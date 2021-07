La Direcci贸n de 脕rea Territorial Madrid Capital no renueva en el cargo a la directora del IES Felipe II, Lola Petit. Este pasado 30 de junio termin贸 la triste etapa que, durante dos a帽os, protagoniz贸 Mar铆a Dolores Petit de Gabriel en el IES Felipe II, responsable 煤ltima del contagio por COVID de nuestra compa帽era Marijose Romero, fallecida por dicha enfermedad hace cuatro meses:

https://ensenanza.cntmadrid.org/cronica-de-una-tragedia-anunciada-en-el-ies-felipe-ii/

Celebramos la decisi贸n pese a que la Direcci贸n de 脕rea Territorial ha tratado de aparentar que nada ha ocurrido. Llevamos meses exigiendo una soluci贸n: el cese, la 煤nica posible por la gravedad del caso. Los responsables educativos, sin embargo, han preferido aparentar que nada ha ocurrido y, simplemente, cuando la directora de este centro ha presentado su proyecto para prorrogar su cargo han decidido no hacerlo. Ya es casualidad que despu茅s de haber puesto ellos mismos a esta direcci贸n y tras una posterior renovaci贸n, ahora no sirve. Es evidente que han preferido deshacerse de Lola Petit por la puerta de atr谩s. Se trata de guardar las formas para aparentar que la movilizaci贸n popular contra la direcci贸n del centro no ha dado sus frutos. No es exactamente una victoria, pero sabemos que la lucha ha sido determinante para llegar este punto. No obstante, seguiremos luchando dado que la antigua directora del centro ha apostado por la v铆a de la represi贸n denunciando a compa帽eros de nuestro sindicato para apagar la llama de la solidaridad. Por nuestra parte, recordamos que sigue abierta la v铆a judicial contra la antigua direcci贸n por la negligencia en el caso de contagio de Marijose.

Esperamos que la nueva direcci贸n tenga mejor talante, bien por sentido de la justicia o, por lo menos porque tenga el sentido com煤n del que carec铆a la anterior direcci贸n.