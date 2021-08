–

De parte de ANRed August 23, 2021 22 puntos de vista

Entrevistamos a Dilan Bozgan, de Kurdistán, Turquía. Ella es feminista, investigadora, vive en Argentina desde el 2013, y está estudiando un doctorando en Antropología Social en nuestro país. Hablamos con Dilan sobre las mujeres kurdas, sobre Medio Oriente, las mujeres afganas y los fundamentalismos religiosos en el mundo. Una entrevista que ha sido un pensar y pensar-nos juntas. Por Jessica Visotsky (ANRed)/ Transcripción Paola Vargas.

JV: Dilan en primer lugar que nos cuentes cómo ha sido el proceso y el paso que las mujeres kurdas han debido dar en un país, en países donde el Islamismo tiene una presencia importante en tanto religión.

DB: Podemos empezar por entender desde la historicidad ese tema, porque ha cambiado mucho en estos últimos 20 años la presencia del Islamismo en los países en donde la mayoría de la población es musulmana. “Islamismo” como un planteo político moderno tiene una historia más corta. Y esta historia reciente no se puede entender sin la historia reciente que se vivió en la región después de la Primera Guerra Mundial. Es cuando sucedió un paso importante del cambio desde los Imperios hacia los nuevos Estados Nación en la región, como el Imperio Otomano, el Imperio Persa, e incluso el Imperio Ruso. Aquel momento marcó una transformación profunda política, económica e ideológica en la región en todo sentido, así que empezar a ver desde este punto de vista esta cuestión porque es el momento cuando la occidentalización y/o la llamada modernización se empezó a instalar en la región. ¿Qué quiere decir eso? Fue un cambio no solamente en el modo de gestionar y establecer nuevas fronteras; sino también implicó un cambio en las formas de existir, ser y vivir de los pueblos que quedaban bajo los territorios de los Imperios.

Es decir, el proceso de la modernización fue la instalación de la ideología de Europa de Oeste en la región a través de los nuevos Estados Nación que implicaba la integración económica colonial europea. Este proceso fue una gran ruptura para las poblaciones que vivían en la región. Tampoco fue un cambio pacífico para nada. Fue el resultado de las guerras: primero para establecer las fronteras en la región, pero después también dentro de esas nuevas fronteras implicó masacres, desplazamientos forzados hacia las diferentes etnias, diferentes grupos religiosos, porque la ciudadanía se empezó a basar en las definiciones de una raza, una etnia o una religión. No digo tampoco que se convivía muy pacíficamente bajo los imperios, eso es una mirada equivocada y romántica también- pero sí que el sujeto de derecho no dependía, no se definía desde solo una etnicidad o nacionalidad. Entonces es cuando en realidad el capitalismo mundial fuertemente se instala en la región con la ayuda y la espalda de la ideología del Estado-Nación.

La transformación ideológica al Estado-Nación fue simbolizado con un paso desde lo “tradicional” hacia lo “moderno” que fue a a través de una imposición del secularismo fuerte o laicismo. La consecuencia más adelante fue que se produjo una resistencia frente a esa nueva instalación ideológica.

Muchos años, hasta los 80’, ese “secularismo desde arriba”, en estos países fue mucho más fuerte porque fue un cambio para adaptarse a los nuevos valores de un nuevo mundo, para adaptarse al Occidente. Se instala ese secularismo con sus instituciones y con todo lo que implica en la vida cotidiana de la gente. En este paso los cuerpos de las mujeres fueron un espacio de batalla por la simbolización del paso desde lo tradicional hacia lo occidental. Hay muchas feministas en estos países que recuperaron la historia feminista. A principios del siglo XX demandaban en su momento el derecho a votar, el derecho a educación, el derecho a elegir libremente su vida privada. Ya existían estas declaraciones, estas demandas de las mujeres. Lo digo porque por un lado había las demandas desde las mujeres, pero también el cuerpo de la mujer fue señalado por los nacionalistas para que resignificara la modernización. Ese paso, el cambio de la apariencia de la mujer significaba la modernización, como que sacar el velo era, entre comillas digo, era igual a la liberación, esa liberación dentro de la ideología de Estado-Nación y lógica occidental. Entonces, si no se entiende ese pasado secularista desde arriba y también autoritario, no se entiende cómo se desarrolla la política reaccionaria frente a este cambio modernista.

