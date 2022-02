–

De parte de Nodo50 February 19, 2022 28 puntos de vista

A las once de la ma帽ana del 17 de abril de 2002, bajo un sol ceremonioso en la plaza de armas del Instituto Militar de Virginia, el presidente George Bush se mostraba primaveral ante 2.000 cadetes. Los meses siguientes, habida cuenta del 茅xito militar norteamericano en Afganist谩n, ser铆an los de una segunda fase: se eliminar铆an las c茅lulas existentes de Al Qaeda en otros pa铆ses. Aunque en Afganist谩n pod铆a volver a estallar la violencia, los Estados Unidos, dijo, no correr铆an la misma suerte que otras potencias que hab铆an invadido Afganist谩n. 鈥淓mpezaron con un 茅xito, seguido por largos de tambaleos hasta llegar a la derrota final. No vamos a repetir ese error鈥.

Esa misma ma帽ana, el secretario de Defensa, reflexionaba en su despacho de la tercera planta del Pent谩gono en el anillo exterior con un memorando para sus ayudantes: 鈥淧uede que sea impaciente, de hecho, s茅 que lo soy un poco (鈥). Pero nunca sacaremos a las tropas de Afganist谩n a menos que procuremos construir algo que aporte estabilidad con la que dejemos de ser necesarios. 隆Ayudadme!鈥.

D铆as antes, el 28 de marzo, Rumsfeld envi贸 una de sus habituales notas a sus ayudantes sobre la situaci贸n en Afganist谩n: 鈥淢e preocupa que se nos est茅 yendo de las manos鈥. Las alarmas sonaban en los pasillos de buena parte de la administraci贸n. Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado dej贸 escrito en un documento secreto la ausencia de plan en Afganist谩n y las terribles consecuencias que iba a acarrear: 鈥渟i hay un paradigma de la sobredimensi贸n b茅lica, es Afganist谩n. De decir que 铆bamos a librarnos de las amenazas de Al Qaeda, pasamos a decir que 铆bamos a acabar con los talibanes. [luego dijimos] que 铆bamos a deshacernos de todos los grupos con los que colaboran los talibanes鈥.

En los meses siguientes Rumsfeld enviar铆a una nota secreta al m谩ximo responsable de inteligencia del Pent谩gono:

鈥 No s茅 qui茅nes son los malos en Afganist谩n.

Lo cierto es que los Estados Unidos estaban perdiendo la guerra en Afganist谩n. Y se estaba librando otra de proporciones no menores, pero dirigida a la poblaci贸n norteamericana. Se trataba de una campa帽a mitad de autosuficiencia disonante y mitad de falsificaci贸n compulsiva. Como consecuencia, ni el pueblo norteamericano que ha sufragado guerras durante 20 a帽os ni el congreso han conocido el rumbo de las invasiones, sus da帽os y el costo que se estima cercano a los dos billones de d贸lares.

En 2008, el Congreso cre贸 una oficina para investigar la eficacia del programa de reconstrucci贸n en Afganist谩n 鈥 SIGAR en sus siglas en ingl茅s 鈥. La SIGAR se propuso crear un extenso informe llamado Larsson Learned (Lecciones aprendidas) que pretend铆a diagnosticar qu茅 pol铆ticas en Afganist谩n hab铆an fracasado para no 鈥渞epetir errores en el futuro鈥. Este informe es la m铆mesis del informe secreto que el Departamento de Defensa bajo Robert McNamara encarg贸 en 1967 para descubrir los fallos de la guerra de Vietnam. Aquel informe

En unos meses, la publicaci贸n de los Papeles del pent谩gono en la edici贸n que hizo la editorial Batam Press se convirtieron en imprescindibles en las bibliotecas de las Universidades y los Colleges. En su conjunto echaban por tierra la creencia de que la malograda guerra era una consecuencia de errores tr谩gicos pero bienintencionados, en un intento de aplicar una misi贸n aceptable 鈥 acabar con el Vietcong 鈥 sin llevar a cabo una guerra total. Tambi茅n echaba por tierra la complaciente teor铆a de la intelectualidad sobre el tradicional candor del gobierno que hasta entonces hab铆a llevado a cabo guerras justas y que Vietnam supon铆a un traspi茅s coyuntural. Los documentos revelan, por el contrario, una manipulaci贸n cr贸nica de la opini贸n p煤blica, y pon铆an al descubierto c贸mo cuatro gobiernos hab铆an manejado la guerra como un asunto de pol铆tica interior. La separaci贸n de poderes hab铆a quedado desgajada por la pol铆tica del secreto y la manipulaci贸n que allanaron el camino para la creciente brutalidad en Vietnam, Camboya y Laos.

