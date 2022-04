A todos

Asumimos la autoría de un ataque doxxing contra João Agripino da Costa Doria Junior, alias JOÃO DORIA, ex alcalde y ex gobernador del estado de São Paulo, Brasil, y WILLIAM ALVES RODRIGUES, soldado de la sanguinaria PMESP – Policía Militar de lá Provincia de São Paulo y uno de los agentes del cuerpo de seguridad del gobernador. Datos en

https://pastebin.com/pEqdwcEy

https://paste2.org/05WnN0CV

https://privatepastebin.com/?469ffbfa8f78aae6#BrkqZZmPtw9FnYxJkQUandidCqh1HvCUrptezGkk7F4C

El millonario DORIA actua en la política del espacio ocupado por la República Federal del Brasil desde los años 80 y ha acumuló enorme fortuna personal al participar de varios escándalos de corrupción. Él es un dirigente del derechista PSDB – Partido de la Social Democracia Brasileña y uno de los líderes de la ultraderecha brasileña, uno de los muchos que ayudaron al fascista Jair Bolsonaro alzar el poder en 2018 y después rompieron con él. Uno de los políticos más odiados e impopulares de Brasil, DORIA se ha forjado una imagen de traidor y farsante y sin embargo quiere ser candidato a presidente de Brasil en 2022.

El policía WILLIAM ALVES RODRIGUES pertenece a la odiosa PMESP, uno de los cuerpos policiales más violentos, corruptos, racistas, homófobos, sexistas, fascistas y asesinos del mundo. Además de proteger la integridad física de un monstruo como DORIA, WILLIAM ALVES RODRIGUES es un lacayo del aparato represivo del Estado (policía y poder judicial) cuya misión es defender a los ricos y poderosos mientras masacra a la clase obrera, a los pobres, a los negros, a las mujeres, a los LGBTQI y a los militantes del campo popular.

Nuestra acción es una represalia contra Doria que, antes de dejar el gobierno de la provincia para presentarse como candidato a presidente, se vengó del pueblo por su alto rechazo: liberó el no uso de mascarillas contra el COVID-19 y los eventos masivos mientras la pandemia sigue existiendo y mata a decenas de personas al día en lá Provincia que gobierna. También ha promovido un rápido y corrupto proceso de privatización de 3 parques públicos urbanos en beneficio de la corporación Nuevos Parques Públicos con la que tiene conexiones políticas. La corporación ya ha anunciado la destrucción de la vegetación autóctona y de los animales que viven en los parques para construir centros comerciales.

Nuestra acción es también una represalia contra DANIEL BRAGA, publicista oficial de Doria y propietario de la agencia de marketing Social Qi que, financiado por la plataforma brasileña de reparto de comida iFood, infiltró mercenarios en el movimiento sindical, creó páginas y perfiles falsos en la red social Facebook para desmovilizar una huelga de repartidores y atacar al movimiento sindical brasileño. Si Doria, Braga e iFood pensaron que esta “broma” quedaría sin respuesta, se equivocaron.

Este año, 2022, habrá elecciones en Brasil para elegir presidente de la República, gobernadores provinciales, senadores y diputados federales y provinciales. Lo más probable es la victoria del expresidente Lula da Silva, el campeón de la conciliación de clases, pero la extrema derecha que apoya al psicópata Jair Bolsonaro anuncia abiertamente que no reconocerá el resultado electoral y que lo hará peor que los fanáticos de Donald Trump en el Capitolio estadounidense.

Como anarquistas, no nos importan las elecciones burguesas ni el destino de Lula da Silva. Pero no aceptaremos el regreso de una dictadura militar fascista. Recordad todos que si somos capaces de realizar ataques de doxxing, tenemos los nombres, direcciones y retratos de las caras de la escoria fascista. Podemos empezar a visitarlos en persona. Y lo haremos.

No somos pacíficos, no somos tolerantes, no dialogamos con los reaccionarios y nos relacionamos con ellos con el único lenguaje que entienden: la fuerza, la violencia y la intimidación.

Llamamos a todos los activistas sociales honestos, a los perseguidos por el sistema y al pueblo brasileño a romper con la política de capitulación y conciliación de clases de las burocracias de la izquierda reformista y pasar a la ofensiva con la lucha de masas y la acción directa. Sólo la confrontación vencerá al fascismo y al sistema.

¡MIENTRAS HAYA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!

¡FUEGO AL ESTADO, LAS CORPORACIONES Y SUS LACAYOS!

¡VIVA LA ANARQUÍA!

