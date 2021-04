–

De parte de Nodo50 April 11, 2021 88 puntos de vista

El encargo de una nota In memoriam sobre el Arcadi Oliveres, a la vez que ilusi贸n, se me hace un poco dif铆cil concretarla. Sea porque hace solo unos veinte a帽os que le conozco, sea porque en Google aparecen tantas entradas con rese帽as sobre Arcadi y/o entrevistas realizadas hace unas pocas semanas o algunos a帽os, que no s茅 qu茅 m谩s puedo aportar.

Desde su partida, el pasado martes 6 de abril, muchos son los medios de comunicaci贸n que se han hecho eco de su muerte y han mostrado con m谩s o menos amplitud quien era, su pensamiento, las luchas que comparti贸 o impuls贸 y sus alternativas.

Arcadi Oliveres i Boadella (Barcelona, 27 de noviembre de 1945 – Sant Cugat del Vall猫s, 6 de abril de 2021) ha muerto a la edad de 76 a帽os, a causa de un c谩ncer de p谩ncreas terminal diagnosticado hace muy poco.

Arcadi Oliveres, profesor de econom铆a en la Universidad Aut贸noma de Barcelona, pero a la par, y, sobre todo, activista por los derechos humanos, la paz, el anticapitalismo, el decrecimiento, la solidaridad internacional鈥, ha sido, es, desde hace d茅cadas, uno de los referentes sociales m谩s queridos y respetados en Catalu帽a.

En cuanto recibi贸 el diagn贸stico, en enero, pidi贸 poder pasar los 煤ltimos d铆as en su casa, con su familia. La noticia corri贸 como la p贸lvora. Desde ese momento cada d铆a recibe una docena de visitas (antiguos alumnos, activistas, periodistas, compa帽eros y compa帽eras de proyectos compartidos鈥). Much铆sima gente quer铆a saludar y dar 谩nimos al maestro, al activista, al referente, al Arcadi.

La familia abri贸 una p谩gina web https://missatges.arcadioliveres.cat/ para vehicular que todo el mundo pudiera enviarle mensajes, conscientes de que ha hecho un largo camino, con mucha gente. As铆 mientras pueda, los ir谩 leyendo, explicaba una familiar. Han sido m谩s de 7.000 los mensajes de apoyo recibidos.

Persona comprometida desde siempre. Siendo estudiante participa en la Caputxinada (1966) en plena dictadura franquista, implic谩ndose en las asambleas clandestinas del Sindicato Democr谩tico de Estudiantes.

Es referente en la lucha contra la globalizaci贸n, participando en Seattle en la movilizaci贸n contra la reuni贸n de la OMC (Organizaci贸n Mundial del Comercio), impulsando desde la entidad Just铆cia i Pau (de la que fue presidente) la movilizaci贸n contra el Banco Mundial en Barcelona (2001) y la posterior participaci贸n en los diferentes Foros sociales mundiales desde Porto Alegre a Bamako, y toda la movilizaci贸n social que conflu铆a en estos espacios altermundialistas, animando las relaciones norte-sur.

Antes hab铆a participado activamente en la campa帽a (desde 1981) para conseguir que el 0,7% del presupuesto p煤blico fuera a parar a los pa铆ses en v铆as de desarrollo, objetivo que a煤n hoy incumplen la mayor铆a de las instituciones.

Empec茅 a coincidir con Arcadi en las reuniones de preparaci贸n de la movilizaci贸n de rechazo al encuentro del Banco Mundial en Barcelona. Uno m谩s en las asambleas. M谩s tarde en los Foros Mundiales y en propuestas sugeridas y/o compartidas desde mi responsabilidad pol铆tica de Solidaritat i Pau en la organizaci贸n donde militaba. Siempre amable, pedag贸gico, positivo.

Siempre dispuesto para una charla, un debate, una actividad o dar apoyo a una causa justa. No importaba fuera 茅sta, grande o peque帽a, siempre que fuera justa. Apoyando la huelga de hambre de trabajadores de SEAT despedidos o los de Telef贸nica, o como miembro activo del encierro de inmigrantes en la iglesia del P铆 para pedir la regularizaci贸n y papeles. Tambi茅n en favor del derecho a la autodeterminaci贸n y la libertad de los presos y presas pol铆ticas. Contra la pena de muerte.

