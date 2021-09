En 1978 EEUU arm贸 a fundamentalistas buscando neutralizar la revoluci贸n afgana. Esa fue la intenci贸n primaria; la secundaria era “crearles su propio Vietnam a los sovi茅ticos”

En 1978 en Afganist谩n tuvo lugar una revoluci贸n socialista, conocida como Revoluci贸n Saur o Revoluci贸n de Abril. Se conform贸 entonces la Rep煤blica Democr谩tica de Afganist谩n, conducida por el Partido Democr谩tico Popular de Afganist谩n, de izquierda, la que recibi贸 el apoyo de la Uni贸n Sovi茅tica.

Al momento de esa revoluci贸n, el 90% de los varones y casi la totalidad de las mujeres eran analfabetas; el 5% de los terratenientes pose铆a m谩s del 50% de las tierras f茅rtiles; la esperanza de vida era de 42 a帽os, y la mortalidad infantil resultaba la m谩s alta del mundo. La mitad de la poblaci贸n padec铆a tuberculosis y una cuarta parte malaria. Casi no hab铆a m茅dicos, maestros ni ingenieros, pero hab铆a una cantidad impresionante de mullah (cl茅rigos isl谩micos). 鈥La religi贸n es el opio del pueblo鈥, se dijo. 隆Cu谩nta raz贸n!

La revoluci贸n promovi贸 una importante reforma agraria, distribuyendo las tierras confiscadas a los oligarcas que huyeron entre los campesinos sin tierra; legaliz贸 los sindicatos, estableci贸 un salario m铆nimo, fij贸 un impuesto progresivo a la renta, redujo el precio de alimentos de primera necesidad, prohibi贸 el cultivo del opio (materia prima para elaborar hero铆na, de la que es principal consumidor mundial EEUU), promovi贸 cooperativas campesinas, inici贸 una campa帽a de alfabetizaci贸n proyectando desarrollar las industrias pesada y ligera.

En ese marco se cre贸 el Consejo de Mujeres Afganas, emiti茅ndose un decreto para 鈥garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el 谩mbito del derecho civil y eliminar las injustas relaciones feudales patriarcales entre esposa y marido鈥. El nuevo gobierno socialista criminaliz贸 los matrimonios por dinero o forzados, permitiendo que las mujeres eligieran libremente su esposo y su profesi贸n, y de ning煤n modo, nunca jam谩s oblig贸 al burka. Por el contrario, elev贸 considerablemente la situaci贸n de las mujeres, ayudando a su desarrollo personal y social, tal como hace siempre el socialismo en cualquier pa铆s.

Ante todo esto en 1978 Washington, por medio de la llamada Operaci贸n Cicl贸n, comenz贸 a formar fundamentalistas buscando la neutralizaci贸n de la revoluci贸n. Esa fue la intenci贸n primaria; la secundaria era 鈥crearles su propio Vietnam a los sovi茅ticos鈥, como declarara Henry Kissinger, en su momento Secretario de Estado de EEUU. De acuerdo con Zbigniew Brzezinski, cerebro de la ultraderecha guerrerista estadounidense, la ayuda de la CIA a los fundamentalistas afganos fue aprobada en 1979, buscando as铆 involucrar en la lucha a la Uni贸n Sovi茅tica de modo directo. Ello sucedi贸, y la guerra en Afganist谩n trep贸 en forma exponencial.

A trav茅s del fundamentalismo isl谩mico -fomentado y financiado por la Casa Blanca- se termin贸 con el proyecto socialista. Brzezinski, sin ninguna verg眉enza, pudo decir entonces en declaraciones p煤blicas: 鈥驴Qu茅 significan un par de fan谩ticos religiosos si eso nos sirvi贸 para derrotar a la Uni贸n Sovi茅tica?鈥

En medio de la Guerra Fr铆a que marcaba la din谩mica del mundo, los talibanes tomaron el poder. Sus pr谩cticas religiosas, mis贸ginas y patriarcales, hicieron perder los avances obtenidos por las mujeres afganas. A帽os despu茅s, en el 2001, Washington invade el pa铆s (no olvidar que Afganist谩n tiene grandes reservas de gas, litio, distintos minerales estrat茅gicos y petr贸leo, m谩s el opio). La guerra civil, en un remolino de contradicciones, sigui贸 por a帽os, teniendo como consecuencia el final del proceso socialista y el retroceso de los derechos de las mujeres.

Esa invasi贸n estadounidense del 2001, como pretendida respuesta al atentado contra las Torres Gemelas en New York el 11 de septiembre de ese a帽o, marc贸 el formal inicio de la potencia en su 鈥済uerra contra el terrorismo鈥. Ahora bien: esa cruzada universal contra el terrorismo isl谩mico lo 煤nico que ha hecho -seguramente es lo que busca- fue alimentar m谩s y m谩s las acciones de distintos y cada vez m谩s numerosos grupos designados como 鈥渢erroristas鈥. Ello hace que la maquinaria b茅lica de EEUU funcione muy aceitadamente. De hecho, Washington mantiene actividades ‘antiterroristas’ en la actualidad en m谩s de 80 pa铆ses alrededor del mundo, con ganancias fabulosas, de m谩s de 300,000 millones de d贸lares anuales.

