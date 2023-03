–

Última semana de marzo, donde la memoria se hace presente como también la diversidad en las expresiones culturales. Hoy, miércoles, Cesar Arakaki va a volver presentar Tintorero en el teatro Hasta Trilce. Mañana, jueves empieza el ciclo Orquestas de Señoritas en la Confitería Las Violetas en el barrio de Almagro, Mariana Mazú canta por primera vez en Mar del Plata y Pompeyo Audivert lleva Habitación Macbeth al Teatro Maipú en Banfield. Como todos los 24 de marzo, durante la movilización a Plaza de Mayo, estará bailando en la calle el Colectivo Fin de un Mundo (foto) desde las 14:30hs en Avenida de Mayo y 9 de Julio. El sábado, la murga Cachengue y Sudor vuelve a organizar el Festival de la Resistencia, Almalusa sigue presentando La Casa de los Fados y la banda argentina de bluegrass-punk Angry Zeta toca en el CAFF, junto a otras propuestas de música en vivo y obras de teatro que forman parte de esta agenda. Entre los lanzamientos recientes te mostramos tres propuestas muy distintas entre sí: Liliana Vitale anticipa su nuevo álbum, si te gusta la música electrónica experimental te mostramos el nuevo trabajo del argentino Patokai y el italiano Fabiodalex, y el reciente video de Mi Amigo Invencible que también tocan este jueves en Buenos Aires. Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Lanzamientos recientes

Liliana Vitale presenta Pistas, su nuevo álbum grabado en vivo. Se trata de diez canciones de artistas que nos invitan a celebrar una nueva canción argentina. Liliana convoca para este trabajo a Facundo Guevara en percusión, Guido Martinez en contrabajo y Alejandro Manzoni en piano. Grandes músicos con peso propio, logran en trío una sonoridad que le permite a Liliana abordar las interpretaciones y la escena de un modo nuevo, de ahí la decisión de registrar el material en vivo y en imagen. Pistas es el resultado de un año de recitales en Pista Urbana, un bello club de música de San Telmo, donde fueron definiendo el repertorio y desarrollando los arreglos que acompañan las canciones. Realizado en la casa de la familia Vitale, en San Telmo, Buenos Aires, entre el 12 y el 14 de diciembre de 2022. Grabación y producción general, Lito Vitale. Filmado por Juan Belvis y equipo. Dirección artística Liliana Vitale. Producción ejecutiva Lito Vitale y Ave Fénix. Editado por Ciclo 3. Liliana Vitale va a presentar este trabajo el domingo 16 de abril en Café Berlín. Link al video de Fe, de Palo Pandolfo, que abre el disco.

El productor y músico argentino Patokai y el italiano Fabiodalex presentan su nuevo trabajo de música electrónica experimental Where Dreams Don’t Die. El disco tiene influencias como The Prodigy, Daft Punk y Primal Scream, las que se conectan con el pop de The Weeknd, la estética de Volver al Futuro y el imaginario distópico de George Orwell. Todo esto da como resultado una montaña rusa de emociones en la que encontramos gritos de desesperación y también mantras para mantener el equilibrio y la calma. En un oscuro sótano de Berlín, el productor argentino Patokai conectó con el productor italiano Fabiodalex y crearon un álbum de ocho tracks que musicaliza la incertidumbre y la locura experimentada durante la pandemia. Escuchar Where Dreams Don’t Die.

Desde hace dos semanas está disponible el nuevo video de Mi Amigo Invencible que cuenta con la actuación de Iván Moschner: Impecable. La banda continúa expandiendo el universo visual de Isla de oro, su último trabajo discográfico. Producido por Protón Cine y Mariana Luconi, el video de la tercer canción del álbum fue dirigido por el frontman de la la agrupación mendocina, Mariano Di Césare. El colorido clip de Impecable nos muestra a Iván Moschner alistando un auto para emprender un viaje, mientras que la bajista Lucila Pivetta lo acompaña junto a su instrumento. Se presenta el próximo jueves en Vorterix. Ver el video de Impecable.

