Rosa Moro ha escrito un libro -tan esclarecedor como desolador- sobre un horrible crimen contra la Humanidad que empez贸 hace 30 a帽os en el coraz贸n de 脕frica, que hoy contin煤a porque no se ha hecho justicia a煤n y adem谩s comenten nuevos cr铆menes los mismos autores principales: Paul Kagame, presidente de Ruanda, sus sicarios y otros colaboradores africanos, las potencias occidentales m谩s implicadas, Estados Unidos y Reino Unido, con Espa帽a como lacaya del imperialismo.

En realidad hay otro crimen contra la Humanidad previo planeado en la segunda mitad del siglo XIX, protagonizado por el rey belga Leopoldo II, que se apoder贸 de las incalculables riquezas del Congo entre 1885 hasta 1908, a帽o en que pas贸 su 鈥榩ropiedad personal鈥 a B茅lgica, que coloniz贸 el Congo hasta su independencia en 1960. Despu茅s lleg贸 una guerra intestina planeada por las potencias citadas en uni贸n con B茅lgica, con un final acorde al crimen: una dictadura militar controlada por ellas.

Un siglo largo m谩s tarde, en 1994, tuvo lugar lo que se conoce como el Genocidio de Ruanda, despu茅s lo que se conoce como la Primera Guerra del Congo entre 1996 y 1997, cuando el pa铆s se llamaba Zaire, posteriormente la Segunda Guerra del Congo, ya rebautizado como Rep煤blica Democr谩tica del Congo, entre 1998 y 2003, en la que intervinieron nueve naciones africanas. Solamente en esos 煤ltimos 30 a帽os la cifra de muertos ronda los diez millones de personas.

Creo que el principal prop贸sito y m茅rito de Rosa es el de (empe帽arse en) mostrar en Espa帽a y otros pa铆ses hispanohablantes, que semejante matanza no solamente es un holocausto, con el doble de v铆ctimas mortales que las causadas por el nazismo, sino que tambi茅n sus perpetradores -tutsis congole帽os y de pa铆ses perif茅ricos- salgan a la luz, ya que su segundo crimen es haber ocultado el primero, acusando a sus v铆ctimas -hutus y tambi茅n tutsis- y persiguiendo a todos los que han denunciado p煤blicamente.

Primera contradicci贸n: los nazis fueron juzgados y condenados por jueces de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Uni贸n Sovi茅tica. Sin embargo, los tres primeros pa铆ses son los arquitectos -en beneficio propio- de las guerras del Congo, por lo que -junto con Ruanda y otros pa铆ses africanos que intervinieron tambi茅n en la guerra- son los responsables de este holocausto.

Adem谩s, los gobernantes occidentales han maniobrado de todas las maneras y con todas las armas -ilegales e ileg铆timas- para evitar ser considerados responsables del crimen, hasta conseguir que algunos congole帽os, ruandeses y otros solidarios internacionales pasen a ser los responsables. El resultado es que no ha habido un juicio de Nuremberg para aquellos, tampoco justicia para las v铆ctimas y sus deudos, mientras que el resto del mundo no conoce la verdad de lo ocurrido.

Se puede decir que Rosa, como periodista y solidaria con las v铆ctimas africanas, hace lo 煤nico que se puede hacer en la actualidad: resucitar la verdad de lo ocurrido para dar algo de paz a los familiares, advertir a los responsables de que no podr谩n estar tranquilos y educar a al resto para que no caiga en el olvido lo sucedido y se repita. No es tarea f谩cil porque ha tenido que dar la vuelta a lo que se ha dicho y publicado hasta hoy, es decir, testimonios, juicios, informes, etc.

Afortunadamente Rosa ha podido apoyarse en v铆ctimas, testigos e investigadores del holocausto que le han precedido en esta misma empresa: tres espa帽oles y tres congole帽os, es decir, seis personas solidarias, entregadas y completamente comprometidas con la Humanidad. Apenas se puede creer que tan peque帽o n煤mero de justos, con sacrificio y perseverancia, haya conseguido que no triunfe, al menos no totalmente ni para siempre, el segundo crimen: ocultaci贸n y tergiversaci贸n.

