Noticias ALB.- Traducimos una interensante entrevista a la organizaci贸n feminista afgana RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) realizada por una organizaci贸n norteamericana llamada Afghan Women’s Mission que lleva apoy谩ndolas desde el a帽o 2000 con proyectos como cl铆nicas, escuelas, orfanatos, programas agr铆colas, env铆o de solidaridad econ贸mica y la organizaci贸n de diversas manifestaciones en Estados Unidos. Quiz谩s RAWA representa mejor que ninguna otra la voz de la sociedad civil afgana, siempre acallada por el imperialismo y los poderes en liza que se disputan ese estado. Su explicaci贸n de lo sucedido demuestra otra forma de hacer las cosas que contrasta con las verdades oficiales de la pol铆tica convencional.

Cierto es que las preguntas y las respuestas se dirigen especialmente a un p煤blico norteamericano, que es a quien interpelan ambas organizaciones para recibir solidaridad. Por 煤ltimo, decir que en ambas webs se recoge aportaci贸n econ贸mica, libres sois de aportar o de encauzar esa ayuda a trav茅s de otras entidades presentes en Europa.

Afghan Women’s Mission ha entrado en contacto con RAWA para abordar sus necesidades en este momento urgente. En esta breve sesi贸n de preguntas y respuestas con la codirectora de AWM, Sonali Kolhatkar, RAWA explica la situaci贸n que se est谩 desarrollando sobre el terreno tal como ellas la ven.

Sonali Kolhatkar: Durante a帽os, RAWA se pronunci贸 contra la ocupaci贸n estadounidense y ahora que ha terminado, los talibanes est谩n de regreso. 驴Podr铆a el presidente Biden haber retirado las fuerzas estadounidenses de una forma que hubiese dejado Afganist谩n en una situaci贸n m谩s segura que la actual? 驴Podr铆a haber hecho m谩s para asegurarse de que los talibanes no pudieran tomar el poder tan r谩pidamente?

RAWA: En los 煤ltimos 20 a帽os, una de nuestras demandas fue la del fin de la ocupaci贸n de Estados Unidos / OTAN e incluso mejor si se llevaran a sus fundamentalistas isl谩micos y tecn贸cratas con ellos y dejaran que nuestra gente decidiese su propio destino. Esta ocupaci贸n solo result贸 en derramamiento de sangre, destrucci贸n y caos. Convirtieron nuestro pa铆s en el lugar m谩s corrupto, inseguro, narcotraficante y peligroso, especialmente para las mujeres.

Desde el principio pudimos predecir tal resultado. En los primeros d铆as de la ocupaci贸n estadounidense de Afganist谩n, RAWA declar贸 el 11 de octubre de 2001:

鈥淟a continuaci贸n de los ataques estadounidenses y el aumento del n煤mero de v铆ctimas civiles inocentes no solo da una excusa a los talibanes, sino que tambi茅n provocar谩 el empoderamiento de las fuerzas fundamentalistas en la regi贸n e incluso en el mundo鈥.

La principal raz贸n por la que est谩bamos en contra de esta ocupaci贸n era su respaldo al terrorismo bajo la bonita bandera de la 鈥済uerra contra el terror鈥. Desde los primeros d铆as en que los saqueadores y asesinos de la Alianza del Norte volvieron al poder en 2002 hasta las 煤ltimas autodenominadas conversaciones de paz, los acuerdos en Doha, y la liberaci贸n de 5000 terroristas de las c谩rceles en 2020/21, era muy obvio que la retirada no tendr铆a un buen final.

El Pent谩gono demuestra que ninguna de las teor铆as de invasi贸n o intromisi贸n ha terminado en condiciones seguras. Todas las potencias imperialistas invaden pa铆ses por sus propios intereses estrat茅gicos, pol铆ticos y financieros, pero a trav茅s de mentiras y sus poderosos medios corporativos tratan de ocultar sus verdaderos motivos y agendas.