Miércoles 22

Tintorero se presenta a las 21hs en teatro Hasta Trilce. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actúa César Arakaki. César, actor del espectáculo, fue uno de los miles de trabajadores que el 14 y el 18 de diciembre del 2017 salieron a manifestarse contra la reforma previsional, votada luego por el Congreso. Siendo militante, hoy está condenado junto con Daniel Ruíz, a más de tres años de prisión efectiva. El 13 de abril es la audiencia en la Cámara de Casación luego de la cual se confirmará o rectificará ese fallo. En todo el país y en el extranjero se está llevando adelante el reclamo por su absolución y contra la criminalización de la protesta social. Como parte de esa campaña se realizará la función de su obra unipersonal, escrita y dirigida por Iván Moschner, para difundir el reclamo y reunir la más amplia solidaridad. Esta función será el miércoles 22 de marzo en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. Entradas en Alternativa Teatral o en Hasta Trilce.

Jueves 23

Comienza el ciclo Orquestas de Señoritas como parte de los jueves musicales en Las Violetas. Los jueves 23 y 30 de marzo se presenta Sciammarella Tango, desde las 21hs con entrada gratuita. Programación y coordinación artística: Patricia Corradini. Confitería Las Violetas. Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano (Almagro-CABA). Reservas: 4958-7387 154 958 7387 Facebook Las Violetas Instagram Las Violetas

El cantor, percusionista y actor Black Rodríguez Méndez desempolva un repertorio tanguero donde la raíz negra repica y pasa al frente el jueves 23 de marzo, a las 21hs, en el mítico Salón Marabú de Maipú 365, CABA.

Mi Amigo Invencible se presentará el jueves 23 de marzo a las 20 h en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, entradas disponibles a través de AllAccess.La banda nacida en Mendoza y radicada en Buenos Aires presentará allí Isla de Oro, el octavo álbum de su discografía, editado en 2022 por los sellos Geiser Discos (Argentina) y Devil in the Woods (México), y producido por el uruguayo Martín Buscaglia.

Mariana Mazú se presenta en Mar del Plata. La cantante ganadora del premio Gardel en 2021 en la categoría Mejor Álbum Artista de Tango, se presenta en la Sala Payró del Teatro Auditorium, Av. Patricio Peralta Ramos 2280, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, este jueves 23 a las 21:30hs. La acompañan el guitarrista Leo Andersen y el violinista noruego Karl Espegard. Músico invitado: Nicolás Perrone. Entradas por plateanet.

Habitación Macbeth en Banfield. La versión unipersonal de Pompeyo Audivert sobre la obra Macbeth de W. Shakespeare llega a la zona sur del conurbano. Por intermedio de las brujas, ya en la primera escena sabemos todo lo que le va a pasar a Macbeth y a su amigo Banquo. Lo que no será posible sospechar es el lugar al que nos llevará este actorazo en poco más de una hora. Si viste o no la de Shakespeare, da lo mismo. No te pierdas este despliegue vocal y físico en el cuerpo de un actor que se multiplica para componer la gestualidad y la voz de siete personajes, prácticamente a la vez. Si esto no es magia, algo bastante parecido es. Con actuación y dirección de Pompeyo Audivert y música original de Claudio Peña. Jueves 23 de marzo 21hs en el Teatro Maipú, Maipú 380, Banfield. Entradas disponibles en Alternativa Teatral. Ver reseña de la obra.

Aguasfuertes Decimales. Sinopsis: En España Siglo de Oro Aconteció un nacimiento. Y fue viajando en el viento Con su barroco sonoro. Así se forjó un tesoro. Y en tu forma musical. Multiplicaste el caudal. Y los versos de tu fuente. Son de América y su gente. Viajera continental. Para expresar sentimientos y cantar nuestras verdades desde el monte a las ciudades vamos rimando en el viento. El verso como elemento y herramienta de alegría. La hermosa polifonía de América y sus matices. Vamos echando raíces para florear en poesía. Jueves 23/3, 21ha en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. Más información y reserva de entradas en hastatrilce.com.ar

Jardín Imposible de Lucía Echeverría. La obra Jardín Imposible es una obra de teatro musical creada por Lucia Echeverria que está inspirada en los acontecimientos del 30 de diciembre del 2004, en Cromañón donde brindaba un show la banda Callejeros. Una fuerte historia contada por tres jóvenes artistas que buscan dar un mensaje tras un trascendente sentimiento. Se realizarán 4 funciones, todos los jueves a partir del 16 de marzo a las 21:00hs en el Método Kairós (El Salvador 4530, CABA). Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o en el portal Alternativa Teatral. Instagram de la obra.