Hay que saber también que en los 70’ hubo muchos movimientos izquierdistas en la región y hay que entender y saber que los islamistas en su momento fueron respaldados por potencias imperialistas contra el avance del socialismo o las ideas o ideologías u organizaciones socialistas porque se veía como una amenaza en este mundo. Dado que en los 70’- 80’, en los 60’ incluso, era ese momento de la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

Entonces eso también, se trata hoy como en el pasado de un campo de batalla en donde en este contexto los Islamistas, por un lado en su momento, sus antepasados fueron respaldados por Estados Unidos para parar el avance de la Unión Soviética o de las ideologías que se veían relacionadas con ideas afines. Sin embargo, tampoco se puede reducir a eso porque dentro de los países donde la población es mayormente musulmana, esa imposición desde arriba de la ideología Estado-Nación, una imposición de una ideología occidentalista, también había gente en los diversos países que apoyaba esa ideología. El autoritarismo acompañaba al secularismo entonces se empieza a mezclar esa reacción popular con el islamismo o con otras ideologías, pero las ideologías más de tinte socialistas fueron reprimidas. Por ejemplo, en Turquía hubo un golpe de estado en los 80’ justo paralelo a los golpes de estado que suceden acá en América Latina en los 70’. En ese momento fueron reprimidas esas organizaciones más populares, de una ideología más izquierdista, ahí como que se arma un escenario donde esa reacción popular es reprimida, queda relegada y es cuando toma fuerza el Islam político digamos, porque el Islam político se empieza a manifestar como un movimiento “anti imperialista” pero es muy curioso porque sus raíces fueron respaldas por los llamados “imperialistas”. Ahí como que hay un juego, hay que saber esta parte para entender lo que está pasando ahora. Podemos resumir que desde entonces quedó un péndulo político que se sostiene entre los islamistas y los modernistas para decirlo de alguna manera.

El movimiento kurdo también tiene sus raíces en los 80’, fuera de ese péndulo contra el racismo ideológico que proponían los estados nación. Se puede decir que es un posicionamiento tercero que no coincide con ninguno de estos dos campos. En los 80’ surge el movimiento kurdo dentro de los movimientos izquierdistas de Turquía. .

JV: ¿En ese contexto cuál es el paso que las mujeres kurdas debieron dar? Como para introducirnos a la cuestión de las mujeres afganas hoy desde tu perspectiva: ¿Qué paso debieron dar frente a este contexto, en medio de los nacionalismos y al Islamismo religioso de la mano del Islamismo político?

DB: Primero hay que ver que hay y hubo siempre diferentes feminismos, múltiples posicionamientos feministas para hacer sentido de la represión patriarcal en sus territorios, en donde se vive. Nosotras estábamos hablando antes de esta entrevista sobre feminismo islámico, tal vez es bueno en este momento recordar eso para poder entender y contextualizarlo desde otra mirada. Como sabemos en todo el mundo en los 70’ el feminismo empieza a criticar el feminismo universalista que pone en el centro el sujeto femenino moderno y occidental. En los 70’ se empieza tener más peso la “diferencia” más que lo universal. La diferencia toma otro sentido; entonces desde diferentes lugares, desde diferentes contextos se empieza a criticar esa mirada universalista que tenía el feminismo del principio del siglo XX. Entonces cada una empieza a ver su diferencia, su propia necesidad, desde su búsqueda de libertad desde diferentes lugares que habitan. A veces tendemos a ver las diferencias como estereotipadas, como si fuéramos radicalmente diferente de una a la otra pero no es así, si bien no universalista, también hay una historia colectiva de las mujeres en la búsqueda de la libertad a partir de sus diferencias.

Pongo en este contexto la búsqueda de las mujeres kurdas que empiezan a ver esa diferencia. Por supuesto hay puntos en común con los feminismos en Turquía que cuestionan al Estado patriarcal; pero este Estado funciona de diferentes maneras y actúa de distintas maneras y afecta a las mujeres desde diferentes maneras según al contexto que vive cada diferencia. Las mujeres kurdas no solamente están enfrentando al carácter patriarcal del estado sino también al carácter nacionalista del Estado que tal vez no era un problema visto de la primera mano por los feminismos turcos. Así, se empieza a decir que es una doble opresión que vivimos por ser mujeres y por ser kurdas. Y se posiciona desde otro lugar, tiene doble sentido, no es solo una crítica a los feminismos occidentalistas, modernistas de Turquía por no criticar el nacionalismo turco suficientemente, sino también es un posicionamiento político frente el patriarcado interno de la sociedad kurda. Es una lucha en doble sentido.

