De parte de ANRed September 3, 2021 9 puntos de vista

La Asociaci贸n Docente de Ense帽anza Media y Superior (Ademys) anunci贸 que realiz贸 una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminaci贸n, la Xenofobia y el Racismo contra Gustavo Alb贸nico, recientemente designado como Director de la Escuela N潞 2 del Distrito Escolar N潞 8 del GCBA, por sus declaraciones apologistas de la dictadura genocida, la violaci贸n y la discriminaci贸n racial. Tambi茅n ampli贸 la denuncia contra el Ministerio de Educaci贸n porte帽o, a cargo de Soledad Acu帽a, que design贸 al nombrado en el cargo. 芦Sus expresiones no se tratan de opiniones que pertenecen a la esfera privada del denunciado. No puede estar al frente de una escuela primaria alguien que niega el genocidio o que se r铆e de una mujer que ha sido violada por quedarse dormida, m谩xime cuando en su escuela ser谩 autoridad de docentes mujeres y de alumnas menores de edad禄, remarca Ademys, que convoca a un 芦aplausazo禄 y conferencia de prensa para hoy a las 15.30 en la puerta de la escuela, en reclamo de que se separe a Alb贸nico de su cargo. Por ANRed.

As铆 lo anunci贸 la Comisi贸n Directiva de la Asociaci贸n Docente de Ense帽anza Media y Superior (Ademys) en un comunicado: 芦hemos realizado una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminaci贸n, la Xenofobia y el Racismo contra Gustavo Alb贸nico (recientemente designado como Director de la Escuela N潞 2 Distrito Escolar N潞 8 GCBA) y solidariamente contra el Ministerio de Educaci贸n del G.C.B.A, (que design贸 al nombrado en el cargo), en funci贸n de los dichos y manifestaciones del nombrado a trav茅s de sus redes sociales, que constituyen manifestaciones negacionistas (declaraciones en favor del genocidio perpetuado por la 煤ltima dictadura c铆vico militar), antidemocr谩ticos y mis贸ginos que configuran actos de discriminaci贸n, y violencia de g茅nero en contra de Derechos Humanos Fundamentales consagrados en normas Constitucionales y en Tratados de Derechos Humanos con Jerarqu铆a Constitucional. (Art. 75 inc. 22 CN), al tiempo que contradicen el art. 24 de la Constituci贸n de la C.A.BA que ordena educar respetando los Derechos Humanos y el propio art. 6 del Estatuto Docente禄, detalla en el comunicado el gremio docente porte帽o.

En este marco, convoca a acompa帽ar 芦a la comunidad educativa y exigiendo al Ministerio de educaci贸n que separe a Albonico del cargo禄, con un 芦aplausazo禄 y conferencia de prensa para este viernes 3 a las 15.30 en la Escuela 2 en reclamo de la separaci贸n de Alb贸nico de su cargo.

En la denuncia presentada ante el INADI, dirigida a su directora Victoria Donda, el gremio docente se帽ala: 芦los dichos negacionistas del genocidio de la 煤ltima dictadura c铆vico militar perpetuados por el Sr. Gustavo Alb贸nico, reproducen actos antidemocr谩ticos que legitiman y reproducen un discurso negacionista sobre hechos que se encuentran probados y debidamente condenados por ser delitos de Lesa Humanidad. Asimismo, sus dichos machistas y mis贸ginos son parte de cultura machista que se enfrenta con los objetivos que proponemos desde Ademys, al tiempo que redunda en peligro que un colegio de gesti贸n p煤blica tenga al frente de su direcci贸n a un personaje que defiende el genocidio y los delitos de lesa humanidad, m谩xime cuando no ha mostrado arrepentimiento por sus dichos, sino todo lo contrario禄, remarca el gremio.

Asimismo, justific贸 la ampliaci贸n de la denuncia contra el Ministerio de Educaci贸n porte帽o, a cargo de Soledad Acu帽a, porque la cartera design贸 a Alb贸nico 芦sin tener en cuenta las denuncias contra 茅l mismo por apolog铆a del terrorismo de estado y de delitos de lesa humanidad de la dictadura, como por sus expresiones racistas y misoginas禄.

Las publicaciones apologistas de la dictadura, violentas y mis贸ginas de Alb贸nico en cuesti贸n fueron reproducidas en varias oportunidades el sujeto en sus redes sociales. Entre las que detalla la denuncia de Ademys se cuenta una publicaci贸n reciente del 15 de abril de 2021, donde 芦retuite贸 un posteo que mostraba el mensaje #AbranLasEscuelas acompa帽ado por la imagen de la ex Escuela de Mec谩nica de la Armada, el m谩s grande y siniestro de los centros clandestinos de tortura de la 煤ltima dictadura c铆vico-militar禄, cuenta en su denuncia Ademys.

Otro episodio que menciona el gremio como antecedente es el de haber 芦publicado fotos de balas con mensaje violento tales como 鈥estudios cient铆ficos sugieren que este chip implantado en la cabeza del delincuente reduce 100% la posibilidad de que vuelva a delinquir鈥 芦.

En su denuncia Ademys tambi茅n recuerda la vez que Alb贸nico retuite贸: 芦hay q despenalizar la marihuana, la merca, el paco, ser putos es lo m谩s normal, Hebe de Bostafini y sus Desechos Humanos, los planes Descansar y la Kgada de gobierno q la hace la gran Robin Hood. Hermoso pa铆s cuambianchero est谩n haciendo鈥 Obviamente soy facho antes q alg煤n pelotudo lo diga禄.

Otra de las 芦perlas禄 de Alb贸nico que recuerda la denuncia es cuando realiz贸 una 芦apolog铆a de la violaci贸n, en una clara muestra de su postura violenta ante el avance de la lucha de las mujeres, mostrando su cara m谩s repudiable de misoginia y machismo, en una publicaci贸n del 20 de febrero del 2021, donde subi贸 un 鈥榤eme鈥 en donde se burlaba de una mujer violada, con una mensaje asqueroso y repugnante que dec铆a textualmente: 鈥culo con sue帽o no tiene due帽o鈥. 芦

Finalmente, Ademys consider贸 sobre todas estas expresiones: 芦no se trata de opiniones que pertenecen a la esfera privada del denunciado. Por la importancia del rol ocupado no es posible que una escuela primaria sea dirigida por un apologista de la dictadura, violento de g茅nero y mis贸gino. No puede estar al frente de una escuela primaria alguien que niega el genocidio o que se r铆e de una mujer que ha sido violada por quedarse dormida, m谩xime cuando en su escuela ser谩 autoridad de docentes mujeres y de alumnas menores de edad禄.