隆Es una broma decir que valores como “los derechos de las mujeres”, la “democracia”, la “construcci贸n de la naci贸n”, etc. eran parte de los objetivos de Estados Unidos y la OTAN en Afganist谩n! Estados Unidos estaba en Afganist谩n para convertir la regi贸n en inestabilidad y fomentar el terrorismo para rodear a sus potencias rivales, especialmente China y Rusia, y socavar sus econom铆as a trav茅s de guerras regionales. Pero claro, el gobierno de Estados Unidos no quer铆a una salida tan desastrosa y vergonzosa que ha dejado tras de s铆 tanta conmoci贸n que se ha visto obligados a enviar tropas nuevamente en 48 horas para controlar el aeropuerto y evacuar con seguridad a sus diplom谩ticos y otro personal.

Creemos que Estados Unidos sali贸 de Afganist谩n por sus propias debilidades y no fue derrotado por sus criaturas (los talibanes). Hay dos razones importantes para esta retirada:

La principal raz贸n es la m煤ltiple crisis interna de EE. UU. Los signos del declive del sistema estadounidense se ha visto en la d茅bil respuesta a la pandemia de Covid-19, en el ataque al Capitolio y las grandes protestas del p煤blico estadounidense en los 煤ltimos a帽os. Los responsables pol铆ticos se vieron obligados a retirar tropas para centrarse en cuestiones internas candentes.

La segunda raz贸n es que la guerra de Afganist谩n ha sido una guerra excepcionalmente cara cuyo costo se ha elevado a billones, todos sacados del dinero de los contribuyentes. Esto ha afectado tanto, financieramente, a Estados Unidos que tuvo que abandonar Afganist谩n.

Las pol铆ticas belicistas demuestran que su objetivo nunca ha sido el de hacer que Afganist谩n fuera m谩s segura, y mucho menos ahora que se van. Adem谩s, tambi茅n sab铆an que la retirada ser铆a ca贸tica, pero siguieron adelante y lo hicieron. Ahora Afganist谩n est谩 nuevamente en el centro de atenci贸n debido a que los talibanes est谩n en el poder, pero esta ha sido la situaci贸n durante los 煤ltimos 20 a帽os y cada d铆a cientos de nuestras personas eran asesinadas y nuestro pa铆s destruido, solo que rara vez se informaba de ello en los medios de comunicaci贸n.

Sonali Kolhatkar: Los l铆deres talibanes dicen que respetar谩n los derechos de las mujeres siempre que cumplan con la ley isl谩mica. Algunos medios occidentales est谩n pintando esto de manera positiva. 驴No dec铆an los talibanes lo mismo hace 20 a帽os? 驴Cree que hay alg煤n cambio en su actitud hacia los derechos humanos y los derechos de la mujer?

RAWA: Los medios corporativos solo est谩n tratando de poner sal en las heridas de nuestro pueblo devastado; deber铆an avergonzarse de s铆 mismos por la forma en que tratan de edulcorar a los brutales talibanes. El portavoz de los talibanes declar贸 que no hay diferencia entre su ideolog铆a de 1996 y la actual. Y lo que dicen sobre los derechos de las mujeres son las frases exactas utilizadas durante su anterior oscur r茅gimen: implementar la ley Sharia.

En estos d铆as, los talibanes han declarado una amnist铆a en todas las partes de Afganist谩n y su lema es “lo que la alegr铆a de la amnist铆a puede traer, la venganza no puede”. Pero en realidad est谩n matando gente todos los d铆as. Ayer mismo, un ni帽o fue asesinado a tiros en Nangarhar solo por llevar la bandera nacional afgana tricolor en lugar de la bandera blanca de los talibanes. Ejecutaron a cuatro ex oficiales del ej茅rcito en Kandahar, arrestaron a un joven poeta afgano, Mehran Popal, en la provincia de Herat por escribir publicaciones en contra de los talibanes en Facebook y su familia desconoce su paradero. Estos son solo algunos ejemplos de sus acciones violentas a pesar de las palabras 鈥渁mables鈥 y pulidas de sus portavoces.