Es en esta intersección que se dan las búsquedas de las mujeres kurdas, desde otro lugar porque el patriarcado no solo es por el Estado Nación de Turquía sino también por todo ese conflicto que hizo que se genere otro patriarcado, y que se fortalezca el patriarcado tradicionalista kurdo, el propio patriarcado. Es un poco complejo analizar todo eso acá, pero hay que ver en toda esa complejidad y hay que ver también desde dónde se habla.

Veo importante contextualizar los feminismos periféricos para poder contextualizar lo que viven las mujeres en Afganistán. Si recuerdan en 2001 cuando empieza la intervención militar internacional en Afganistán, se justificaban con este discurso: “intervinimos para liberar a las mujeres afganas”. Es por eso que hay que contextualizar los discursos sobre las mujeres; porque esa preocupación por las mujeres no es muy inocente. Nadie les preguntó a las mujeres afganas realmente qué quieren y cómo viven y cómo quieren liberarse. Sino que utilizan este discurso de “liberar las mujeres” que en realidad quiere decir que las queremos ver como las mujeres occidentales. Reducen la “liberación” a una cuestión de ponerse el velo o sacárselo. También con ese discurso dan un mensaje a las mujeres europeos/occidentales y les dicen “miren que hay mujeres que viven en condiciones realmente terribles así que quédense tranquilas que ustedes son libres”, pero no es así ya sabemos eso. Pero por otro lado es una preocupación por las mujeres que no es real, es una excusa para intervenir.

Si leemos las declaraciones de RAWA, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán​, ellas están justamente diciendo que “la intervención no nos liberó, nos dejó en un lugar peor, en un contexto de guerra por 20 años primero y segundo tampoco cumplió lo que se decía”. No soy experta pero lo digo desde lo que leo en las noticias, pero quería poner énfasis en la contextualización de la búsqueda de la libertad y entender los feminismos periféricos, porque en este contexto la liberación y búsqueda de libertad puede llegar a tener otra significación porque no hay una definición universal de “ser libre”. Eso es lo que quieren plantear los intervencionistas cuando dicen “vamos a liberar a las mujeres” empiezan desde sus concepciones y definiciones de la libertad, no están hablando de una verdadera liberación de mujeres. Lo que intento decir es que la “liberación” de una mujer depende del contexto. Por ejemplo, acá en América Latina podría llegar a significar pedir por el aborto legal, pero en Kurdistán podría llegar a ser pedir por no a la intervención militar de Turquía o no a los ataques, no al conflicto o reconocimiento legal de los derechos culturales, lingüísticas y políticos de las mujeres kurdas como el pueblo kurdo. Hay que contextualizar los discursos de “liberación de la mujer” desde este punto de vista.

Yo veo como que se descontextualiza también cuando se dice por ejemplo “feminismo islámico”: estas mujeres estaban buscando dar una respuesta en un contexto donde sus países estaban islamizados y su lugar de liberación estuvo achicado día por día, entonces fueron a buscar otras maneras, dar una vuelta del contexto y decir “a ver, si este es el contexto, vamos a buscar otras miradas e interpretaciones del Islam sobre las mujeres». Intentaron buscar desde dentro de los textos islámicos qué podrían aportar por las libertades de las mujeres en lugar de las interpretaciones que quieren reprimir las mujeres. Pero al final el punto de sus búsquedas no es probar si el Islam en sí como una religión es represivo o no, sino el punto de su búsqueda es la liberación de la mujer, tener derechos en los contextos donde el islamismo político es hegemónico.

También hay que distinguir bien desde dónde hablan los “feminismos islámicos”: por ejemplo el posicionamiento de una feminista musulmana en Europa occidental es periférico. Pero no sé si es el caso por una feminista musulmana en Turquía, donde el islamismo político es hegemónico y además autoritario y represivo. Es decir, una feminista musulmana en Europa se está buscando tener una voz que les es negada a ella. Pero, si me preguntas cómo eso se tiene que entender en Turquía por ejemplo, cambia el contexto y posicionamiento de islam político. Tampoco se puede aceptar un planteo hegemónico como de lo de AKP y las mujeres partidarias del AKP. Recientemente ellas colaboraron para bajar Turquía del Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica) quitándoles a las mujeres de Turquía sus derechos ganados. Entonces, no estamos de acuerdo con ningún planteo hegemónico sea nacionalista-secularista-autoritaria o sea islamista-autoritaria que niegan los derechos y voces de mujeres aunque sea de distintas formas.

