“Podemos inspirarnos en las derrotas de nuestros adversarios del gobierno estadounidense y aprender de los 茅xitos de quienes se resisten a ellos en todas partes, manteniendo una oposici贸n permanente a todas las formas de opresi贸n鈥

Los talibanes son s贸lo la manifestaci贸n local de una ola global de autoritarismo.

La rapidez con la que los talibanes han reconquistado Afganist谩n antes de la retirada de Estados Unidos ilustra lo fr谩gil que es la hegemon铆a del imperio estadounidense, cu谩nta fuerza se necesita para mantenerla y lo r谩pido que puede cambiar todo cuando esa fuerza se retira. Ofrece una visi贸n de un posible futuro postimperial, aunque no sea muy prometedor. 驴C贸mo afect贸 la ocupaci贸n a la poblaci贸n de Afganist谩n? 驴Por qu茅 los talibanes pudieron recuperar tanto territorio tan r谩pidamente? 驴Qu茅 nos dicen la retirada de Estados Unidos y sus consecuencias sobre el futuro y c贸mo podr铆amos prepararnos para 茅l?

La Guerra contra el Terror, como la Guerra Fr铆a antes de ella, ha obligado a poblaciones enteras a elegir entre binarios mutuamente indeseables, haciendo dif铆cil imaginar cualquier alternativa a la elecci贸n entre los imperios capitalistas globales y el autoritarismo dom茅stico. A la larga, sea lo que sea lo que promete, el militarismo colonial no puede controlar el nacionalismo, el fascismo o el fundamentalismo, s贸lo les da una justificaci贸n para reclutar. La cuesti贸n es c贸mo alimentar redes de base globales que puedan crear una alternativa real.

En el siguiente an谩lisis, un veterano de la ocupaci贸n estadounidense de Afganist谩n analiza esta derrota del proyecto imperial estadounidense, enmarcando a los talibanes, la ocupaci贸n y sus consecuencias en el contexto de una ola mundial de fascismo y fundamentalismo que tambi茅n est谩 ganando terreno en Estados Unidos.

LA VICTORIA TALIB脕N EN UN CONTEXTO GLOBAL

Mientras escribo esto, los talibanes han tomado el control de Kabul y, por tanto, de todo Afganistán. El presidente respaldado por Estados Unidos, Ashraf Ghani, ha huido a Tayikistán, mientras que los miembros del ejército afgano huyen a los países vecinos o se rinden a los militantes talibanes. Hace tan sólo unos días, los funcionarios de inteligencia de EE.UU. predecían que pasarían al menos 30 días antes de la caída de Kabul, mientras el presidente Biden desplegaba 5.000 soldados estadounidenses para proteger la evacuación de la embajada y el personal de EE.UU. Ahora, el Departamento de Estado insta a los ciudadanos estadounidenses que aún permanecen en el país a que se refugien en su lugar, y no se apresuren a ir al aeropuerto de Kabul para una evacuación de emergencia. Mientras el humo de la quema de documentos clasificados y los disparos extienden una bruma sobre el horizonte de Kabul, todo el mundo piensa en la caída de Saigón a manos del Ejército de Vietnam del Norte y el Frente de Liberación Nacional.

No puedo celebrar la victoria de los talibanes. Aunque han luchado contra una ocupaci贸n imperialista y capitalista, representan lo peor del fundamentalismo religioso, el patriarcado y la jerarqu铆a. Sin embargo, es sorprendente ver c贸mo se corre el tel贸n de forma tan conmovedora, revelando el excepcionalismo militar estadounidense como lo que es. Veinte a帽os de dinero, juventud y sangre desperdiciados.

Soy un veterano de la ocupaci贸n de Afganist谩n. Todo lo que voy a contarles se deriva de mi experiencia de primera mano sirviendo al imperio como soldado de a pie durante diez a帽os.

