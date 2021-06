–

Las Agendas 2030 y Avatar 2045 son proyectos que pretenden transformar a gran escala la naturaleza y la humanidad, fusion谩ndolas. La transformaci贸n de la humanidad es pol铆tica, econ贸mica, social, cultural, religiosa e incluso f铆sica llevada a nivel gen贸mico, lo que hace del transhumanismo el eje de la Agenda.

驴Cu谩les son sus or铆genes? Hay que distinguir entre el plano intelectual o ideol贸gico y el de acci贸n y gesti贸n. En 谩mbito de la acci贸n y gesti贸n, los or铆genes m谩s pr贸ximos son: la reorganizaci贸n del mundo tras la segunda guerra mundial. La guerra fr铆a no fue m谩s que la disputa entre los Estados Unidos (USA) y la Uni贸n Sovi茅tica (URSS) por dirigir el mundo lo que llevaba adjunto controlarlo directa e indirectamente, de tal manera que se formasen c铆rculos en diverso grado de sumisi贸n. Cada uno de estos dos contendientes ten铆a un modelo de organizar el sometimiento y gobernaci贸n del mundo.En la d茅cada de 1980 esta dualidad entre USA-URSS se rompe. Primero, porque entra China en el 鈥渏uego鈥 y, despu茅s, porque la balanza se inclina a favor de la primera por el hundimiento de la URSS, lo que sorprende a China enpleno proceso de reformas econ贸micas. El modelo USA parec铆a triunfar e imponerse. Los partidos y organizaciones socialistas tuvieron que adaptarse a la nueva situaci贸n. La respuesta del cosmos socialista fue denunciar que ese modelo triunfante no era la panacea de paz, desarrollo y bienestar del mundo. Sosten铆an que los problemas continuaban y se incrementaban: ricos y pobres, las guerras, la contaminaci贸n鈥 Por lo tanto el mundo deb铆a ir a una confluencia. Uno de los primeros que lanz贸 p煤blicamente la ideade confluencia fue Gorbachov con su 鈥渃asa com煤n鈥. La d茅cada de 1990 no fue m谩s que un tiempo de 鈥渋mpasse鈥 en el cual estas tres potencias se estaban poniendo de acuerdo sobre c贸mo gobernar y administrar el mundo en el nuevo siglo. Y este fue el acuerdo: tender hacia un mismo sistema econ贸mico, un mismo sistema pol铆tico, un mismo sistema social y cultural, una 煤nica religi贸n mundial.

En el plano intelectual o ideol贸gico, gran parte del pensamiento originario lo podemos encontrar en las 贸rbitas de la Escuela de Frankfurt. De aqu铆 surge la Teor铆a Critica. Es decir, el conflicto debe continuar bajo nuevas formas como medio de construir un 煤nico sistema mundial.

Desde el campo liberal y partiendo de las ideas de la escuela de Chicago y el centro de pensamiento del Instituto Tecnol贸gico de Massachussetts, se dio forma al Consenso de Washington para establecer un conjunto de 鈥渇ormulas鈥 comunes que llevasen a equiparar a todas las naciones-estados y que las encaminase por la misma senda de construcci贸n de un 煤nico sistema mundial mediante dos ejecuciones de m茅todos de disoluci贸n de las naciones y fusi贸n de los Estados.

Este pacto o consenso se fue expresando en aquellas d茅cadas de 1980 y 1990, los estados de democracia liberal eran los que m谩s auspiciaban el globalismo vendi茅ndolo como difusi贸n de la libertad, la democracia y el libre mercado. Pero f铆jese en qui茅nes acogieron y aplicaron el Consenso de Washington hasta entrado el nuevo siglo, las organizaciones mundiales m谩s intervencionistas: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organizaci贸n Mundial del Comercio. Por su parte las potencias m谩s destacadas marcaban la agenda de aplicaci贸n en las Cumbres del G7/G8 o en el Club Bilderberg, mientras que la ONU 鈥con sus organizaciones-se convert铆a en el brazo gerente que exped铆a las ordenes que los gobiernos ten铆an que aplicar a nivel regional y local. Por su parte, los partidos de derecha defend铆an estas reuniones de organismos internacionales y magnates.