Cabecita de papel maché en el Beckett Teatro. Una pieza que habla del amor, de las relaciones amorosas, de las mutaciones que éstas sufren y sobre las crisis que transitan las parejas. Y los caminos elegidos para atravesarlas. Un artista de variedades se enamora locamente de un títere, con el que hace shows en cabarets. ¿Puede un objeto inanimado causar una crisis matrimonial? ¿Puede alguien enamorarse de su creación? ¿Hasta dónde se debe luchar para salvar una relación? Estas son algunas de las preguntas que atraviesan la obra y a sus protagonistas. Cabecita de papel maché, de Gabriela Romeo está protagonizada por Román Lamas y Mara Mantelli. La pieza se podrá ver todos los jueves a las 21hs en el Beckett Teatro, de la calle Guardia Vieja 3556, en Almagro. Reserva y venta de entradas a través de Alternativa.

El acto de creer en Timbre 4. Un grupo de personas tiene una empresa que ofrece un peculiar servicio: reemplazar personas muertas. Ante la falta de un ser querido, alguno de ellos actuará el papel del fallecido por un tiempo y recreará los momentos que los familiares deseen. Los suplantadores serán los responsables de introducirse en la piel de los difuntos, representando su papel habitual en la vida cotidiana de familiares y amigos que intentan de esta manera mitigar el dolor de su pérdida. Todos tienen que creer en lo que está sucediendo, todos actúan un poco para que esa realidad sea posible. Desde el 9 de marzo, jueves a las 20:30hs en Timbre 4 – México 3554, CABA. Entradas por Alternativa Teatral.

Viernes 24

Como todos los 24 de marzo el Colectivo Fin de un Mundo va a estar bailando durante la movilización a 47 años del golpe genocida. Convocan a buscarles este viernes a las 14:30hs en Avenida de Mayo y 9 de Julio, pero seguramente durante la movilización seguirán bailando hasta llegar a la Plaza, como lo hacen todos los 24 de marzo. Seguir al colectivo en Facebook.

Científicos del Palo se presenta en Mar del Plata. Viernes 24 de marzo – 20hs en Gap, Constitución 5780 – Mar del Plata. Entradas Anticipadas en ArTicket.

La banda de punk Loquero llega a Córdoba para presentarse el próximo viernes 24 de marzo en Club Paraguay. Además estarán tocando Los Bastarddos, Rancixs y Salas Velatorias. Viernes 24 de Marzo a las 19:00hs hasta 23:00hs, en Club Paraguay Guemes, Córdoba – Marcelo T. de Alvear 651 – Barrio Güemes, Córdoba. Entradas por alpogo.com.

Paola Almodovar presenta Flamencos en singular. Paola Almodovar es dueña de un baile maduro, con los rasgos propios de su tierra, Granada, con un enorme presente y prometedor futuro. viernes 24/3, 21hs en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. Más información y reserva de entradas en Hasta Trilce.