Me alist茅 por todas las razones que has visto en los anuncios de reclutamiento. Como analista de inteligencia y suboficial, dirig铆 y lider茅 equipos, escuadrones y unidades de soldados. Gracias a mi experiencia en vigilancia y reconocimiento a茅reos, me reclutaron para incorporarme a una empresa de contrataci贸n de defensa. Las empresas de defensa para las que trabaj茅 fueron L3, Boeing y Lockheed Martin. Entren茅 a unidades en Estados Unidos y Afganist谩n durante m谩s de tres a帽os y me desplegu茅 en Afganist谩n tres veces para esas empresas. Tambi茅n me desplegu茅 en Afganist谩n como parte del equipo de operaciones de una unidad que gestionaba una de las mayores bases del sur de Afganist谩n.

Seg煤n lo que vi, las operaciones antiterroristas de Estados Unidos consisten principalmente en crear mercados para las tecnolog铆as y productos militares estadounidenses y en asegurar los recursos para el imperio de Estados Unidos. Durante 20 a帽os, hemos apoyado a los se帽ores de la guerra locales y regionales, d谩ndoles armas, dinero y armamento para que no atacaran a nuestras fuerzas. Dimos luz verde a sus escuadrones de la muerte y los llamamos Polic铆a Local Afgana. Al trabajar en los niveles superiores del escalaf贸n, vi c贸mo tanto los oficiales de alto rango como los soldados subalternos se apresuraban a rellenar sus curr铆culos con la esperanza de convertirse en mercenarios para las empresas y agencias que realmente dirig铆an el espect谩culo. Los generales hicieron carrera y pasaron a ser empleados de esas empresas o del Departamento de Defensa/Comunidad de Inteligencia. Desde Siria e Irak hasta Yemen y toda 脕frica, a lo largo de nuestras 800 bases militares, no conozco una sola misi贸n militar que se centre principalmente en crear paz y estabilidad.

He participado en esto durante demasiado tiempo, y deseo rendir cuentas, aunque s茅 que no hay forma de enmendar la plana.

Ahora es el momento de escuchar al pueblo afgano, de apoyar a los refugiados, de apoyar a las organizaciones de ayuda y de arremeter contra los responsables de la cat谩strofe de los 煤ltimos veinte a帽os

Fue necesaria la muerte de uno de mis soldados para ponerlo todo en perspectiva. Despu茅s, empec茅 a sufrir los efectos del TEPT [Trastorno de Estr茅s Postraum谩tico Complejo]. Las caracter铆sticas cl谩sicas: consumo de alcohol y drogas, p茅rdida de relaciones, depresi贸n, tendencias suicidas. Tambi茅n empec茅 a buscar ayuda. Me un铆 a veteranos de Irak contra la Guerra y me puse en contacto con miembros actuales y antiguos del servicio que luchaban contra el imperialismo estadounidense. Gracias a la informaci贸n de la GI Rights Hotline, pude dejar la Reserva del Ej茅rcito. Comenc茅 un proceso de politizaci贸n en el que aprend铆 sobre el militarismo, el imperialismo, el colonialismo y la supremac铆a blanca.

Ahora que la ocupaci贸n ha terminado, toda una generaci贸n de veteranos del ej茅rcito estadounidense se ver谩 obligada a preguntarse para qu茅 sirvi贸 todo aquello. Lo 煤nico que puedo hacer es preguntar por qu茅 han tardado tanto en llegar a esa pregunta. Siempre fue evidente a nuestro alrededor.

Durante todo el tiempo que estuve en Afganist谩n, nunca controlamos el territorio fuera de nuestras bases y puestos de avanzada y a menudo encontramos al enemigo dentro de nuestros propios muros. Los talibanes dirigieron con 茅xito la contrainsurgencia durante veinte a帽os. Mantuvieron un gobierno en la sombra, recaudaron impuestos, resolvieron disputas sociales, culturales y econ贸micas, y maniobraron y capturaron territorio, esperando su momento.

驴Por qu茅 los talibanes fueron capaces de esperar la ocupaci贸n y recuperar el poder con tanta facilidad?