En la otra orilla, en contra -aparentemente-del globalismo, se situaba toda la izquierda socialista, comunista y anarquista que movilizaban a sus hordas cada vez que en alguna ciudad ten铆an lugar las reuniones de estos organismos internacionales. Adem谩s, desde la orilla izquierdista se constituyeron organizaciones y foros internacionales paralelos a los citados OMC, BM, FMI, Foro Econ贸mico Mundial.. por ejemplo: Foro Sao Paulo, Grupo Puebla, Foro Social Mundial, Am茅rica Business Forum鈥 Los a帽os finales del siglo XX y primeros del siglo XXI fueron el per铆odo del resurgir de Rusia al tiempo que China finaliz贸 sus reformas econ贸micas. De nuevo los tres grandes estaban en escena, luego era necesario ir a un nuevo pacto internacional. Estamos en 2001-2008. Era necesario cancelar el Consenso de Washington y levantar un nuevo acuerdo internacional. Las 茅lites tir谩nicas que estaban 鈥y est谩n-detr谩s de este entramado, no pod铆an hacerlo por las bravas. Deb铆an fabricar una situaci贸n que justificase el cambio. Un 鈥渢erremoto鈥. Y qu茅 casualidad, entre 2006 y 2008 se incuba la crisis que estalla ese mismo a帽o y se extender铆a hasta entrada la segunda d茅cada del siglo XXI. Y qu茅 casualidad el 15 de noviembre de 2008 el G20 se reuni贸 en Washington.

El nuevo acuerdo consisti贸 en que: por un lado, China consolidar铆a su capitalismo de Estado (modelo de mercado donde el Estado desempe帽a un papel predominante -directamente o mediante-empresas p煤blicas y privadas) y se le permitir铆a una acci贸n preponderante en los mercados internacionales. Por otro lado, los estados de econom铆a y democracia liberal introducir铆an las modificaciones necesarias para acercar sus econom铆as hacia el capitalismo de Estado. Al mismo tiempo alterar铆an sus sistemas pol铆ticos para ir debilitando (primero) y restringiendo (seguidamente) las libertades cl谩sicas, tanto las pol铆ticas como las personales. El objetivo es que los sistemas mundiales tiendan a la confluencia y se parezcan cada vez m谩s al r茅gimen pol铆tico chino. Para que esta reforma fuese aceptada por los estados y pueblos occidentales se deb铆a reiterar que la culpa de la crisis iniciada en 2008 era de las pol铆ticas liberales llevadas hasta ese momento por los estados occidentales. El resultado fue la proliferaci贸n de gobiernos de izquierdas como manos ejecutoras de las reformas. Esto es, en resumen, confluencia econ贸mica y pol铆tica con China como espejo. Y este es el punto en el que estamos. No es de extra帽ar que, ahora, tanto las derechas como las izquierdas pol铆ticas y sociol贸gicas defiendan el globalismo.

Pero la transformaci贸n es mucho mayor y m谩s profunda que una conjunci贸n mundial en un 煤nico sistema pol铆tico y econ贸mico. La transformaci贸n no es ya s贸lo global, es Total: incluye no s贸lo los sistemas econ贸micos y pol铆ticos y culturales sino tambi茅n los religiosos, y la naturaleza y al propio ser humano. Aqu铆 entra la acci贸n cultural desde las escuelas y los medios de comunicaci贸n. Por ejemplo la difusi贸n del post- ecologismo, que propone que todo debe ser integrado en una conciencia global, Pachamama. Ya ha entrando en las conciencias occidentales que el ser humano es una simple pieza de este entramado Pachamama.

Y para hacer efectiva la integraci贸n del ser humano en la Totalidad es necesario transformar al ser humano, hacerlo 鈥渆volucionar鈥. Aqu铆 entran los bi贸logos y genetistas diciendo que es necesario introducir cambios gen茅ticos que mejoren la especie humana. Cambio que sean irreversibles y se transmitan a las siguientes generaciones. Es decir, el surgimiento de una nueva especie resultante de una evoluci贸n dise帽ada y controlada.

