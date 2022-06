A todxs

Asumimos la autor铆a de un ataque doxxing contra Luiz Augusto Marcelino, agente de seguridad de la PRF 鈥 Polic铆a Federal de Carreteras en la provincia de Espirito Santo en Brasil. Datos en

https://pastebin.com/1kGBvpnn

https://paste2.org/mKFk36Vy

https://privatepastebin.com/?469ffbfa8f78aae6#BrkqZZmPtw9FnYxJkQUandidCqh10000000000000000

Esta es la respuesta de nuestrx coletivx al brutal asesinato de Genivaldo de Jesus Santos, un hombre negro y discapacitado mental de 38 a帽os asesinado el 25/05/2022 en la ciudad de Umba煤ba, provincia de Sergipe, en el noreste de Brasil, por 5 fascistas de la PRF 鈥 Polic铆a Federal de Carreteras: Clenilson Jos茅 dos Santos, Paulo Rodolpho Lima Nascimento, Adeilton dos Santos Nunes, William de Barros Noia y Kleber Nascimento Freitas. Estos 5 asesinos abordaron a Genivaldo por ir en moto sin casco y, tras pasar unos 30 minutos golpe谩ndole moral y f铆sicamente, le ataron los brazos y las piernas, le encerraron en el maletero de un todoterreno del PRF y le lanzaron una bomba de gas lacrim贸geno, mat谩ndole por asfixia en una c谩mara de gas improvisada al peor estilo nazi. Como se ha visto en todo el mundo, las intensas nubes de humo que salen del veh铆culo policial muestran la magnitud del crimen.

Tras el cobarde asesinato, el PRF emiti贸 una nota oficial en la que defiende el asesinato, hablando de 鈥渦so diferenciado de la fuerza鈥 y de 鈥渇atalidad no relacionada con una acci贸n policial leg铆tima鈥. En este periodo, aparecieron otras 16 denuncias de torturas practicadas por el PRF con el mismo m茅todo y 2 v铆deos protagonizados por un profesor y el due帽o de Alfacon (la principal escuela privada brasile帽a de formaci贸n de aspirantes a polic铆as y militares, y que ha apoyado a Bolsonaro desde su llegada al poder) ense帽ando este m茅todo de tortura a los aspirantes a miembros del PRF, lo que demuestra que la tortura y el asesinato son procedimientos habituales del PRF. Tras la repercusi贸n mundial, la direcci贸n del PRF ha declarado que siente 鈥渋ndignaci贸n鈥 por el crimen y ha expuesto a los asesinos a la execraci贸n p煤blica como chivos expiatorios.

Hay que decir que desde hace m谩s de un a帽o el psic贸pata Jair Bolsonaro, gestor de turno del espacio que ocupa la Rep煤blica Federativa de Brasil, equipa y honra al PRF, convertido en una especie de Gestapo bolsonarista: la otrora polic铆a de tr谩fico en carreteras de jurisdicci贸n federal se ha convertido en una milicia nazi-fascista que persigue a los opositores de Bolsonaro, tortura y asesina por placer morboso a ciudadanos indefensos, practica masacres de narcotraficantes en zonas de R铆o de Janeiro codiciadas por las narcomilicias de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro, y conspira, junto con las otras polic铆as y las Fuerzas Armadas para transformar Brasil en una dictadura al estilo de Pinochet: Fascista en lo pol铆tico, ultraconservador en los costumbres y ultraliberal en lo econ贸mico.

La respuesta de nuestrx colectivx a los fascistas del PRF es al mismo tiempo una advertencia: sabemos qui茅nes son y d贸nde podemos encontrarlos.

Esta advertencia tambi茅n va para todos los fascistas, los partidarios de Bolsonaro, los miembros de la polic铆a y las fuerzas armadas y los informantes de la polic铆a. No le ser谩 f谩cil instaurar la dictadura Bolsonaro-Pinochetista de sus sue帽os. Porque si esto ocurre, nuestros ataques dejar谩n de ser s贸lo virtuales.

Llamamos a todxs lxs activistas sociales honestxs, a lxs perseguidxs por el sistema y al pueblo brasile帽o a romper con la ilusi贸n electoral y la pol铆tica de capitulaci贸n y conciliaci贸n de clases de las burocracias de la izquierda reformista y pasar a la ofensiva con la lucha de masas y la acci贸n directa. S贸lo la confrontaci贸n vencer谩 al fascismo y al sistema.

隆MIENTRAS HAYA MISERIA HABR脕 REBELI脫N!

隆FUEGO AL ESTADO, LAS CORPORACIONES Y SUS LACAYOS!

隆VIVA LA ANARQU脥A!

