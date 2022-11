Por Vijay Prashad

El 17 de octubre, el jefe del Comando de 脕frica de Estados Unidos (AFRICOM), el general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Michael Langley, visit贸 Marruecos. Langley se reuni贸 con altos mandos militares marroqu铆es, entre ellos el Inspector General de las Fuerzas Armadas de Marruecos, Belkhir El Farouk. Desde 2004, el AFRICOM celebra su 鈥渕ayor y m谩s importante ejercicio anual鈥, African Lion, en parte en suelo marroqu铆. El pasado mes de junio, diez pa铆ses participaron en el African Lion 2022, con observadores de Israel (por primera vez) y de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN).

La visita de Langley forma parte de un avance m谩s amplio de Estados Unidos en el continente africano, que documentamos en nuestro dossier no. 42 (julio de 2021), Defendiendo nuestra soberan铆a: bases militares estadounidenses en 脕frica y el futuro de la unidad africana, una publicaci贸n conjunta con The Socialist Movement of Ghana鈥檚 Research Group. En ese texto, se帽alamos que dos principios importantes del panafricanismo son la unidad pol铆tica y la soberan铆a territorial, y sostuvimos que 鈥淟a presencia constante de bases militares extranjeras no solo simboliza la falta de unidad y soberan铆a; tambi茅n refuerza la fragmentaci贸n y subordinaci贸n de los gobiernos y pueblos del continente鈥. En agosto, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, viaj贸 a Ghana, Uganda y Cabo Verde. 鈥淣o pedimos a los africanos que elijan entre Estados Unidos y Rusia鈥, se帽al贸 antes de su visita, pero, a帽adi贸, 鈥減ara m铆, esa elecci贸n ser铆a sencilla鈥. Sin embargo, esta elecci贸n est谩 siendo impulsada por el Congreso de EE.UU. mientras delibera sobre la Ley para Contrarrestar las Actividades Malignas de Rusia en 脕frica, un proyecto de ley que sancionar铆a a los Estados africanos si hacen negocios con Rusia (y podr铆a extenderse a China en el futuro).

Para entender esta situaci贸n, nuestros amigos y amigas de No Cold War han preparado su Bolet铆n n潞 5, La OTAN reclama/declara a 脕frica como su 芦vecindario del sur鈥, que analiza c贸mo la OTAN ha comenzado a desarrollar una visi贸n propia de 脕frica y c贸mo el gobierno de Estados Unidos considera al continente africano como una primera l铆nea en su Doctrina Monroe Global. El informe puede leerse 铆ntegramente a continuaci贸n y descargarse aqu铆.

En agosto de 2022, Estados Unidos public贸 una nueva estrategia de pol铆tica exterior dirigida a 脕frica. El documento, de 17 p谩ginas, inclu铆a un total de 10 menciones a China y Rusia, incluyendo el compromiso de 鈥渃ontrarrestar las actividades perjudiciales de la [Rep煤blica Popular China], Rusia y otros actores extranjeros鈥 en el continente, pero no mencionaba ni una sola vez el t茅rmino 鈥渟oberan铆a鈥. Aunque el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha declarado que Washington 鈥渘o dictar谩 las decisiones de 脕frica鈥, los gobiernos africanos han denunciado que se enfrentan a la 鈥渋ntimidaci贸n condescendiente鈥 de los Estados miembros de la OTAN para que se pongan de su parte en la guerra de Ucrania. A medida que aumentan las tensiones mundiales, EE. UU. y sus aliados han se帽alado que ven el continente como un campo de batalla para librar su Nueva Guerra Fr铆a contra China y Rusia.

驴Una nueva Doctrina Monroe?

En su cumbre anual de junio, la OTAN denomin贸 a 脕frica, junto con Medio Oriente, como el 鈥渧ecindario al sur de la OTAN鈥. Adem谩s, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, se refiri贸 ominosamente a la 鈥渃reciente influencia de Rusia y China en nuestra vecindad meridional鈥 como una 鈥渁menaza鈥. Al mes siguiente, el comandante saliente del AFRICOM, el general Stephen J Townsend, se refiri贸 a 脕frica como 鈥渆l flanco sur de la OTAN鈥. Estos comentarios recuerdan de forma inquietante a la actitud neocolonial propugnada por la Doctrina Monroe de 1823, en la que Estados Unidos calificaba a Am茅rica Latina como su 鈥減atio trasero鈥.

Esta visi贸n paternalista de 脕frica parece estar muy extendida en Washington. En abril, la C谩mara de Representantes de Estados Unidos aprob贸 por abrumadora mayor铆a la Ley para Contrarrestar las Actividades de Influencia Rusa Maligna en 脕frica por una votaci贸n de 415 a 9. El proyecto de ley, que pretende castigar a los gobiernos africanos por no alinearse con la pol铆tica exterior de Estados Unidos respecto a Rusia, ha sido ampliamente condenado en todo el continente por no respetar la soberan铆a de las naciones africanas, y la ministra de Asuntos Exteriores de Sud谩frica, Naledi Pandor, lo calific贸 de 鈥渁bsolutamente lamentable鈥.