Esta transformaci贸n del ser humano consiste en transformar a gran escala la humanidad y la naturaleza fusion谩ndolas, tomando como eje la tecnolog铆a NBIC (fusi贸n de la ingenier铆a gen茅tica, la nanotecnolog铆a y cognotecnolog铆a). Es a esto a lo que se llama 鈥渃onvergencia tecnol贸gica鈥: unir las tecnolog铆as de la informaci贸n y comunicaci贸n con la inteligencia artificial, con las tecnolog铆as cognitivas y de transferencia mental, con la nanotecnolog铆a, con la biotecnolog铆a e la ingenier铆a gen茅tica y la farmacolog铆a. Esto supone la destrucci贸n del ser humano y la fabricaci贸n de un nuevo ser que ya no es humano.Efectivamente, es transhumanismo o m谩s propiamente posthumanismo y sus s铆mbolos los estamos viendo cada vez m谩s a menudo en muchas compa帽铆as y proyectos de todo tipo: el H+ (el transhumano), el HH++ y el H鈭 del poshumanismo.

La t茅cnica utilizada es la CRISPR, mediante la cual se puede modificar, eliminar, cortar o replicar ADN. De hecho esto se consigui贸 en la d茅cada de 1990. El resultado fueron los seres modificados gen茅ticamente. Se les llamaba transg茅nicos. Y se puede hacer lo mismo con 贸vulos, espermatozoides e incluso embriones.

Desde el Instituto Tecnol贸gico de Masachusets Eric Drexler -uno de los ide贸logos del transhumanismo- desarroll贸 nano ensambladores moleculares que pod铆an unirse a la mol茅cula de ARN, el resultado fue el ARN mensajero, la base de la vacuna covid, que es de ARNm.

Y actualmente la nanotecnolog铆a molecular permite utilizar ensambladores sint茅ticos, nanosensores sint茅ticos que se autorepliquen como en un enjambre.La funci贸n de estos ensambladores sint茅ticos es dar ordenes transformando al ser humano a nivel gen茅tico y algo m谩s. Tambi茅n recibir informaci贸n y dar nuevas ordenes. Incluso se les podr铆a enviar un virus. Esto se puede hacer con las tecnolog铆as RFID (Radio Frequency Identification) y NFC (Near Field Communication).Estos nanosensores pueden ser sencillos implantes que integran toda la informaci贸n gen茅tica y personal del individuo y puedan dar ordenes a nivel molecular. Mediante el implante se puede interactuar con todo tipo de dispositivos. Algunas de las empresas que est谩n implicadas en esta 鈥渃onvergencia tecnol贸gica鈥 son: Google que est谩 llevando a cabo el proyecto C谩lico para desarrollar qu铆micos (f谩rmacos) o mecanismos nanot茅cnicos que inyectados act煤en como mensajeros. Vamos inyectables de ARN-mensajero. De hecho, la llamada vacuna COVID es un inyectable de ARN-mensajero. Incluso hay compa帽铆as que trabajan en el desarrollo de cromosomas artificiales injertados en la c茅lula. Aqu铆 destaca el Future of Humanity Institute de Nick Bostrom, otro de los ide贸logos del transhumanismo.

Otra de las principales compa帽铆as que est谩n trabajando en este mundillo es el Battelle Memorial Institute, que invierte en diversas 谩reas conectadas como ecolog铆a y medioambiente (trasnformaci贸n del clima, vamos los famosos chemtrails), las energ铆as renovables e investigan en nanotecnolog铆a gen贸mica y biolog铆a cibern茅tica as铆 como en biodefensa y enfermedades infecciosas (como el llamado COVID). El implante -desarrollado por empresas como Biohax o Dsruptive- es una c谩psula hecha de borosilicato, de 16 mm de largo y 2 mm de ancho. Incluso TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) est谩 considerando esta tecnolog铆a para implantar la T-Mobilidad. Tambi茅n ya est谩 disponible el interfaz neuronal cerebro-ordenador: las ondas neuronales son procesadas e interpretadas por el ordenador. Es decir, se puede decodificar el pensamiento y almacenarlo en un ordenador. Algunas de las empresas punteras en estos implantes son Neuralink y NeuroLife o la antes citada Battelle.