También el contexto temporal juega un papel en contextualizar los discursos sobre la “libertad de mujeres”. Por ejemplo; hace 20 años, le estaba prohibido a las mujeres en Turquía ir a los lugares públicos con el velo, les hacían sacar el velo, con fuerza, con autoritarismo. Y ahí, ¿Qué es la búsqueda de la libertad? Si es apoyar el pedido de elección libre de estas mujeres de ponerse velo, si es su deseo propio. Pero en 20 años, el contexto político cambió y ahora bajo el régimen de AKP hay una intolerancia a la libertad de las mujeres y derechos ganados de las mujeres. Ahora vemos que hay muchas mujeres obligadas a ponerse el velo, entonces eso cambia el significado de velo. Ahora ya no es un tema de libre elección, ahora hay acontecimientos de que atacan mujeres en la calle porque llevan mini faldas. Ahora vemos otro tipos de intolerancias que intervienen a otros estilos de vida. Además, bajo el régimen de AKP hoy bombardean a los kurdos, intervienen militarmente al Norte de Siria (Rojava), dentro de las fronteras de Turquía encarcelan los opositores. Dicen que aumentaron a 300.000 personas en las prisiones durante estos 20 años. ¿Se entiende? Entonces hay que recordar que no hay un Islam solo, hay diferentes posiciones, hay diferentes creencias, diferentes posicionamientos políticos y todo depende del contexto político.

Hice una introducción muy larga, pero a lo que voy es que las mujeres kurdas y sus luchas justamente representan una posición distinta que va más allá de los posicionamientos binarios que hay en la región, los que comenté arriba. Ellas ya empiezan a luchar desde fines de los 70’, dentro del Movimiento de Liberación de Kurdistán. En los 90’ empiezan a discutir, a ver y a pedir lugares propios autónomos de decisión, de habla, de pensamiento y de organización. Entonces se empiezan a desarrollar las organizaciones propias de las mujeres a partir de la segunda mitad de los 90’ y ya en los años dos mil se empieza a tener una voz propia, una organización propia, y autónoma dentro del Movimiento de Liberación de Kurdistán. A partir de los años dos mil, no solamente tienen las propias organizaciones, sino que desarrollan medidas para asegurar ese lugar, esa voz propia dentro de todos los ámbitos de organización del pueblo kurdo y hay co-dirigencias en todos los niveles de organización y representación política hay cupo de 50% en todos estos ámbitos de organización. La mitad de los representantes del pueblo kurdo son siempre mujeres.

Hoy en día, es ya el tema de la liberación de la mujer es un eje principal del Movimiento. Ese planteo político no cae en las representaciones binarias de mujeres, sino busca la liberación de mujeres de una manera inclusiva. Por ejemplo, hay mujeres kurdas parlamentarias en la Asamblea Nacional de Turquía. Entre ellas quisiera nombrar a Hüda Kaya, que es una parlamentaria del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) que tiene velo y también lucha por los derechos políticos de la comunidad LGBTI. Hay que ver estos ejemplos y planteos políticos desde las mujeres para las mujeres para no caer en los binarismos artificiales.

JV: Si, lo más visible desde occidente es la organización militar de las mujeres, lo que tomó mayor visibilización pero hay todo un trasfondo que va más allá de eso, de las estructuras u organizaciones militares donde las mujeres tienen presencia.