Consagrada estrena su quinta temporada en El Galpón de Guevara. ¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Cómo elabora una niña la presión de periodistas, entrenadores y familiares, cuando compite representando a su país? ¿Cuáles son los sueños, los miedos, los deseos al volverse adolescente? ¿Qué nos revela el cuerpo de una atleta adulta? El podio –nuestro altar de sacrificio contemporáneo– será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo. Gabi Parigi, ex gimnasta de la Selección argentina, actual actriz, acróbata y bailarina encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista. En un viaje que va de lo personal a lo colectivo, esta pieza indaga en las lógicas de la meritocracia y el éxito más allá del deporte. El humor, la acrobacia y el teatro físico y de texto, se fundirán en el cuerpo canal de la intérprete, que invitará a los espectadores a desandar el camino de sus propios sacrificios o zonas sagradas. Y la pregunta que quedará latente: ¿Qué se hace con todo esto? Autoría: Flor Micha, Gabi Parigi. Intérpretes: Gabi Parigi. Dirección: Flor Micha. Desde el 3 de marzo, viernes a las 21hs en El Galpón de Guevara – Guevara 326, CABA. Entradas por Alternativa Teatral. Ver tráiler de la obra

PAMPA ESCARLATA es una obra de sutil calibración de las fuerzas escénicas. Catapulta el desborde de una narración que toca la historia de nuestro país, desde la cerradura de la clase dominante, con actuaciones y textos que quedan durante un tiempo largo en el espectador. Viernes: 22.30hs en Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA). Leer reseña de la obra.

Severino estrena su segunda temporada en el CCC. La obra retrata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni en el calabozo de la Penitenciaria Nacional antes de ejecutarse su pena de muerte durante la Dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional cargado de preguntas la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano y narra hechos pasados perforando así la trama histórica para evidenciar la reflexión sobre el hecho de ser fusilado y, sobre todo, del ser visto morir. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final. Desde el 3 de marzo, viernes a las 22:30hs en el Centro Cultural de la Cooperación – Av. Corrientes 1543. Entradas en venta por Alternativa Teatral

En el Centro Cultural de la Cooperación sigue presentándose Habitación Macbeth, una obra de teatro escrita y actuado por Pompeyo Audivert. Habitación Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo también en el nivel de las formas de producción, de transparentar la estructura soporte, la máquina teatral y su metáfora, sin menguar la extraordinaria potencia poética que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestizándose con ellas, acrecentándolas, defendiendo la máscara (Macbeth), pero también sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin máscaras. Se presenta Viernes y Sábado – 21:00hs y Domingo – 20:00hs en la la sala del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, CABA. entradas por Alternativa Teatral. Ver reseña de la obra.

Sábado 25

Almalusa continúa con la octava temporada de La casa de los Fados en La Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Un encuentro con el Fado y las canciones de Portugal en un ambiente íntimo, a la luz de las velas, sin amplificación y a la usanza lusitana. Como si realmente estuvieses en Lisboa. sábado 25 de marzo, a las 21hs. Reservas:4811-0673 / 15-6515-9514 . Ver entrevista con Almalusa.

Angry Zeta en el CAFF. Angry Zeta es una banda argentina de bluegrass-punk. Formada con una clásica instrumentación de bluegrass y una actitud callejera, la banda viene tocando sin parar desde hace más de siete años por las calles de Buenos Aires. Actualmente, con tres giras europeas, una por Sudamérica y varias más dentro de Argentina sobre sus espaldas, Angry Zeta sigue creciendo como una banda folk-punk-alternativa. El show incluye elementos performáticos, momentos graciosos pero también partes oscuras que hacen que se te pongan los pelos de punta. Su lista de temas está llena de canciones de su autoría, como también de grandes clásicos del género. Sábado 25 de Marzo – 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772, CABA. Más información y link a venta de entradas en caff.ar.

Stoned Fest en Salon Pueyrredon. Como cierre de la gira de verano en Argentina del músico ecuatoriano Erick Mujica se estará presentando en el Salón Pueyrredón junto a grandes bandas como Los Defectos & Nelson. Será una gran velada, a puro rock and roll psicodélico y del bueno. Sábado 25 de Marzo a las 19:00hs hasta 23:30hs en Salón Pueyrredon, Avenida Santa Fe 4560, CABA. Entradas anticipadas por alpogo.com.