Las compa帽铆as que se dedican a estos desarrollos tambi茅n plantean crear una 鈥渘ube 煤til鈥 鈥 lo llaman- de nanosensores en los individuos. Estos nanosensores podr铆an conectarse a una red y, por medio de comandos software, transmitir instrucciones mediante ondas, 驴transmitidas por antenas 5G? Es una casualidad que nos encierren a todos, nos quieran poner un inyectable de ARN-mensajero y que entre tanto florezcan antenas G5 como flores en el mes de mayo. Y digo yo que las casualidades no existen.

Podr铆amos llegar a estar todos conectados formando un 煤nico organismo. Esta es la intenci贸n. Un gran cerebro cu谩ntico dirigir铆a todo el operativo tanto individualmente como de cualquier grupo social, incluso la naturaleza. Este ordenador global integrar铆a y controlar铆a el ecosistema o Pachamama-natural y artificial en el que nos desenvolver铆amos. Nosotros s贸lo seremos una pieza al servicio de la Pachamama.

De hecho ya existe algo de esta red de superordenadores. Por ejemplo Watson Health de IBM ya tiene en funcionamiento superordenadores como Sumit y Sierra que, curiosamente, dicen que est谩n implicados en la investigaci贸n COVID. Asimismo tenemos a Fujitsucon su super ordenador Fugaku, a Lenovo con Marenostrum, Dell con HPC5 y a los chinos con Tianhe-2. Si consiguiesen implantar a la mayor铆a de la poblaci贸n y montar esta red de super ordenadores estar铆amos ante la globalizaci贸n y control total鈥β緼 caso no estamos recorriendo este camino de globalizaci贸n y control total? Y la mayor铆a de la gente lo est谩 aceptando sin rechistar. Aceptan que les quiten sus derechos y libertades m谩s b谩sicas y no protestan. Y se nos dice a la cara que ya siempre vamos a tener que convivir as铆 y todo porque hay un 鈥渂icho鈥. Es decir, no vamos a recuperar nunca nuestros derechos y libertades. Y esto es a nivel mundial.驴La gente se dejar谩 implantar el chip?Hay una cosa que la gente teme por encima de cualquier otra (ya sea guerra, hambre鈥), es la enfermedad que es sin贸nimo de muerte. La enfermedad, la muerte, causa terror. Si te dicen que hay una epidemia incontrolable que mata a millones de personas y que nadie est谩 a salvo, 驴qu茅 har铆as por tener protecci贸n, seguridad y salvarte? Si te dicen que para conseguir protecci贸n, seguridad y salvarte te han de restringir tus libertades m谩s b谩sicas (reuni贸n, asociaci贸n, circulaci贸n, expresi贸n, publicaci贸n, informaci贸n鈥), 驴aceptar铆as? Si te dicen que con una vacuna o un implante vas a conseguir protecci贸n, seguridad y salvarte, 驴cu谩ntos saldr铆an corriendo a vacunarse o a implantarse?

