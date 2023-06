–

Compartimos una nueva agenda cultural con diversas actividades culturales y lanzamientos recientes. Desde el viernes pasado se encuentra disponible el trabajo interdisciplinario de Natacha M, El mundo desde afuera, que ser谩 presentado el 22 de este mes. Tambi茅n te mostramos el LP de Luz Matas, Ay de mi, y el primer movimiento de la Suite Encuentro en Buenos Aires de Jorge Retamoza que este s谩bado se presenta con entradas agotadas, pero tendr谩 un nuevo concierto en julio. Como todas las semanas te mostramos actividades gratuitas de danza y m煤sica en el Centro cultural Borges. Hay obras de teatro que contin煤an en cartelera y otras que presentan fechas espec铆ficas en distintos escenarios. El viernes en Lomas se presenta el Cuarteto La P煤a con Victoria Di Raimondo y Cuerdas del Plata. El s谩bado, Almalusa sigue presentado La casa de los Fados, Nonpalidece toca en el barrio de Chacarita, y Bluses de Tango se presenta en el CAFF, donde el domingo van a estar Oiga! y Apapacho. La semana pr贸xima hay presentaciones incluso antes de la publicaci贸n de la pr贸xima agenda, como la del armoniquista carioca Otavio Castro en Bebop, Vera Cirkovic en Caf茅 Berl铆n y Malena Rossi en Cambalache, que ser谩n el martes. Como siempre te vamos anticipando actividades de las semanas siguientes para que vayas agendando. Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Lanzamientos

Desde el pasado viernes se encuentra disponible en plataformas el primer 谩lbum de Natacha M, El mundo desde afuera. La idea surge en 2015 como una inquietud creativa centrada en eso que alguna vez Wagner (tambi茅n el propio Nietzsche) formularon como la obra total. Wagner encontr贸 la soluci贸n a su problema en la composici贸n de 贸peras, cuya dramaturgia y texto eran propios tambi茅n (algo verdaderamente inusual entonces). Sin embargo, a煤n dentro de la 贸pera, a veces las suturas entre diversas disciplinas pueden ser demasiado evidentes. EMDA busca resolver el viejo problema de la unidad art铆stica en una b煤squeda de organicidad en la que la honestidad es el elemento clave. Con este criterio de unidad, nace este 谩lbum pensado perform谩ticamente y en tres episodios: Las ciudades de papel, En el hueco del 谩rbol y La casa de los monstruos. El mundo desde afuera es mucho m谩s que un disco: es tambi茅n una puesta en escena po茅tica. Canciones breves que imbrican el canto y el habla, m煤sicas originales y los arreglos exquisitos de Guillo Espel. En el marco de este lanzamiento, la obra ser谩 presentada en vivo el 22 de junio a las 22hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n. Escuchar El mundo desde afuera.

Tambi茅n se encuentra disponible primer disco LP de Luz Matas, Ay de m铆, que ser谩 presentado en vivo el s谩bado 24 de junio en Rondeman. Tras su primer material solista en 2019 , un Homenaje a Violeta Parra en formato EP, este primer disco de larga duraci贸n se propone abordar y difundir nuestra m煤sica folkl贸rica y de Latinoam茅rica, en letras y m煤sicas de reconocidas compositoras mujeres comprometidas con la labor pol铆tica y social de la m煤sica, como Violeta Parra, Chabuca Granda, Lhasa de Sela, Mar铆a Elena Walsh, Leda Valladares, Hilda Herrera, Eladia Bl谩zquez y composiciones propias. Escuchar el disco Ay de m铆.

Desde hoy, 31 de mayo, se encuentra disponible en Spotify, la primera parte de la Suite Encuentro en Buenos Aires, el nuevo trabajo de Jorge Retamoza. Las entradas para su pr贸xima presentaci贸n este s谩bado est谩n agotadas, pero habr谩 una nueva presentaci贸n el viernes 14 de julio. Escuchar Encuentro en Buenos Aires por Spotify o Youtube.

