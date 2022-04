–

África

en mente – 11/04/2022

Un primer paso

fundamental: abandonar el cadáver del periodismo occidental y

empezar a mirar a otros periodistas descentralizados del eje de

dominación OTAN-EEUU-UE. Hay muchos, búsquenlos.

Informarse sobre Ucrania

está requiriendo un esfuerzo desmesurado. Es tremendamente difícil

desgranar la información de la desinformación, la verdad de la

mentira. Hemos de navegar entre la censura abierta, la censura

encubierta y la autocensura, entre la propaganda (mentiras, medias

mentiras, medias verdades y verdades, bajo luces de neón que

difuminan todo lo demás) elaborada por agencias especializadas y que

trabajan al servicio de todos los intereses en conflicto, y sumar a

todo esto nuestra incompetencia para detenernos a pensar con sentido

crítico y nuestra vieja incapacidad para comunicarnos (dialogar,

debatir y discutir) con sentido común. Ya en 1956, William H. Whyte

afirmaba que «el mayor problema de la comunicación es la ilusión

de que se ha producido» [1], pero la era de las redes sociales nos

ha empujado a un precipicio aún peor. Todo este mundo líquido

definido por Bauman [2] que fluye sin parar, nos está llevando al

paroxismo.

Para la mayor parte de la

población occidental ya es demasiado tarde, no tienen posibilidad de

informarse independiente y verazmente y ni siquiera es consciente de

ello. Lamentablemente, para un gran porcentaje de la población del

sur global, sobre todo África y Asia, también es difícil ver este

conflicto en perspectiva, porque tienen un problema de escasez de

fuentes de información propias e independientes de las grandes

plataformas propagandísticas occidentales, es decir, ellos o sus

medios se abastecen de “noticias” en los medios occidentales.

El viejo periodismo en

los nuevos tiempos

Hoy, como ayer, los

periodistas nos documentamos seleccionando como fuente lo que

concuerda con lo que queremos decir y descartamos lo que no concuerda

con, o incluso contradice, lo que hemos decidido contar. Exactamente

igual que cualquier otro ciudadano que no sea periodista, buscamos

confirmación de nuestras convicciones. Hoy, a todos nos es muy fácil

encontrar datos y “noticias” que alimentan ese viejo sesgo de

confirmación en lo que los expertos llaman las burbujas de confort

de nuestras redes sociales (donde solo escuchamos voces que son

prácticamente el eco de la nuestra propia), o en Google donde para

una pregunta aparecen instantáneamente cientos de miles de

respuestas, cuidadosamente seleccionadas por un algoritmo cuya

finalidad no es informarte, sino manipularte. Escribes la pregunta en

Google (o se la cuentas a Alexia o a Siri) y entre un océano de

respuestas seleccionas el título que te confirma lo que ya pensabas.

Es complicado establecer

cuál es la verdad ahí fuera. Nos faltan herramientas. Bertrand

Russell recomendaba para restar intensidad al prejuicio propio y

cultivar la cautela, imaginar una discusión con una persona que

juzga las cosas de un modo distinto. Nassim Taleb recomienda algo

parecido para eludir este sesgo de confirmación, buscar la

demostración del error propio, en lugar de la confirmación, al

estilo de los jugadores de ajedrez, que trabajan sobre sus

debilidades o errores más que sobre sus fortalezas. Con esto, puede

que no cambies de convicciones, pero te habrás acercado de un modo

casi empático a esos argumentos a los que se aferra el otro, tan

fuerte como tú te aferras a los tuyos y eso te ayuda a romper tu

propio aislamiento. Lo malo es que ya no parece que haya tiempo para

eso, estamos en la era de las redes sociales, la realidad fluye sin

detenerse, nosotros no podemos detenernos, aunque sospechemos que

deberíamos hacerlo.

Este trabajo de buscar

confirmación y negación se complica con las mentiras, hoy conocidas

como fakes (mentiras, en inglés). En la búsqueda de argumentos de

conformación o de error, además hay que dilucidar cuáles son

mentiras y cuáles son verdades. Y ahí no acaba la complicación,

hay más, tengamos en cuenta el hecho de que las mentiras suelen ser

más fáciles de digerir que las verdades, cuya naturaleza las hace

bastante más complicadas que la ingenua dicotomía de “los buenos

contra los malos”. Las mentiras, al estar fabricadas, se hacen al

gusto del consumidor.

En esta época crítica,

al borde del precipicio, los y las periodistas estamos fallando a la

sociedad y a nuestra profesión. ¿Qué necesidad de periodistas hay

en una sociedad en la que los profesionales cuentan con las mismas “herramientas de investigación y análisis” que el resto de la

población?

