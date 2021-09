Adrián Gómez Jiménez libre tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente

09 sep 2021

A los 22 a帽os fue Privado Arbitrariamente de su libertad a partir de la fabricaci贸n de delitos y tortura. Desde el 2017 est谩 organizado junto a otros compa帽eros presos en distintos reclusorios luchando por la libertad. Obtuvo su salida absolutoria gracias a su lucha incansable, del proceso de familiares que acompa帽an paso a paso las exigencias de justicia y organizaciones, colectivos y personas que se han sumado para derrocar los muros del exterminio que representan las c谩rceles en Chiapas y en el mundo.

Adri谩n es ejemplo de persistencia por la vida; sobreviviente de la tortura, de la f谩brica de culpables y de la gran impunidad con la que las fiscal铆as mexicanas han llenado los centros de reclusi贸n de inocentes.

Pronunciamiento conjunto. Libertad absolutoria a Adri谩n G贸mez Jim茅nez tras 17 a帽os 8 meses y 4 d铆as preso injustamente

San Crist贸bal de las casas, Chiapas, 8 de septiembre del 2021

El Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas celebramos y recibimos con mucha alegr铆a la libertad y la vida de nuestro querido compa帽ero y hermano Adri谩n G贸mez Jim茅nez.

Ayer 7 de septiembre del 2021 Adri谩n con libertad absoluta ordenada por el presidente del Tribunal Colegiado en materia penal y civil del Vig茅simo Circuito a trav茅s del Amparo 66/2021, sali贸 del Centro de Readaptaci贸n Social No. 5 en San Crist贸bal de Las Casas, Chiapas, despu茅s de haber pasado 17 a帽os, 8 meses y 4 d铆as privado de su libertad, pagando por un delito que no cometi贸. Su libertad le fue arrebatada a trav茅s de la fabricaci贸n de delitos por parte de las autoridades, sin orden de aprehensi贸n y sin derecho a la presunci贸n de inocencia, es sobreviviente de Tortura.

Llev贸 un proceso de 14 a帽os, denunciando y visibilizando las Graves Violaciones a sus Derechos Humanos, las irregularidades en su proceso penal, lo que impuls贸 la organizaci贸n junto con otros presos, quienes se encuentran en las mismas condiciones, en medio de proceso plagiados de graves violaciones a sus derechos humanos, impulsando huelgas de hambre con el fin de denunciar las atrocidades. 隆隆Por fin esta libre!!

Los colectivos firmantes afirmamos que Adri谩n no est谩 libre por buena voluntad del gobierno, sino porque en su momento demostr贸 su inocencia y que el gobierno de Chiapas, es un gobierno omiso antes estas demandas de justicia y libertad. Por su organizaci贸n y lucha fue sujeto de hostigamiento, represalias, intimidaci贸n, discriminaci贸n, criminalizaci贸n, vigilancia constante, amenazas de muerte y entre otras violaciones a sus derechos. Esta libre por visibilizar y evidenciar tales violaciones a los derechos humanos, por su valent铆a y firmeza en la lucha por la libertad junto con los dem谩s presos.

En esta misma situaci贸n se encuentran nuestros familiares Marcelino Ruiz G贸mez que lleva 19 a帽os pagando injustamente por un delito que no cometi贸 es sobreviviente de tortura, y es una v铆ctima que pasa sus d铆as tras los barrotes denunciando las mismas violaciones, la intimidaci贸n y represalias de las autoridades corruptas, denunciar el sistema podrido de justicia que encierra a inocentes y protege a los culpables.

Abraham L贸pez Montejo y German L贸pez Montejo dos hermanos que fueron detenidos arbitrariamente, torturados y les fue fabricado delito que los ha mantenido encerrados 10 a帽os injustamente, si acceso a la justicia y son v铆ctimas que por alzar la voz y denunciar hechos crueles y por consecuencia el mal gobierno les triplica la sentencia de 25 a帽os a 75 a帽os de prisi贸n absurda y cruel. Es un claro de ejemplo del actuar de gobierno que est谩 lejos de dar pronta soluci贸n, al contrario, es un gobierno condenador con o铆dos sordos a tantas demandas y exigencias del pueblo.

