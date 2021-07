El Talib谩n, que ha tomado el control de dos de los tres grandes cruces fronterizos con Ir谩n, contin煤a extendiendo su control territorial :: Otra Corea, otro Vietnam

Talib谩n sigue avance y captura dos cruces fronterizos con Ir谩n

HispanTV / La Haine

El grupo armado Talib谩n ha tomado el control de un importante cruce fronterizo con Ir谩n, el segundo de los tres grandes que existen, mientras contin煤a su r谩pido avance militar dentro de Afganist谩n.

Informes reportados desde la provincia de Herat, en el oeste del territorio afgano, indican que el cruce fronterizo de Islam Qala con Ir谩n, ubicado en la misma provincia, ya se encuentra en manos de los talibanes y que los funcionarios de seguridad y de aduana afganos se hab铆an visto obligados a refugiarse en la parte iran铆.

Los combatientes de Talib谩n han capturado tambi茅n dos ciudades en Herat, mientras las autoridades locales han sostenido que los militares se hab铆an retirado t谩cticamente de esas ciudades a fin de lanzar una nueva ofensiva para recuperar el control de las instalaciones gubernamentales.

Hace unos d铆as los insurgentes hab铆an tomado tambi茅n la oficina de aduana en el cruce Sheij Abu Nasr Farahi, entre Afganist谩n e Ir谩n, despu茅s de derrotar a las fuerzas afganas.

Ir谩n detiene comercio a trav茅s de cruces fronterizos afganos ante avance de Talib谩n

Al respecto, el portavoz de la Administraci贸n de Aduanas de Ir谩n (IRICA, por sus siglas en ingl茅s), Ruhol谩 Latifi, ha pedido a las empresas no enviar env铆os de exportaci贸n a los mencionados dos principales cruces fronterizos afganos.

En un comunicado emitido el jueves, la IRICA ha anunciado que el comercio se ha detenido en los cruces fronterizos de Doqarun y Mahirud, ubicados a lo largo de la frontera oriental de Ir谩n con Afganist谩n. Latifi ha precisado que el comercio entre Ir谩n y Afganist谩n fluye normalmente a trav茅s del tercer cruce fronterizo importante en Milak, en el sureste del pa铆s persa.

Talibanes, hacia una victoria incontenible

Guadi Calvo

Los veinte a帽os de la ocupaci贸n norteamericana de Afganist谩n, solo ha servido para confirmar la leyenda de que los guerreros afganos son invencibles a la hora de defender su escabroso territorio.

Quiz谩s lo m谩s simb贸lico de la huida de los norteamericanos, que ya no pueden disimular la derrota, sea el abandono del pasado dos de julio y casi en secreto, de la base militar y 谩rea m谩s importante que han tenido en ese pa铆s: Bagram, a unos 72 kil贸metros al norte de Kabul, con una pista de aterrizaje de 3500 metros, de donde part铆an las mayor铆as de las fallidas operaciones a茅reas contra los insurgentes. Adem谩s de ser el cuartel general de las tropas de Operaciones Especiales de EEUU. Donde se llegaron a albergar m谩s de 100 mil soldados, que para no extra帽ar las costumbres de su pa铆s contaba con piletas de nataci贸n, cines, locales de las cadenas Burger King y Pizza Hut, un hangar utilizado para interrogar y torturar prisioneros conocido como punto de recogida de Bagram y una prisi贸n para 5 mil reclusos.

Tras el ingreso de efectivos afganos a Bagram, encontraron que todo el material abandonado por los norteamericanos, entre los que hab铆a unidades de transporte y de comunicaci贸n, hab铆an sido vandalizadas, por un certero temor de que, m谩s temprano que tarde, caiga en manos del Talib谩n.

Se espera que el ej茅rcito norteamericano complete su huida, de la que ya realiz贸 el noventa por ciento, en pocos d铆as m谩s, aunque algunas fuentes mencionan finales de agosto. Esto fija el punto, en que empezaran a correr el tiempo final del r茅gimen del presidente Ashraf Ghani y toda la corrupta estructura pol铆tica de Kabul y la mayor铆a de las 34 provincias que pueden derrumbarse cu谩ndo el Talib谩n lo considere oportuno.