Pero creemos que sus afirmaciones pueden ser uno de los dramas que est谩n interpretando los talibanes y solo est谩n tratando de ganar m谩s tiempo hasta que puedan organizarse. Las cosas han sucedido demasiado r谩pido y ahora est谩n tratando de construir su estructura de gobierno, crear su inteligencia y hacer que el Ministerio para la Propagaci贸n de la Virtud y la Prevenci贸n del Vicio, que se encargue de controlar los peque帽os detalles de la vida cotidiana de las personas tales como la duraci贸n de la vida, la barba, el c贸digo de vestimenta y tener un Mahram (tutor masculino, sea padre, hermano o esposo) para cada mujer. Los talibanes afirman que no estamos en contra de los derechos de la mujer, pero que deber铆an estar dentro del marco de las leyes isl谩micas / sharia.

La ley isl谩mica / sharia es vaga y los reg铆menes isl谩micos la interpretan de diferentes maneras para beneficiar sus propias agendas pol铆ticas. Adem谩s, a los talibanes tambi茅n les gustar铆a que Occidente los reconociera y los tomara en serio, y todas estas afirmaciones forman parte de pintar una imagen blanqueada para ellos mismos. 隆Quiz谩s despu茅s de unos meses dir铆an que har谩n elecciones porque creen en la justicia y la democracia! Estas pretensiones nunca cambiar谩n su verdadera naturaleza, y seguir谩n siendo fundamentalistas isl谩micos: mis贸ginos, inhumanos, b谩rbaros, reaccionarios, antidemocr谩ticos y antiprogresistas. En una palabra, 隆la mentalidad de los talibanes no ha cambiado y nunca cambiar谩!

Sonali Kolhatkar: 驴Por qu茅 el Ej茅rcito Nacional Afgano y el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos se derrumbaron tan r谩pidamente?

RAWA: Algunas de las principales razones entre muchas son:

Todo se hizo mediante un pacto para entregar Afganist谩n a los talibanes. El gobierno de EE. UU., negociando con Pakist谩n y otros actores regionales, lleg贸 a un acuerdo para formar un gobierno compuesto principalmente por talibanes. As铆 que los soldados no estaban dispuestos a morir en una guerra de la que sab铆an que no habr铆a ning煤n beneficio para el pueblo afgano porque finalmente se establec铆a a puerta cerrada que los talibanes iban a tener el poder. Zalmay Khalilzad es muy odiado entre la poblaci贸n afgana debido a su papel traicionero para devolver a los talibanes al poder. La mayor铆a de los afganos comprenden bien que la guerra que se est谩 librando en Afganist谩n no es la guerra del pueblo afgano y que beneficia el pa铆s, sino que la libran potencias extranjeras para sus propios intereses estrat茅gicos, y los afganos son solo el combustible de la guerra. La mayor铆a de los j贸venes se est谩n uniendo a las fuerzas militares debido a la pobreza extrema y el desempleo, por lo que no tienen ni compromiso ni moral para luchar. Vale la pena mencionar que Estados Unidos y Occidente han intentado durante 20 a帽os mantener a Afganist谩n como un pa铆s consumidor y han obstaculizado el crecimiento de la industria. Esta situaci贸n cre贸 una ola de desempleo y pobreza, allanando el camino para el reclutamiento del gobierno t铆tere, los talibanes y el crecimiento de la producci贸n de opio. Las fuerzas afganas no eran tan d茅biles para ser derrotadas en el transcurso de una semana, pero estaban recibiendo 贸rdenes del palacio presidencial de no contraatacar a los talibanes y que deber铆an rendirse. La mayor铆a de las provincias fueron entregadas pac铆ficamente a los talibanes. El r茅gimen t铆tere de Hamid Karzai y Ashraf Ghani llam贸 a los talibanes “hermanos insatisfechos” durante a帽os y liber贸 a muchos de sus comandantes y l铆deres m谩s despiadados de las prisiones. Pedir a los soldados afganos que luchen contra una fuerza que no se llama “enemigo” sino “hermano”, envalenton贸 a los talibanes y golpe贸 la moral de las fuerzas armadas afganas. Las fuerzas armadas estaban plagadas de una corrupci贸n sin precedentes. La gran cantidad de generales (en su mayor铆a brutales ex se帽ores de la guerra de la Alianza del Norte) sentados en Kabul se llevaron millones de d贸lares, recortaron incluso la comida y el salario de los soldados que luchaban en el frente. Los 鈥渟oldados fantasmas鈥 fue un fen贸meno expuesto por SIGAR. Los funcionarios de alto rango estaban ocupados llen谩ndose los bolsillos; canalizaron el salario y la raci贸n de decenas de miles de soldados inexistentes en sus propias cuentas bancarias. Siempre que los talibanes asediaban a las fuerzas en combates duros, Kabul hac铆a caso omiso de su llamamiento de ayuda. En numerosos casos, decenas de soldados fueron masacrados por los talibanes cuando estuvieron abandonados sin municiones ni comida durante semanas. Por lo tanto, la tasa de bajas entre las fuerzas armadas ha sido muy alta. En el Foro Econ贸mico Mundial (Davos 2019), Ashraf Ghani confes贸 que desde 2014 m谩s de 45.000 efectivos de seguridad afganos han sido asesinados, mientras que en el mismo per铆odo s贸lo murieron 72 miembros del personal de EE.UU. / OTAN. En general, en la sociedad, la creciente corrupci贸n, la injusticia, el desempleo, la inseguridad, la incertidumbre, el fraude, la gran pobreza, las drogas y el contrabando, etc. proporcionaron un terreno para el resurgimiento de los talibanes.

