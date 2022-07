–

De parte de ANRed July 20, 2022 223 puntos de vista

Se acerca un nuevo fin de semana con varias convocatorias a actividades culturales. Desde m煤sica en vivo, obras de teatro o exposiciones. Por su parte, contin煤an las vacaciones de invierno y nuevamente la agenda incluye actividades para la ni帽ez, muchas de ellas gratuitas como la nueva edici贸n de PAF Comics (Foto), entre otras. Por ANRed.

Vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno para las familias en el nuevo Centro Cultural Borges. El Centro Cultural Borges, dependiente del Ministerio de Cultura de la Naci贸n, durante el mes de julio presenta una gran variedad de actividades destinadas a las familias y las infancias. Conciertos, teatro, danza, cine e imperdibles talleres son algunas de las propuestas preparadas para estas vacaciones de invierno. Ven铆 a divertirte y a disfrutar de una programaci贸n para no perderse. Todas las actividades son con entrada gratuita. Teatro: Seres imaginarios, sobre textos de Jorge L. Borges. M煤sica: Koufequin, Mariana Baggio, Con-ciertos payasos. Narraciones: Cuentos a Cuerda. Mesas L煤cidas con pianistas en vivo. Cine, danza, biblioteca abierta y talleres de fanzine, construcci贸n, dibujo y microhistorias. Del s谩bado 16 al el domingo 31 de julio. Todas las actividades son con entrada gratuita. Entrada gratuita con reserva previa en https://linktr.ee/reservas.ccborges

Vacaciones de Invierno en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno ofrece actividades para toda la familia, con entrada libre y gratuita, durante las vacaciones de invierno. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, organismo dependiente del Ministerio de Cultura de la Naci贸n, realiza una serie de actividades en el auditorio Jorge L. Borges y la sala Augusto R. Cortazar. Adem谩s, pone a disposici贸n del p煤blico una biblioteca abierta infantil y juvenil que puede visitarse en la sala de referencias ubicada en el 6潞 piso. La programaci贸n ofrece diversas propuestas como obras de teatro, proyecci贸n de cine, talleres did谩cticos, narraci贸n de cuentos y humor para grandes y chicos. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita, y se extender谩n hasta el viernes 29 de julio inclusive. M谩s informaci贸n y programaci贸n completa: https://www.bn.gov.ar/agenda-cultural/vacaciones-de-invierno-en-la-bn

Ana y Wiwi. Una historia sensible y emotiva que habla de la amistad, el amor, la ternura, y el v铆nculo con los animales. Un espect谩culo de Lorena Romanin protagonizada por Luciana Grasso, Mariano Mandetta, Jorgelina Vera y la titiritera Daniela Fiorentino. En vacaciones de invierno: Martes 16hs | Mi茅rcoles 16hs | Jueves 16hs. Centro Cultural 25 de Mayo. Av. Triunvirato 4444, C1431 FBU, Buenos Aires

Sue帽os. Cuatro int茅rpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que est谩 plagado de seres m谩gicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Una propuesta de Compa帽铆a Criolla con dramaturgia y direcci贸n de Emiliano Dionisi, protagonizada por Lucia Baya Casal, Julia G谩rriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi. En vacaciones de invierno: Viernes 16hs | S谩bados 12hs y 16hs | Domingos 16hs. Centro Cultural 25 de Mayo. Av. Triunvirato 4444, C1431 FBU, Buenos Aires

Alicia Confusi贸n. Inc贸moda por la falta de libertad, Alicia ayuda a lxs habitantes del reino a buscar otras formas de ser, otras formas de identidad, ante la mirada de una Reina que necesita que todo sea como debe ser. Una obra de Juan Ignacio Fern谩ndez dirigida por Cecilia Meijide con las actuaciones de Mat铆as Corradino, Keila Fainstein, Manuela Iseas, Santiago Kuster, Sabrina Marcantonio y Florencia Zothner Ciatti. En vacaciones de invierno: s谩bados y domingos 16hs. 脥taca Complejo Teatral. Humahuaca 4027, C1192 CABA.

Para mas ciclos de vacaciones de invierno, iniciados la semana pasada pero que siguen con actividades ver agenda anterior.