NOS – NÚCLEO DE OPOSICIÓN AL SISTEMA

——————————-

A todos

Assumimos a autoria de um ataque doxxing contra João Agripino da Costa Doria Junior, o JOÃO DORIA, ex-prefeito e ex-governador do estado de São Paulo, Brasil, e de WILLIAM ALVES RODRIGUES, soldado da sanguinária PMESP – Polícia Militar do Estado de São Paulo e um dos agentes do corpo de segurança do governador. Dados em

https://pastebin.com/pEqdwcEy

https://paste2.org/05WnN0CV

https://privatepastebin.com/?469ffbfa8f78aae6#BrkqZZmPtw9FnYxJkQUandidCqh1HvCUrptezGkk7F4C

O milionário DORIA está na política do espaço ocupado pela República Federativa do Brasil desde a década de 1980 e acumulou enorme fortuna pessoal ao participar de vários escândalos de corrupção. Ele é dirigente do direitista PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira e um dos líderes da extrema direita brasileira, um de muitos que ajudaram o fascista Jair Bolsonaro alçar o poder em 2018 e depois romperam com ele. Um dos políticos mais odiados e impopulares do Brasil, DORIA forjou para si mesmo uma imagem de traidor e falso e ainda assim quer ser candidato a presidente do Brasil em 2022.

O policial WILLIAM ALVES RODRIGUES é da odiosa PMESP, uma das polícias mais violentas, corruptas, racistas, homofóbicas, machistas, fascistas e assassinas do mundo. Além de proteger a integridade física de um monstro como DORIA, WILLIAM ALVES RODRIGUES é um lacaio do aparato repressor estatal (polícia e poder judiciário) cuja missão é defender os ricos e poderosos enquanto massacra a classe trabalhadora, xs pobres, xs negrxs, as mulheres, xs LGBTQI e xs militantes do campo popular.

Nossa ação é uma represália a Doria que antes de abandonar o governo do estado para concorrer à presidência, fez vinganças contra o povo por sua alta rejeição: liberou o não-uso de máscaras contra a COVID-19 e eventos em massa enquanto a pandemia ainda existe e mata dezenas de pessoas por dia no estado em que governa. Também promoveu um processo de privatização rápido e corrupto de 3 parques públicos urbanos para beneficiar a corporação Novos Parques Públicos, com quem tem ligações políticas. A corporação já anunciou a destruição de vegetação nativa e de animais que vivem nos parques para construir shopping centers.

Nossa ação é também uma represália a DANIEL BRAGA, publicitário oficial de Doria e dono da agência de marketing Social Qi que, financiado pela plataforma brasileira de entrega de comida iFood, infiltrou mercenários no movimento sindical, criou páginas e perfis fakes na rede social Facebook para desmobilizar uma greve de entregadorxs e atacar o movimento sindical brasileiro. Se Doria, Braga e a iFood achavam que essa “brincadeira” ia ficar sem resposta, se enganaram.

Neste ano de 2022 haverá eleições no Brasil para presidente da República, governadores de estados, senadores e deputados federais e estaduais. O mais provável é a vitória do ex-presidente Lula da Silva, o campeão da conciliação de classes mas a extrema direita que apoia o psicopata Jair Bolsonaro está anunciando abertamente que não vai reconhecer o resultado das eleições e fará pior que os fanáticos de Donald Trump fizeram no Capitólio dos EUA.

Como anarquistas, não nos importam as eleições burguesas nem a sorte de Lula da Silva. Mas não aceitaremos a volta de uma ditadura militar fascista. Lembrem todxs que se somos capazes de fazer ataques doxxing, temos os nomes, endereços e retratos dos rostos da escória fascista. Podemos começar a visitá-los pessoalmente. E o faremos.

Não somos pacíficos, não somos tolerantes, não dialogamos com reacionários e interagimos com eles com a única linguagem que entendem: a força, a violência e a intimidação.

Chamamos todxs xs militantes sociais honestxs, xs perseguidxs pelo sistema e o povo brasileiro a romper com a política de capitulação e conciliação de classes das burocracias da esquerda reformista e ir à ofensiva com luta de massas e ação direta. Só o enfrentamento derrota o fascismo e o sistema.

ENQUANTO HOUVER MISÉRIA HAVERÁ REBELIÃO!

FOGO AO ESTADO, ÀS CORPORAÇÕES E SEUS LACAIXS!

VIVA A ANARQUIA!

NOS – NÚCLEO DE OPOSIÇÃO AO SISTEMA