En el informe de la SIGAR, muchos de los entrevistados entre 2014 y 2018 hablaban de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por enga帽ar a la gente. En Los cuarteles de Kabul y en la casa Blanca se manipulaban las estad铆sticas aparentando una creciente victoria, cuando la realidad era bien distinta. Pero hab铆a m谩s documentos detallando lo acontecido en Afganist谩n desde el principio de la ocupaci贸n norteamericana. Entre 2015 y 2015, el Instituto de Estudios de Combate en Fort Leavenworth, Kansas, entrevist贸 a 3.000 soldados que hab铆an luchado en Afganist谩n e Irak. Su testimonio se incluy贸 en el Proyecto Operacional leadership Experience (Experiencia de Liderazgo Operativo) del Ej茅rcito. En su conjunto, constitu铆an la cruda imagen de los errores y horrores de la guerra, la cara B de la imagen difundida por los gerifaltes del Pent谩gono.

A ambos documentos tuvo acceso el periodista del Washington Post, Craig Whitlock, quien encontr贸 otro alijo en el proyecto de historia oral de la Universidad de Virginia con el testimonio de cien personas que hab铆an trabajado en la administraci贸n Bush. Todos esos testimonios incluidos en documentos aparecen ahora en el libro Los Papeles de Afganist谩n que publica en espa帽ol la editorial Cr铆tica. 鈥淐on su silencio c贸mplice, dice Whitlock, los l铆deres militares y pol铆ticos evitaron que nadie rindiera y se revaluara la situaci贸n. Ning煤n representante del gobierno [bajo cuatro presidentes] tuvo el arrojo de admitir en p煤blico que Estados Unidos estaba perdiendo poco a poco una guerra que, en su d铆a, el pueblo hab铆a apoyado sin fisuras鈥.

Entre 2002 y 2017, el gobierno de Estados unidos gast贸 4.500 millones de d贸lares en la interceptaci贸n de drogas en Afganist谩n, con escaso 茅xito. Las fuerzas estadounidenses, con la ayuda de la DEA, confiscaban decenas s de miles de kilos de opio y hero铆na a帽o. Sin embargo, supon铆an el 2% de lo que Afganist谩n produc铆a en un a帽o. Dado que el dinero del opio contaminaba el sistema pol铆tico, fue imposible hacer rendir cuentas a los barones del opio. Los funcionarios norteamericanos recababan expedientes que luego los funcionarios afganos cerraban de inmediato. Los pocos capos que pudieron ser condenados, pronto compraron su libertad.

Durante sus primeros meses en la presidencia Obama ide贸 un truco. Puso en marcha una campa帽a de mensajes para hacer creer a los estadounidenses que las tropas que segu铆an en Afganist谩n se manten铆an al margen de la lucha. En el cielo, los cazas, bombardeos y drones lanzaron misiles tres veces al d铆a. Entre 2012 y 2017 ser铆an 5.475 ataques.

Durante los tres primeros a帽os de mandato de Trump, los ataque s de Estados Unidos, la OTAN y Afganist谩n mataron a 1.134 civiles al a帽o, el doble que en la d茅 cada anterior.

En abril de 2017, la Fuerza a茅rea lanz贸 una bomba de 9.800 kilos 鈥 la mayor jam谩s utilizada en la guerra en Afganist谩n 鈥 sobre una red de b煤nkeres y t煤neles en la provincia de Nangahar. Un exultante Trump la consider贸 鈥渙tra misi贸n muy, muy exitosa鈥. 鈥渟i miran lo que ha ocurrido en las 煤ltimas ocho semanas y lo comparan con lo de verdad ocurrido en los 煤ltimos a帽os, ver谩n que la diferencia es tremenda鈥. En septiembre, el Pent谩gono dejo de publicar datos sobre las bajas sufridas por las fuerzas afganas. Se acumulaban pruebas de que los talibanes estaban ganando la partida a pesar de los bombardeos masivos, y los millares de muertos. Y la sombra negruzca e infame de Saig贸n a finales de abril de 1975 cay贸 con la pesada losa de la verdad hecha jirones ensangrentados.