21er Festival de la Resistencia, organizado por la murga Cachengue y Sudor. Desde las 17hs en la Plaza 24 de septiembre, Rojas y Av. San Martín, CABA (a metros del Cid Campeador), se va a realizar una nueva edición del Festival de la Resistencia. Con la Feria Autogestiva, el Buffer, armado de banderines y las presentaciones de Baila la Chola, Quimia Alquimistas del Barrio, Escalando sin Remedio, Bloco Cordao de Prata, Cachengue y Sudor, y La Lala Ska. También habrá una muestra fotográfica, juegos para la niñez y estarán Organizaciones de DDHH.

La patria al hombro de Adriana Tursi, acaba de iniciar una nueva temporada en el Teatro del Pueblo. A una Argentina incipiente, donde todo se está creando, llegan las maestras del norte de América que Sarmiento convocó para implantar la Ley de Educación Nacional 1.420. Miss Mary y Miss Frances caen en Córdoba, pero no son recibidas como esperaban. Una Iglesia enardecida las rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les manda los fondos. La escuela es un fracaso, pero en medio de la pelea por el poder, surgen dos jóvenes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, quienes finalmente le darán sentido a todo. Alguien deberá ponerse “La Patria al hombro» .Una delirante estampa sobre la argentinidad con nuestras miserias, contradicciones y encantos. Sábados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana), Lavalle 3636, CABA. Localidades en venta a través de Alternativa teatral y en la boletería del teatro. Duración: 60 minutos.

UNA es mucho más que una adaptación de “Uno, ninguno y cien mil” (de Pirandello) y mucho más que una obra: una clase maestra de actuación con precisión milimétrica de la dirección. Y arranca su tercera temporada los sábados a la 20.15hs en Timbre 4 (México 3554, CABA). Leer reseña de la obra.

Domingo 26

Damas bravas en Espacio Callejón. Sinopsis. Es una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Transcurre durante la Nochebuena de 1816 en Mendoza, ciudad que pronto quedará sin hombres. Dramaturgia y dirección: Alfredo AllendeProducción general: Síndrome de Eureka. Domingos a las 19hs. Espacio Callejón – Humahuaca 3759. Entradas en venta por Alternativa Teatral

Los domingos de marzo se presenta la obra Berlín en Buenos Aires en Hasta Trilce. Berlín en Buenos Aires es la historia de dos artistas alemanes: Hanns y Helga. Él, director de la orquesta del teatro de Berlín, colaborador del nazismo y ella, cantante judía que logra salvarse del exterminio gracias a que Hanns, enamorado de ella, le cambia la identidad y la convierte en una estrella. Luego de la «caída de Berlín» en 1945, huyen hacia Buenos Aires y consiguen trabajo dentro del servicio doméstico en la mansión de un empresario alemán. Hanns intenta recuperar sus vidas como artistas sin embargo Helga ya no es la misma-. Una obra que bucea en los confines del ser y la identidad; en los límites del amor y la supervivencia; en las consecuencias del olvido y la memoria; en la revolución que estalla cuando el pasado enterrado irrumpe sin control, y rompe los débiles cimientos sobre los que el presente se apoya, diseñando un futuro incierto e impensado. Entradas en hastatrilce.com.ar

Libe Brent (El amor quema). En una familia, dos mujeres de distintas generaciones sostienen el vínculo que las une a pesar de la distancia que las separa. Mandatos familiares que se imponen como estructura y el intento constante y fallido de escaparle a lo heredado. La obra Libe Brent (El amor quema) es una creación de Celeste Pierri, quien dirige y además protagoniza junto a Mónica Walger. Una historia sobre dos mujeres que comparten lazo familiar pero las separan muchas cosas más. Ya comenzó su segunda temporada. Se presenta los domingos de marzo y abril a las 20:30 horas en el Cultural Morán (Pedro Morán 2147, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Passline o en las boleterias del teatro.

Próxima semana

Se viene la 2° edición de la FyLPLI, a beneficio de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. La 2° edición de la Feria de Libros de la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva (FYLPLI) será el sábado 1 de abril, de 15 a 22, en el Centro Cultural de las Artes del Movimiento (CECAM), ubicado en Chile 2958, en la Ciudad de Buenos Aires. También se presentará la «Antología Norita Cortiñas de Cuento y Poesía», un video filmado en el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio «El Infierno», un taller de poesía para las infancias y habrá música en vivo. Leer nota sobre el evento.

