Tras cinco siglos de capitalismo salvaje, m谩s de dos siglos de industrializaci贸n del mundo han supuesto la cat谩strofe en curso en la que nos encontramos. La religi贸n del progreso y la ciencia han sido el paradigma para llevar a cabo el proyecto capitalista de aniquilaci贸n de todo lo vivo sobre la tierra, para despu茅s artificializarlo y mercantilizarlo, este proceso de artificializaci贸n abarca todos las dimensiones de la vida, todos los fen贸menos y procesos naturales: desde la alimentaci贸n (mediante alimentos procesados, transg茅nicos etc..), el clima ( con t茅cnicas de geoingenier铆a que pretenden modificar el clima el clima) , la reproducci贸n del ser humano (mediante la reproducci贸n asistida detr谩s de la cual se esconde la eugenesia) hasta el dise帽o y fabricaci贸n de bacterias, genes y plantas mediante t茅cnicas bio inform谩ticas y biolog铆a sint茅tica鈥. Obviamente todos estos procesos de artificializaci贸n no son neutros, suponen el agotamiento y la aniquilaci贸n de los mal llamados recursos naturales, la contaminaci贸n de tierra, mar y aire y la alienaci贸n del ser humano ante el proyecto de artificializaci贸n de la vida, nos encontramos ante un proyecto ecocida y liberticida. Aquellos que durante siglos se han dedicado a destruir el planeta al mismo tiempo que provocaban terror y miseria a la poblaci贸n ahora se erigen como nuestros 鈥渟alvadores鈥, ahora pretenden imponer su mundo racional, tecno totalitario, con la excusa de que solamente agarrados de su mano (el viejo vamos todos en el mismo barco; el de los necios) y bajo sus imperativos podremos salvarnos.

La aceleraci贸n de la industrializaci贸n y el surgimiento la sociedad de consumo tras la II Guerra Mundial empiezan a provocar la extensi贸n de la nocividad por todo el planeta, los tecn贸cratas que no son ajenos a la tragedia que provoca la vida industrial forman el Club de Roma en 1968 fundado por altos cargos, pol铆ticos, tecn贸cratas, empresarios etc. De este Club de Roma surgen las bases del proyecto de dominaci贸n actual, una de sus base es el famoso libro 鈥淟os l铆mites del crecimiento鈥 en el que recalcan como buenos neomaltusianos: el exceso de poblaci贸n , las causas nocivas y destructivas de la industrializaci贸n y los problemas energ茅ticos que supondr铆an esta aceleraci贸n industrial, los tecn贸cratas comienzan a darse cuenta de que el mundo que han construido es nocivo y lleva a la destrucci贸n del planeta, al mismo tiempo que alertan de la devastaci贸n del mundo comienzan a 鈥渋mponer鈥 sus soluciones. Pocos a帽os despu茅s de la publicaci贸n de dicho informe curiosamente, o no, aparece en 1973 la primer gran crisis energ茅tica por a causa de la subida de los precios del petr贸leo lo que supone un duro golpe a un mundo altamente dependiente de esta energ铆a, dando lugar a una gran inflaci贸n y la primera crisis energ茅ticas. El discurso de la tecnocracia en aquellos a帽os ya hablaba de un mundo mas sostenible, ecol贸gico, igualitario, de una transici贸n enrg茅tica se empezaban a poner las bases de la 鈥済ran transformaci贸n鈥 del 鈥済ran reinicio鈥 que estamos viviendo.

Una transformaci贸n, lo que los tecn贸cratas han llamado el 麓Gran Reinicio麓 un proyecto iniciado por el Foro econ贸mico Mundial y los grandes ceos de Silicon Valley, un gran reinicio donde el mundo debe ser reconfigurado, redise帽ado en todas sus dimensiones. El 麓gran reinicio麓 es una dictadura tecno totalitaria pero no una dictadura al uso, no hay represi贸n visible, sino condicionamiento tecnol贸gico, es una dictadura dulce, donde habitamos en una prisi贸n digital que cuyo patio de recreo es el metaverso. Es una dictadura amable, inclusiva, verde, resiliente, sostenible, feminista etc.鈥 , es decir, una dictadura dulce a la que todos debemos obedecer, sonre铆r y abrazar . El presidente del foro econ贸mico Mundial hace poco que 鈥渟eremos felices sin tener nada鈥 una excelente declaraci贸n de intenciones. Ante la cat谩strofe y las que vendr谩n los tecn贸cratas necesitan una poblaci贸n monitorizada, obediente, controlada pero que sea feliz y se sienta responsable y participativa. En 2013 igualmente desde el miserable Foro econ贸mico Mundial su presidente, Klaus Swach hablaba de los nuevos dictados a los que tendr谩 que someterse la humanidad en esta nueva dictadura amable: inclusi贸n, sostenibilidad y resiliencia, as铆 no es de extra帽ar que en la reciente COP 26 de Egipto Pedro S谩nchez anunci贸 la creaci贸n de Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequ铆a y en Italia el plan de recuperaci贸n de la emergencia sanitaria recibiera el nombre Programa Nacional de Recuperaci贸n y Resiliencia ambos programas son parte de los dictados del proyecto de la Agenda 2030 continuadora de los postulados del Club de Roma, y principal valedora de la nueva dictadura que ellos llaman transici贸n ecol贸gica, verde y digital

