–

De parte de CGT Madrid Castilla La Mancha December 31, 2021 10 puntos de vista

Termina por fin un a帽o nefasto en el Real, la empresa se ha recreado a fondo en el abuso al aplicar un acuerdo COVID que nunca debi贸 llegar a hacerse efectivo. Hemos sufrido la enorme influencia que tienen los dirigentes de este teatro, llegando incluso hasta jueces y autoridades sanitarias, cuando a la puerta de los juzgados nos han obligado a retirar denuncias bajo amenaza de sanci贸n por temeridad, o cuando no se ha parado la actividad siquiera unos d铆as, aun habi茅ndose detectado dos brotes de coronavirus en el centro, uno en marzo y el siguiente este mismo mes con un enorme n煤mero de casos positivos.

Se han producido varios despidos que infringen los acuerdos que nos regulan. Tambi茅n se ha acordado una extinci贸n de contrato por vulneraci贸n grave de derechos fundamentales por parte de la empresa, silenciando con una buena cifra cierta informaci贸n econ贸mica que podr铆a cuando menos avergonzar a la entidad. Todo ello vinculado a la acostumbrada opacidad en las cuentas y a la salida de otro secretario general, y ya son un@s cuant@s quienes renuncian al puesto.

La FTR ha seguido dando cobertura a los intentos de sus cargos intermedios de sancionar a compa帽er@s por los motivos m谩s arbitrarios, como marcharse un poco antes habiendo avisado para no quedarse atrapado por Filomena o accidentarse trabajando. Se ha negado el disfrute de vacaciones y se ha pretendido no abonar el complemento de desplazamiento horario, sancionando as铆 el derecho a conciliaci贸n por cuidados familiares. La Fundaci贸n y sus incalificables ac贸litos han seguido persiguiendo a nuestra gente en primera l铆nea, atacando no solo nuestras siglas sino tambi茅n se帽al谩ndonos en ocasiones con nombres y apellidos.

Cosas que no se mencionan en la web del Real, ah铆 solo se dice que 芦somos el mejor teatro del mundo禄, pero no se explica que se nos obliga a pagar con nuestro tiempo y nuestra salud para que sus insaciables egos sigan sacando pecho ante la clase adinerada.

Termina un a帽o terrible pero no diremos que es un a帽o para olvidar, sino al contrario, la memoria es fundamental para no repetir errores pasados ni incurrir en futuras fantas铆as.

Tambi茅n ha sido un a帽o en que hemos enfrentado todas estas situaciones hasta donde nos ha sido posible hacerlo, y en ocasiones hemos obtenido resultados: se ha forzado el reconocimiento de las vacaciones como un derecho irrenunciable, hemos estado al lado del coro en todas sus denuncias para defender sus leg铆timos derechos, se han tumbado intentos de sanci贸n, se han seguido ganando sentencias por antig眉edades, nos hemos concentrado en la puerta en protesta por los despidos, no hemos validado el aplazamiento injustificado de la subida salarial que marca la ley鈥 Y fuera del Real hemos participado en todos los conflictos del sector, hemos promovido la creaci贸n de una secci贸n com煤n en los teatros de la Comunidad en que tenemos presencia, estamos negociando la actualizaci贸n salarial del convenio sectorial, apoyando el actual conflicto en el INAEM y en contacto permanente con profesionales del espect谩culo en otros territorios, siempre al lado de la gente que pelea y que se defiende con independencia de siglas.

El acuerdo COVID nos ha mostrado que podemos vivir sin cobrar trabajos extras. Durante este a帽o de condiciones abusivas se ha sustituido mucha contrataci贸n de eventuales con nuestro tiempo gratuito. La empresa incluso ha intentado expulsar de sus 煤ltimas bolsas a quienes interpusieran denuncia contra ella, vulnerando derechos fundamentales como la tutela judicial o la garant铆a a no ser represaliad@s, otra cosa que hemos enfrentado y que les hemos obligado a retirar. Muchas de estas personas est谩n afectadas por el conflicto en el INAEM, por solidaridad con su situaci贸n y como rechazo a los abusos y desprecios a que somos sometid@s, llamamos a la conciencia individual y colectiva para que cesen los trabajos voluntarios durante el a帽o pr贸ximo. Solo si actuamos podremos hacer que las cosas cambien alg煤n d铆a.

Nunca como ahora se hab铆a deteriorado tanto la labor en este escenario, han conseguido que gran parte del personal sea indiferente a la tarea que realiza, algo inconcebible en nuestra profesi贸n. El desperdicio en potencial humano que se da en este sitio no tiene nombre, el Real se deber铆a replantear el trato que da a su plantilla y c贸mo se relaciona con ella, si quiere que este teatro vuelva a funcionar como antiguamente. Y quienes est谩n por encima de nuestros gestores y nos leen, tambi茅n deber铆an mirar con lupa todas las denuncias que llevamos a帽os haciendo, si alguna vez estallan las verdades ocultas del Real no podr谩n acusarnos de no haber dado la voz de alarma.

Madrid, 30 de diciembre de 2021

Secci贸n Sindical CGT Teatro Real

Correo: delegadocgttr@gmail.com 鈥 Blog: LA TRAMOYA DEL REAL 鈥 Facebook: CGT TEATRO REAL