DB: Bueno acá vemos el mismo modus operandi del occidente; las representa como quiere, borrando toda la historia de la lucha detrás de las mujeres kurdas. Para el occidente si las mujeres son las víctimas o heroínas. Por ejemplo, ahora a las mujeres afganas les representan como las “pobres mujeres débiles”, que esperan ser salvadas, pero en realidad ya hay organizaciones de mujeres que vienen luchando por la libertad de las mujeres, incluso esa organización que nombraba –Rawa-, hace décadas. Así que desde este modus operandi funcionó en los años 2014 para las mujeres kurdas. Solamente reflejaron las imágenes de combatientes heroicas contra el ISIS y borraron toda la lucha organizativa que hay atrás por décadas. Me acuerdo que, una de las portavoces del movimiento de mujeres kurdas Meral Çiçek había escrito en su momento un artículo con el título “Las YPJ no cayeron del cielo” refiriéndose a una lucha de 30 años, ahora ya como 40 años. Por eso estaba mencionando que hay parlamentarias kurdas en la Asamblea Nacional Turca, hay intendentas kurdas que dirigen toda una ciudad, hay un canal de mujeres Jin TV, están dirigiendo medios de comunicación. Ni hablar de las cooperativas de mujeres; el JinWar, el pueblo de mujeres en Rojava. Hay facultad de Jineoloji en Rojava. La lucha de las mujeres kurdas por su libertad no es militar, esa es solo una parte como autodefensa contra los ataques militares. Desde el movimiento de mujeres kurdas siempre dicen que “es un 10% de la lucha que es por la autodefensa. El resto es la organización y poder asegurar las posiciones de dirigencia, de organización propia, el 90% de la lucha es organización para una vida libre” Así que, la manera de visibilización de mujeres kurdas por parte de los medios de comunicación hegemónica es una banalización de las luchas de todas mujeres kurdas que es por existir y por vivir dignamente frente a los ataques constantes contra ellas.

JV: Ya que mencionabas lo de las organizaciones de mujeres afganas, leíamos también la declaración del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, que planteaban con mucha preocupación la situación de las mujeres frente “a las políticas sucias de las potencias hegemónicas globales” y al “misogismo talibán”. ¿Cuál es la situación, la preocupación hoy respecto de las mujeres, de las compañeras afganas, y qué organizaciones se están dando ellas, que bastante se está invisibilizando en los medios su propia organización y resistencia y si hay lazos entre los pueblos y movimientos de mujeres de la región?

DB: Hay que ver que lo que pasa ahora allá no solo concierne a Afganistán, sino también concierne a toda la región: porque al final de cuentas lo que está pasando es que una islamistas radicales como lo es el Talibán ya están dirigiendo un país entero. Y las potencias hegemónicos globales se están dando señales de reconocerlos. Hace 20 años atrás intervinieron al mismo país contra el mismo Talibán con quienes ahora están dialogando. Y estamos hablando de un cambio muy importante en el nivel de reconocimiento. Esto es muy preocupante para toda la región. Hoy estaba leyendo otra declaración del Movimiento de Mujeres de Kurdistán donde relacionaban las mentalidades del Talibán en Afganistán con el Isis en Irak y Siria y con el gobierno de AKP de Turquía. Aunque sea de distintas formas, todos tienen aspiraciones similares.

No sabemos qué va a pasar, pero ya es una nueva modalidad en la región, no es solamente que el Talibán va a incidir solo en Afganistán. Es que esta mentalidad y forma de ser que se consideraba como un peligro ahora tiende a llegar a tener un reconocimiento internacional. Es bastante preocupante porque ya se legitima o por lo menos da la base para legitimar estas políticas abiertamente misóginas que se plantean por las leyes de la sharía.

Esta mentalidad no reconoce a las mujeres y quiere borrar los derechos ganados por las mujeres. Es decir, quieren borrar a las mujeres. Es un patriarcalismo extremo. También es una mentalidad fascista que no reconoce a diferentes creencias, diferentes pueblos que viven en Afganistán.

Lo que puedo decir es por lo que llega de noticias. Hoy vi también una entrevista en los medios de comunicación del pueblo kurdo con las mujeres afganas, que justamente lo que se está subrayando es la solidaridad, y que lo veo muy importante para todas las mujeres en el mundo. Se está subrayando una solidaridad propia de las mujeres, no una búsqueda de salvación de las fuerzas internacionales y nacionales. Como hablamos anteriormente, que las potencias intervencionistas se utilizaron ese discurso feminista para intervenir, las potencias internacionales utilizaron esto y ya me parece que estamos más conscientes en la región de eso. No depender de la fuerza de otros sino depender de la fuerza propia.

JV: Justamente esto que hablábamos, frente a este contexto, ¿Cómo interpretan el multiculturalismo y los diversos pueblos que habitan los territorios y cómo lo ve por un lado el Islamismo Radical y cuál es el planteo que se hace desde el Movimiento Kurdo como posición frente a esta realidad?