DESMONTANDO LA AGENDA 2030

La Agenda 2030 tiene sus or铆genes en el Club de Roma y en la Cumbre de rio de 1992, el plan de acci贸n que sigui贸 a esta Cumbre fue The global Diversity Assesment un documento de 1.500 p谩ginas publicado en 1997 y que influir谩 en el inicio de la Cuarta Revoluci贸n industrial en la que nos hayamos sumergidos .Es un proyecto , un plan de la O.N.U. para el control de los recursos minerales, la tierra, el agua, la energ铆a, los suministros de alimentos y los seres humanos, todo ello sustentado en la cat谩strofe en curso provocada especialmente por el llamado cambio clim谩tico elegido como cat谩strofe por la tecnocracia, mientras callan frente a otras ocasionadas por la industrializaci贸n del mundo. El cambio clim谩tico y las emergencias que provoca junto a las emergencias sanitarias y energ茅ticas han sido escogidas por la O.N.U. y la tecnocracia como excusa para someternos a esta nueva dictadura. La agenda 2030 es neomaltusdaina defensora de la eugenesia, propaga mediante sus poderosos medios la idea de que el enemigo es el ser humano, que es el que nos ha llevado a esta cat谩strofe y que por lo tanto tan s贸lo un cambio de actitudes y comportamientos obviamente los que ellos impongan nos pueden salvar ,como ellos mismos lo definen en un documento 鈥渆s un plan integral para la reorganizaci贸n integral del ser humano鈥 en otras palabras una maravillosa obra de ingenier铆a social. El desarrollo sostenible promovido por la agenda 2030 tiene como objetivo controlar todos los aspectos de nuestras vidas: el espacio que habitamos, la educaci贸n, la alimentaci贸n, el clima, etc. Es importante comprender estos cambios que se est谩n produciendo en el redise帽o del mundo, en esta nueva gran transformaci贸n y qui茅n la est谩 llevando a cabo y cu谩les son sus objetivos para poder rechazarlos y atacarlos, rechazar la transici贸n ecol贸gica como proyecto ecocida y liberticida, rechazar su proyecto de digitalizaci贸n de todas las actividades humanas, las formas de identificaciones digitales desde el pasaporte COVID hasta el ID2020 . Rechazar su mundo Smart, su mundo inteligente, que persigue la aniquilaci贸n de lo humano.

DESMONTANDO LOS PUNTOS DE LA AGENDA 2030

La Agenda 2030 esta configurada por 17 puntos a los que los tecn贸cratas han puesto el amable nombre de Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), de los cuales desmontaremos algunos de los que consideramos m谩s importantes, como ellos mismos dicen son 17 puntos para transformar el mundo.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

La pobreza es un arma del capitalismo, o cualquier otra forma de dominaci贸n, por lo tanto, la ONU no pretende acabar con la pobreza. El objetivo real de este ODS es poner a gran parte de la poblaci贸n bajo la asistencia social del gobierno y la tecnocracia: cupones de alimentos, subsidios de vivienda, bonos de ayuda鈥 Desde que Ford impusiese la organizaci贸n cient铆fica del trabajo en sus f谩bricas hasta el d铆a de ha transcurrido un largo camino en el cual la robotizaci贸n y la automatizaci贸n colonizan todas las formas laborables existentes lo que genera una poblaci贸n formada por millones de desempleados, los 煤ltimos avances en IA multiplican la perdida de empleos que estaba estimada. Sin ir m谩s lejos el estudio de la consultora global MCkinsey habla de la destrucci贸n de 73 millones de empleos EEUU para el a帽o 2030. La robotizaci贸n, la IA y la automatizaci贸n crear谩n una sociedad de millones de desempleados, ante esta situaci贸n los tecn贸cratas de Silicon Valley y el Fondo Econ贸mico Mundial han encontrado la soluci贸n: conseguir una poblaci贸n esclava y sumisa mediante la Renta B谩sica universal tan amada por ciertos sectores de la izquierda. Acabar con la pobreza significa dar las migajas para tenernos controlados y sumisos, para que 鈥渟eamos felices sin tener nada鈥. Una Renta b谩sica Universal que ser谩 otorgada 煤nica y exclusivamente quienes acepten las normas de la sociedad ser谩 una especie de cr茅dito social, nuestro comportamiento quedar谩 en todo momento monitorizado y rastreado con el objetivo de que seamos buenos ciudadanos ecologistas e inclusivos.

