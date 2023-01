–

De parte de ANRed January 17, 2023 245 puntos de vista

Se acaba de conocer el premio al autor de Una ofrenda musical, novela distinguida por el Ministerio de Cultura de la Naci贸n, como una de las mejores de los 煤ltimos cuatro a帽os. En ella, Luis Sagasti narr贸 la historia de un conde que le encarga nada menos que a J. S. Bach una pieza musical para atenuar el insomnio[7]. Si comprobable o no (an茅cdota, chisme o leyenda) importa tanto como si al compositor le gustaba el fais谩n m谩s que la codorniz. Despu茅s de Una ofrenda musical Sagasti publica Leyden Ltd. sum谩ndolo a su archipi茅lago[8] imaginario: Los mares de la luna, El canon de Leipzig, Maesltrom, Bellas Artes. A Leyden Ltd. la conforman 铆ntegramente notas al pie[9] que ahondan, entre otras muchas cosas, la relaci贸n entre historia, conocimiento y desinformaci贸n: pareciera el resultado de alguien que accede a un archivo cuyo caj贸n principal es inaccesible, pero que intenta penetrar mediante saberes satelitales con el fin de descifrar claves de una experiencia que tal vez no haya ocurrido jam谩s. Por Andr茅s Manrique para Anred.

Esto es lo que queda:[10]

[1] Son chispazos. Microficciones, se dijo ni bien fue publicado Leyden Ltd., y s铆. Pero es algo m谩s. Entre las notas al pie que componen los seis cap铆tulos del texto hay an茅cdotas, curiosidades, citas ap贸crifas, artefactos ling眉铆sticos, pellizcones de informaci贸n que nos averg眉enzan como especie, abducciones, deslizamientos, cortes, saturaciones, sustracciones y borramientos. Como si la novela (de centro sin m谩rgenes) se contagiase del supuesto grupo que le dio su nombre.

[2] El texto principal est谩 ausente. La fuerza de su ausencia conforma un cielo constelado por 550 notas al pie que sostienen esta criatura, tal vez poliedro o brillante, fosforescencia de 谩mbar traspasada de luz cuya forma ser铆a apresurado definir. Una clasificaci贸n bastar铆a para matarla. El centro del texto al que aluden las notas es un blanco huidizo. Los m谩rgenes del tejido se dilatan.

[3] A la manera de un moderno Macedonio, en su Museo de la Novela de la Eterna, cuyos 56 pr贸logos inauguran un nuevo modo de inscribirse la literatura de estas m谩rgenes, Sagasti se expande en la certeza de que la dispersi贸n desinhibida cuenta con un alto grado de realizaci贸n que algunos llamar谩n arte y otros pose y otros nube y otros nada. Sagasti orbita alrededor de un significante vac铆o que busca, por todos los medios a su alcance, abordar.

[4] El autor menciona descubrimientos, grupos de activismo art铆stico; fechas de canciones que contradicen la historia, atisbos en las catacumbas de distintos Imperios, coincidencias ex贸ticas, vidas que pasaron del amor al odio en un corto intervalo. Una muy nietszcheana cr铆tica a la raz贸n; referencias a la m煤sica, a la cultura pop, a la guerra de Vietnam, a la Segunda Guerra Mundial, a la cultura hippie y a otros hitos del siglo XX. Siempre alternado con humores de distinto composici贸n: a veces c谩ustico, a veces doloroso, a veces algo melanc贸lico, como en la an茅cdota donde cuenta que hay una puerta en una calle que se ha olvidado que abre al para铆so. Y de la cual se dice que solo una vez alguien abri贸, pidi贸 disculpas y se retir贸. Resumo y destruyo: es la nota 55 del quinto cap铆tulo.

[5] La lectura es exigente hasta que se entiende que la trama tiene que ver con una especie de juego de mesa, con una llama que generar铆an los chispazos, m谩s que con lo que cada chispazo es. Y entonces reemplazamos la curiosidad del qu茅 va a pasar por el goce, delicado y perverso, con una serie de juguetes de ingenio y desaf铆o imaginante. Es un modelo de Aleph roto que tiene que ver con un centro que no est谩 en ninguna parte (Leyden), pero cuya circunferencia tampoco. El misterio de un grupo activista disperso en una multiplicidad de puntos que no lo contienen: Paul Wilkes (director, fundador鈥) los escribas, el diario y otras citas que salen a la caza de datos contundentes y caprichosos; como si el autor se hundiera en sus lecturas para reaparecer en anotaciones de los m谩rgenes de libros de una vasta biblioteca, entre discos, al dorso de cuadros. Como si Leyden Ltd. fuera la respuesta a la huella que deja cada nota al pie de esta cofrad铆a que refuerza el desconcierto de una experiencia que nunca ocurri贸.

[6] El tono de la contradicci贸n y la iron铆a tensan las formas afor铆sticas con que el autor fue configurando las notas al pie, que operan sobre hechos m谩s o menos ciertos de la segunda mitad del siglo pasado. Una especie de poema a la Cambalache. Parecen mojones de un camino puestos a se帽alar la indiferencia con la que sucesos de distinto espesor e importancia se contestan o anulan sin que se pueda reconocer con precisi贸n qu茅 clase de operaci贸n los asoci贸.

[7] El 11 de febrero de 2018 Gabriel Caldirola escribe: 鈥淪agasti imagina derivas, derroteros posibles para sus personajes. Los datos de la realidad se vuelven, as铆, semillas de ficci贸n sobre las cuales se lanza a narrar.鈥

[8] 鈥淯n archipi茅lago y una tormenta pueden tener el mismo origen鈥, leemos como supuesta cita del corpus Leyden, en el cual la poes铆a de Natalia Romero tambi茅n habr铆a tenido injerencia.

[9] Las notas al pie van desde sutiles delirios que tocan una po茅tica de la transfiguraci贸n parecidas a operaciones de las vanguardias art铆sticas: sea en esto del comparar dos situaciones que a priori no tienen nada que ver, sea en el trasladar un objeto a un lugar en el que no se lo espera, sea en la asociaci贸n libre, sea con el humor expl铆cito: 鈥淓l tono ir贸nico con que Eric Idle y Michael Palin de Monthy Python negaron haber pertenecido en los setenta a Leyden Ltd. es muy elocuente.鈥 (Nota 14, Cap. VI). Junto con otros mecanismos que descosen los bordes de la racionalidad, inaugura un nuevo g茅nero entre un mundo imaginario y los cimientos de algo que desconocemos.

[10] 鈥淓n la p谩gina escrita est谩 presente la pregunta que no ha cesado de interrogar al escritor mientras escrib铆a; y que ahora espera al lector y reposa silenciosamente dirigida al lenguaje, imperceptible para el hombre que escribe o lee, formulada por el lenguaje en su devenir literatura. (BLANCHOT, Maurice: La parte del Fuego, 1949: 294).