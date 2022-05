–

Dos puertas de hierro cerradas con llave. Es lo que hay que traspasar para llegar a una zona de ambiente tranquilo y colores relajantes. Paredes de azul y verde que reproducen la Puerta de Alcal谩, la Fuente de la Cibeles o nubes en el techo. Es como un paseo por Madrid en unos cuantos pasillos de hospital. A la entrada una sala colectiva donde los j贸venes hacen terapia de grupo. La vigilancia es continua. Y las habitaciones totalmente as茅pticas. Las mesitas est谩n incrustadas en la pared. El armario tiene la parte superior en pendiente para que nadie tenga la tentaci贸n de tirarse y el cuarto de

Sin tel茅fono ni pantallas

En la pandemia se han producido m谩s ingresos de ni帽as. “Es lo que dicen ahora mismo los estudios. Despu茅s del confinamiento parece que las adolescentes mujeres han tenido m谩s patolog铆ba帽o se cierra bajo llave y se abre cuando lo piden los pacientes, porque en este espacio no hay c谩mara de vigilancia.a ansioso depresiva que los varones. Y es lo que estamos viendo, m谩s ingresos de ni帽as y esto no era lo habitual antes”, nos explica Cloe Llorente, jefa de la unidad de hospitalizaci贸n de psiquiatr铆a de Adolescentes. All铆 entran sin m贸vil, sin ordenador. S贸lo se les permite un mp3 con la m煤sica grabada de casa. No pueden o铆r radio ni ver televisi贸n, c贸mo nos cuenta Esther Gonz谩lez, supervisora de la planta. Su desahogo es hablar y Nieves, enfermera sabe c贸mo tratarles “con cari帽o, con respeto, que se sientan escuchados y entendidos, que eso les hace mucho”, sentencia.

El papel de la familia

“Al principio te desgarra la situaci贸n. Se nos iba sin darnos cuenta”, nos cuenta Paloma madre de una ni帽a de 14 a帽os ingresada durante un mes en la sexta ola de la pandemia. Empez贸 con una dieta y acab贸 con un trastorno de conducta alimentar铆a severo que la dej贸 con las constantes vitales al l铆mite. “Se vino abajo” nos cuenta la madre cuando le dijeron que ten铆a que ingresar en una unidad de psiquiatr铆a. Toc贸 fondo. Lo asumi贸 y lo ha superado. “Ha salido muy recuperada. No tiene ning煤n problema en contarlo. Normaliza a los enfermos mentales porque ahora se ha dado cuenta de que la gente que est谩 all铆 es completamente normales, sensibles y con ganas de vivir. Para mi hija y para m铆 ha sido una lecci贸n de vida. Ahora Ana, con 15 a帽os se recupera en casa. Ha recuperado kilos. Ha recuperado vida y tiene un buen recuerdo de su paso por una unidad en la que junto a chicos y chicas de su edad ha afrontado y superado un trastorno mental. Dentro sigue el cartel que dej贸 alg煤n paciente escrito “todo pasa” y en su caso afortunadamente esto acabar de pasar.