Sus intervenciones nunca dejaban indiferente. Denuncia clara del sistema capitalista, del gasto armament铆stico, de c贸mo las multinacionales esquilman los recursos de grandes partes del planeta pisoteando cualquier derecho. Dec铆a, 鈥渆l capitalismo es un sistema criminal y se ha de erradicar. 驴sab茅is por qu茅?鈥. Respiraba y arrancaba con la respuesta, los datos y la justificaci贸n del porque el sistema capitalista es criminal. Y aunque ya lo hubieses escuchado en otra ocasi贸n, te parec铆a siempre interesante.

Con datos sobre el gasto p煤blico, bien conocedor, no solo por ser economista sino por todo el trabajo en favor de la paz y el desarme realizado desde la entidad Just铆cia i Pau, ha ido dejando bien al descubierto, tambi茅n, los oscuros negocios de la monarqu铆a espa帽ola en ese terreno.

Con el movimiento del 15M, volvi贸 a tener un papel importante. Sus intervenciones en una plaza Catalunya a rebosar, explicando el car谩cter criminal del sistema capitalista, del papel de los mercados, entronc贸 con una nueva generaci贸n. Siempre con rigor, dureza y correcci贸n.

Trabaj贸 para tejer puentes entre fuerzas de izquierdas. En 2013 junto con Teresa Forcades present贸 la propuesta de un movimiento social para la creaci贸n de una candidatura popular y unitaria a las elecciones catalanas. No cuaj贸. Una pena.

Ahora se habla poco de la deuda externa de los pa铆ses empobrecidos. Durante unos a帽os la lucha en favor de la condonaci贸n de la deuda externa y la Consulta sobre la Deuda externa en Catalunya forj贸 todo un sector de activistas en pro de los derechos de los pueblos y de las finanzas 茅ticas. Y antes, en los a帽os ochenta y noventa, las luchas a favor de la objeci贸n de conciencia al servicio militar y contra la entrada de Espa帽a en la OTAN, el rechazo a todas las guerras e invasiones militares, contaron con el movimiento pacifista y antimilitarista, participando siempre Arcadi Oliveres en 茅l.

Espa帽a dedica cada d铆a 56 millones de euros para preparar la guerra. 驴No podr铆a destinarse el dinero del gasto militar a causas sociales? Se preguntaba de manera reiterada en cada una de sus charlas y conferencias.

Persona excepcional y optimista por naturaleza. En estas 煤ltimas semanas ha recibido miles de mensajes de apoyo, cientos de visitas y entrevistas. Tambi茅n actos de reconocimiento. Uno de 茅stos, el pasado 23 de febrero, con el cambio de nombre del espacio donde se ubica LAFEDE.CAT, espacio municipal que agrupa esta federaci贸n formada por 124 organizaciones y que ahora lleva el nombre de Espai Arcadi Oliveres-Casa de la Just铆cia global.

El p茅same a la familia y amistades ha llegado desde los diferentes 谩mbitos pol铆tico, social y acad茅mico. Echaremos mucho a faltar sus lecciones, sus propuestas grandes o peque帽as. El mirar la verdad cara a cara. Por suerte nos ha dejado mucho material para trabajar, entre los que se encuentra su 煤ltima publicaci贸n 鈥淧ARAULES D’ARCADI. Qu猫 hem apr猫s del m贸n i com podem actuar鈥 (2021), Angle Editorial.

Hay que recordar a Arcadi Oliveres por lo mucho que ha luchado, por lo mucho que ha ense帽ado, por lo mucho que hemos aprendido con 茅l y porque adem谩s era una BUENA persona.

Acabo. En una de las 煤ltimas entrevistas concedidas aporta reflexiones sobre algunos retos futuros, que en realidad ya son presentes: la crisis clim谩tica, la migratoria o el fin de la monarqu铆a, un deseo para 茅l “ineludible”. 鈥淐reo que voy a morir sin verlo, pero vosotros s铆 lo ver茅is, en cuatro d铆as. Hay que hacerla caer鈥.

Descansa en paz, Arcadi.

Continuaremos trabajando para que tu deseo ineludible sea pronto realidad.