驴Y si hablamos de una enfermedad?, por ejemplo de un supuesto virus, supuestamente fabricado en un laboratorio asi谩tico y 鈥de alguna forma- 鈥soltado鈥 y 鈥渆sparcido鈥.驴Y si ante ese supuesto bicho saliesen las farmac茅uticas a plantear una vacuna de ARN-m?驴Y si al mismo tiempo los gobiernos machacasen a la poblaci贸n (con todos los medios de comunicaci贸n) sobre lo bueno que es ese inyectable de ARN-m?驴La gente acceder铆a a inyectarse y/o implantarse?Qu茅 casualidades. Y digo yo que las casualidades no existen. Pero siempre habr谩 quien se niegue a ser vacunado o implantado鈥 si te dicen que si no est谩s vacunado o implantado no puedes viajar, comprar, vender, comerciar, trabajar, poner gasolina, utilizar el transporte p煤blico, llevar a tus hijos al colegio, tener una cuenta corriente, un seguro, una hipoteca鈥e hecho ya est谩n diciendo que van a hacer cartillas COVID y solo los que tengan su cartilla al d铆a podr谩n tener ciertos privilegios, por ejemplo viajar. Tambi茅n se ha planteado hacer listados de gente no vacunada. Porque, a ver si nos enteramos,lo que hasta hace apenas dos a帽os eran derechos y libertades ahora son privilegios de los cuales la elite pol铆tica y econ贸mica dispone a discreci贸n. Si tu quieres tener privilegios similares debes someterte, vacunarte, implantarte el chip鈥 vamos, ser buenciudadano. Tener puntos, como en China. Es decir, no criticar al gobierno ni sus planes ni oponerte por cualquier medio, sino someterte. Los que no act煤en as铆 ser谩n considerados malos ciudadanos, vigilados, seguidos, monitorizados, espiados por las agencias gubernativas. Ese 鈥渕al ciudadano鈥 ser谩 vigilado y perseguido incluso por sus vecinos y familiares (cosa que ya est谩 sucediendo). Estos resistentes van a ser considerados un c谩ncer para la democracia, para la seguridad y la salud del 鈥渞eba帽o鈥 por lo que ser谩n detenidos, recluidos en centros de aislamiento y, finalmente, -por qu茅 no- desaparecidos. A pesar de todo somos muchos millones de personas en el planeta para que esta 茅lite pueda llegar a controlar a todos鈥or eso es necesario reducir la poblaci贸n mundial. Llevamos muchas d茅cadas con la cantinela neomalthusiana de que hay que reducir la poblaci贸n. Aqu铆 entran los ide贸logos eugen茅sicos. Y se comienza eliminando a las personas consideradas imperfectas y a las no queridas, y aquellos que no quieren vivir: (eutanasia, eugenesia, aborto, deficientes mentales, s铆ndromes de Down鈥) y se contin煤a favoreciendo la eliminaci贸n de pobres, negros, hind煤es, hispanos, asi谩ticos鈥 Ah铆 tenemos a organizaciones鈥incluso con representantes en la ONU- como Planned Parennhood o Population Research Institut.Y qu茅 decir de los planes de vacunaci贸n de la OMS. Por ilustrar brevemente la cuesti贸n: la vacuna contra el t茅tanos de la d茅cada de 1990 y 2000 aplicada en pa铆ses africanos (como Kenia), Am茅rica del Sur, India, llevaron a la esterilizaci贸n millones de personas porque la vacuna generaba una respuesta inmune que atacaba a la ganotropina (hormonas responsables de la ovulaci贸n y necesarias para la concepci贸n y desarrollo del embarazo). Es decir que en el a帽o 2030 se dar铆a el cumplimiento de todo este Nuevo Orden Mundial鈥os fil贸sofos transhumanistas consideran que el sujeto moderno no es sostenible por m谩s tiempo, est谩 exterminando el planeta. Dicen que esto puede suceder sobre 2030.

Para esta fecha se llegar铆a a una 鈥singularidad鈥 por la cual se producir谩 a una situaci贸n en la que los avances tecnol贸gicos ser谩n m谩s r谩pidos que la capacidad de adaptaci贸n de la sociedad y har谩 inevitable la reconstrucci贸n 鈥volver a construir-al ser humano y a la sociedad. Es decir, ser铆a una 鈥渧entana de overton鈥. Aqu铆 tenemos la Agenda 2030 y Avatar 2045.De hecho ya en la d茅cada de 1980 Fereidoun M. Esfandiary -autor del manifiesto transhumanista- tom贸 el nombre de FM-2030, como fecha en la que deber铆an alcanzarse los objetivos transhumanistas. Qu茅 casualidad que cuarenta a帽os despu茅s del manifiesto de Fereidoun las elites globalistas formalicen una agenda que se llame precisamente 2030. Y digo yo que las casualidades no existen.

Para 2045 el Nuevo Orden Mundial estar铆a completado: un mundo donde una peque帽a 茅lite goza de todo tipo de bienes f铆sicos y materiales. 脡lite que vive a costa de una reducida poblaci贸n que es mantenida permanentemente en el umbral de la pobreza. Poblaci贸n que es sostenida con una 鈥減aguita鈥 estatal. Poblaci贸n controlada y monitorizada permanentemente y con implantes mediante los cuales reciben informaci贸n y ordenes. Poblaci贸n con cambios gen茅ticos producidos por inyectables ARN-m que les reducen la capacidad de protesta y agitaci贸n. Y si a煤n con todo quieres resistir, ten en cuenta que perder谩s la paguita, tu familia se morir谩 de hambre y desaparecer谩s.Vamos, el final del camino es hacer realidad el Mundo Feliz de Huxley que, por cierto, era promotor del transhumanismo.