Junto con esa vocaci贸n humanitaria, Rosa aporta su profesi贸n de periodista, de forma que el texto sobre 鈥榚l genocidio que no cesa en el coraz贸n de 脕frica鈥 es adem谩s una 鈥榟istoria de desinformaci贸n鈥. En sus propias palabras:

鈥淟o peor no es este bloqueo de los medios y las agendas pol铆ticas, lo peor es que los asesinatos contin煤an a d铆a de hoy, mientras usted lee esto, en pleno 2022, y el mundo no se digna ni a mirarlos. 驴C贸mo vamos a dejar de denunciarlo?鈥 (p谩gina 9)

鈥淯no de los mayores expertos, Charles Onana, que ha pasado a帽os, si no d茅cadas, investigando en los pa铆ses afectados, en archivos de la ONU, archivos de Estados Unidos, otros pa铆ses como Francia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, los tribunales espa帽oles y los franceses, entre otros (afirma que los responsables) han organizado 鈥榰na de las operaciones de propaganda m谩s exitosas de finales del siglo XX (鈥) Una obra maestra de la desinformaci贸n, una intoxicaci贸n perfecta鈥.鈥 (p.20)

驴Qui茅n podr铆a beneficiarse de un holocausto causado por verdugos africanos contra v铆ctimas africanas, seguido de una intoxicaci贸n informativa perfectamente maquinada entre verdugos occidentales y verdugos africanos? Rosa apunta al principal y m谩s persistente sospechoso:

鈥淓n 1939 Albert Einstein advirti贸 al presidente norteamericano Franklin Roosevelt que si quer铆a la bomba at贸mica solo para los Estados Unidos, mantuviese alejados a los alemanes de la mina congole帽a de Shinkolobwe, de donde sali贸 el uranio para las bombas que lanz贸 sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.鈥

鈥淟a gigante belga Union Mini猫re era propietaria de la mina y se lo vend铆a a Estados Unidos en un plan ultrasecreto con la colaboraci贸n de Gran Breta帽a.鈥

鈥淓n 1993, el subsecretario de Estado para Asuntos Africanos con el presidente Clinton declar贸 ante el Senado estadounidense: debemos asegurar nuestro acceso a los inmensos recursos naturales de 脕frica [鈥, no debemos seguir dejando 脕frica a los europeos. [鈥 contiene el 78% de las reservas conocidas de cromo, el 89% del platino y el 59% de cobalto鈥.鈥 (pp 27 y 28)

Es leg铆timo asociar la rapi帽a del Congo por parte del soberbio y mat贸n gringo con otras: Venezuela, Iraq, Siria, Libia y la actual intentona contra Rusia, una pieza demasiado grande con la que ya se ha atragantado.

Escribe Rosa al respecto de esta fina 鈥榩ol铆tica internacional鈥 explicando a la vez el pasado y el presente del imperialismo: 鈥淗oy quiere impedir a toda costa el acceso a estos recursos por parte de China, principalmente, tambi茅n de Rusia.鈥 (p. 29) Es evidente que en el Congo emplea este patr贸n de comportamiento en el mundo como Estado canalla, agresor, criminal de guerra y contra la Humanidad, que declara enemigo a un pa铆s cuando en realidad piensa en el bot铆n de guerra y tambi茅n cuando emprende guerras con cualquier otro motivo, sea el 鈥榟umanitario鈥 o el 鈥榙emocratizador鈥 y especialmente el de 鈥榣ibertador de mujeres musulmanas鈥 cuando en realidad piensa en el sometimiento del resto de pa铆ses, incluidos sus propios aliados.

A帽ade Rosa: 鈥淪eg煤n Julian Assange, fundador de Wikileaks encarcelado por sacar a la luz p煤blica los cr铆menes cometidos por los estados, principalmente Estados Unidos, 芦Pr谩cticamente, todas las guerras que han comenzado en los 煤ltimos 50 a帽os fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicaci贸n. Los medios podr铆an haberlas impedido si hubieran investigado lo suficiente, si no se hubieran limitado a reproducir la propaganda gubernamental. 驴qu茅 significa eso? Bueno, por lo general a las poblaciones no les gustan las guerras, y tienen que ser enga帽adas para ir a la guerra, porque no ir铆an por voluntad propia. (p. 42).

La pregunta a estas alturas es obligada: 驴qu茅 es lo que no ha hecho Estados Unidos para apropiarse de la inmensa riqueza de la Rep煤blica Democr谩tica del Congo, la naci贸n que sufre desde la colonizaci贸n belga lo que se conoce como 鈥榣a maldici贸n de la riqueza鈥:

鈥淓l FPR quer铆a conquistar el poder en Ruanda, exterminar a todos los hutu posibles para redefinir el mapa 茅tnico de la regi贸n y ocupar, para anexionarse, dos provincia del Congo, los Kivus. Estados Unidos ten铆a como objetivo final el gran Congo, el control de primera mano de todas sus riquezas y de su posici贸n estrat茅gica en el continente. A partir de este momento, la deriva de Zaire fue de ca铆da libre. De la pobreza causada por siglos de sobre-explotaci贸n de la que ven铆a, pas贸 a la desestabilizaci贸n por acoger en unos meses a millones de personas, y finalmente al caos como estrategia de balcanizaci贸n o debilitamiento programado desde el exterior. Y todo, como de costumbre, ante la mirada impasible de la comunidad internacional.鈥 (p. 67)