Los esfuerzos de EE.UU. y los pa铆ses occidentales por atraer a 脕frica a sus conflictos geopol铆ticos despiertan serias preocupaciones: 驴utilizar谩n EE.UU. y la OTAN su vasta presencia militar en el continente para lograr sus objetivos?

AFRICOM: Protegiendo la hegemon铆a de EE. UU. y la OTAN

En 2007, Estados Unidos cre贸 su Comando de 脕frica (AFRICOM) 鈥渆n respuesta a nuestras crecientes asociaciones e intereses en 脕frica鈥. En solo 15 a帽os, el AFRICOM ha establecido al menos 29 bases militares en el continente como parte de una extensa red que incluye m谩s de 60 puestos de avanzada y puntos de acceso en al menos 34 pa铆ses, m谩s del 60% de las naciones del continente.

A pesar de la ret贸rica de Washington de promover la democracia y los derechos humanos en 脕frica, en realidad, el AFRICOM pretende asegurar la hegemon铆a estadounidense en el continente. Los objetivos declarados del AFRICOM incluyen 鈥減roteger los intereses estadounidenses禄 y 芦mantener la superioridad sobre los competidores鈥 en 脕frica. De hecho, la creaci贸n del AFRICOM estuvo motivada por las preocupaciones de 鈥渁quellos alarmados por la creciente presencia e influencia de China en la regi贸n鈥.

Desde el principio, la OTAN particip贸 en el proyecto, con la propuesta original presentada por el entonces Comandante Supremo Aliado de la OTAN, James L Jones, Jr. El AFRICOM realiza anualmente ejercicios de entrenamiento destinados a mejorar la 鈥渋nteroperabilidad鈥 entre los ej茅rcitos africanos y las 鈥渇uerzas de operaciones especiales de EEUU y la OTAN鈥.

La naturaleza destructiva de la presencia militar de Estados Unidos y la OTAN en 脕frica qued贸 ejemplificada en 2011, cuando 鈥攊gnorando la oposici贸n de la Uni贸n Africana鈥 Estados Unidos y la OTAN lanzaron su catastr贸fica intervenci贸n militar en Libia para derrocar al gobierno de Muamar Gadafi. Esta guerra de cambio de r茅gimen destruy贸 el pa铆s, que anteriormente hab铆a obtenido la mejor puntuaci贸n entre las naciones africanas en el 脥ndice de Desarrollo Humano de la ONU. M谩s de una d茅cada despu茅s, los principales logros de la intervenci贸n en Libia han sido el regreso del mercado de personas esclavizadas al pa铆s, la entrada de miles de combatientes extranjeros y una violencia interminable.

En el futuro, 驴invocar谩n Estados Unidos y la OTAN la 鈥渋nfluencia maligna鈥 de China y Rusia como justificaci贸n para intervenciones militares y de cambio de r茅gimen en 脕frica?

脕frica rechaza la Nueva Guerra Fr铆a

En la Asamblea General de la ONU de este a帽o, la Uni贸n Africana rechaz贸 firmemente los esfuerzos coercitivos de Estados Unidos y los pa铆ses occidentales para utilizar el continente como pe贸n en su agenda geopol铆tica. 鈥溍乫rica ya ha sufrido bastante el peso de la historia. (鈥) No quiere ser la incubadora de una nueva Guerra Fr铆a, sino un polo de estabilidad y de oportunidades abierto a todos sus socios, sobre una base de beneficio mutuo鈥, declar贸 el presidente de la Uni贸n Africana y presidente de Senegal, Macky Sall. De hecho, el af谩n de guerra no ofrece nada a los pueblos de 脕frica en su b煤squeda de la paz, la adaptaci贸n al cambio clim谩tico y el desarrollo.

En la inauguraci贸n de la Academia Diplom谩tica Europea el 13 de octubre, el jefe de la diplomacia de la Uni贸n Europea, Josep Borrell, dijo: 鈥淓uropa es un jard铆n (鈥) El resto del mundo (鈥) es una jungla, y la jungla podr铆a invadir el jard铆n鈥. Como si la met谩fora no fuera suficientemente clara, a帽adi贸: 鈥淟os europeos tienen que comprometerse mucho m谩s con el resto del mundo. Si no, el resto del mundo nos invadir谩鈥. Los comentarios racistas de Borrell fueron ridiculizados en las redes sociales y destrozados en el Parlamento Europeo por Marc Botenga, del Partido de los Trabajadores belga, y una petici贸n del Movimiento Democracia en Europa (DiEM25) pidiendo la dimisi贸n de Borrell ha recibido m谩s de 10.000 firmas. La falta de conocimiento hist贸rico de Borrell es notable: son Europa y Norteam茅rica las que siguen invadiendo el continente africano, y son esas invasiones militares y econ贸micas las que producen la migraci贸n de los pueblos africanos. Como dijo el Presidente Sall, 脕frica no quiere ser 鈥渓a incubadora de una nueva Guerra Fr铆a鈥, sino un lugar soberano y digno.

Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social