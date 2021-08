La derrota no esconde los negocios de la guerra, la especulaci贸n, la producci贸n y la circulaci贸n capitalista, con secuelas de destrucci贸n social y natural

El terremoto en Hait铆, producido muy cercano en el tiempo al asesinato del presidente ilegitimo del pa铆s, y el fin de la ocupaci贸n militar estadounidense en Afganist谩n expresan los l铆mites de las 鈥渟oluciones鈥 del orden global capitalista para los pueblos empobrecidos.

En efecto, los pueblos de Afganist谩n y Hait铆 figuran entre los m谩s vulnerados del mundo, con 铆ndices de pobreza y deterioro de las condiciones de vida.

Los procesos locales por desarrollar un camino propio en esos territorios fueron obturados por la hegemon铆a del poder mundial. La alianza del gobierno progresista afgano con la URSS, con presencia militar sovi茅tica desde 1978, en plena ofensiva estadounidense contra el bloque socialista, sign贸 la historia reciente de ese pa铆s por tres d茅cadas, m谩s a煤n con la invasi贸n armada desde el 2001. Estos veinte a帽os de ocupaci贸n evidencia el legado de miseria en una abrumadora mayor铆a del pueblo afgano.

En un mismo tiempo hist贸rico, el intento aut贸nomo de Hait铆 desde mediados de los 80 del Siglo XX, con la salida de la dictadura de Duvallier en 1986 y la presidencia de Juan Bertrand Aristide en 1991, obturada por el intervencionismo estadounidense, impidi贸 una posibilidad de autodeterminaci贸n democr谩tica, condicionando por tres d茅cadas, pol铆tica y econ贸micamente al pa铆s de la primera independencia colonial de la regi贸n en 1804. La secuela de miseria entre la mayor铆a del pueblo haitiano deja a las claras el papel de la pol铆tica exterior de EEUU y sus socios en la regi贸n.

Importa reconocer el tiempo hist贸rico de las luchas por la emancipaci贸n de los pueblos con relaci贸n a la situaci贸n del orden capitalista y su hegemon铆a, que para el caso estadounidense data del fin de la segunda guerra. El orden mundial constituido hacia 1945 impuso la supremac铆a del d贸lar y la econom铆a estadounidense en el capitalismo global, afirmado con despliegue militar asociado a la OTAN e ideol贸gico cultural de la maquinaria medi谩tica transnacionalizada. La disputa por la dominaci贸n mundial se sostuvo contra el sistema del socialismo desplegado desde 1945 hasta la crisis polaca y de la propia URSS, entre 1980 y 1989/91, mediado por la crisis capitalista de los 60/70, muy especialmente la 鈥渕onetaria鈥, explicitada en agosto de 1971, hace medio siglo.

Hace 50 a帽os que estall贸 el orden mundial capitalista, con la decisi贸n unilateral de EEUU respecto de la inconvertibilidad del d贸lar con el oro.

Desde entonces se promovieron iniciativas pol铆ticas globales y regionales para asegurar la unilateralidad del orden capitalista, un imaginario que pretendi贸 instalarse hacia 1989/91 con el fin de la historia, de la ideolog铆a y del socialismo. El capitalismo triunfante parec铆a el rumbo civilizatorio definitivo, con la capacidad de 鈥渃ontrol鈥 militar e ideol贸gico de EEUU, a煤n con la mengua de su poder econ贸mico, afectado por la desvalorizaci贸n del d贸lar, el nuevo car谩cter de pa铆s endeudado (ahora el m谩s), con fuertes d茅ficit fiscales y externos. Un tema agigantado con la expansi贸n global del poder fabril y econ贸mico de China, especialmente a inicios del Siglo XXI.

El fracaso de la ocupaci贸n afgana de EEUU y aliados, y de la intervenci贸n haitiana, incluso con tropas de la regi贸n latinoamericana y caribe帽a (MINUSTAH), no esconde los negocios de la guerra, la especulaci贸n, la producci贸n y la circulaci贸n capitalista, con secuelas de destrucci贸n social y natural.

La miseria extendida entre las poblaciones de Afganist谩n y Hait铆 tiene responsables en los ejecutores de la pol铆tica exterior estadounidense, y claro, la complicidad global de las direcciones pol铆ticas de varios pa铆ses que no solo no condenan la dominaci贸n y manipulaci贸n estadounidense, sino que intentan obtener beneficio propio. En esa complicidad se encuentra el poder local en Afganist谩n (denunciado por Biden de no querer confrontar contra la ofensiva Talib谩n) y en Hait铆. La corrupci贸n es funcional al sostenimiento del orden capitalista.

El poder mundial asociado a EEUU mira con asombro la debacle civilizatoria en Afganist谩n y en Hait铆, desentendi茅ndose de responsabilidades. El fen贸meno convoca a los pueblos del mundo a pensar en un orden alternativo, que confronte con la liberalizaci贸n econ贸mica de una sociedad monetario mercantil sustentada desde la explotaci贸n de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes.

A no dudar que el poder mundial intentar谩 frenar cualquier acci贸n alternativa, como lo demuestra el bloqueo genocida contra Cuba o las sanciones a Venezuela o a cualquier pa铆s que intente un rumbo propio.

Se trata de pensar en la cat谩strofe que nos amenaza, m谩s all谩 de lo concreto explicitado en estos dos pa铆ses, y que seg煤n el informe preliminar del Panel Intergubernamental sobre Cambio Clim谩tico (IPCC) de las Naciones Unidas, que se considerar谩 a comienzos del 2022, afecta la vida sobre la tierra.

Resulta urgente cambiar el rumbo y desarmar el orden mundial, lo que supone des-mercantilizar la vida cotidiana, un programa que est谩 en el debate sobre la suspensi贸n o eliminaci贸n de las patentes de propiedad intelectual sobre las vacunas, pero extensivo a los bienes comunes, caso de la tierra y el agua, imprescindibles para el aliento a la vida social y natural.

La des-mercantilizaci贸n est谩 asociada a la promoci贸n de la organizaci贸n econ贸mico social de base comunitaria, solidaria, de autogesti贸n, sin fines de lucro, para otro modelo de producci贸n y de desarrollo que desestimule el consumismo y promueva la cooperaci贸n internacional y la autodeterminaci贸n de los pueblos.

Un horizonte de paz y solidaridad social necesita la humanidad ante la barbarie del orden sustentado en la ganancia y la acumulaci贸n, promovido por poderes pol铆ticos, militares y culturales que ejercen su dominaci贸n espacial desde la hegemon铆a de la propiedad privada de los medios de producci贸n y por pa铆ses que act煤an sostenidos en su poder imperialista.

Puede ser y los datos lo confirman, que EEUU est谩 perdiendo peso relativo en su capacidad de hegemon铆a mundial, pero mantiene los instrumentos de dominaci贸n f铆sica y cultural para postergar un eventual ocaso final, que en su trayecto afecta al planeta y a la poblaci贸n mundial.

En todo caso, lo que resulta evidente es la ausencia de una alternativa civilizatoria, que por d茅cadas se nomin贸 en el socialismo. La re-significaci贸n de un orden socialista, o no capitalista, emerge como una necesidad de las nuevas camadas que luchan contra la barbarie del capitalismo.

La Haine