La ofensiva de los muyahidines iniciada el primero de mayo no solo es incontenible, sino que se incrementa a cada momento. Dado no solo la por el abandono de sus posiciones del Ej茅rcito Nacional Afgano (ENA), sino por la constante incautaci贸n de armas y otros materiales occidentales con los que en todos los a帽os de invasi贸n han reabastecido a sus guerreros.

El pasado d铆a 6 de julio los talibanes exhibieron contenedores repletos de armas y equipo militar occidental y una veintena de camionetas, tomadas al ej茅rcito afgano en la base militar Sultan Khil en la provincia de Wardak a poco m谩s de 120 kil贸metros al oeste de Kabul. Muchas de las armas incautadas estaban sin uso y todav铆a conservadas en sus cajas de embalaje.

En estas 煤ltimas semanas han tomado 188 y disputan otros 135 de los 421 wuleswali (distritos) del pa铆s particularmente en el norte, donde se registran los mayores progresos. Incluyendo el sitio de cuatro capitales provinciales. Badakhshan, Takhar, Khunduz y Qala-i-Naw, capital de la provincia de Badghis, donde asaltaron la prisi贸n, liberaron 200 鈥渉ermanos鈥 y saquearon las oficinas del gobernador, la polic铆a y la sede de la Direcci贸n Nacional de Seguridad. Adem谩s de forzar la rendici贸n masiva de altos mandos policiales y de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional de Afganist谩n (ANDSF).

La mancha de tinta

Como una mancha de tinta sobre el papel, el Talib谩n contin煤a extendiendo su control territorial, ya libre de su mayor enemigo: los bombardeos de la aviaci贸n norteamericana. Los reportes se reiteran como una letan铆a.

Quiz谩s lo que sucede en la provincia de Badakhshan, donde los insurgentes controlan 23 de los 28 wuleswali y muchos de esos distritos se han rendido sin luchar, tenga una fuerte carga simb贸lica, ya que Badakhshan fue uno de los principales centros de resistencia al talib谩n, hasta septiembre de 2001 y donde ten铆a su cuartel general la Alianza del Norte, barones de la droga que intentaron impedir el acceso al poder del Mullah Omar, el fundador de los talibanes, porque estos se oponen al cultivo y tr谩fico de la amapola.

La p茅rdida de las provincias de Badakhshan y Takhar terminar铆a con las esperanzas de los aliados ded Occidente. El pasado s谩bado, im谩genes de televisi贸n mostraron a pol铆ticos y funcionarios de Badakhshan abordando aviones para huir a Kabul.

Mientras, se siguen conociendo deserciones masivas como la sucedida con m谩s de un millar de hombres de las fuerzas de seguridad que responden a Kabul y cientos de funcionarios del r茅gimen que han huido hacia Tayikist谩n. El Talib谩n, al igual que ha echo en la frontera con Ir谩n, ha tomado los principales cruces fronterizos con ese pa铆s, abandonados por las fuerzas afganas, administrando esas aduanas cuyas operaciones representan millones de d贸lares al a帽o. Lo que ha obligado a Rusia a movilizar helic贸pteros de ataque desde su base en Tayikist谩n.

Los logros de los talibanes no han sido exclusivos del norte. En el sur, han tomado el control de varios distritos claves, como Gereshk en Helmand y Shah Wali Khot y Panjwayi en Kandahar. El distrito de Panjwayi, donde naci贸 el movimiento Talib谩n, junto a Shah Wali Kot, ya han quedado bajo el control de los insurgentes lo que pone en jaque la ciudad de Kandahar, capital de la provincia del mismo nombre, donde adem谩s est谩n a punto de tomar Spin Boldak, cabecera de un importante cruce fronterizo con Pakist谩n.

Todos los expertos coinciden en que el r茅gimen de Kabul cuenta con pocas semanas para revertir la situaci贸n y evitar su ca铆da. Mientras que la m谩xima autoridad militar de EEUU en el pa铆s centro asi谩tico, el general Austin S. Miller, internt贸 salvar la cara diciendo que: 鈥淟a retirada se produce en medio de temores de que podr铆a poner a Afganist谩n en el camino a una guerra civil鈥. C贸mo si Washington, durante estos 煤ltimos veinte a帽os, hubiera sido un mero observador y no un ej茅rcito invasor que ha terminado derrotado, dejando una crisis que seguir谩 consumiendo vidas afganas y anuncia la victoria incontenible del Talib谩n.