Los talibanes se beneficiaron de las estructuras tribales y 茅tnicas de Afganist谩n, un complejo entramado de lealtades y v铆nculos sociales y culturales que las fuerzas de EE.UU. y la OTAN nunca fueron capaces de comprender del todo. Afganist谩n, al igual que otros Estados-naci贸n del antiguo Imperio Brit谩nico, se cre贸 sin tener en cuenta la demograf铆a 茅tnica y religiosa. El resultado fue una poblaci贸n compuesta por pashtus, tayikos, hazaras, uzbekos, aimak, turcos y baluches, grupos con una amplia gama de culturas y pr谩cticas. A algunos les resultaba f谩cil aliarse con la OTAN, mientras que otros se opon铆an rotundamente.

Los talibanes eran casi en su totalidad pashtunes, el grupo 茅tnico dominante de Afganist谩n, con un 40 a 50% de la poblaci贸n. El pueblo past煤n existe a ambos lados de la frontera de Afganist谩n con Pakist谩n y a lo largo del sur del pa铆s. Sus conexiones sociales y sus tradiciones se extienden m谩s all谩 de las fronteras coloniales del pa铆s, lo que les facilita moverse entre los refugios de Pakist谩n, aprovechando una brecha en el control militar de la OTAN.

Cuando pienso en los muchos momentos que ilustran el porqu茅 de la inutilidad de la guerra, recuerdo mi estancia en el aer贸dromo de Kandahar, una base que alberga al menos 22.000 soldados, contratistas y civiles. All铆 me enter茅 de que el comandante de distrito en la sombra de los talibanes era el cu帽ado del general de la Fuerza A茅rea afgana en activo. Teniendo en cuenta la importancia de las relaciones tribales y familiares en la cultura past煤n, era obvio que las lealtades del general al gobierno respaldado por la OTAN nunca tendr铆an prioridad sobre esta relaci贸n. Las conexiones entre estos dos se帽ores de la guerra, aunque fueran considerados formalmente como combatientes enemigos, garantizaban que ninguno de ellos tratar铆a de derrotar al otro. Me encontr茅 con este tipo de interconexi贸n entre supuestos enemigos en m煤ltiples ocasiones, desde mis interacciones con ciudadanos de a pie hasta con el entonces presidente afgano Hamid Karzai.

Los talibanes tambi茅n se ocupaban de la gente. La legitimidad de los talibanes radica en su capacidad de proporcionar protecci贸n y orientaci贸n religiosa, que precede en a帽os a la invasi贸n estadounidense. Sus mul谩s resolv铆an las disputas sociales, culturales y econ贸micas en las zonas bajo su control. Recaudaron impuestos y controlaron la agricultura durante toda la guerra. Tambi茅n llevaron a cabo actos de extrema violencia, con lo que consiguieron afianzarse en territorios que no hab铆an controlado antes de la guerra.

La ocupaci贸n estadounidense no consigui贸 disminuir la resistencia talib谩n durante veinte a帽os porque nunca hubo un momento en el que la mayor铆a de la poblaci贸n considerara leg铆timas a las fuerzas de ocupaci贸n. Las bombas y las balas por s铆 solas no son capaces de ganar una guerra contra una poblaci贸n decidida. Por el contrario, el gobierno y el ej茅rcito respaldados por Estados Unidos eran totalmente interesados y corruptos. Al estar motivados principalmente por el beneficio personal, las fuerzas de la OTAN libraron sus batallas en torno a la m茅trica: les preocupaba m谩s el n煤mero de proyectos, de bajas, el dinero gastado o el dinero ahorrado. Al pasar el tiempo en el pa铆s en rotaciones de despliegue relativamente cortas, nunca fueron capaces de crear confianza o respeto. Constantemente aparec铆an nuevas unidades y nuevas personas sin saber d贸nde estaban o qu茅 se hab铆a hecho antes. Esta falta de respeto fue tan esencial para la insurgencia que, durante un despliegue de 2012, los ataques con informaci贸n privilegiada (ataques de las fuerzas gubernamentales afganas contra las fuerzas de la OTAN) representaron m谩s del 14% del total de bajas.