DB: Claro justamente hice toda esta contextualización para que se entienda mejor el contexto en que se piensa los tres ejes del planteo político del movimiento kurdo: la democracia participativa de todos los pueblos y todas las creencias por la co-existencia pacífica, la liberación de las mujeres, como uno de los ejes más importantes y una mirada ecológica, un ocuparse del territorio desde un acercamiento ecológico.

Todas estas son ideas que intentan dar una respuesta a los problemas de ese contexto, buscar una solución propia en la región, en las manos de los pueblos que viven, que habitan estas regiones. Tampoco estar de acuerdo con ese intervencionismo occidental que ha tenido y tiene diferentes caras y diferentes formas durante un siglo. Eso no trajo una solución pacífica en la región; pero frente a eso tampoco la solución es un extremismo islámico que también reprime a los pueblos propios de la región.

Se requiere una respuesta real a los problemas graves para que no sean más guerras en la región. Es evidente que los que profundizan las guerras en la región no realmente se ocupan de lo que desean los pueblos. Tampoco las intervenciones militares dejan que los pueblos tuvieron una oportunidad de desarrollarse libremente.

JV: ¿En los 70’ había un vínculo fuerte con la Unión Soviética, también hubo un secularismo impuesto como el que planteabas con la conformación de los Estados Nación?

DB: Como dije no soy experta sobre este asunto, pero hay que entender que en esta región siempre hubo una presencia imperialista y también siempre hubo ideas importadas. No se dejó decidir a los pueblos solos desde sus propios posicionamientos. Siempre de uno u otro lado fueron impuestas ideas o políticas intervencionistas. La diferencia de las demandas políticas del pueblo Kurdo radica en plantear que se puede desde su búsqueda desarrollar una mirada propia desde la auto-gestión de sus propias necesidades como pueblo. Justamente la Jineolojî, la ciencia de las mujeres es eso, la propia necesidad de las mujeres, la propia palabra de las mujeres, el propio pensamiento de las mujeres kurdas. Muchas veces se pregunta qué diferencia tiene esto con el feminismo occidental; bueno esa es la diferencia: la propia respuesta a la propia necesidad, el propio deseo, el propio plan, el propio pensamiento. Jineolojî va a decir, “las mujeres van a actuar según su propia decisión no según a las ideas que se les proponen desde diferentes posicionamientos patriarcales”. Esa es la pregunta, si es su propia decisión es otra cosa, pero lo que estamos criticando de esos Islamismos extremistas es que no están dejando a las mujeres a su propia decisión, quieren someterlas. No es una cuestión de estar en contra de una religión, es estar contra las políticas extremistas que reprimen las mujeres. La libertad no tiene sola una definición, que dependa de poner el velo o no. La lucha por la libertad depende del contexto justamente. Acá cuando luchan por el aborto legal, no es porque queremos abortar, el planteo no es ese, el planteo es elegir libremente. Entonces podemos pensar la libertades de mujeres musulmanas de la manera similar: ¿ la mujer quiere elegir eso? La imposición de sacar el velo y la imposición de poner el velo, es una cuestión de definir los límites de la libertad de la mujer. No es que una mujer con velo es menos libre que una mujer sin velo; el tema es que en esa discusión no se escucha la voz propia de la mujer. Una mujer es libre cuando tiene su propia decisión sin estar sometida a una decisión.