La guerra se nos presenta

como un teatro, de hecho se alude continuamente al escenario, es una

representación de marionetas y los periodistas no podemos

comportarnos como unos espectadores más, mirando a la representación

y contando a gritos a los demás espectadores lo que ellos ya están

viendo. Se supone que nosotros, para comprender un conflicto, para

poder analizarlo y transmitirlo con veracidad y honestidad, debemos

mirar no a las figuras que se mueven en el escenario, como meros

espectadores, sino a quien mueve los hilos. Tenemos que ver el

conflicto en el espacio y en el tiempo, estudiar dónde está el “escenario” geográfica e históricamente, eso que se llamaba…

¿cómo era? ¡ah, sí! CONTEXTO. U ofrecemos contexto, o aquí no se

puede hablar de periodismo.

Las sociedades

occidentales estamos enajenadas, somos las más desinformadas del

mundo y de la historia. Estamos en decadencia y unos nos acusamos a

los otros de ser los responsables. Estoy convencida de que otros

pueblos nos miran con estupor, aquí, gesticulando histriónicamente

mientras caemos por el precipicio. Debemos ser un espectáculo penoso

y lamentable para los pueblos oprimidos y colonizados de este mundo.

Esas personas que tanto tiempo llevan sufriendo y sobreviviendo a

agresiones, a violencia, destrucción, injusticia, humillación,

muerte y vida después de todo, recompuesta con los pedazos de

dignidad y cordura que quedan bajo los escombros de la guerra

permanente, generación tras generación, guerra a la que les somete

el cínico occidente en nombre de mentiras.

Para combatir la ansiedad

de no saber ya qué es mentira y qué es verdad, podríamos aprender

un poco de mentalidad diunital africana, ese modo de ver la realidad

en la que no todo es blanco o negro, bueno o malo, con o sin, encima

o debajo, más o menos, sino que a la vez conviven en espacio y

tiempo el bien y el mal, el blanco y el negro, el más y el menos, el

con y el sin. Nuestro modo de ver las cosas es dicotómico, basado en

las leyes de las contradicciones y comparaciones, no admitimos ni

comprendemos que la convivencia del bien y el mal en espacio y tiempo

es pura armonía vital. Este carácter nuestro nos cercena la

capacidad de escuchar y comprender. Nos trunca el diálogo, nos aísla

de los demás, mucho antes de que los algoritmos de las redes

sociales nos empujasen a un precipicio, herméticamente recluidos en

nuestras burbujas de confort. Mírennos gritando histéricos “¡O

condenas la invasión de Ucrania o estás contra el bien!”, “¡Si

no crees que Putin sea un loco ególatra, estás apoyando la tercera

guerra mundial!”… el clásico “O estás con nosotros o estás

contra nosotros”, pero llevado a un frenesí verdaderamente

nauseabundo.

Lo más penoso de todo,

es que seguimos considerándonos al timón del mundo, superiores

moralmente al resto, “exigiendo” a los pueblos oprimidos y a sus

gobiernos -ni más ni menos corruptos que los nuestros-, que tomen

partido, «¡O te unes a nuestro grito exaltado: “¡Putin criminal!

¡acabemos con Putin!”·o eres indigno, ignorante y no sabes mirar

por ti mismo!».

Los pueblos

colonizados del mundo, atónitos

Lo que les pasa a los

pueblos colonizados de este mundo es que miran el esperpéntico

teatro que se está representando en Europa, y se preguntan por los

verdaderos protagonistas, que no aparecen en nuestro bochornoso

escenario «¿Y la OTAN?» «¿y el imperialismo de Estados Unidos y

sus aliados? ¿dónde está?», «Pero ¿cómo se atreven estos a

acusar a otros de lo que han hecho y todavía hacen ellos en nuestros

países?». «Estos siguen con su eterna alianza con el nazismo y el

fascismo y creen que nadie lo ve ¡Pero si es un descaro, cómo lo ha

sido siempre! ¿a quién pretenden engañar?».

Estamos convencidos de

que no se unen a nuestro fanático salmo que implora que corra la

sangre del pueblo ruso y sus gobernantes, no porque ellos sean más

sensatos que nosotros, sino porque los rusos les han influenciado.

Creemos que los pueblos colonizados y expoliados del mundo son

ignorantes, no pueden ni saben decidir por sí mismos. Son tan

tontos, pobres, que los rusos les han engañado para que dejen de

apoyar a occidente y comiencen a apoyar a Rusia que no quiere más

que sus materias primas, y se las quieren comprar, los muy

criminales. ¡Oh! se desgarran la camisa los blancos buenos «¡Rusia

y China están llevando a cabo una nueva colonización de África!