Jueves 21

El jueves 21 de julio, a las 15 h, el Teatro Nacional Cervantes, estrena la obra Familia No Tipo y la nube maligna, dirigida y escrita por Mariana Chaud y Gustavo Tarr铆o. Familia No Tipo y la nube maligna invita a compartir con alegr铆a nuestras configuraciones familiares diversas, no sangu铆neas, ampliadas, 鈥渘o embaladas en bols贸n cerrado鈥. Es un espect谩culo apto para todo p煤blico narrado a ni帽as y ni帽os sobre c贸mo las y los adultos gestionan los temores al mundo. Est谩 repleto de humor a cargo de una compa帽铆a capoc贸mica y zurcido por dos pianistas de otro planeta capaces de musicalizarlo todo. La obra naci贸 durante el 2021 en un proceso creativo compartido con el elenco, el equipo art铆stico y las y los trabajadores del Teatro Cervantes. Jubilados y estudiantes disponen de un 50% de descuento. Por pack familiar de tres o cuatro integrantes se obtiene un 30% de descuento y con TNC CLUB la promoci贸n es de 2脳1.Para m谩s informaci贸n ingres谩 a la web del Teatro Nacional Cervantes.

Filomena y Timotea, narraviajeras de la fantas铆a. Dos viajeras -que no se sabe bien de d贸nde, ni por qu茅 llegan, ni qui茅n las invit贸- despliegan sus historias impensadas, descabelladas y absurdas. Un viaje en s铆 mismo donde todo est谩 por suceder. Esta obra es una propuesta alternativa que permite incluir en lugar de excluir. Una obra que se puede ver, escuchar, sentir鈥 donde no hace falta nada m谩s. Filomena y Timotea, narraviajeras de la fantas铆a es una obra en lengua de se帽as argentina (LSA) y audio en simult谩neo. Jueves 21 de julio a las 16hs en El Conti, Centro Cultural de la Memoria Haroldo ContiAv. Del Libertador 8151 鈥 Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Entrada gratuita con reserva previa.

Este jueves 21 de julio a las 19hs contin煤a el Ciclo de Conversaciones llamado Discusi贸n 7 Tardes, un espacio en el que se dan cita las ideas y el pensamiento contempor谩neo, sobre temas que atraviesan la cultura. En el encuentro de este jueves conversar谩n las escritoras Mar铆a P铆a L贸pez y Ana Longoni, a partir del eje Arte, pol铆tica y feminismos. El encuentro ser谩 coordinado por Jimena Pautasso. La entrada es libre y gratuita. Centro Cultural Borges: Viamonte 525, Buenos Aires. Espacio: Auditorio Alberto Williams, 2o piso.

La vis c贸mica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compa帽铆a y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su trav茅s ese v铆nculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

Viernes 22

El Soldado se presenta en el barrio porte帽o de Palermo, para seguir festejando sus 25 a帽os de carrera, presentando nuevas canciones y los cl谩sicos de siempre. Viernes 22 de julio, 22hs. Strummer Bar Godoy Cruz 1631, C.A.B.A. Entradas a la venta en Ticket Hoy https://bue.tickethoy.com/entradas-musica/el-soldado

Los Rockan presentan Saborr Tropical. Cumbi贸n para la ni帽ez Saborrr Tropical es un viaje musical por las playas del caribe y am茅rica del sur, el cual propone compartir con familias de ni帽as y ni帽os de 3 a 10 a帽os momentos de baile, diversi贸n y emoci贸n. Un show interactivo con canciones propias, de algunos autores latinoamericanos y de la gran Mar铆a Elena Walsh pero en versiones de cumbia, reggaet贸n, salsa, son, entre otros. Viernes 22 de julio de 2022, 15hs en el Konex.

Con Cierto Al Tun Tun nos embarca en un viaje por las canciones favoritas de todos sus espect谩culos. Teclado, guitarra, flauta traversa, bater铆a, percusi贸n y arreglos vocales se combinan en diferentes estilos para dar paso a una banda de rock, un huayno, un merengue o un tema puramente instrumental. Al Tun Tun propone la participaci贸n, el juego y el movimiento, en una continua interacci贸n y complicidad con el p煤blico. Viernes 22 de julio a las 16hs. en El Conti, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Av. Del Libertador 8151 鈥 Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Entrada gratuita.

El repertorio de autor, con su variedad de ritmos, climas y una sonoridad sin estridencias, se va desplegando en una puesta en escena que invita a escuchar, cantare imaginar, tejiendo una trama de m煤sica y poes铆a que toma vuelo en cada canci贸n.