Valga decir que mientras la econom铆a mundial -salvo la china- se retrajo en un 5% durante el 2020 debido a la pandemia de COVID-19, la industria b茅lica norteamericana creci贸 en un 4,4%. Obviamente la supuesta 鈥済uerra contra el terrorismo鈥, aunque produce infinita muerte y destrucci贸n, da suculentas ganancias a algunos.

Esta cruzada, adem谩s, permite el control de buena parte del planeta, as铆 como la otra gran cruzada, la 鈥済uerra contra el narcotr谩fico鈥, permite controlar otra parte del mundo (eternamente, con en una pel铆cula de Hollywood: 鈥渓os buenos contra los malos鈥). La geoestrategia de la Casa Blanca, pensada siempre en t茅rminos b茅licos, tiene como objetivo continuar la hegemon铆a planetaria, intentando contener el arrollador avance de la Rep煤blica Popular China, e intentando poner en cintura a su gran rival militar, la Federaci贸n Rusa.

El movimiento talib谩n -definitivamente impresentable, que est谩 a a帽os luz de ser un grupo de 鈥渓uchadores por la libertad鈥, como lo definiera Ronald Reagan en su momento cuando los recibiera en la casa presidencial- fue funcional a la estrategia de la clase dirigente de EEUU (as铆 como lo fue la Contra nicarag眉ense en su lucha contra la Revoluci贸n Sandinista). Como dijo el historiador estadounidense Robert Crews: 鈥減ara las 茅lites de Washington las poblaciones de otros pa铆ses son solo recursos para la consecuci贸n de sus intereses鈥.

驴Por qu茅 la gran potencia invadi贸 Afganist谩n en el 2001? Como dijo el coronel Lawrence Wilkerson sin ning煤n tapujo en 2018: 鈥淓stamos en Afganist谩n como lo estuvimos en Alemania despu茅s de la Segunda Guerra Mundial. (鈥) No tiene nada que ver con Kabul y la construcci贸n del Estado, nada que ver con la lucha contra los talibanes (鈥) ni nada que ver con la lucha contra cualquier grupo terrorista. Todo tiene que ver con tres objetivos estrat茅gicos principales鈥: 1) controlar el avance de China con su Nueva Ruta de la Seda, 2) tener cerca a los uigures para envalentonarlos contra Pek铆n y 3) controlar el arsenal nuclear de Pakist谩n. Falt贸 agregar: 4) y por la voracidad de los recursos naturales afganos que explotan sus megaempresas.

Ahora EEUU, despu茅s de haberle hecho ganar millones de d贸lares a su complejo militar-industrial con una guerra que formalmente no pudo ganar, y luego de haber masacrado a miles de personas del pa铆s, deja Afganist谩n y los talibanes vuelven al poder. No est谩 claro a煤n qu茅 sigue. 20 a帽os de guerra para -oficialmente al menos- sacar a esos 鈥渆xtremistas fundamentalistas鈥 de en medio, luego de lo cual Washington decide irse dejando todo igual, 隆pero sin revoluci贸n socialista! (驴eso era lo importante?) Lo cierto es que para las mujeres estas no son buenas noticias. Si vuelve el burka y la estricta ley isl谩mica, de ning煤n modo, ni remotamente, puede decirse que este sea un triunfo popular contra el imperialismo militarista de Washington como lo fuera el de Vietnam.

Nancy Lindisfarne y Jonathan Neale comentan: 鈥淓sta es tambi茅n una victoria pol铆tica para los talibanes, ya que ninguna insurgencia guerrillera en el mundo puede obtener tales victorias sin el apoyo popular. Pero quiz谩s apoyo no sea la palabra correcta, es m谩s bien que los afganos han tenido que elegir un bando y son m谩s los que han elegido el lado de los talibanes que el de los ocupantes estadounidenses. (鈥) 驴Por qu茅? La respuesta breve es que los talibanes son la 煤nica organizaci贸n pol铆tica importante que lucha contra la ocupaci贸n estadounidense, y la mayor铆a de los afganos han llegado a odiar esa ocupaci贸n鈥. 鈥溌縋or qu茅 nos odian?鈥, se preguntaba ingenuamente George Bush hijo. 驴Ser谩 necesario responderlo?

Hecha una lectura r谩pida de la situaci贸n, dado que a煤n el panorama est谩 muy confuso -el reciente y mort铆fero atentado en el aeropuerto de Kabul as铆 lo deja ver- no se puede decir que estamos ante una derrota del imperio ni que se avecinen tiempos de renovaci贸n para la poblaci贸n afgana, menos a煤n para las mujeres. Lo que est谩 claro es que 鈥渟ocialismo鈥 ni siquiera figura como una palabra frecuente en todo esto. Sali贸 del mapa. 驴Ser谩 hora de replantearlo?

mcolussi.blogspot.com