EL LEGADO DE HEBE

La partida de Hebe me duele demasiado.

驴Ser谩n su militancia hecha acci贸n, su capacidad de molestar a quien se lo merec铆a, su voluntad para transformar las heridas en acci贸n solidaria y las palabras en viento?, porque Hebe, cuando hablaba, era un hurac谩n en movimiento.

La contundencia de sus declaraciones eran tan criticadas c贸mo respetadas de acuerdo al sayo de sus destinatarios, pero esa fuerza no pod铆a ocultar su extrema ternura a la hora de reflexionar sobre la realidad de los argentinos.

Ella dijo hace poco, para quienes no olvidamos, que hab铆a una vez un pa铆s con j贸venes que so帽aban, y el sue帽o propio de cada uno de ellos era el sue帽o de todos. Y en ese pa铆s de nombre con brillo de luna, los sue帽os y la vida iluminaron los cruentos a帽os de oscuridad, permitiendo que toda la sociedad viera claramente el espantoso rostro de los verdugos de la historia.

Hebe nos dej贸 como herencia su fuerza de voluntad, tan arrasadora y contestataria como su forma de vivir de acuerdo a lo que pensaba, c贸mo dice Joseph Granvill, 鈥減ura voluntad, que nunca muere. 驴Qui茅n conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es m谩s que una gran voluntad que penetra todas las cosas por obra de su fuerza. El hombre no se doblega a los 谩ngeles, ni totalmente a la muerte, si no es por la flaqueza de su d茅bil voluntad鈥.

As铆 vivi贸 sus 煤ltimos a帽os, para luchar contra la muerte, como el primer d铆a, 鈥渢ejiendo luchas, haciendo circular los sue帽os y alumbrando la vida鈥.

HEBE EN EL TIEMPO Y LA MEMORIA

Tanto Hebe como todas las Madres y Abuelas fueron art铆fices de la historia contempor谩nea de nuestro pa铆s, con su universidad llena de j贸venes, con su cansina esperanza impulsora de movimientos sociales, de conferencias, de proyectos.

La intervenci贸n y el compromiso de Hebe, de Estela, de Nora, en cada lucha contra las mafias, contra la miseria, contra la muerte.

A pesar del negacionismo generalizado y de un 40 por ciento de la poblaci贸n argentina que demuestra su indiferencia votando a la derecha, Hebe nos dec铆a que no importa, que hab铆a que seguir luchando, pues 鈥渢odo est谩 guardado en la memoria, refugio de la vida y de la historia鈥.

Pero el tiempo pasa y muchas de ellas, como Hebe, han comenzado a partir. 隆Hasta el pr贸ximo jueves, en alg煤n lugar del tiempo y la memoria, Aurora, Carmen, Mercedes, Felisa, Nair y muchas m谩s que d铆a a d铆a se apagan como el sol del poniente!

Cuando se las ve arrastrando sus piernas fatigadas de marchas y sostenidas por sus bastones trabajando por la recuperaci贸n de los nietos robados, conteniendo a la compa帽era que se cae por el peso de los a帽os y dando mensajes de esperanza y alegr铆a no podemos hacer otra cosa que contener las l谩grimas y adorarlas.

Porque en ellas naci贸 una nueva manera de luchar a trav茅s del amor, sin venganza, s贸lo con justicia.

Aquellas amas de casa desgarradas por la suma de todas las tristezas, han logrado transformar el dolor en acci贸n y en pensamiento; el entumecimiento aletargado del miedo en lucha por un ideal; el desaliento y la impaciencia en osad铆a para enfrentar al poder real.

Las Madres y Abuelas no lucharon solamente contra un sistema opresor y asesino, sino que pertrechadas de amor y justicia se enfrentaron al aparato m谩s poderoso que utiliza el neoliberalismo para colonizar el imaginario social de todo el planeta: el odio como arma de destrucci贸n masiva.

Esta artima帽a ideol贸gica ha borrado de la memoria colectiva las experiencias de violencia fascista vividas por los sucesivos gobiernos de corte liberal y por ende estimulado la despolitizaci贸n de vastos sectores populares que se resisten a darse cuenta del horror que esta doctrina apocal铆ptica conlleva.

Casi sin darnos cuenta, nos han ubicado en el peor de los mundos, un mundo en el que la velocidad del placer estimulada por los medios de comunicaci贸n no deja tiempo al nacimiento del deseo y s贸lo acumulamos frustraciones que el tiempo se encarga de borrar o esconder en los rincones m谩s rec贸nditos de nuestra conciencia.

Por suerte, a pesar de la fragilidad de nuestra memoria, existi贸 Hebe de Bonafini y existe una Estela de Carlotto, las cuales continuar谩n d谩ndole sentido a la fraternidad, la empat铆a y el amor.

Alejandro Lamais贸n