JV: Tiene una fuerza tanto epistemológica como política Jineolojî…

DB: Exactamente. Justamente Jineolojî busca la voz propia de la mujer sobre la vida y la libertad. Por eso Jineolojî quiere decir la ciencia de la mujer: Jîn (mujer en kurdo) es una palabra de donde se deriva también la palabra Jiyan (vida en kurdo). Es decir, epistemológicamente pero también ontológicamente, Jineolojî está atrás de reestablecer esta conexión entre la mujer y la vida. Por eso empieza a cuestionar cómo se fue desarrollando el patriarcado en las tierras que estamos habitando durante siglos y siglos, por ejemplo, hay estudios que se hacen dentro de las Academias de Jineolojî buscando las raíces de hace dos mil años, la revolución neolítica que sucedió en esta región, en la Mesopotamia donde justamente viven los kurdos entre Éufrates y Tigris, donde hubo una revolución neolítica pero hace dos mil años. Por eso vamos a mirar cómo se empezaron a perder las mujeres contra el patriarcado durante estos dos mil años, cómo fue desarrollándose el patriarcado durante esos dos mil años. Para poder entender el patriarcado que se nos está imponiendo, para entender cómo podemos deshacer este patriarcado, sabiendo cómo se hizo. Para deshacerlo es necesario mirar cómo se hizo durante dos mil años. No es solamente una cuestión de él, es mucho más complejo, es mucho más enraizado, como que veo esa búsqueda acá en América Latina en Abya Yala, de las mujeres originarias, que están buscando eso también, buscando esas respuestas. ¿Cómo fue la vida antes del colonialismo? Están buscando eso, y tampoco cayendo en ese romanticismo de que todo estaba genial, no es eso… Tampoco esencialismo, pero si buscar qué respuestas nos pueden dar nuestras ancestras, cómo vivieron, cómo lucharon, como resistieron, como posibilitaron que podamos realmente ahora hablar, vivir y existir las mujeres. Buscar esas respuestas de resistencia no en un dibujo romántico de que todo estaba en armonía, no era así tampoco. Sino que lucharon para poder existir. Jineolojî está detrás de eso también, no solamente ver cómo el patriarcado se construyó. Ver cómo las mujeres vinieron resistiendo a ese patriarcado, como se fueron planteando las estrategias cotidianas de resistencia durante todos estos años, cómo podemos aprender de ellas. También se analiza la propia historia de 40 años de lucha de las mujeres kurdas, registrando “qué hicimos, cómo llegamos, cómo funcionaron las cosas, si hicimos bien, si hicimos mal, como desarrollamos esa resistencia”. Un análisis y un entendimiento no para una visión romántica sino como herramienta política también.

JV: Y que no se las use, que no se instrumentalice eso para intervenir…

DB: Exactamente, desde nuestra propia fuerza entonces me llamó mucho la atención que mucho más conscientemente ahora se llamaba como mujeres afganas a algunas organizaciones y también cómo el comunicado del Movimiento de Mujeres Kurdas subrayaba lo mismo, una solidaridad entre las mujeres en el mundo. No se estaba nombrando ningún país, ningún salvador hombre. Esa parte me llamó la atención desde un lugar personal también para plantearnos desde dónde estamos buscando la libertad. Se está subrayando la propia fuerza porque yo creo que Afganistán es un buen ejemplo para mostrar a quién sirvió esa intervención al final, cómo realmente 20 años después en 10 días se instala en el gobierno, ¿Cómo puede ser posible eso? La intervención internacionalista tiene esa doble cara: crea el problema y después se pone como si estuviera resolviendo el problema, pero vimos que no fue así. No resolvió nada. Entonces vemos que ellas ya no están esperando soluciones desde afuera; ni las mujeres kurdas, ni las mujeres afganas. Creo que en la región esto está quedando mucho más claro. Que esa mirada estatal o ese feminismo universalista salvadora que busca la liberación desde las demandas a los estados no nos está llevando a ningún lado. Solo lo que vive y sobrevive, lo que resiste es realmente lo que depende de su propia fuerza, entonces me llamó mucho la atención que nombraran desde diferentes contextos la misma perspectiva. Una solidaridad de las mujeres fuera del contexto y fuera del discurso estatal o internacionalista estatal porque son decisiones estatales no son decisiones propias de la gente u otras fuerzas. Tampoco es muy fácil decir nada porque es todo muy reciente y vamos a ver todos juntos que va a pasar, pero es importante subrayar esa parte que insiste buscar la solidaridad entre las mujeres del mundo desde la propia fuerza.