Compa帽铆a Teatral S铆ndrome de Eureka presenta Damas Bravas, una comedia hist贸rica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de Jos茅 de San Mart铆n confeccionaron la bandera de los Andes. Con dramaturgia y direcci贸n de Alfredo Allende y protagonizada por Mirna Cabrera, Julia Nardozza, Flor Orce, Florencia Pati帽o y Florencia Pineda. Desde el 1潞 de julio los viernes a las 20:30hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

Esa Mujer, de Rodolfo Walsh, dirigida por Diego Ferrando. El cuento 鈥淓sa mujer鈥 de Rodolfo Walsh relata el encuentro de un periodista con un coronel del ej茅rcito argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cad谩ver de una mujer. Con direcci贸n y dramaturgia de Diego Ferrando y actuaciones de Carolina Valmayor, Ernesto Falcke y Agust铆n Vanella. Se presenta los viernes a las 20.30hs en 脥taca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entradas en boleter铆a y en Alternativa Teatral.

La vis c贸mica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compa帽铆a y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su trav茅s ese v铆nculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

La Fachalfarra: una comedia farsesca con texto y direcci贸n de Alfredo Martin, a partir la novela 芦Ferdydurke禄, de Witold Gombrowicz. La gran obsesi贸n gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegur谩ndole as铆 un yo acabado, en contraposici贸n a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo. Funciones los viernes 21.30hs en Teatro Andamio 90, Paran谩 660. Entradas en boleter铆a y en Alternativa Teatral.

PRETENCIOSAS RID脥CULAS, Las de Barranco, se presenta los viernes en dos funciones a las 20 y 22hs en Paraje Artes贸n, Palestina 919, Almagro, CABA. La versi贸n del grupo de teatro Morena Cantero Jrs, est谩 basada en 鈥淟as de Barranco鈥 de Gregorio de Laferrere estrenada en el a帽o 1908. En la obra Do帽a Mar铆a, viuda del capit谩n Barranco, vive con sus tres hijas en una casa alquilada. Est谩n rodeadas de pretendientes de su hija mayor, Carmen. A estos visitantes Do帽a Mar铆a exige regalos que permiten mejorar la econom铆a familiar, para la que tambi茅n sub-alquila habitaciones a ocasionales inquilinos. La situaci贸n pone en crisis a Carmen, que cuestiona su v铆nculo con esta casa. Elenco: Mabel Berrina como Do帽a Maria, Cintia Zaraik Goulou como Carmen, Maria Alicia Gonz谩lez como Do帽a Rosario y Cocinera, Patricia Alejandra Silva como Manuela, Gabriela Colombo como Pepa, Sergio Escalas como Morales, C茅sar Arakaki como Castro, Luciana Morcillo como Petrona, Ariel Aguirre como Linares, Max Acu帽a como Barroso y P茅rez, y Rub茅n Demichelis como Rocamora. Dirige Iv谩n Moschner, Luces Leandro Crocco, Variaciones en piano Patricia Casares, Escenograf铆a y Vestuario Luciana Morcillo, Dise帽o Gr谩fico Paulo Pons. Entradas por Alternativa Teatral. Contacto: morenacanterojrs@gmail.com

S谩bado 23

The Comando Pickless presenta 芦Falopera禄, su segundo disco. Walter Sidoti, Oscar Kamienomosky, Gabriel G贸mez, Jorge Cabrera, Fede Garc铆a Vior. Sabado 23 a las 21hs en Greg贸n Bar Av. Hip贸lito Yrigoyen 4071, Almagro, CABA. Falopera es un ojo en las adicciones legales, en la estupidez humana, en el vicio de acumular. Es un manifiesto al cielo como lo que es: cielo y nada m谩s. Es una sensaci贸n de n谩usea ante los medios de comunicaci贸n basura, ante el trabajo como forma de tortura, y el poder que lo sobrevuela todo. Entradas por passline.com https://www.passline.com/eventos/the-comando-pickless-presenta-falopera

Un encuentro, una obra sobre las segundas oportunidades, sobre darse la posibilidad de sanar, de escuchar esas palabras que alivian el alma, ante lo incomprensible de la muerte. Un encuentro es una obra dram谩tica, que aborda principalmente el flagelo del suicidio, pero est谩 fuertemente atravesada por distintas tem谩ticas que hacen a la situaci贸n espec铆fica de las mujeres. Se va a presentar los s谩bados a las 20:30hs en Teatro Del Pasillo Colombres 35 鈥 CABA. Entradas por alternativa teatral.

