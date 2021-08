–

En el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) de la ciudad de Buenos Aires se organiz贸 la Comisi贸n de Vivienda, donde en el intercambio de experiencias y saberes crece la solidaridad y se generan herramientas para enfrentar de manera colectiva serios problemas estructurales en los barrios populares.

El d茅ficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires golpea cada vez m谩s fuerte a los sectores populares, afectando a miles de personas tanto por la falta de vivienda como por la calidad de las mismas. En las villas y barrios populares sus habitantes sufren la falta de servicios b谩sicos como agua, luz, gas, y muchas veces se dificulta el acceso de ambulancias y bomberos.

El problema habitacional no es nuevo en la ciudad m谩s rica del pa铆s. Han transcurrido d茅cadas de gobiernos que no s贸lo no han dado una soluci贸n concreta a la poblaci贸n vulnerable, sino que favorecen a los negocios inmobiliarios. En muchas ocasiones dejando el triste saldo de desalojos, personas en situaci贸n de calle, y la avanzada en la construcci贸n de torres para viviendas, comercios y shoppings.

Tal como sucedi贸 ayer, en la Legislatura porte帽a, al dar media sanci贸n al acuerdo entre IRSA y el Gobierno porte帽o para autorizar la construcci贸n de edificios de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca, un predio de 71 hect谩reas ubicado sobre el R铆o de la Plata, en Costanera Sur.

Frente a esta situaci贸n, las organizaciones sociales se unen y conforman espacios como coordinadoras, donde toman las mejores herramientas de lucha y se forman para brindar apoyo y solidaridad.

鈥淓stamos en la Comisi贸n de Vivienda FOL CABA y en una coordinadora, donde nos enteramos y tomamos contacto con situaciones de desalojo, colaboramos con la personas en situaci贸n de calle, entre varias cosas que hacemos鈥, expresa Balby.

Balby explica c贸mo trabajan en la Comisi贸n, la cual est谩 dividida en cinco sub comisiones: desalojos, urbanizaci贸n, administraci贸n, nexo g茅nero y vivienda, y autogesti贸n.

鈥淓n la subcomisi贸n que es Desalojo estamos en contacto con las personas que tienen desalojos por alg煤n motivo y con el FOL o alg煤n vecino hacemos el seguimiento. Lo primero que hacemos es solidarizarnos, si necesita mercader铆a le llevamos y podemos recibir donaciones como frazadas, ropas. Hace tiempo en la calle Virrey Ceballos una casa de 20 familias se quem贸 y estuvieron en la calle y despu茅s encima llovi贸, as铆 que los vecinos ayudaron a que est茅n en una carpa. En un lapso de 10 d铆as nos solidarizamos con mercader铆a y junto con varias organizaciones acompa帽amos ese proceso en el que los vecinos se unieron e hicieron una marcha a Pav贸n y Entre R铆os (Ministerio de Gesti贸n y de Acci贸n Social). Ah铆 tuvieron una mesa de dialogo donde pudieron conseguir algo.

Urbanizaci贸n est谩 relacionado con la infraestructura, que es lo que est谩 pasando en las villas. Tenemos la 1-11-14, la Oculta, Retiro, la 21-24. En las villas suele pasar que alquilan y de un d铆a para el otro los sacan, como no hay ley ni reglas entonces ah铆 vamos acompa帽ando a las vecinas y vecinos que se acercan. Tambi茅n vamos cuando hay problemas de agua, de luz

Hace poco acompa帽amos unos abuelitos desalojados hasta que se logr贸 que se los deje en su lugar.

En Administraci贸n trabajamos con el tema del subsidio habitacional. Un grupo de compa帽eras se encarga de asesorar a las personas en situaci贸n de calle, nos ocupamos de que tengan todos los papeles, si no llegaran a poder completar el informe social que quiz谩s es lo m谩s dif铆cil nos encargamos de guiarlas y de ponerlas en contacto con una asistente social.

En el caso de Nexo Vivienda G茅neros ah铆 se ocupan dos compa帽eras de tomar lo que la comisi贸n de g茅neros nos pasa para subsidios y esas compa帽eras se encargan exclusivamente de lo que ya aprob贸 g茅neros y acompa帽amos hasta que salen de Pav贸n y Entre R铆os con el cheque o tarjeta de subsidio habitacional en la mano.

En Autogesti贸n estamos trabajando con el MOI 鈥 Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, una organizaci贸n social, pol铆tica y territorial por la vivienda y el h谩bitat popular, que son especialistas en alquileres colectivos, viviendas colectivas, nos est谩n formando en eso. Intercambiamos con ellos, nos dan su experiencia y nosotros nos hacemos presentes en las movilizaciones conjuntas.

Hicimos hace poco un recorrido en sus viviendas cooperativas en Ciudad. Fuimos, observamos, miramos, aprendimos para un futuro, quien dice no tengamos una cooperativa de vivienda FOL, como hay en Florencio Varela鈥, dice contenta Balby.

La compleja situaci贸n habitacional de muchas y muchos vecinos empuja a buscar soluciones y la forma que encontraron las y los integrantes del FOL es la organizaci贸n colectiva.