Jueves 1

Danza en el Borges. Situar Danza. Seminario Ritmo y sustancia, a cargo de Martina Kogan y Ares Barrios. Informe e inscripci贸n. Ritmo y Sustancia es un espacio para trabajar el v铆nculo entre la danza y la m煤sica. A trav茅s de herramientas de popping y danza contempor谩nea se busca entrenar la escucha musical y desarrollar el lenguaje del cuerpo para explorar la traducci贸n de sonido en movimiento. A lo largo del entrenamiento, se indagar谩 en las potencias f铆sicas de cada bailar铆n y bailarina, y en el trabajo creativo. Jueves 1 de junio, 15 a 18hs en la Sala Tita Merello del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Todos los espect谩culos son con entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Clara Gius presenta Mapa de fuga en Hasta Trilce. Clara Gius presenta su nuevo 谩lbum Mapa de fuga, nueve canciones que arman un camino donde es posible avanzar hacia adelante de manera zigzagueante. Mapa de fuga le canta a lo cotidiano, al amor, la ciudad, los recuerdos, la luz entrando por la ventana, el deseo, los afectos y el paso del tiempo. Con 10 m煤sicos en escena la artista se presenta por primera vez en formato banda, con arreglos musicales a cargo de Manuel Delrio y Juanito el cantor. jueves 1/6, 21hs en Hasta Trilce, Mazza 177, CABA. M谩s informaci贸n en hastatrilce.com.ar.

Viernes 2

Tango en el Borges. Ver贸nika Silva & C茅sar Angeleri, presentan Sonidos nuestros. El encuentro entre estos dos artistas con una inmensa trayectoria tiene como resultado una noche de grandes canciones argentinas: tangos, valses, milongas, zambas y marineras. Luego de llevar este espect谩culo por su gira europea en marzo de este a帽o, hoy presentan aqu铆 para nosotros, este compendio de hermosas canciones aut贸ctonas, de todos los tiempos. Viernes 2 de junio, 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Todos los conciertos tienen entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Garup谩. Canciones de Ram贸n Ayala. Garup谩 presenta su primer disco dedicado a la obra de Ram贸n Ayala. Como una forma de celebraci贸n del Maestro con la intenci贸n de invocarlo en canciones desde esta otra orilla del Paran谩, la ciudad de Rosario. Joel Tortul en piano, Juli谩n Venegas en voz, guitarra y percusi贸n, y Homero Chiavarino en acorde贸n, guitarra y voz traen a este presente gualambaos, galopas y chamam茅s que invitan a viajar en los sonidos, como una forma de recorrer las profundidades del litoral y quienes las habitan. Monte, selva y r铆o; hacheros, pescadores, recolectores de yerba mate y cachapeceros. Hombres y mujeres desconocidos a quienes Ram贸n nombra para hacerlos presente en su poes铆a y con quienes se iguala, adoptando tambi茅n la expresi贸n Mens煤 鈥 trabajadores y trabajadoras que reciben un pago mensual por su trabajo 鈥 para nombrarse a s铆 mismo. Durante el concierto, los m煤sicos recorren en formato tr铆o la obra de Ram贸n desde una perspectiva musical propia, con arreglos originales, sin perder el hilo de su poes铆a y su mensaje. Viernes 2 de junio, a las 19hs en la Sala Norah Borges, del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Todos los conciertos tienen entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Tango en Construcci贸n. Cuarteto La P煤a y Victoria Di Raimondo + Cuerdas del Plata. Se presentan este viernes a las 21hs en Dandelion Teatro Bar, Larrea 350, Lomas de Zamora. Entradas anticipadas por Meticketonline.

Telara帽as de Eduardo Pavlovsky es una obra de teatro que apunta a hacer visible la estructura ideol贸gica invisible que subyace en toda relaci贸n familiar. Se reestren贸 con direcci贸n y puesta en escena de David Bogado, luego de haber sido presentada en el FIBA 2023. Esta es una de las historias m谩s crudas del gran Tato, hoy representada en nueva versi贸n. En EMAD, sede Jufr茅 141 (CABA). Viernes 2 de junio, s谩bado 3 y domingo 4 de junio a las 19hs.

Pampa Escarlata sigue los viernes de junio a las 22.30 en Teatro El Extranjero, Valent铆n Gomez 3380 (CABA). Nominada a los premios Trinidad Guevara la obra tiene reminiscencias de la crueldad del Ascasubi y su 鈥淩efalosa鈥, de la picard铆a del 鈥淢art铆n Fierro鈥 y paralelismos con el humor del Lucio Mansilla en 鈥淯na excursi贸n a los indios Ranqueles鈥. Y nos deja en boca el sabor del hierro de una clase olig谩rquica, y la enorme esperanza de una potencial sublevaci贸n. Leer rese帽a de la obra.