Todo lo que se olvida en un instante, de Richard Shpuntoff. Se estrena el 2 de julio en el Centro cultural San Martin. Estar谩 en la sala todo el mes de julio Centro Cultural San Mart铆n 鈥 Sarmiento 1551 Sala 2 鈥 Ciclo Espacio Documental https://elculturalsanmartin.ar

La directora Tatiana Santana estrena La patria al hombro, la premiada obra de Adriana Tursi, que pone en escena la llegada al pa铆s de las primeras maestras norteamericanas convocadas por Sarmiento para su proyecto civilizatorio; y el ataque que la Iglesia Cat贸lica emprende contra 茅stas, por ver peligrar su monopolio educativo y moral. La pieza ha sido ganadora de la beca a la Creaci贸n del Fondo Nacional de las Artes y del Premio Municipal. Integran el elenco (por orden alfab茅tico): Karina Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina Muzzanti, Sebasti谩n Pajoni y Juan Subiotto. Las funciones son los s谩bados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA. Las funciones son todos los s谩bados a las 20hs en el Teatro del Puebl0

Prefiero que me quite el sue帽o Goya a que lo haga cualquier hijo de puta, obra del dramaturgo Rodrigo Garc铆a, llevada a escena en esta oportunidad por la dupla de direcci贸n de Lail茅n Alvarez y Elvira Tanferna. Las funciones se realizan los s谩bados de julio a las 22hs en El S谩bato espacio cultural, ubicado en Jos茅 E. Uriburu 737, CABA. Goya habla de la inercia y la incapacidad de acci贸n, de c贸mo nos enreda el universo de consumo y apariencias en el que vivimos inmersos. Vivir en la l贸gica de sistema es una trampa que nos lleva de varias maneras a vernos involucrados con la dificultad. La pieza nos cuestiona cu谩nto aceptamos las reglas del juego, cu谩nto podemos hacer para despegarnos, cu谩nto pensamos, cu谩ntas ideas concretamos efectivamente, cu谩ntos deseos postergamos en la reflexi贸n, cu谩nto terminamos pareci茅ndonos finalmente a aquello que no queremos perpetuar. Leer nota sobre la obra

Sue帽o de Emiliano Dionisi llega al CC 25 de Mayo. Cuatro int茅rpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque est谩 plagado de seres m谩gicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Sue帽o es una propuesta de Compa帽铆a Criolla con dramaturgia y direcci贸n de Emiliano Dionisi, protagonizada por Lucia Baya Casal, Julia G谩rriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi. Funciones los s谩bados a las 16 horas en la sala principal del CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. En vacaciones de invierno: viernes a domingos hasta el 31 de julio. Entradas por Alternativa Teatral.

Domingo 24

PAF! COMICS llega a la Casa de la Cultura de Adrogue! El domingo 24 de Julio, con entrada libre y gratuita, respetando los protocolos sanitarios vigentes, estaremos desarrollando desde las 11hs una nueva edici贸n de PAF! Comics en el maravilloso espacio que nos brinda el Instituto de las Culturas de Almirante Brown, en Esteban Adrogue 1224, Adrogu茅. La grilla de actividades que estar谩n conducidas por Javier Paredes y Juliette Ramone, incluye dos escenarios, en los cuales tendremos la presentaci贸n en vivo de Naru Chan, The Ladiyeitors y Delorean Z, quienes realizan shows con canciones de dibujos animados, cine y series. Adem谩s, tendremos un concurso de dibujo: 芦Dibuja un personaje de historieta nacional禄, homenajeamos a Jorge Lucas a los 30 a帽os del nacimiento del personaje creado por el, muy querido de la historieta Nacional como es El Cazador, podr谩n disfrutarse contenidos especiales de los programas radiales Retro Argento y Expocomic Radio, stand up con Javi Paredes y participaciones especiales de artistas, adem谩s del tradicional desfile de cosplay. Entre otras atracciones, vas a poder acercarte a conocer escritores y editoriales independientes. Para m谩s informaci贸n, pueden seguir las redes: @paf.producciones en instagram y Paf Producciones en Facebook.

La compa帽铆a AMICHIS presenta UNIDIVERSO de Kaufmann, Miserere, Palladino. Con: Virginia Kaufmann, Mart铆n Palladino, Giancarlo Scrocco. Direcci贸n: Cecilia Miserere. A partir del 26 de junio todos los domingos a las 15:30 en 脥TACA Complejo Teatral 鈥 Humahuaca 4027, CABA. La historia es la de Epomasio y Upanella, dos grandes amigos que crecen juntos como tantos otros Epas y Upas que viven en Entelequian铆a, un pueblo sin tiempo, perdido en los mapas de la memoria. Con la llegada del ritual del lugar 芦el Upalal谩禄 -el paso a la edad adulta- Epomasio deber谩 enfrentar las r铆gidas costumbres de este pueblo de fantas铆a, para lograr ser lo que desea ser. Upanella lo ayudar谩 en esta traves铆a. 驴Podr谩n enfrentar juntos este desaf铆o?

