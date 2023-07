–

Shangay Lily, desgraciadamente desaparecido de forma temprana en 2016, fue una de las figuras m├ís relevantes del mundo gay, tanto a nivel art├şstico como pol├ştico y reivindicativo. Este libro, Adios, Chueca. Memorias del gaypitalismo: la creaci├│n de la ┬źmarca gay┬╗, es un legado de su activismo social, de su ausencia de acomodo y de conservadurismo, as├ş como de su profunda disidencia frente al devenir del mundo gay de los ├║ltimos a├▒os.

Shangay fue pionero en bastantes aspectos en Espa├▒a: puede considerarse la primera drag queen, cuya naturaleza reivindicativa le diferencia del transformismo de car├ícter art├şstico; fue el primero en organizar las Shangay Tea Dance, fiestas tem├íticas gays, y tambi├ęn fue pionero en las publicaciones exclusivamente gays, como fue el caso de los primeros a├▒os de Shangay Express, publicaci├│n donde se mezclaba el humor y el activismo, nada que ver con lo que se convertir├şa a├▒os despu├ęs cuando Shangay Lily ya estaba desvinculado de ella. A ra├şz de ser la primera drag queen en Espa├▒a, Shangay tuvo numerosas ofertas en el medio televisivo, la mayor parte de las cuales fueron ┬źhumillantes y manipuladoras┬╗ utilizando sus propias palabras; pas├│, no obstante, por varios programas de televisi├│n, pero el conservadurismo de este pa├şs no pod├şa hacerle durar en ning├║n medio. El cabaret y el teatro, a diferencia de los medios de masas contralados por el poder, sirvi├│ para que diera rienda suelta a su libertad e inteligencia. Pero su verdadera pasi├│n fue la literatura, dej├índonos varias novelas y libros, y escribiendo en los ├║ltimos a├▒os en el diario P├║blico un blog con el nombre de Palabra de artivista.

En numerosas ocasiones, Shangay se refer├şa a la mafia rosa, un t├ęrmino asociado habitualmente a los desprop├│sitos de la derecha, pol├ştica y medi├ítica, y sus obsesiones con la supuesta existencia de un lobby gay en este pa├şs. Shangay Lily, alguien de indudable car├ícter progresista y de hondas preocupaciones sociales, nada tiene en su visi├│n de con esa indignante reacci├│n. Lo que se denuncia es el nacimiento de toda una estructura empresarial, de car├ícter gay y supuestamente progre, con unos intereses econ├│micos que condujeron a la construcci├│n de esa marca gay, seg├║n la cual los homosexuales ten├şa un gran potencial como grupo de consumo, por lo que hab├şa que marcarles el camino de c├│mo ten├şan que vivir su vida para obtener un beneficio econ├│mico evidente. Por supuesto, esta supuesta y pobre identidad gay es una muestra de la sociedad capitalista, apuntalada por estos nuevos empresarios que se apropiaron de y anularon el ├ímbito gay reivindicativo, seg├║n la cual nos convertimos en meros y fr├şvolos consumidores formando parte de determinado y uniformado grupo. Todo ello en un contexto de una sociedad todav├şa ferozmente hom├│foba y heteropatriarcal, por mucho que se obtuvieron ciertos reconocimientos como es el caso del matrimonio homosexual. Es m├ís, fueron esas concesiones del poder las que con seguridad terminaron por desterrar las voces pol├ęmicas y disidentes, como es el caso de Shangay Lily, del movimiento gay. As├ş lo denuncia la propia Lily en un divertido mon├│logo llamado ┬źBienvenidos al gaypitalismo┬ź, dentro de la obra Burgayses, estrenada en el Teatro de las Aguas de Madrid en 2005, y que se incluye como anexo en el libro.