El domingo 2 de abril, Chango Torres anticipa su primer álbum Raíces. El cantante interpretará temas que formarán parte de su primer trabajo discográfico Raíces, que estará disponible en todas las plataformas digitales en el mes de abril. La producción contendrá arreglos del cancionero popular de todos las épocas de diferentes artistas como Los Manseros Santiagueños, Raúl Carnota, Demi Carabajal, Gustavo «Cuchi» Leguizamón y Atahualpa Yupanqui. El artista se encuentra en plena pre-producción del videoclip de La Amorosa, un mítico clásico de Oscar Valles y los Hermanos Díaz. Domingo 2 de abril, 15hs en La Peña del Michi, Rodríguez Peña 1485- San Isidro.

También el 2 de abril habrá un homenaje a Fernando Suarez Paz. Los músicos que acompañaron a Fernando «Negro» Suárez Paz en la formación original de su Quinteto interpretarán temas del repertorio de Astor Piazzolla, entre ellos «Escualo» (que fue compuesto especialmente para el recordado violinista y en cuya interpretación Suárez Paz tuvo un especial lucimiento). También «Verano porteño», «Primavera porteña» y «Calambre» integrarán entre otros el programa del concierto. Horacio Romo (bandoneón), Nicolás Ledesma (piano), Daniel Falasca (contrabajo), y Ricardo Lew (guitarra). Artistas invitados: Beatriz Suárez Paz (voz) y Pablo Agri, Miguel Ángel Bertero y Manu Quiroga (violines).

La Negra Chagra, Madgalena León y Lucrecia Merico: tres artistas de gran trayectoria internacional, multipremiadas presentan Y tan contentas el domingo 2 de abril 20hs en Café Berlín: Av. San Martín 6656 – CABA. Hay canciones que resuenan en la memoria y en el cuerpo. Y hay voces que hacen de esas canciones su camino para adherirnos el alma y la piel al disfrute de la vida. Las voces tan celebradas de La Negra Chagra, Magdalena León y Lucrecia Merico se unen en Y tan contentas…, un show musical que enhebra zambas, boleros, tangos, canciones de aquí y allá con amor y humor.

Duratierra en el Konex. Con nuevas canciones y formación renovada, el domingo 2 de abril, a las 20 horas, Duratierra actuará por primera vez en el Patio de Ciudad Cultural Konex, Sarmiento3131(CABA). Será el reencuentro de la banda con su público de Buenos Aires, en esta nueva etapa: sus creadores Micaela Vita, Juan Saraco, Nicolás Arroyo y Tomás Pagano sumaron a Valen Bonetto, Silvia Aramayo y Martín Beckerman para conformar La Turba del Bien y es con toda esa energía potenciada que adelantarán obras de su nuevo material discográfico (grabado recientemente) y ofrecerán músicas de sus discos anteriores. Un concierto en el que convivirán ritmos de chacarera, vals, rock, jazz, cueca chilena, joropo, milonga, pop y tarantela. Las entradas se encuentran disponibles en: https://www.cckonex.org/espectaculo/duratierra/

Rumbo Tumba en La Tanguente. Rumbo Tumba es el proyecto de música electroacústica del multiinstrumentista argentino Facundo Salgado, un artesano de loops orgánicos, un hombre orquesta; ejecutando, grabando y mezclando una variedad de instrumentos artesanales nativos de América del Sur en tiempo real. Ha realizado giras incesantes por Europa y América Latina desde 2012 participando de grandes festivales, alcanzando hoy a más de 200.000 oyentes mensuales en Spotify. Domingo 2 de abril 20hs en La Tangente: Honduras 5317 – Palermo – CABA.