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSICI脫N AL SISTEMA

A todxs

Assumimos a autoria de um ataque doxxing contra Luiz Augusto Marcelino, agente de seguran莽a na PRF 鈥 Pol铆cia Rodovi谩ria Federal no estado do Espirito Santo no Brasil. Dados em

https://pastebin.com/1kGBvpnn

https://paste2.org/mKFk36Vy

https://privatepastebin.com/?f2a91140e621e2b2#6NKv4PTTVbx1NuA7gezSXAKgUD98rn3zSLiJeN65HraX

Essa 茅 a resposta de nossx coletivx ao brutal assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, homem negro e deficiente mental de 38 anos de idade assassinado em 25/05/2022 na cidade de Umba煤ba, estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro, por 5 fascistas da PRF 鈥 Pol铆cia Rodovi谩ria Federal: Clenilson Jos茅 dos Santos, Paulo Rodolpho Lima Nascimento, Adeilton dos Santos Nunes, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas. Esses 5 assassinos abordaram Genivaldo por pilotar uma motocicleta sem capacete e, ap贸s passar cerca de 30 minutos agredindo-o moral e fisicamente, amarraram seus bra莽os e pernas, o trancaram no porta-malas de uma SUV da PRF e atiraram dentro uma bomba de g谩s lacrimog锚neo, matando-o por asfixia numa c芒mara de g谩s improvisada ao pior estilo do nazismo. Como visto no mundo inteiro, as intensas nuvens de fuma莽a que sa铆am do ve铆culo policial mostram a dimens茫o do crime.

Depois do assassinato covarde, a PRF emitiu nota oficial em que defende o assassinato, fala de uso 鈥渄iferenciado da for莽a鈥 e 鈥渇atalidade desvinculada da a莽茫o policial leg铆tima鈥. Nesse per铆odo, apareceram outras 16 den煤ncias de torturas praticadas pela PRF usando o mesmo m茅todo e 2 v铆deos protagonizados por um professor e pelo propriet谩rio da Alfacon (a principal escola privada brasileira de forma莽茫o a aspirantes a policiais e militares, e que apoia Bolsonaro desde sua ascens茫o ao poder) ensinando esse m茅todo de tortura a aspirantes a membros da PRF, provando que tortura e assassinato s茫o procedimentos padr茫o da PRF. Ap贸s a repercuss茫o mundial, a dire莽茫o da PRF passou a se dizer que sente 鈥渋ndigna莽茫o鈥 pelo crime e exp么s os assassinos 脿 execra莽茫o p煤blica como bodes expiat贸rios.

脡 preciso dizer que h谩 mais de 1 ano o psicopata Jair Bolsonaro, gerente de turno do espa莽o ocupado pela Rep煤blica Federativa do Brasil, tem aparelhado e prestigiado a PRF, que se tornou uma esp茅cie de Gestapo bolsonarista: a outrora pol铆cia de tr芒nsito em rodovias sob jurisdi莽茫o federal se tornou uma mil铆cia nazi-fascista que persegue opositores de Bolsonaro, tortura e assassina por prazer m贸rbido cidad茫os indefesos, pratica chacinas de narcotraficantes em 谩reas do Rio de Janeiro cobi莽adas pelas narco-mil铆cias de extrema direita que apoiam Bolsonaro e conspira, junto com as outras Pol铆cias e as For莽as Armadas para transformar o Brasil numa ditadura ao estilo Pinochet: fascista na pol铆tica, ultraconservadora nos costumes e ultraliberal na economia.

A resposta de nossx coletivx aos fascistas da PRF 茅 ao mesmo tempo uma advert锚ncia: sabemos quem voc锚s s茫o e onde podemos encontr谩-los.

Essa advert锚ncia vale tamb茅m para todos os fascistas, apoiantes de Bolsonaro, membros das pol铆cias e For莽as Armadas e informantes da pol铆cia. N茫o ser谩 f谩cil a voc锚s implantar a ditadura bolsonarista-pinochetista de seus sonhos. Pois se isso ocorrer, nossos ataques deixar茫o de ser apenas virtuais.

Chamamos todxs xs militantes sociais honestxs, xs perseguidxs pelo sistema e o povo brasileiro a romper com a ilus茫o eleitoral e a pol铆tica de capitula莽茫o e concilia莽茫o de classes das burocracias da esquerda reformista e ir 脿 ofensiva com luta de massas e a莽茫o direta. S贸 o enfrentamento derrota o fascismo e o sistema.

ENQUANTO HOUVER MIS脡RIA HAVER脕 REBELI脙O!

FOGO AO ESTADO, 脌S CORPORA脟脮ES E SEUS LACAIXS!

VIVA A ANARQUIA!

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSI脟脙O AO SISTEMA