¡nooo!», blanqueando de paso la verdadera colonización, crimen

contra la humanidad donde los haya, y la neo-colonización occidental

para la cual se ha visto necesario reducir a cenizas países enteros,

asesinar a millones de personas y hacer la vida de los supervivientes

miserable y dura, sin tanta indignación en occidente como ahora.

Desde la inducida

perspectiva de las audiencias de Europa occidental y de Estados

Unidos y sus socios de la OTAN, todo se ha reducido a “Guerra sí o

guerra no” y “Todas las guerras son malas”. Exclamamos “¡No

importa quién sea el responsable primero de la guerra! ¡Qué más

da! Nuremberg está sobrevalorado” [Cuando a nosotros nos

interesa]. Pero la mirada de quienes se consideran pueblos

colonizados ve un trasfondo diferente, ve a los protagonistas: la

OTAN es una estructura agresiva al servicio del imperialismo

occidental. Se ha encargado de poner bases en toda África a su

servicio, para defender el sistema capitalista a costa de décadas de

muerte y destrucción en lo que occidente denomina Tercer Mundo.

Las potencias aliadas en

la OTAN han destruido sus países, han matado con bombas, bloqueos,

hambre, medidas económicas, imperialismo cultural, sanciones o todo

a la vez, han saqueado, doblegado y maltratado a sus países y

pueblos. Todo en connivencia con las élites gobernantes, que suelen

ser títeres de estas mismas potencias, y si no lo son, corren en

riesgo de ser asesinados o derrocados, incluso sus países enteros

destruidos, como Guinea en el 58, Argelia entre el 56 y el 62,

Somalia desde 1991, Irak en 2003, Libia en 2011… la lista es larga.





El eje de dominación

OTAN-EEUU-UE [3]

Según la periodista

Onyesonwu Chatoyer, «Esencialmente, la OTAN es una alianza militar

supremacista blanca, imperialista, reaccionaria de potencias europeas

dominadas por United Snakes, [juego de palabras entre Estados Unidos

y Serpientes Unidas]. Es el modo en que el mundo occidental se une

para destruir movimientos anticoloniales por todo el planeta. Su mano

está detrás de todo tipo de invasiones, por ejemplo la destrucción

de Libia, que tuvo lugar con Obama, en 2011, fue un proyecto de la

OTAN. Pero se puede ir mucho más atrás en el tiempo, cuando en

Guinea Bissau se luchaba contra el colonialismo portugués, la OTAN

apoyó a Portugal para combatir la resistencia anticolonial de los

africanos; lo mismo pasó en Argelia, en Guinea, en Mozambique. Por

lo tanto, la OTAN es básicamente Poder Blanco Unido para reprimir el

mundo colonizado».

Hasta los que no saben

leer comprenden que AFRICOM es una extensión de la OTAN, y que tiene

bases militares por todo el continente porque ha militarizado el

control de los recursos africanos. Lo que estas analistas

afroamericanas denominan el eje de dominación OTAN-EEUU-UE es el

protagonista del teatro que están representando los europeos, aunque

resulta que ellos mismos no parecen comprender su propia obra. Es con

drones de este eje de dominación con los que se mata a gente en

Somalia todos los días, es con militares y mercenarios al servicio

de este eje con los que se dan golpes de estado en todo el

continente, para tener bien dominadas a sus marionetas y que no

negocien con China y Rusia. Es con armas de este eje de dominación

-evidente, estridente y archiconocido por todos los pueblos oprimidos

del mundo- con las que milicias armadas proxy o delegadas de los

intereses del eje, matan a gente inocente todos los días en la

región de los grandes lagos africanos.

Este eje de dominación,

del que no habla el aparato propagandístico mediático occidental,

en realidad es el que está moviendo los hilos de todo el conflicto

en Ucrania. Y todo el mundo lo ve, menos los europeos. La periodista

Erica Caines, nos conoce y describe mejor que todos nuestros

periodistas y expertos, «los países europeos tienen un rol de

colonias ellos mismos con EEUU, son capaces de perjudicar a sus

propios pueblos para expandir el capitalismo y combatir a quienes se

resisten, pero también es para que EEUU mantenga su estatus de

imperio, ¡no más!», y lamenta que muchos africanos han caído

también en esta especie de consentimiento fabricado en que han caído

los pueblos europeos, «la izquierda [de Europa y EEUU] es incapaz de

hacer un análisis materialista de la situación, es incapaz de

comprender el panorama, de ver lo que está haciendo el eje de

dominación OTAN-EEUU-UE. Ya no comprenden qué significa

imperialismo, que es una contradicción primaria».

