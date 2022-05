–

De parte de Trochando Sin Fronteras May 11, 2022 279 puntos de vista

El personal administrativo provisional denuncia a realizaci贸n de un 鈥渃oncurso express鈥, en medio de la crisis de financiaci贸n de la instituci贸n y de la Universidad P煤blica. 芦El rector Leonardo Fabio, pretende llevar a cabo un concurso, podr铆a costarle m谩s de $2.000 millones de pesos a solo 45 d铆as para cerrar su per铆odo en el cargo芦.

Desde el 29 de marzo, m谩s de 180 funcionarios de la Universidad Pedag贸gica Nacional -UPN- est谩n solicitando al Consejo Superior Universitario no adelanten el proceso de concurso de m茅ritos para la provisionalidad de cargos al interior de la Universidad. Afirman que no hay condiciones para hacerlo.

El mayo 9 de 2022 鈥 mediante una misiva dirigida al Consejo Acad茅mico y al Consejo Superior Universitario -CSU- de la UPN, el profesor Helberth Choach铆 y m谩s de 180 funcionarios de la Universidad solicitan que no se realice concurso de personal administrativo. El docentes y funcionarios consideran que lo propuesto en el Acuerdo 004 de 2022 es improvisado. Adem谩s, de no contar con criterios t茅cnicos y administrativos y no obedecer a las necesidades urgentes de reorganizar y actualizar la planta global de funcionarios administrativos de la instituci贸n.

En la misiva, los funcionarios reconocen el esfuerzo por resolver la deuda de m谩s de 16 a帽os con las y los funcionarios de carrera administrativa. Pero exigen que debe reconocerse los estudios cursados por los provisionales y supernumerarios que han puesto su saber al servicio y mejoramiento institucional. Insisten, adem谩s, que se debe trabajar para dejar condiciones de mejoramiento institucional en el mediano y largo plazo para las y los funcionarios administrativos. Pero para ello no se debe actuar sobre la premura de la finalizaci贸n de su per铆odo rectoral.

鈥Hacer este concurso pone en riesgo el trabajo de varias personas, hay temor en la instituci贸n鈥 afirma Choach铆. Manifiesta, adem谩s, preocupaci贸n porque a su juicio la propuesta de realizar este concurso pone en riesgo la estabilidad laboral de personas que han trabajado en la instituci贸n por d茅cadas. Concurso que afecta no solo al trabajador directamente sino tambi茅n los planes de vida de las familias.

芦Es claro que la Universidad debe garantizar el ingreso a la carrera de los funcionarios mediante concursos p煤blicos, pero debe hacerlo atendiendo la actualizaci贸n de la planta donde se incluyan no solo la provisionalidad, sino tambi茅n el personal supernumerario, de lo contrario se seguir谩 funcionando con n贸minas paralelas que no beneficia a los empleados y al desarrollo administrativo de la instituci贸n禄.

Los autores de la carta denuncian que la Universidad, seg煤n su presupuesto para la vigencia fiscal 2022, no contempla la realizaci贸n de este concurso que podr铆a costarle alrededor de $2.000 millones de pesos a la instituci贸n.

La carta reconoce la necesidad de realizar al menos dos concursos p煤blicos: el primero y prioritario, que d茅 lugar a la posibilidad de los ascensos de los funcionarios de carrera; y el segundo, se realice cuando la Universidad cuente con estudios t茅cnicos de cargos y cargas laborales que permitan optimizar esfuerzos administrativos y financieros para los 408 funcionarios administrativos (provisionales y supernumerarios).

Finalmente, llaman al rector, al CSU y a la comunidad universitaria a que se generen espacios de di谩logo y concertaci贸n. Espacios donde busquen las acciones mediano y largo plazo en favor de los funcionarios administrativos y el conjunto de comunidad universitaria. Manifiestan adem谩s que no se puede dejar que los afanes obliguen a la instituci贸n a tomar decisiones que afecten la estabilidad administrativa y laboral.