Espantar el espanto (Ritual comunitario en clave teatral). Domingos de Junio, Julio y Agosto, 19hs en el CC Barracas. Av. Iriarte 2165 (Barracas) 鈥 CABA. Sinopsis: 芦Seg煤n Byung -Chul Han la humanidad ha perdido los rituales; se ve que este fil贸sofo Sur Coreano no se dio una vuelta por Barracas. Aqu铆, un grupo de vecinos ha decidido encontrarse para testimoniar, amparados en la escucha colectiva, sus experiencias durante lo m谩s crudo de la pandemia del Covid-19. Con sabidur铆a comunitaria hacemos humor del dolor, creyendo que entre muchxs la angustia individual se espanta y se vuelve resiliencia colectiva. 50 vecinos-actores te invitan a ser parte de este ritual禄. Reservas: info@ccbarracas.com.ar

Para ir agendando鈥.

El Viernes 29 de Julio a las 20:30hs Jorge Retamoza cuarteto presenta la Suite del a帽o de la Tanguedia. Grabada y filmada en vivo en estudio (con la m谩s alta calidad de audio y video), la Suite es una obra en 4 partes inspirada por los sucesos, sentimientos y reflexiones resultantes de la pandemia que afecta todav铆a al mundo y el a帽o del centenario de Piazzolla, una de las fuentes de donde abreva este proyecto. El programa del show incluye obras de discos anteriores del Cuarteto y una selecci贸n de temas de Reuni贸n Cumbre, la m铆tica reuni贸n de Piazzolla & Mulligan. La cita es en Lucille, Gorriti 5520, Palermo- CABA. Entradas a la venta en Mi Anticipada (https://mianticipada.com/show/jorge-retamoza-cuarteto-presenta-suite-del-ano-de-la-tanguedia-29-07-en-palermo/ ). Capacidad limitada. Hay m谩s informaci贸n sobre el repertorio, con el testimonio de Jorge Retamoza, en esta nota sobre Astor Piazzolla; https://www.anred.org/2022/07/04/la-partida-y-los-regresos-de-astor-piazzolla/

Ese mismo d铆a, 29/7, se estrena la obra La lengua es un m煤sculo, pero el lenguaje es un virus (S铆ntesis de una hip贸tesis sobre la ant铆tesis de una tesis) de Diego Carre帽o y Gabriel Wolf con Direcci贸n de Gabriel Wolf, desde el viernes 29 de julio 22.30hs en El Camar铆n de las Musas: Mario Bravo 960.

C茅 Su谩rez Paz presenta 芦INFUSIONES ARGENTINAS禄 La cantante y compositora se presentar谩 en emblem谩ticos escenarios musicales de Buenos Aires con su nuevo ciclo 芦Infusiones Argentinas禄 en los que interpretar谩 temas de su 3er disco 芦EsCEncia禄 (2019) m谩s un renovado repertorio. Temas cl谩sicos de fusiones de vanguardia del rock, tango, folklore argentino y composiciones propias formar谩n parte de la nueva y progresista propuesta que ofrecer谩 en formato ac煤stico, con diversos artistas invitados en cada concierto. La pr贸xima funci贸n es el domingo 31 de julio, 20hs. En Nuevo Bebop Club. Uriarte 1658- Palermo (CABA) Entradas: $1000. A la venta por www.bebopclub.com.ar

Peces Raros regresa a Mar del Plata. Luego del sensacional 茅xito junto a Trueno de Cicuta Remix, Peces Raros emprendi贸 una extensa gira que los est茅 llevando por diferentes puntos del pa铆s tocando siempre a la sala llena, luego de presentaci贸n que dar谩n este fin de semana con entradas agotadas en CABA y antes la presentaci贸n en el Primavera Sound Festival, Peces, regresa con su m煤sica electr贸nica deconstruida a Mar del Plata. S谩bado 13 de agosto 鈥 21hs. Vorterix Club. Entradas a la venta por sistema EY!TICKET y puntos de venta. Ver video de Cicuta (junto a Trueno): https://www.youtube.com/watch?v=2YD2keMBTto

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com