Para ir agendando

Llega en abril al Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) la versión de teatro musical de A.K.A. (También conocido como…), este texto de Daniel J. Meyer, bajo la dirección de Gastón Marioni, la actuación de Lucas Pose y músicos en vivo. A.K.A. también conocido como… narra la historia de Carlos, un adolescente adoptado de forma irregular en el extranjero por padres argentinos y criado bajo todos los cuidados de la clase media; con mucho amor, respeto y sinceridad. Son una familia “normal” y el hecho de la adopción, carece de relevancia dentro del núcleo familiar Carlos conoce a una joven: Vicky; se enamoran y se inician sexualmente. Todo va bien, pero la familia de la joven tras conocer el encuentro con Carlos arremete una denuncia judicial, ¿por qué?: porque Carlos tiene otro color de piel. Y es una justicia asociada al poder aristocrático la que da curso a la causa llevando a juicio a Carlos y su familia. El gran estreno será el 7 de abril con funciones los viernes y sábados de abril, y los sábados de mayo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

El jueves 6 de abril comienza la segunda temporada de El silencio de la carne. En El silencio de la carne Thefs y Würth salen a escena para contar y mostrar que sus cuerpos son testimonio de las vidas que narran. De la carne revelan el amor: por la que ingieren, por la del prójimo y por la propia. Del silencio, lo más político es la coartada para que el cuerpo se convierta en el megáfono de lo que ocurre; como si carne y política se enlazaran a un dínamo conectado a una alarma que Thefs y Würth encienden, bailando la furia y transmutando en amor el desamparo. Desde el 6 de abril al 27, funciones los jueves a las 21hs en Nün Teatro Bar – Juan Ramirez de Velasco 419, CABA. Web: http://www.nunteatrobar.com.ar Entradas por Alternativa Teatral. Leer reseña de la obra.

En abril desembarca en Argentina el pianista y compositor valenciano Pau Viguer, que realizará varias presentaciones junto a su trío. El sábado 8 de abril, 20.30hs en Jazz Voyeur Club Posadas 1557- CABA, el Jueves 13 de abril, 20hs (Puntual) Bebop Club Uriarte 1658- Palermo (CABA), y el Sábado 15 de abril, 23hs en BORGES 1975 Palermo – CABA. El compositor y pianista nacido en Valencia (España), considerado como un claro representante del llamado Jazz Mediterráneo, se presentará por primera vez en nuestro país acompañado por destacados músicos argentinos. El artista editó 5 álbumes: tres con su grupo Pau Viguer Trío y dos a piano solo, todos ellos con composiciones propias. Seguir a Pau Viguer en www.pauviguermusic.com Instagram Facebook Twitter Canal de Youtube

El Viernes 14 de Abril a las 21hs, el cancionista ¨hispano-uruguayo¨ Pablo Sciuto iniciará la Gira Rioplatense. Ese día dará un Concierto en Directo con un formato creativo, junto a Artistas Invitados – Soporte Multimedia – Expo. La convocatoria es en Base Cultural Ugarte – Ugarte 2789 – Belgrano – CABA con entrada al sobre. Escuchar su música. Ver video de La Brevedad Glacial (Feat: Machi Rufino).

Liliana Vitale presenta su nuevo trabajo Pistas en Café Berlín. Domingo 16 de abril a las 20hs en Café Berlín: Av. San Martín 6656- Villa Devoto. link entradas por Live Pass.

Mariana Quinteros se presentará en vivo en Argentina. El concepto de los conciertos en Argentina (Buenos Aires y Santa Fe, esta última con entrada libre) trata de mantener la misma propuesta estética con la que se abordó el álbum Tango de Nuevos Ayres: recrear con arreglos nuevos y un sonido actual, tangos de todas las épocas. Esta producción discográfica fue nominada a mejor disco de Tango en los Premios Grammys 2022. Presentaciones en vivo en Argentina. Buenos Aires: miércoles 19 de abril 20hs (puntual). Bebop Club Uriarte 1658 C.A.B.A. Entradas desde 1800. Santa Fe: viernes 21 de abril, 21hs. Teatro Verdi Moreno 277 (Cañada de Gómez). Entrada libre (acceso a las mismas en las boleterías del teatro). Escuchar el disco online Tango de Nuevos Ayres En Spotify En YouTube

Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com