Para ellas, el único

imperialismo bajo el que están sometidas todas las naciones del

llamado tercer mundo es el de este eje OTAN-EEUU-UE. Cuando vimos en

los medios que las autoridades nazis de Ucrania, incluso las de los

países vecinos como Polonia, maltrataban a los africanos y daban

prioridad a los blancos europeos para huir de la guerra, las

embajadas de todas estas naciones que tienen gobiernos neocoloniales

no tuvieron capacidad de decir una sola palabra sobre lo que les

estaba pasando a sus ciudadanos, «Vimos a chinos que vivían en

Ucrania que fueron evacuados a China en un vuelo charter, “wow, eso

es poder” no son inmigrantes colonizados como los demás que se

quedaron allí varados en las fronteras», exclama Caines.

Otros analistas africanos

están en esta línea de contextualización, como Musavuli Boniface,

que afirma que a nadie le interesa que esta crisis continúe, salvo a

EEUU, y que Rusia parece haber logrado sus objetivos estratégicos:

el abandono del plan de adhesión a la OTAN de Ucrania y el respeto

de la situación actual de Crimea, Donetsk y Lugansk, y explica «Esto

sólo deja un objetivo inicial por lograr: la “desnazificación”

de Ucrania (eliminar todas las organizaciones neonazis que operan en

la vida política y el ejército). ¿Quién quiere realmente que los

neonazis florezcan en cualquier parte del mundo? Así que,

objetivamente, esta crisis está lista para ser resuelta, pero las

agendas ocultas del bando estadounidense no facilitan la

desescalada.»

Patrick Mbeko

reflexionaba en su muro de Facebook «Decir que Rusia está aislada

es pensar que el mundo se limita a los países de la OTAN y a las

instituciones dominadas por Occidente. ¿Y si es Occidente quien se

aísla del mundo sin darse cuenta? Otro mundo ya está en marcha».

Este es el escenario y la

representación que ven claramente los demás, que además se habrán

quedado boquiabiertos viendo que el eje de dominación, a punto de

perder los estribos por las tremendas contradicciones que saltaban a

la vista para todo el mundo, ha recurrido sin el clásico disimulo

que le caracterizaba, a la censura más ilegal, ilegítima y

desvergonzada. Ha censurado los medios de información que miran a

los hilos en lugar de las marionetas. La lectura que ha hecho el

mundo de esta medida desesperada es que el eje de dominación tiene

miedo de lo que esos medios estaban contando.

Han matado el periodismo

[occidental] en directo, ante los atónitos pueblos oprimidos del

mundo. Ante el peligro real de una guerra nuclear, algunos podrían

pensar “¡Que le den al periodismo y a los mentirosos e inútiles

de los periodistas! [occidentales]”, y no les faltan razones para

ello, pero recordemos la advertencia de Julian Assange,

«Prácticamente, todas las guerras que han comenzado en los últimos

50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de

comunicación. Los medios podrían haberlas impedido si hubieran

investigado lo suficiente, si no se hubieran limitado a reproducir la

propaganda gubernamental», y añade «a las poblaciones no les

gustan las guerras y tienen que ser engañadas para ir a la guerra,

porque no irían por voluntad propia. Si tuviéramos un entorno

mediático saludable, también tendríamos paz».

Comprendido esto, la

búsqueda de la paz se puede emprender por un primer paso

fundamental: abandonar el cadáver del periodismo occidental y

empezar a mirar a otros periodistas descentralizados del eje de

dominación OTAN-EEUU-UE. Hay muchos, búsquenlos. Por la paz.

Marina Kweli

NOTAS:

1– WHYTE, William

H., The Organization Man. Primera publicación, 1956.

2– BAUMAN,

Zygmunt. Modernidad líquida. 2017.



3– Ver la

conversación entre tres periodistas afroamericanas, Jacqueline

Luqman, Onyesonwu Chatoyer y Erica Caines, titulada “Decentering

Europe in Dismantling the US/EU/NATO Axis of Domination”, emitido

en directo el 5 de marzo de 2022, en el canal YouTube de la

plataforma Black Power Media.

https://www.youtube.com/watch?v=3v468J1L9Ss&t=4370s

Artículo publicado en Al

Mayadeen Español, el 26 de marzo de 2022.

https://espanol.almayadeen.net/articles/1574543/%c3%a1frica-y-la-informaci%c3%b3n-del-conflicto-en-ucrania

★