Sonali Kolhatkar: 驴Cu谩l es la mejor manera para que las y los estadounidenses ayuden a RAWA y al pueblo y las mujeres afganas en este momento?

RAWA: Nos sentimos muy afortunadas y felices de tener con nosotras a las personas amantes de la libertad de los Estados Unidos durante todos estos a帽os. Necesitamos que los estadounidenses alcen la voz y protesten contra las pol铆ticas belicistas de su gobierno y apoyen el fortalecimiento de la lucha del pueblo en Afganist谩n contra estos b谩rbaros.

Est谩 en la naturaleza humana el resistir y la historia da testimonio. Tenemos los gloriosos ejemplos de los movimientos de lucha estadounidense 鈥淥ccupy Wall Street鈥 y 鈥淏lack Lives Matter鈥. Hemos visto que ninguna cantidad de opresi贸n, tiran铆a y violencia puede detener la resistencia. 隆Las mujeres ya no estar谩n encadenadas! A la ma帽ana siguiente, despu茅s de la entrada de los talibanes en la capital, un grupo de nuestras j贸venes y valientes mujeres pint贸 grafitis en las paredes de Kabul con el lema: 隆Abajo los talibanes! Nuestras mujeres ahora son pol铆ticamente conscientes y ya no quieren vivir bajo el Burka, algo que f谩cilmente hac铆an hace 20 a帽os. Continuaremos nuestras luchas mientras encontramos formas inteligentes de mantenernos a salvo.

Creemos que el imperio militar inhumano de Estados Unidos no solo es el enemigo del pueblo afgano, sino la mayor amenaza para la paz y la inestabilidad mundiales. Ahora que el sistema est谩 al borde del declive, es deber de todos los individuos y grupos amantes de la paz, progresistas, izquierdistas y amantes de la justicia social intensificar su lucha contra los brutales belicistas en la Casa Blanca, el Pent谩gono y el Capitolio. Reemplazar el sistema podrido por uno justo y humano no solo liberar谩 a millones de estadounidenses pobres y oprimidos, sino que tendr谩 un efecto duradero en todos los rincones del mundo.

Ahora, nuestro temor es que el mundo se olvide de Afganist谩n y de las mujeres afganas como bajo el sangriento gobierno de los talibanes de finales de los noventa. Por lo tanto, el pueblo y las instituciones progresistas de Estados Unidos no deben olvidar a las mujeres afganas.

隆Alzaremos nuestra voz m谩s fuerte y continuaremos nuestra resistencia y lucharemos por la democracia secular y los derechos de las mujeres!