JV: ¿Ves algún paralelo entre los fundamentalismos religiosos y su relación con la construcción de hegemonía a escala mundial? En medio oriente los fundamentalismos religiosos y también los intereses políticos imperialistas y también en otros contextos como pueden ser los fundamentalismos religiosos en Latinoamérica o Estados Unidos

DB: Son misóginas, todos son misóginas están de acuerdo en eso. O bien desde islamismo extremista o bien desde catolicismo extremista o de donde sea todas son misóginas, yo veo ese paralelismo. Al final al que se apunta es matar y reprimir las mujeres, aumentan los femicidios por estos discursos. También hay que ver que no toleran a las mujeres dirigentas políticas como en América Latina, dirigentas mujeres como Berta Cáceres, también en Colombia Cristiana Bautista, mujeres dirigentes como lo hacen en Rojava también mataron Hevrîn Xelef, dirigente kurda en los años pasados. Últimamente en Kurdistán muchas mujeres están presas políticas, son mujeres dirigentes. En las semanas pasadas detuvieron 3 mujeres kurdas en Iraq y todavía no se sabe dónde están. Por eso estaba nombrando es como que lo que yo veo de paralelismo es misoginia. Al final no sé si hace alguna diferencia tener el contenido Islámico o contenido de otro estilo sino que al final en lo que están de acuerdo es en su misoginia. Están de acuerdo en matar mujeres, están de acuerdo de reprimir a las mujeres, están de acuerdo en reprimir las libertades de las mujeres. Al final veo esto, como que me da mucho sentido pensarnos fuera de esas diferencias paliativas, eso que se muestra como diferencia pero que al final, con velo o sin velo, siendo kurda o colombiana o argentina, estamos en frente a las mismas políticas misóginas. Por eso tenemos que buscar una manera de solidaridad propia entre todas nosotras, entre las mujeres del mundo. Entendiendo que nos está matando ese sistema misógino con sus aparatos desde diferentes radicalismos religiosos pero al final están apuntando a lo mismo.

JV: Finalmente, ¿Cómo viste cierta subestimación o un situar en segundo orden de relevancia en la jerarquía de problemas a la cuestión de las mujeres en el régimen Talibán?, se veía en los primeros días de las noticias que se lo celebraba y se celebraba una supuesta liberación del país frente a la hegemonía de Estados Unidos subestimándose en estas posiciones lo que a las mujeres atañe dentro del régimen Taliban.

DB: Por eso estaba tratando de aclarar lo que dije, ese discurso que aparece como anti imperialista hay que contextualizarlo. Justamente son los mismos Talibán que fueron desarrollados, respaldados o creados por Estados Unidos contra el avance de la Unión Soviética en Afganistán u ocupación de Unión Soviética a Afganistán. Como que yo veo que están instrumentalizando mucho el discurso anti imperialista los Islamistas políticos. Van a ver que Erdogan está usando mucho eso, como que por un lado está supuestamente al lado del pueblo palestino pero hace todo tipo de acuerdos con Israel y con Estados Unidos. Es una hipocresía hacia afuera y no hay que caer en eso, no es un verdadero anti imperialismo y tampoco es que están ahora dejando las armas que dejó Estados Unidos y las están recuperando los Talibán. Lo vivimos también con el Isis no sé si te acordáis en su momento supuestamente estaban quemando los televisores porque era un símbolo occidental y como “anti imperialista” pero mira que lo estaban filmando con una cámara para mostrar a todo el mundo, es una hipocresía total.

Es solamente para captar esa popularidad dentro de los pueblos que ya también están muy cansados de las intervenciones internacionales. Eso no es real, no es un verdadero anti imperialismo. Acá lo veo mucho, como que sin contextualizar se hace este tipo de deducciones, no solamente acá, lo veo en muchos lugares, en Turquía también en muchas organizaciones de izquierda tienen ese estilo y no lo veo verdadero. Ni esto ni lo otro, no sé si es realmente contra. Ya hicieron un acuerdo que ahora se está hablando en todos los medios de comunicación. En Qatar en febrero de 2020 se hace un acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué tipo de Anti Imperialismo es? Es un acuerdo entiendes, no es que derrotaron a Estados Unidos, no. Estados Unidos retira las tropas, hay un acuerdo, no es un movimiento Anti Imperialista. Es que hay mucha manipulación en este sentido. Están hablando en nombre del pueblo afgano. A ver quién habló con el pueblo afgano, estamos viendo en las fotos que la gente está tratando de subirse a los aviones que se están yendo, se murió gente cayendo de los aviones. No sé si realmente es el deseo de los afganos como que tampoco no sé si era el deseo de los pueblos en Irak y en Siria invitar a los Isis, estamos hablando de un grupo extremista armado, fundamentalista, fascista con peligro y amenazando la gente como que no es un consenso desde la base, no hay una elección ahí. Tampoco puede representar, está coartando el poder, no se trata de un consenso.