Shangay no se corta un pelo en su libro al denunciar con nombres y apellidos, algunos de ellos muy conocidos vinculados a partidos pol├şticos y a ciertos colectivos gays subordinados a ellos. ┬┐Y qu├ę hay de Chueca? Es muy criticable en lo que se acab├│ convirtiendo este barrio madrile├▒o, un gueto. De acuerdo, pero recordemos que antes de ello exist├şa una feroz represi├│n, pol├ştica y social, de todo el que fuera sexualmente diferente. En palabras de Luis Antonio de Villena, que Shangay Lily hace suyas: ┬źEntre la pedrada y el gueto, prefiero el gueto┬╗. Lo siguiente que hay que denunciar, por supuesto, es limitar los derechos de un colectivo a una zona geogr├ífica. Todo ello forma parte de la construcci├│n por parte de los privilegiados del poder de la mencionada marca gay. Una identidad de un supuesto colectivo de alto estatus econ├│mico, algo por supuesto falso, y con una vida determinada por fr├şvolos valores de est├│lida diversi├│n, opulencia y culto al cuerpo. Este modo de vida, en la que ha ca├şdo gran parte de la sociedad y no solo del colectivo gay, ha conducido a profundos problemas psicol├│gicos y frustraciones de toda ├şndole. Fue muy encomiable por parte de Lily que denunciara tambi├ęn la falta de visibilidad de las mujeres lesbianas, por lo cual peculiarmente tambi├ęn han quedado pr├ícticamente apartadas de este proceso de construcci├│n de la identidad gay.

Otra l├║cida visi├│n presente en esta obra es sobre la Marcha del Orgullo Gay. Resulta curioso, y frustrante, que se haya generalizado cierta superficial opini├│n sobre que esta jornada ya no tiene sentido en una sociedad en la que ya todos somos iguales. Una premisa falsa no pueda dar lugar m├ís que a un conclusi├│n indignante. La cuesti├│n, m├ís all├í de algunas concesiones por parte del poder, es saber si estas sociedades que se autodenominan avanzadas y democr├íticas han progresado tanto. Agresiones de diverso tipo, expl├şcitas o no en diferentes ├ímbitos, alguna justificadas con el inevitable chiste casposo de turno, se siguen produciendo por parte de los que niegan al diferente. Seguimos viviendo en una sociedad con una base ideol├│gica y cultural profundamente machista y heteropatriarcal, por no hablar de otras intolerables desigualdades sociales. Hace a├▒os, las primeras marchas del Orgullo ten├şan un indudable car├ícter reivindicativo en la que sus integrantes se jugaban verdaderamente el tipo. Hoy, se trata de otra cosa, una festividad fr├şvola desprendida de esa condici├│n combativa que era ejemplo del mundo libre y plural que deseamos.

Desgraciadamente, las Marchas del Orgullo Gay constituyen otras jornadas no diferenciadas de cualquier otra actividad en la que la diversi├│n m├ís simple se convierte en enajenaci├│n colectiva. Shangay Lily, en la l├şnea de otra desaparecido activista LGTBQ como fue Paco Vidarte, reclama una solidaridad entre oprimidos; resulta repugnante que ciertos gays hayan terminado por apropiarse del movimiento para convertirse en lo mismo que se denunciaba en origen. A pesar de todo lo que nos quieran maquillar la sociedad, contin├║an existiendo numerosas discriminaciones y desigualdades, por lo que memorable resulta el inicio de la lucha en Stonewall. Aquello supuso un decir ┬íbasta! a lo intolerable que gener├│ todo un encomiable movimiento de lucha y solidaridad. Diremos, para terminar, que el anarquismo es tambi├ęn sin├│nimo de revoluci├│n sexual. Nos quedamos con las palabras de Colin Ward al se├▒alar que la revoluci├│n sexual, que tanto hab├şa avanzado a mediados del siglo pasado, era esencialmente anarquista al combatir las regulaciones impuestas por el Estado y por las Iglesias a las acciones de las personas. Tendremos que a├▒adir, tal y como denuncia Shangay Lily en su libro, que la sociedad capitalista, donde todos nos convertimos en meros y uniformados consumidores con una falsa identidad colectiva, es tambi├ęn capaz de anular toda lucha por el cambio social.

Capi Vidal