Son v铆ctimas de la justicia simulada y del uso sistem谩tico de la tortura para fabricar culpables.

Cabe mencionar, la situaci贸n por la Covid es verdaderamente preocupante para los familiares que seguimos luchando junto con las v铆ctimas que a煤n siguen presos injustamente, ellos al igual que nosotras y nosotros hemos denunciado la falta de atenci贸n m茅dica, la condiciones insalubres en los que se encuentras no solo nuestros familiares sino toda la poblaci贸n interna, sin garant铆as a una protecci贸n m铆nima de salud, es donde viene la presi贸n por luchar por su libertad, el gobierno no cumple con brindarles esta atenci贸n teniendo obligaci贸n de hacerlo teniendo la tutela de cada uno de ellos mientras est茅n en una prisi贸n.

Los presos y sus familiares interpusieron un amparo solicitando al Estado la protecci贸n y garant铆as a la salud por la vulnerabilidad en la que encuentra nuestros familiares despu茅s de la huelga de hambre de 135 d铆as aliment谩ndose 煤nicamente con agua y miel cuya petici贸n no se ha hecho efectiva.

La pandemia ha hecho que m谩s casos est茅n detenidos y es pretexto justo para las autoridades, no avanzar y dar soluci贸n como son los casos de los compa帽eros Yonny Ronay Chac贸n Gonzales de 22 a帽os victima sobreviviente de tortura, acusado de un delito que no cometi贸 y qui茅n permanece encerrado injustamente, un joven obligado a dejar sus sue帽os, sus proyectos, sus estudios, una persona que como t煤, como yo, como todos tiene grandes aspiraciones y de la nada se desvanece todo un mundo y es alejado de las personas que m谩s ama y todo por el capricho de las autoridades de no cumplir con su obligaci贸n de investigar, y no solo eso sino tambi茅n torturarles para fabricar culpables.

Crist贸bal Santiz Jim茅nez un hombre honrado, trabajador, un hombre comprometido con su gente, con su comunidad, defensor de derechos humanos, un defensor comunitario tsotsil. Su delito fue denunciar la omisi贸n del Estado mexicano, denunciar la violencia perpetrada contra las comunidades de Aldama por un grupo armado de corte paramilitar, por acompa帽ar a los hermanos desplazados por la violencia y que se han visto obligados a abandonar su hogar y refugiarse en lugares sin condiciones de vida, sin acceso a la salud y a la alimentaci贸n. Crist贸bal se encuentra injustamente preso acusado por un delito que no cometi贸 y es v铆ctima de Tratos crueles inhumanos y degradantes.

Estos son algunos ejemplos de cientos de casos que est谩n en espera de una resoluci贸n, de Verdad y Justicia.

Agradecemos el acompa帽amiento que nos brindan, festejamos la libertad de Adri谩n, a todas las personas de buen coraz贸n que est谩n al pendiente de nuestros familiares, lejos o cerca nos hacen sentir que no hay distancia, que estamos juntos en la lucha y que no estamos solos. A los diferentes medios de comunicaci贸n, que est谩n al d铆a con las denuncias y visibilizan la situaci贸n dentro de la prisi贸n, a colectivos y redes de apoyo.

A las Organizaciones Internacionales de Observaci贸n que con su compa帽铆a nos abre las puertas y la discriminaci贸n por ser de pueblos originarios de hace menos y pedimos seguir caminando juntos.

Pedimos a todos y todas las personas, colectivos y organizaciones su solidaridad con los compa帽eros sobrevivientes de Tortura que est谩n a煤n pagando condenas injustas, seguimos luchando juntos hasta verlos libres, no nos cansaremos hasta que recuperar su vida.

Hasta que todos sean libres, hasta que las jaulas se rompan y vuelen libres.

Reciban un cordial saludo y un abrazo fraterno de parte de todxs para todxs.

隆隆隆隆ADRIAN LIBRE!!!!!

#LibertadInmedataMarcelino

#LibertadInmediataAbraham

#LibertadInmediataGerman

#LibertadInmediataYonnyRonay

#LibertadInmediataCristobal

Atentamente

Colectivo de Familiares de Presos en Lucha

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas