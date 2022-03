–

En un peque帽o territorio de Kurdist谩n la brutalidad desplegada por el Estado turco se vive de forma cotidiana. Mercenarios que secuestran, violan a las mujeres y saquean las propiedades. Bombardeos de la aviaci贸n turca que todav铆a hoy destruyen hogares e instituciones. El robo sistem谩tico de la producci贸n de olivos y de reliquias antropol贸gicas. El desplazamiento forzado de casi 300 mil personas y el cambio demogr谩fico aplicado por los ocupantes.

Todo esto desde hace cuatro a帽os en una regi贸n que, en plena guerra en Siria, era considerada la m谩s pac铆fica del pa铆s, y donde se hab铆an refugiado unos 500 mil sirios y sirias que escapaban de un conflicto b茅lico que parece nunca acabar.

Ese lugar en el que ahora la muerte campea por todos lados es Afrin, el cant贸n kurdo conformado por alrededor de 380 aldeas y pueblos, ubicado a 40 kil贸metros de la ciudad de Alepo. Dividido en siete distritos, la zona tiene grandes plantaciones de olivos, debido a su geograf铆a monta帽osa y con valles. La tierra de Afrin adem谩s es f茅rtil para la producci贸n de frutas y verduras, siendo un peque帽o granero dentro de Rojava (Kurdist谩n sirio).

驴Ustedes escuchan a los gobernantes europeos lanzar sus l谩grimas de cocodrilos por Afrin, como lo hacen por Ucrania? 驴Y al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dice abrazar la democracia y la libertad? 驴Escuchan, tal vez, que dentro de la sede de la OTAN retumban las amenazas contra la administraci贸n turca, empecinada en bombardear a los y las kurdas, est茅n donde est茅n? Por supuesto que no.

鈥淩ecit茅 suras del Cor谩n para salvar nuestras vidas. Si no, nos habr铆an matado鈥. Las palabras son de Emira Fuat, una mujeres de 65 que fue desplazada de Afrin. Emira cuenta que esa fue su respuesta cuando mercenarios y soldados turcos fueron a su casa y la acusaron de infiel, por profesar el yezidismo, una de las tantas religiones que hay en Medio Oriente.

La historia de Emira fue reflejada hace unos d铆as atr谩s por el periodista Beritan Sarya, en la agencia de noticias Firat (ANF). En el reportaje se record贸 que en Afrin viv铆an alrededor de 25 mil yezid铆es, pero hoy solo quedan 2.000. Del total de kurdos yezid铆es, unos 7.000 ahora viven en el campo de refugiado de Shehba, en el norte de la provincia siria de Alepo.

A Emira la despojaron de todas sus pertenencias materiales, pero lo m谩s doloroso fue que los mercenarios, respaldados y financiados por Ankara que ocupan el cant贸n kurdo, asesinaron a uno de sus hijos. Como si fuera poco, tambi茅n secuestraron a su marido. Para conseguir su libertad, tuvo que pagar un rescate: 5.000 d贸lares que consigui贸 como pudo. Cuando se reencontr贸 con su marido, ten铆a un pie roto y la espalda llena de hematomas. Un marca registrada que dejan los yihadistas que controlan Afrin.

En estos cuatro a帽os, Emira conoce muchos casos de hombres y mujeres secuestradas en Afrin, de casas saqueadas y bienes robados. 鈥淟o que est谩 ocurriendo en Afrin es horrible 鈥搇e relat贸 al periodista de ANF-. La vida ya no es posible bajo la ocupaci贸n y los yezid铆es est谩n siendo particularmente cruelmente oprimidos. S贸lo tengo un deseo: que los turcos y sus bandas desaparezcan de Afrin. Queremos volver a nuestra patria鈥.

La ocupaci贸n ilegal de Afrin se concreto entre el 16 y el 18 de marzo. Dos meses antes, la aviaci贸n turca comenz贸 con bombardeos masivos contra la regi贸n. Las Fuerzas Democr谩ticas de Siria (FDS) y las Unidades de Protecci贸n del Pueblo (YPG/YPJ) en un principio resistieron los ataques, pero sus capacidades militares eran escasas para enfrentar los ataques a茅reos. Entonces, decidieron trasladar a la mayor cantidad posible de poblaci贸n a lugares seguros.

驴Qui茅nes estaban en condiciones de detener a Turqu铆a? Rusia y Estados Unidos. Pero no hicieron nada. Mosc煤, que controla el espacio a茅reo de la zona, por su alianza sinuosa con Ankara, pero siempre redituable. Estados Unidos, que tiene tropas en el territorio, se justific贸 diciendo que sus fuerzas solo luchaban contra el Estado Isl谩mico (ISIS). Excusas. Es un secreto a voces que Turqu铆a reclut贸 a cientos de yihadistas de ISIS, les recort贸 las barbas, le cambi贸 sus ropas negras y los sum贸 a las decenas de grupos terroristas que conforman el Ej茅rcito Nacional Sirio (ENS), encargado de perpetuar la ocupaci贸n de Afrin.

Los 煤ltimos informes difundidos por la Organizaci贸n de Derechos Humanos de Afrin (ODHA) revelaron que la poblaci贸n kurda en el cant贸n se redujo del 95 al 15 o 25 por ciento desde que comenz贸 la invasi贸n. Esto es una consecuencia 鈥渄e las pol铆ticas sistem谩ticas de limpieza 茅tnica y cambio demogr谩fico鈥, denunciaron.

Otras cifras de la ODHA demuestran lo que implica la invasi贸n turca a Afrin: un total de 676 civiles fueron asesinados y m谩s 700 sufrieron heridas por los bombardeos y las torturas de los mercenarios. Entre estos 煤ltimos hay 303 ni帽os y 210 mujeres. La ODHA tambi茅n registr贸 un aumento sistem谩tico de femicidios: 84 fueron asesinadas por los mercenarios, de la cuales seis murieron luego de ser violadas.

Uno de los grandes negocios de los ocupantes son los secuestros: desde el 20 de enero de 2018, cuando comenzaron los bombardeos turcos, 8.328 personas vivieron este calvario. Del total, seg煤n la ODHA, se desconoce el paradero del 35 por ciento de los y las secuestradas. En estos cuatro a帽os, 1.000 mujeres fueron raptadas por los ocupantes.

Con respecto al cambio demogr谩fico, la ODHA se帽al贸 que desde la invasi贸n de Turqu铆a entre 400 y 500 mil personas fueron trasladadas de otros pa铆ses para establecerse en Afrin. En una entrevista reciente, 陌brahim 艦exo, portavoz de la ODHA, record贸 que el pueblo de Afrin resisti贸 durante 58 d铆as los ataques turcos. El representante kurdo agreg贸: 鈥淎frin fue asaltada por 72 aviones, decenas de tanques, 25.000 mercenarios y miles de militares. En algunos casos, tambi茅n emplearon gas qu铆mico. En los 煤ltimos d铆as de la ocupaci贸n cometieron principalmente atrocidades contra civiles鈥.

La ocupaci贸n de Afrin por parte de Turqu铆a no es un hecho aislado. En Rojava, las fuerzas mercenarias respaldadas por Ankara tambi茅n controlan las zonas de Al Bab, Gire Sp卯 y Ser锚kaniye, todas arrancadas a sus pueblos originarios y que eran gobernadas por la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES), la m谩xima autoridad que re煤ne a kurdos, asirios, armenios y 谩rabes de diferentes pensamientos pol铆ticos y religiosos.

Para el gobierno del presidente Recep Tayyip Erodgan lo que sucede en Rojava es inaceptable. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el sudeste turco viven m谩s de 20 millones de pobladores kurdos. Y que una gran mayor铆a apoya al Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n y al confederalismo democr谩tico, el paradigma sintetizado por Abdullah 脰calan, que impulsa la liberaci贸n de las mujeres, el ecologismo, la organizaci贸n comunal y una econom铆a anti-capitalista. Por levantar las banderas del confederalismo democr谩tico, 脰calan hace m谩s de 20 que est谩 prisionero en la isla-prisi贸n de Imrali, una base militar en el coraz贸n del mar de M谩rmara.

Con la ocupaci贸n de Afrin, Turqu铆a viola las m谩s b谩sicas leyes internacionales. Pero a Estados Unidos, Rusia y la Uni贸n Europea (UE) no les importa demasiado. Todos siguen vendiendo toneladas y m谩s toneladas a Ankara. Y todos quieren tener a Erdogan de su lado. No importa que el presidente turco encabece un r茅gimen represivo y autoritario. Para Washington, Mosc煤 y Bruselas es contener y utilizar a Erdogan seg煤n su conveniencia. Los lamentos de la poblaci贸n de Afrin que sobrevivi贸 a la masacre y ahora sobrevive en campos de refugiados, por lo visto no llegan a los despachos donde se definen las estrategias para repartirse, otra vez, a Medio Oriente.

FUENTE: Leandro Albani / Sudestada