Al final, los talibanes pudieron tomar el control porque comprendieron que lo esencial para ganar una lucha contra la ocupaci贸n colonial es que hay que sobrevivir a una guerra de desgaste. Durante veinte a帽os, demostrando la ineficacia de un gobierno corrupto respaldado por la OTAN, mantuvieron los sistemas normativos y jer谩rquicos de control que hab铆an establecido antes de la invasi贸n estadounidense.

Pero el fundamentalismo de los talibanes no fue esencial para su 茅xito. Los imperios se desmoronan desde sus extremos hacia el interior: la retirada de Estados Unidos de Afganist谩n forma parte de un proceso m谩s amplio en el que la influencia geopol铆tica estadounidense se est谩 erosionando en todo el mundo. Es posible que el Estado chino gane poder en la regi贸n; es posible que asistamos a una escalada de las luchas de poder entre India y Pakist谩n. La cuesti贸n es qu茅 vendr谩 despu茅s, en Afganist谩n y en todo el mundo.

Avance del fascismo

En este momento de la historia, en el n煤cleo del imperio estadounidense, veo un movimiento conservador en ascenso con muchas ideas y pol铆ticas que reflejan el mismo fundamentalismo, patriarcado y jerarqu铆a que caracterizan a los talibanes. Las opiniones que he visto expresadas por la derecha con respecto las mujeres, las comunidades LGBTQIA+, los inmigrantes y cualquiera que se considere diferente se alinean con la violenta visi贸n del mundo justificada por los principios religiosos de los talibanes.

En Estados Unidos, la derecha autoritaria est谩 difundiendo un mito de la verg眉enza en torno al var贸n estadounidense, una mitolog铆a sobre la sustituci贸n, la feminizaci贸n, la derrota, la p茅rdida de control y de poder. Llevan a帽os desarrollando esta mitolog铆a, y la derrota en Afganist谩n no har谩 sino echar m谩s le帽a al fuego. La violencia y el odio que hemos visto en las calles durante a帽os de movilizaciones fascistas es la consecuencia directa de una naci贸n que ha glorificado las mentiras de una guerra perdida. Los 鈥減atriotas鈥 y los Proud Boys que llevan parches del Escuadr贸n de la Muerte de la Derecha no est谩n muy lejos de los escuadrones de la muerte del fundamentalismo talib谩n.

He visto a los liberales seguir el paso de esta misma maquinaria de guerra imperial. En lo que respecta a sus ideas sobre el militarismo y la polic铆a, se alinean codo con codo con la derecha fascista, e independientemente de su progresismo, no han hecho nada para lograr una verdadera seguridad para nuestras comunidades. Es instructivo que dos presidentes republicanos y dos dem贸cratas hayan supervisado esta guerra. Una administraci贸n tras otra ha ampliado el poder del poder ejecutivo, mientras que los presupuestos de defensa y seguridad de las 煤ltimas dos d茅cadas han desangrado a nuestras comunidades.

Estados Unidos ha gastado billones de d贸lares en armas. Muchas de ellas han acabado en manos de los talibanes y del ISIS; otras han sido devueltas y desplegadas contra las comunidades de Am茅rica del Norte, especialmente contra los negros, hispanos e ind铆genas. Los proletarios que incendiaron comisar铆as y libraron las batallas callejeras de un levantamiento no tan lejano se han encontrado con las mismas fuerzas, estrategias, t谩cticas y mentalidades que se desarrollaron para vigilar Afganist谩n.

Durante toda una generaci贸n, la Guerra Global contra el Terrorismo que comenz贸 en Afganist谩n ha sido explotada y mercantilizada. Personas que ni siquiera han participado en el conflicto han comprado materiales de marca para hacer realidad sus sue帽os de fiebre guerrera. Todo un sector de la poblaci贸n ha interiorizado el t贸xico culto a la muerte masculino del patriotismo y el nacionalismo. Ahora esa fachada se ha desnudado y estoy viendo c贸mo la identidad de esta generaci贸n -construida en torno a su proximidad y participaci贸n en la guerra- se desmorona a su alrededor. Los liberales culpar谩n inevitablemente a los conservadores y viceversa, mientras el proceso de polarizaci贸n pol铆tica se intensifica y ambos bandos entregan su futuro a diferentes marcas de autoritarismo con la esperanza de mantener la ilusi贸n de estabilidad.

