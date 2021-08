–

Se agrava el problema de la falta de m茅dicos de Madrid y la consecuencia ya se est谩 dejando notar en centros de salud de la Comunidad. Varios de ellos han anunciado a sus usuarios que no habr谩 consultas por la tarde, con el consiguiente problema que esto crea para aquellas personas que por trabajo o cuestiones familiares no pueden ir en otro horario. Y es que no hay facultativos, y los pocos que est谩n no dan m谩s de s铆.

鈥淓l abandono que sufre la Atenci贸n Primaria en la Comunidad no es ning煤n mantra vac铆o鈥. As铆 lo afirma Amyts, que destaca la situaci贸n en la que se encuentra el Centro de Salud Numancia de Vallecas, que ha tenido que cerrar el turno de tarde al haber solo un m茅dico disponible de las ocho plazas existentes. Cuatro de los profesionales sanitarios que faltan, explica, 鈥渆st谩n de baja por depresi贸n鈥 debido a la presi贸n asistencial que sufre este nivel en la regi贸n.

El centro de Vallecas, seg煤n el sindicato m茅dico, 鈥渆s la viva imagen de lo que denunciamos que acabar铆a pasando鈥. Porque adem谩s, 鈥渄e sus tres pediatras solo hay uno disponible鈥, a lo que hay que sumar 鈥渞esidentes que en ocasiones son utilizados como suplentes鈥.

La situaci贸n en este centro de salud se repite en muchos otros de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en el Centro de Salud de San Crist贸bal de los 脕ngeles (Villaverde) hay tan solo nueve m茅dicos disponibles de los 22 que deber铆a haber. Y de los cuatro pediatras, 鈥渘inguno est谩鈥. Detr谩s de todo esto se encuentra la ausencia de refuerzo por parte del Gobierno de Isabel D铆az Ayuso, se帽alan desde Amyts, que recuerda que ya advirti贸 de que las plantillas se iban a ver mermadas en torno al 40% este verano.

Lo mismo pasa en la localidad de Velilla de San Antonio, cuya poblaci贸n se ha quedado sin consultas por la tarde en su centro de salud al no haber m茅dicos.

El Gobierno de Ayuso 鈥渕iente a la poblaci贸n鈥

鈥淟a realidad son centros de salud en los que no hay m茅dicos en parte del horario鈥, a帽ade CCOO, que denuncia que hay 鈥渃ompa帽eros doblando turnos para poder cubrir las ausencias, citas que se demoran hasta 15 d铆as鈥, adem谩s de 鈥渦nidades administrativas sobrecargadas鈥 y una campa帽a de vacunaci贸n 鈥済estionada sin planificaci贸n que obliga constantemente a reorganizar los centros鈥.

El sindicato tambi茅n ha recriminado el anuncio de la Comunidad de Madrid de que refuerza sus recursos Covid en Atenci贸n Primaria ante el incremento de casos entre la poblaci贸n joven. Algo que hace, por ejemplo, ampliando las agendas de la Cita Coronavirus para la atenci贸n de pacientes Covid (con sospecha o s铆ntomas).

En su opini贸n, el Ejecutivo regional 鈥渕iente a la poblaci贸n y la pone en contra de los maltratados trabajadores y trabajadoras de Atenci贸n Primaria鈥. Para Comisiones, en la Comunidad 鈥渘o saben鈥 qu茅 significa la palabra 鈥榬eforzar鈥, 鈥減ero se jactan de hacerlo en un cruel acto de hipocres铆a frente a la poblaci贸n鈥.

鈥淣o mientan m谩s鈥, exige el sindicato, que sostiene que los ciudadanos 鈥渄eben ser conocedores de su nulo inter茅s por la Atenci贸n Primaria y por los trabajadores y trabajadoras de este nivel asistencial鈥. Tras insistir en la necesidad de m谩s inversi贸n y planificaci贸n, CCOO se pregunta si para la Primaria 鈥渘o hay contratos de emergencia鈥. Una f贸rmula a la que la Comunidad s铆 que recurre de manera frecuente para el Hospital Isabel Zendal, entre otras cosas.