驴Qui茅n est谩 detr谩s de todo esto?. El transhumanismo es s贸lo un medio 鈥ente otros- para implantar el Nuevo Orden Mundial. En la cabeza, dirigi茅ndolo todo, est谩 la llamada Sinagoga de Satan谩s. Un grupo muy reducido de personas.

Siguiendo el relato teol贸gico Satan谩s hizo la guerra a Dios a trav茅s del ser humano. Siempre ha pretendido destruir al ser humano. Satan谩s ser铆a el imitador que no puede crear nada. Luego s贸lo puede utilizar las cosas y seres de la Creaci贸n para transformarlas a su imagen y semejanza. [Por eso este grupo es denominado as铆, porque no crean nada, s贸lo se apoderan de lo existente y lo gestionan.]

Esto es lo que est谩 detr谩s de los cambios gen茅ticos que se pretenden realizar en el ser humano utilizando la tecnolog铆a transg茅nica que hemos descrito. De hecho el posthumanismo es el constructo de una nueva especie no humana, desviada de la creaci贸n [de dios, de la naturaleza o de lo que cada cual crea].

Esquematizando el asunto podr铆amos decir que debajo de la Sinagoga de Satan谩s se combinan dos niveles. Una 茅lite 鈥tanto oculta como visible-de secta discreta, compuesta de ciertas familias, ciertos intrigantes magnates y autodenominados fil谩ntropos que ocupan los m谩s altos grados y que son los interventores que llevan las ordenes de la Sinagoga a nivel regional y local. En este 煤ltimo nivel tendr铆amos a los gobiernos, financieros, organizaciones econ贸micas y pol铆ticas que ejecutan -a nivel regional y local-las ordenes recibidas pero no a capricho y voluntad sino coordinadamente. Para ello se re煤nen unas veces secreta o discretamente y otras abiertamente en clubs, grupos y c铆rculos de trabajo. El ejemplo lo estamos viendo con la Plandemia, c贸mo se aplican coordinadamente las mismas medidas en todas partes del mundo. Por lo tanto el alcance es mundial

驴Habr谩 resistencia? 驴C贸mo podemos resistir a todo esto? Actualmente hay n煤cleos de resistencia que utilizan los resortes que la ley todav铆a contempla para sortear el totalitarismo que estamos empezando a vivir.Tambi茅n hay personas que individualmente, en su d铆a a d铆a, hacen peque帽os gestos de protesta: llevar una simple camiseta con r贸tulo contra la Plandemia, conversar con los compa帽eros de trabajo, hablar con el dependiente de una tienda, montar un canal en redes sociales para opini贸n e informaci贸n鈥simismo hay grupos 鈥減or la verdad鈥 que utilizan medios de comunicaci贸n alternativos para informar a la poblaci贸n.

A todo esto hay que a帽adir manifestaciones pac铆ficas 鈥 peque帽as en algunos pa铆ses como Espa帽a o Italia, masivas en otros como Alemania o Inglaterra. Mientras en otros -como los Pa铆ses Bajos 鈥 las manifestaciones llegan a ser violentas pero son peque帽as y controlables. Todos estos n煤cleos de resistencia, vistos a nivel general, no son m谩s que peque帽as piedras en el zapato globalista. No tengamos la menor duda que si hay m谩s resistencia de la esperada o la velocidad de desarrollo del Plan no es el adecuado, la 茅lite del NOM podr铆a considerar necesario soltar o provocar una hecatombe. Esto llevar铆a a la necesidad de que surja un peque帽o n煤cleo colectivo de decisi贸n mundial que releve a la ONU. Pero bien pudiera ser unipersonal, manteniendo a la ONU. Sea colectivo o unipersonal la caracter铆stica esencial es que tendr谩 la suficiente autoritas y potestas como para imponer sus decisiones en cualquier lugar del mundo. Es m谩s, ante esa terrible hecatombe las gentes suplicar谩n y estar谩n dispuestas a someterse a cualquier costo, a ser reducidas a servidumbre a cambio de paz, seguridad y salud.

Antonio Pe帽a