Si la victoria de los talibanes demuestra algo, es que el imperio estadounidense es un mont贸n de cartas a punto de caer. Es capaz de una violencia extrema, de matar de las formas m谩s avanzadas tecnol贸gicamente conocidas por la humanidad. Es capaz de una crueldad extrema. Pero, sin embargo, es un tigre de papel, incapaz de conquistar los corazones y las mentes de la gente, independientemente de la intensidad de la intervenci贸n o de la duraci贸n de la ocupaci贸n.

La Isla de la Tortuga ha sido testigo de m谩s de 500 a帽os de resistencia a la ocupaci贸n, e independientemente de cu谩ntos a帽os m谩s nos queden por delante, deber铆a estar claro que tambi茅n venceremos. Las consecuencias de Afganist谩n no ser谩n s贸lo la derrota de un r茅gimen t铆tere corrupto e indeseado, sino que repercutir谩n en muchas zonas de este imperio en ruinas durante a帽os.

Toda una generaci贸n de personas con experiencia en el combate ha aprendido por las malas que nuestra participaci贸n en el dominio imperialista se basaba en falacias. Ya hemos empezado a invertir nuestros conocimientos y experiencias en comunidades centradas en la liberaci贸n real.

驴Pero qu茅 vendr谩 despu茅s? Si la victoria de los talibanes en Afganist谩n es un indicio, lo que suceda al imperio estadounidense puede ser el fundamentalismo o el nacionalismo opresivo. Deber铆amos preguntarnos c贸mo podr铆amos luchar contra el orden imperante de manera que no sea sustituido por el equivalente de los talibanes cuando se derrumbe en otros lugares.

Los enemigos de nuestras comunidades y del futuro que deseamos tambi茅n han absorbido a los veteranos descontentos y opuestos a la ocupaci贸n. Su rabia, enraizada en la mencionada verg眉enza, se expresa en la violencia m谩s que en la solidaridad. Ya han intentado un golpe de estado en aras de su visi贸n autoritaria. Los acontecimientos de Afganist谩n les motivar谩n a煤n m谩s. Podemos esperar ver a antiguos soldados, operadores de fuerzas especiales y mercenarios moviliz谩ndose contra sus supuestos enemigos y llevando a cabo actos individuales de terrorismo. Eso es a lo que nos enfrentamos.

El cambio clim谩tico, la polarizaci贸n pol铆tica, la crisis econ贸mica, el desmoronamiento del imperio estadounidense y el malestar social latente no se presentan ante nosotros como fen贸menos individuales, sino como un 煤nico desaf铆o compuesto por desastres interconectados. Podemos inspirarnos en las derrotas de nuestros adversarios del gobierno estadounidense y aprender de los 茅xitos de quienes se resisten a ellos en todas partes, manteniendo una oposici贸n permanente a todas las formas de opresi贸n. Mi coraz贸n se derrama por el pueblo afgano, que ha sufrido los traumas de la guerra durante generaciones. Estamos hablando del legado de una tierra y una poblaci贸n diversa que ha vencido repetidamente a los imperios m谩s poderosos de la historia del mundo. Espero que encuentren la fuerza para seguir adelante y, en 煤ltima instancia, para lograr una verdadera liberaci贸n, una verdadera seguridad. Espero que los que estamos aqu铆 en Estados Unidos, entendi茅ndonos como parte de un movimiento internacional, encontremos la fuerza para hacer lo que sea necesario en el coraz贸n de este imperio del mal para construir un nuevo mundo en las ruinas del viejo.

Ahora es el momento de escuchar al pueblo afgano, de apoyar a los refugiados, de apoyar a las organizaciones de ayuda y de arremeter contra los responsables de la cat谩strofe de los 煤ltimos veinte a帽os, de abrir nuestros corazones a nuevas posibilidades y a nuevos c贸mplices potenciales, de desarrollar las habilidades y la mentalidad que nos mantendr谩n a salvo mientras avanzamos hacia lo desconocido.