Objetivo 2: Fin del hambre, logrando la seguridad alimentaria, una mejor nutrici贸n y promover la agricultura sostenible.

La O.N.U. esconde detr谩s de estas bonitas palabras su intenci贸n controlar todos los recursos del planeta, fomentar e imponer la agricultura 4.0, gran parte de las ayudas que ya se est谩n dando en todo el mundo en agricultura s贸lo van destinados para aquellos que automatizan y robotizan sus campos y granjas siguiendo los postulados de 4潞 revoluci贸n industrial. La agricultura 4.0 supone la digitalizaci贸n de la agricultura, el mapeo de los suelos, la trazabilidad y control de animales y plantas etc.. generando miles de datos sobre suelos, semillas etc.. que quedan bajo el control de grandes corporaciones tecnol贸gicas. Bajo la excusa de incrementar la producci贸n agr铆cola se extender谩n el uso transg茅nicos, de la biolog铆a sint茅tica, de los pesticidas etc.. recientemente ve铆amos como Espa帽a legalizaba el trigo transg茅nico para uso animal que obviamente acabar谩 en nuestro organismo o la posibilidad en argentina de mezclar trigo transg茅nico con aquel que no lo es, estos ejemplos se ir谩n multiplicando en los pr贸ximos a帽os. As铆 como las patentes de semillas en manos de multinacionales como Bayer, Syngenta o Dupont quienes controlan todos los procesos agroalimentarios.

Objetivo 3: Asegurar una vida sana y el bienestar para todos en todas las edades

La medicina es una fuente de dominaci贸n y la salud de la poblaci贸n un negocio multimillonario bien lo saben los capitalistas, no hay m谩s que ver que la llamada sanidad p煤blica en la mayor铆a de los pa铆ses europeos fue promovida y financiada por la familia Rockefeller. Este objetivo busca tener a la poblaci贸n subyugada a los mandatos de la OMS, financiada por el capitalismo filantr贸pico y que por lo tanto act煤a bajo sus intereses. Busca imponer programas masivos de medicaci贸n, exigir vacunas para todo el mundo y para todo tipo de cosas, como hemos visto durante la 煤ltima 鈥減andemia鈥 en la cual se inoculo el suero g茅nico a una gran parte de la poblaci贸n obteniendo unos resultados altamente nocivos, estos programas de medicalizaci贸n conllevan formas de control social como hemos visto en estos a帽os al mismo tiempo la segregaci贸n de quienes no acepten sus imperativos m茅dicos. Otro punto importante es la aceleraci贸n de las nuevas tecnolog铆as m茅dicas desde las terapias g茅nicas hasta la medicina regenerativa que pretenden dise帽ar y modificar los procesos org谩nicos del ser humano, un paso m谩s hacia el transhumanismo, al igual que en el resto de los objetivos pretenden digitalizar y virtualizar la atenci贸n m茅dica todas las grandes empresas est谩n invirtiendo en la 鈥渕edicina a distancia鈥 incluso aquellas no relacionadas con el sector m茅dico como, por ejemplo, Movistar.Es En pa铆ses pobres servir谩n como formas de control de crecimiento de la poblaci贸n.

Objetivo 4: Garantizar una educaci贸n de calidad, inclusiva, y organizativa que promueva actividades de aprendizaje permanente para todos.

Si el objetivo de las instituciones educativas siempre fue doblegar y someter a las personas libres, fabricar una poblaci贸n obediente a los imperativos de la dominaci贸n etc. Estos objetivos se multiplican en la nueva educaci贸n, se acelera el proceso de domesticaci贸n, impidiendo especialmente cualquier pensamiento cr铆tico con lo hegem贸nico. Adem谩s servir谩 a uno de los imperativos de la 4潞 revoluci贸n industrial: la virtualizaci贸n de la vida, vimos como la 鈥減rueba pand茅mica鈥 sirvi贸 para acelerar el proceso de digitalizaci贸n de las escuelas, educaci贸n a distancia. Se est谩n haciendo las primeras pruebas con profesores-avatar y profesores robot con la capacidad mediante la IA de adaptarse a la personalidad y de cada ni帽o y de paso vigilarle y recopilar todos sus datos f铆sicos y psicquicos. Google, Amazon, Facebook est谩n inviertiendo cantidades ingentes de dinero para introducir su mundo en las aulas, al mismo tiempo el capitalismo filantr贸pico que apoya la Agenda 2030 est谩 invirtiendo miles de millones en influir y dirigir las universidades y escuelas, hablamos de la familia Rockefeller, de la Fundaci贸n Gates, de las Open society de Soros鈥..

