas, o cuando los chilenos de clase media salieron a las calles para luchar contra la polic铆a junto a anarquistas y ultras. Tal trasvasije a trav茅s de fronteras pol铆ticas, culturales y raciales es m谩s com煤n y menos complicado de lo que la imaginaci贸n liberal antirracista puede siquiera so帽ar (sobre todo para los proletarios que tienen menos que perder o cuando el orden meritocr谩tico se tambalea).

Sin embargo, aunque la fusi贸n es posible, incluso f谩cil, en el fragor de la lucha, rara vez perdura. (105) Y aunque la confusi贸n de los no-movimientos a menudo se basa en traicionar lo que somos, rara vez nos permiten dejar atr谩s nuestra antigua vida. Es cierto que nos rebelamos contra una condici贸n de soledad (una soledad que solo se ve agravada por el distanciamiento social y los encierros), pero una revuelta rara vez satisface el hambre de comunidad que la provoc贸. (106) Algunos activistas ya se conoc铆an entre s铆, y muchas personas se convierten en activistas por primera vez, pero no hay una comunidad de t谩cticas, s贸lo una afinidad temporal entre identidades pol铆ticas y t谩cticas: Gilets Jaunes, milicias, antifa, vanguardistas y 芦l铆deres comunitarios禄: un mundo de tribus, pandillas, rackets. (107) Los no-movimientos generalmente luchan para producir asambleas vecinales o construir v铆nculos duraderos con las organizaciones en los lugares de trabajo. No obstante, interrumpen abruptamente la vida cotidiana, marcando el paso del tiempo seg煤n los 芦actos禄 numerados de los Gilet Jaunes, o las manifestaciones masivas cada viernes en Chile, cuando la gente se re煤ne en cantidades ins贸litas para expresar su rabia y a continuaci贸n vuelven a disperarse, ya sea para volver a sus vidas individuales o a sus diversas tribus identitarias.

Esta falta de coherencia tampoco es una ventaja t谩ctica o estrat茅gica. Fue la escala y el alcance de las movilizaciones, m谩s que su diversidad de t谩cticas, lo que abrum贸 a la polic铆a, y fue la brutalidad inicial de la polic铆a lo que a menudo hizo que las movilizaciones tuvieran tal escala y alcance. Todos los participantes se dan cuenta que, m谩s all谩 de cierto punto, la confusi贸n de la protesta y su falta de organizaci贸n sostenida, son obst谩culos para la extensi贸n de la lucha. Sin embargo, al confundir la identidad de sus participantes, los no-movimientos representan un crisol en el que podemos ver formarse un nuevo tipo de ser humano, uno menos traumatizado o domesticado de lo que Agamben y otros temen. Hemos dicho que los no-movimientos potencian y radicalizan los cambios en la reproducci贸n de la existencia cotidiana y, por tanto, de la vida humana. Cambios que hacen posibles las explosiones en las calles que hemos visto en la 煤ltima d茅cada. Nuestra apuesta es entonces que este cambio antropol贸gico continuar谩 despu茅s de que las luchas en las calles sean aplastadas por la represi贸n, o se desvanezcan por falta de organizaci贸n o resistencia, porque los no-movimientos son expresiones de la l贸gica antiformista de nuestra 茅poca.

Hoy en d铆a la confusi贸n de identidades es la condici贸n de posibilidad de la revuelta, pero tambi茅n un l铆mite que hay que superar. A corto y mediano plazo, esperamos que se problematice cada vez m谩s, tanto en el sentido pr谩ctico como en el te贸rico. Este l铆mite puede indicar la necesidad de un nuevo tipo de organizaci贸n, como dijo recientemente un amigo (refiri茅ndose a un grupo de hip hop clandestino): una Konfusion Organizada. (108) Uno podr铆a incluso llamar a eso un 芦partido comunista禄, aunque, como algunos camaradas sostuvieron recientemente, tendr铆a que lucir muy diferente de los partidos de anta帽o. (109) Espec铆ficamente, habr铆a que apelar a un proletariado que ya no es convocado por los residuos del movimiento obrero, y que se ve obligado a unirse a sectores de las poblaciones sobrantes y a estratos medios desclasados 鈥媏n la revuelta contra un empobrecimiento general. As铆, un partido tan invisible tendr铆a que apelar tambi茅n a esos grupos rebeldes, ya sean lumpen o clase media marginada, que han salido a las calles en cantidades sin precedentes, en oleadas que expresan la volatilidad de nuestro per铆odo. Incluso puede que tenga que apelar a aquellos segmentos de la clase que actualmente se movilizan en contra de los no-movimientos, para romper la enemistad que fortalece a la polic铆a y empuja las luchas hacia la l贸gica de la guerra. Sin embargo, dado que los no-movimientos son, como hemos argumentado repetidamente en este texto, los signos subjetivos del estancamiento del capitalismo, quiz谩s su tarea m谩s importante sea tomar conciencia de esta condici贸n latente y orientarse hacia el fin potencial de una sistema que ya est谩 en declive cr贸nico. Lo que los no-movimientos se帽alan es que el proletariado ya no tiene ninguna tarea rom谩ntica que cumplir. (110) No puede movilizar a un pueblo ni luchar por la hegemon铆a. Por el contrario, s贸lo puede superar este orden tambaleante, que en cierto sentido ya est谩 disolviendo los cimientos de la sociedad de clases, si sigue resisti茅ndose a todos los intentos por rejuvenecer el mundo de la pol铆tica.

Los primeros pasos titubeantes para salir de nuestra 茅poca an谩rquica aparecen ya en las confusiones de identidad de las que dan testimonio los no-movimientos en su hambre de comunidad humana. Debido a que esta hambre no ha sido hasta ahora saciada con victorias, ni aplacada por la represi贸n, pensamos que nuestro per铆odo seguir谩 estando marcado por la acumulaci贸n de revolucionarios sin revoluci贸n. Si los hambrientos se visten de amarillo y utilizan el lenguaje fragmentado de la identidad y no el de la clase, es porque todo el marco de la izquierda se ha derrumbado. Si un antirracismo pragm谩tico aplast贸 al antirracismo performativo durante el levantamiento de George Floyd, esto es porque la pragm谩tica de la revoluci贸n ya no toma su poes铆a del mundo muerto de las ideolog铆as. La revoluci贸n del siglo XXI debe dejar que los muertos entierren a sus muertos, para arribar a su propio contenido. As铆, la tarea de una ciencia contempor谩nea de la especie es leer una vez m谩s las runas de nuestra 茅poca, para comprender c贸mo los propios no-movimientos ponen de relieve la tendencia antiformista de nuestro per铆odo, y c贸mo, en su confusi贸n, podemos reconocer el declive de las formas sociales que llamamos capital, estado y clase. Es porque el comunismo es el verdadero no-movimiento que suprime estas formas sociales, que decimos a las masas que chocan con nuestro tambaleante orden: 隆avanti barbari! 隆Adelante b谩rbaros!

