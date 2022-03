–

Un conjunto de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación especialistas en ESI, que debería haber empezado a desempeñar su actividad para el Ministerio de Educación de la Nación, a través del INFoD (Instituto Nacional de Formación Docente) como parte del Programa Nacional de ESI en la Actualización Académica en ESI, pero aún no lo hicieron por lo que encuentran en estado de alerta y movilización ante lo que consideran una grave situación de precarización y de vulneración de derechos.

Compartimos comunicado de los trabajadores y las trabajadoras:

Este año, debía comenzar una nueva Actualización Académica de ESI anual que el Ministerio de Educación se comprometió a llevar adelante. Decisión que celebramos por considerar que significaba un comienzo de reparación a la histórica deuda de ofertas significativas de formación en la temática. En el mes de febrero se iniciaría la capacitación de 250 tutoras/es que estaríamos al frente de las aulas virtuales, y en el mes de marzo debía comenzar la cursada para más de 35 mil docentes inscriptas/es/os de todo el país. Sería una de las pocas opciones de formación docente gratuita de alcance nacional de duración anual.

Al día de la fecha, no sólo no se han iniciado las actividades pertinentes, sino que aún no hay respuesta concreta ante nuestros pedidos de información de fechas de inicio de esta formación.

Es de público conocimiento la envergadura que reviste la ESI en materia de Derechos. La ESI, además de ser un derecho en sí mismo por el que tenemos la obligación de bregar, constituye una herramienta fundamental en la lucha por la erradicación de la Violencia de Género y de la Violencia hacia las Niñeces y Adolescencias, para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, por vidas más libres, autónomas y placenteras. Debemos recordar que el Estado tiene el deber de actuar según lo establecido por las convenciones y normativas nacionales e internacionales en materia de géneros e infancias.

Las/es/os trabajadoras/es de la educación, así como la sociedad movilizada por la ampliación de derechos y, particularmente, las juventudes, hace años venimos reclamando por la efectiva implementación de la ESI y por su actualización, que sea respetuosa de la Ley de Identidad de Género y todas las ampliaciones en materia de Derechos conquistados. En esta tarea hemos reconocido el rol neurálgico de la formación. Es un derecho fundamental, además de una necesidad y un deber, para poder obrar en tanto garantes de derecho como el marco normativo establece.

Esta es la obligación con la que está incumpliendo el Estado.

Estamos en estado de alerta y movilización porque al día de la fecha no ha iniciado ninguna de las formaciones y actualizaciones para docentes que el INFoD debe garantizar a escala federal, además de otras irregularidades al interior del Ministerio de Educación. Estas formaciones son fundamentales para la excelencia educativa y la construcción de una sociedad igualitaria y respetuosa de los Derechos Humanos.

A la fecha, las respuestas proferidas tanto a las consultas que elevamos quienes hemos asumido el compromiso con la tarea para el desarrollo de la actualización como formadores (Tutoras/es y Coordinadoras/es), así cómo a las que elevan y han elevado las/es/os trabajadoras/es que se han inscripto para cursar la formación, es una oscilación entre el más rotundo de los silencios o la imprecisión y dilación (del estilo: “No tenemos novedades”, “en cuanto exista reformulación del cronograma nos comunicaremos”). Mientras tanto, se están vulnerando derechos.

Como parte del compromiso laboral asumido y tal como nos fue solicitado para la contratación, nos adherimos al monotributo desde el 1° de febrero de este año, lo que implica un gasto mensual fijo en un contexto económico muy complejo. Nos consideramos trabajadoras y trabajadores precarizadas/es/os sin el ejercicio de funciones por falta de tareas asignadas. Esta situación implica violencia laboral y económica puesto que, en el presente contexto inflacionario, no han confirmado nuestros contratos comprometidos para el periodo febrero a diciembre de 2022 y tampoco se ha actualizado el monto a percibir por aula asignada, teniendo en cuenta la paritaria docente 2022.

Durante la pandemia hubo un incremento de las violencias por razones de género en un contexto social que ha vuelto la situación de emergencia preexistente aún más acuciante. Consideramos que esta situación reviste una gravedad que es urgente resolver, impulsando políticas públicas concretas, como son las políticas educativas con enfoque de género y ESI. Consideramos al Postítulo en ESI como una herramienta fundamental para el abordaje integral necesario que posibilite construir respuesta a los emergentes que vivimos a diario en el aula.

Queremos saber qué pasa

Queremos que se respeten los derechos de las niñeces, adolescencias y toda la población estudiantil.

Queremos respuestas precisas sobre nuestra realidad laboral.

Queremos que se respeten nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores, y los de las trabajadoras y los trabajadores de la educación que se han inscripto a la formación.

Queremos obrar en tanto garantes de Derecho.

Defendemos la ESI.

La ESI es un Derecho

Exigimos respuestas y el cese a toda forma de violencias.

Trabajadoras y Trabajadores autoconvocadas/es/os de la Actualización Académica en ESI, Programa Nacional de ESI para el INFoD, Ministerio de Educación de la Nación.

Contacto: tutorxsdelpostitulodeesi@gmail.com / IG: trabajadorxspostituloesi.infd

Contactos de prensa: Ale 11-5028-4584 / Paloma 11-4403-4329 / Marilina 11-3169-3711 / Pilar 11-6336-4046.