Objetivo 6: Asegurar la disponibilidad de agua y gesti贸n sostenible del agua e higiene para todos

Aqu铆 el objetivo, ante la cada vez mayor escasez de agua potable en el mundo, es controlar por parte de la ONU y grandes corporaciones las reservas de agua de todo el mundo, al mismo tiempo que regular su uso en funci贸n de las emergencias que vendr谩n.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energ铆a asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

Pretenden asegurar la gran transici贸n energ茅tica, la tecnocracia se encuentra decidida a acabar con los combustibles f贸siles. Los grandes fondos de inversi贸n est谩n empezando a negar dinero a empresas del sector de los combustibles f贸siles lo que est谩 obligando a antiguas empresas petroleras a reconvertirse a las energ铆as renovables. Sin ning煤n animo ecologista de fondo simplemente con el objetivo de llevar a cabo esta reconversi贸n industrial que les permitir谩 maximizar benificios mientras siguen manteniendo una sociedad industrial pero esta vez m谩s 鈥渧erde e inclusiva鈥. Al mismo tiempo controlar la energ铆a fuente indispensable para el funcionamiento del mundo industrial. Otra parte de este objetivo es la demonizaci贸n del carbono (convertido en el gran mal de nuestro tiempo) el termino 鈥渉uella de carbono鈥 inventado por la Shell, lo que ya dice bastante de este concepto. El objetivo es crear una especie de cr茅dito de social en base a esta 鈥渉uella de carbono鈥 a empresas y personas.

Objetivo 11: Convertir las ciudades y a los asentamientos humanos en lugares inclusivos y lugares sostenibles y seguros.

Obligar a la poblaci贸n del mundo rural a emigrar a las ciudades o convertir el mundo rural en ciudades. El objetivo es que la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n resida en las ciudades de forma que sea m谩s f谩cil su control. Cuando hablan de ciudades sostenibles y seguras obviamente hablan de Smart cities, ciudades altamente vigiladas y controladas donde nos convertimos en aut贸matas dirigidos por los algoritmos de la IA. La extensi贸n del internet de las cosas, los cuerpos y los animales y de la red 5G hace posible que todos nuestros movimientos y los de los objetos que se encuentran en las ciudades sean controlados y dirigidos. Ciudades digitalizadas donde la IA toma el control de nuestra vida y movimientos. Al mismo tiempo mediante las smart grind que se est谩n instaurando en las ciudades se podr谩 regular el uso de la energ铆a por cada habitante o castigar a quienes hagan un mal uso de ella.

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio clim谩tico y sus impactos

Continuar con la devastaci贸n industrial el planeta, pero regul谩ndola, sustituir las energ铆as f贸siles por las renovables que perpet煤an la nocividad y la enfermedad del mundo industrial. Al mismo tiempo penalizar los estilos de vida que excedan el uso de energ铆a establecido por los gobiernos, bajo esta excusa se persigue el control del comportamiento de la poblaci贸n sin ninguna raz贸n ecol贸gica detr谩s. Registrar y monitorizar los movimientos de las personas y empresas bajo la excusa del ecologismo mientras ellos siguen devastando el planeta.

Estos son algunos de los objetivos de la Agenda 2030, en todos encontramos varios denominadores comunes: la digitalizaci贸n de todos los aspectos de nuestra vida, la regulaci贸n de nuestros comportamientos y movimientos, la construcci贸n de un mundo racional en el que la m谩quina sustituya en todas las dimensiones al humano y abrir el camino hacia el transhumanismo, objetivo final de la Agenda 2030. Orwell s贸lo se equivoco de fecha al escribir su novela quiz谩s deber铆a haberla llamado 2030, en lugar de 1984.

No nos debemos dejar enga帽ar por toda la verborrea verde e inclusiva de la 茅lites, de quienes gobiernan el mundo que bajo la excusa de la cat谩strofe pretenden crear una poblaci贸n altamente sumisa, resiliente y obediente. Rechacemos este y todos los proyectos del poder. Por la anarqu铆a!

CONTRA TODA NOCIVIDAD