Todo significa un plan bien dise帽ado y puesto en pr谩ctica con diligencia y organizaci贸n:

Estados Unidos proporcion贸 financiaci贸n, armamento e instructores, el edec谩n Tony Blair y su esposa Cherie Blair se encargaron de las empresas de relaciones p煤blicas, es decir, los cipayos, y tambi茅n est谩n los traidores congole帽os en el poder (pp. 69, 80 y 81 a 83 respectivamente)

D铆as muy felices y muy remunerados para los Blair y sus socios, por ejemplo, el grupo israel铆 NSO, propietario del programa de espionaje Pegasus, cuyo lema es: 鈥渢ecnolog铆a que ayuda a las agencias gubernamentales prevenir e investigar el terrorismo y el crimen para salvar miles de vidas en todo el mundo鈥.

Al mismo tiempo el de los Blair es: 鈥淎poyemos a Ruanda. Ahora no es el momento de cortar la ayuda a Kigali鈥. (p. 80)

Rosa no deja de exponer y denunciar a todos los responsables, sus maniobras, enga帽os, asesinatos, presiones, ataques, etc. y por ello a帽ade junto a los anteriores las organizaciones gubernamentales e internacionales, la m谩s despreciable la ONU, que 鈥渓amenta que no tuvo conocimiento del verdadero alcance de las masacres y por eso no intervino a tiempo鈥 (p. 80)

Dejo ya de lado la 鈥榗uesti贸n pol铆tica鈥, que m谩s bien es la acci贸n genocida del c谩rtel mafioso citado, cuya descripci贸n es m谩s de lo que un ser humano puede soportar sin que se le encoja el alma. Por eso quiero al menos llamar a la reflexi贸n sobre el tremendo dolor que este infierno organizado en tantos pa铆ses de 脕frica por los habitantes del jard铆n, seg煤n la canallesca mente de un tal Borrell, ha debido causar en tantos millones de seres humanos inocentes para que algunos monstruos en occidente puedan engordar su tripa. Rosa se帽ala al respecto:

鈥淟a m谩s brutal de todas las guerras es la de la invisibilidad. La invisibilidad deshumaniza. El resto del mundo normaliza y tolera el sufrimiento de las v铆ctimas africanas, como si no alcanzasen la categor铆a de seres humanos.鈥 (p. 113).

Tambi茅n dejo que el lector descubra en el texto otras ense帽anzas adem谩s de las pol铆ticas expuestas en estas l铆neas someramente. Me refiero a interrogantes y respuestas que Rosa se plantea a lo largo de su relato, tanto sobre su experiencia personal como de otro tipo. Tambi茅n resulta de mucho inter茅s sus conclusiones sobre relevantes cuestiones: intelectuales, profesionales, ideol贸gicas y emocionales, que salpican el texto aqu铆 y all谩, creo que sin ser consciente, por no explicitarlas y porque no las presenta al final.

Rosa pone por delante a las v铆ctimas, l贸gico, puede decirse, pero tambi茅n se expone con su posici贸n en la tragedia, pol铆tica y humanamente. Describe la maldad, siendo tan sangrienta y cruel y es capaz de aguantarla durante a帽os con entereza. No pide nada a cambio, al contrario, se dedica por entero a exponer esta tragedia interminable y se considera una colaboradora de sus colegas, las fuentes congole帽as, ruandesas y espa帽olas para las que reclama todo el m茅rito y aparecen continuamente en su texto.

Por ello el lector africanista o el interesado en la pol铆tica internacional, en geoestrategia, en el mundo de la comunicaci贸n y las relaciones p煤blicas, tiene mediante el texto de Rosa la explicaci贸n veraz, sentida y humanista de este genocidio sin juzgar, abandonado, distorsionado y sin que se vislumbre un cambio en estas circunstancias.

Rosa y sus colegas que aparecen en su libro son la 煤nica esperanza de que se haga justicia.

Rosa Moro, El genocidio que no cesa en el coraz贸n de 脕frica. Una historia de desinformaci贸n, Editorial Umoya 鈥 La Federaci贸n de Comit茅s de Solidaridad con 脕frica Negra 鈥 umoya.org, 2022, ISBN: 978-84-09-41658-5





