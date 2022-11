–

Renguea y tiene su cuerpo tirado para adelante. Parece que quisiera estamparse contra el piso. Se agarra del respaldo de la silla como si fuera lo ├║nico que tiene en la vida. Tiene 30 a├▒os. Ning├║n diagn├│stico f├şsico. Pero ├ęl cree que ya es demasiado tarde. Lo veo sentarse torpemente, como si no pudiera reposar en ning├║n lugar. No soporto lo que veo ni siento. Me enervo, le grito su nombre. Lo imito. Me encorvo, tuerzo un pie y deformo mis manos. Le devuelvo lo que vi. El me mira. Con los ojos gigantes. Desorbitado. Me dice: Si, as├ş, yo me veo a mi

Mastico el vac├şo. La garganta se angosta con mi respiraci├│n. Abro la ventana que tengo detr├ís m├şo. Me angustia lo que escucho. Ella habla de su amiga muerta. Est├í enojada. Mueve los ojos para arriba, queriendo escapar de m├ş. Nerviosa, frota sus manos. Repite en varios momentos la frase: mi amiga es inentendible. La interrumpo. Necesito una detenci├│n. Alzo la voz y con l├ígrimas en mis ojos, le digo: ┬┐mi amiga es inentendible?. Ella tira para atr├ís su espalda y se recuesta en el sill├│n. Cierra los ojos y estalla en un llanto profundo. Un r├şo libera la corriente. La habitaci├│n se ensancha. Un alivio inmenso. Ella sonr├şe mientras llora. Abre los ojos mirando su nuevo mundo.

El afecto es un bicho raro. Introduce una interrupci├│n, un arrojo a lo inesperado. A veces, desborde peligroso. Llamado al mot├şn, a la revuelta. Nos hace traicionar lo m├ís obvio de nosotrxs mismos. Produce una sospecha. Dicen que en la cl├şnica no se trabaja con el afecto. Intoxica la palabra, hierba mala. Puede enga├▒ar.

Pero al afecto no hay que creerle ni no creerle. No nos viene a imponer una verdad. Es mapa. Estrategia. Br├║jula de algo. Materia de experimentaci├│n. Procedimiento, t├ęcnica y ensayo. Cl├şnica de las fuerzas: un modo de lo perform├ítico.

ÔÇŽ

Trabajar con el afecto implica el desaf├şo de poner a disposici├│n las fuerzas intuitivas de los m├║sculos, las palpitaciones, la cognici├│n, los pensamientos, las palabras, las emociones. Los afectos son los modos en que se expresan los efectos de una vida sobre un cuerpo. Esa relaci├│n inconmensurable entre una existencia y el mundo. Un cuerpo que no tuvo ese miramiento necesario para inscribir un modo del cuidado; una profunda inhibici├│n despu├ęs de un impacto, el momento m├ís doloroso: la muerte de un amor.

El afecto del que hablo no es de alguien en particular. No existe, ni preexiste por fuera de la relaci├│n terap├ęutica. Es lo que ocurre en el entre. Entre nosotrxs, el lugar, el espacio y la temporalidad.

A los terapeutas nos toca el trabajo de lectura y escucha del entre. Por qu├ę se trata de lo que suscita en nuestros cuerpos las palabras, tonos, silencios, incomodidades, insistencias, velocidades e intensidades de los gestos y movimientos. Expresiones del tiempo y de la materia que impactan en las c├ęlulas. Y que no interpretamos. Justamente lo devolvemos, como el reflejo de la luna en el espejo. Somos el reflejo, somos el espejo.

Somos lectorxs. Pero no solamente leemos con los ojos. No solo escuchamos con los o├şdos. ┬┐Acaso no es ├ęste el uso oficial y hegem├│nico de nuestro cuerpo? Podemos leer y escuchar con los poros de la piel.

El afecto no enga├▒a. Abre una situaci├│n, el dispositivo. Que no va a hacia alg├║n lado, no presume direcci├│n. Es materia para producci├│n de territorios, despliegues posibles. Ah├ş nuestra pr├íctica y el ensayo de una vida posible.

La experiencia terap├ęutica es entonces una apuesta, un acto creativo; una performance. Performance sobre los cuerpos y los afectos. Las emociones y las palabras. Los flujos y energ├şas. Pulsi├│n, fuerza, emotividad y decir. Un trabajo de lectura, escucha y agenciamiento sobre las palabras amarradas a los afectos y los afectos amarrados a las distintas partes del cuerpo.

Siempre sirvi├ęndose de lo ├║nico que quiz├ís nos sirva de balsa para atravesar el oc├ęano: el entre de quienes participan de la experiencia. Transferencia. Lazo estelar. Indice principal para la creaci├│n de un espacio/tiempo. Para escuchar, sentir, las posiciones en que las personas quedan en relaci├│n a lxs otrxs, los modos de vinculaci├│n, las historias pasadas, los presentes larvarios. Porque es ah├ş, en el entre, donde se encarna lo invisible, los roles, las posiciones, lo demasiado muerto, lo eminentemente vivo. Es ah├ş donde los cuerpos producen su decir.

Experimentar con los afectos implica el peligro y el juego de las mutaciones. Las desviaciones. Implica el riesgo de incitarlas, promoverlas. Interrumpir el flujo de una mirada miserable, con lo miserable de esa mirada. Desinhibir un afecto desprendiendolo de la palabra que lo detiene, con el desprendimiento mismo.

Ah├ş est├í la ternura, en ese acto que inaugura una salud. Composici├│n de las fuerzas que nosotrxs escuchamos. Y si hay una vida a escuchar, hay una vida a vivir.