El Juicio. Un documental que muestra, en 180 minutos, la selecci贸n y el 谩gil montaje sobre las 530 horas que ATC (Argentina Televisora Color) film贸 a dos c谩maras durante las 90 jornadas que dur贸 el juicio a las juntas militares de la 煤ltima dictadura (1976/83). Su director, Ulises de la Orden, junto con su equipo, nos pone delante de los defensores con los posicionamientos pol铆ticos e ideol贸gicos de quienes apoyaron la dictadura, y a las innumerables voces de las v铆ctimas con sus testimonios de tortura y dolor. Si viste 1985, la ficci贸n de Santiago Mitre, esta es una oportunidad de ver al verdadero Sttrassera, a Moreno Ocampo, a los jueces y a la sociedad que, dentro del recinto, llev贸 a cabo el procedimiento judicial. Todos los viernes a las 20hs en el cine del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada general $ 650, con descuento para estudiantes y jubilados. Ver trailer.

S谩bado 3

Tango en el Borges. Marisa V谩zquez y La Conurbana, presentan Insomnio. Insomnio es el primer disco de estudio de Marisa V谩zquez y La Conurbana, una agrupaci贸n compuesta por una cantante y tres guitarristas. El show est谩 integrado por los nuevos tangos-canci贸n de Marisa y reversiones de algunos de sus temas m谩s conocidos. La poes铆a de este show busca retratar la realidad actual, con sus durezas y sus encantos. La m煤sica, en sinton铆a con esa b煤squeda, propone una sonoridad por momentos oscura, rota, y en otros, tierna y pasional. S谩bado 3 de junio, a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Todos los conciertos tienen entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Almalusa sigue con La casa de los Fados en La Biblioteca Caf茅. Un encuentro con el Fado y las canciones de Portugal en un ambiente 铆ntimo, a la luz de las velas, sin amplificaci贸n y a la usanza lusitana. Como si realmente estuvieses en Lisboa. S谩bado 3 de junio, a las 21hs. La Biblioteca Caf茅, Marcelo T. de Alvear 1155, Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires. Reservas:4811-0673 / 15-6515-9514 edith@labibliotecacafe.com.ar info@labibliotecacafe.com.ar. Ver nota con Almalusa.

Nonpalidece en C. El show de la banda argentina de reggae es en marco de su gira Dejando Huella Tour, que los llevar谩 por varias ciudades del pa铆s entre mayo, junio y julio: Z谩rate, La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, R铆o Cuarto, San Francisco y C贸rdoba forman parte del itinerario. Nonpalidece se presentar谩 el s谩bado 3 de junio a las 20hs en el Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271, CABA, entradas disponibles a trav茅s de Passline. Riddim ser谩 la banda invitada.

Bluses de Tango, invitado Cucuza Castiello, en el CAFF. Bluses de Tango es el resultado de una idea musical y una propuesta art铆stica basada en un repertorio completamente in茅dito, escrito en el primer semestre de este a帽o 2022 por Carlos Damiano (m煤sicas) y Alejandro Szwarcman (letras). A la propuesta se le suman Nicol谩s Fontana en bandone贸n, Ariel Galiano en bajo y Gabriel Luchetti en bater铆a. Los tangos, bluses y otras especies que componen el repertorio del grupo surgieron del reencuentro de dos artistas que en su adolescencia abrevaron en el rock nacional como cultura identitaria y m谩s tarde, se volcaron fuertemente a recuperar el acervo de la m煤sica y de la poes铆a del tango. En esta oportunidad, contar谩n con la presencia como invitado especial de Hern谩n Cucuza Castiello haciendo tambi茅n, canciones del repertorio de la banda. S谩bado 3 de Junio 鈥 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en caff.ar.

Con entradas agotadas, Jorge Retamoza presenta Dos Suites de Tango. El saxofonista y compositor Jorge Retamoza junto a su Cuarteto estrenar谩 en este concierto Encuentro en Buenos Aires 鈥 Suite en Tres Movimientos. Adem谩s, interpretar谩 Suite del A帽o de la Tanguedia (2022). S谩bado 3 de junio, 21hs en Caf茅 Vinilo, Estados Unidos 2483 (CABA). Ver entrevista a Jorge Retamoza (2022). Habr谩 una nueva presentaci贸n el viernes 14de julio, ampliaremos informaci贸n en las pr贸ximas semanas. La entradas para esta fecha est谩n agotadas.

UNA es mucho m谩s que una adaptaci贸n de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho m谩s que una obra. Miriam Odorico, la actriz que mostr贸 su talento, entre tantos otros trabajos, interpretando a la madre de La omisi贸n de la familia Coleman vuelve con toda la destreza, la concentraci贸n y la fuerza de un cuerpo que encarna a todos los personajes. Su arco emotivo excede con creces lo histri贸nico; atraviesa el coraz贸n de cada uno. Va los s谩bados a la 20.15hs en Timbre 4 (M茅xico 3554, CABA). Leer rese帽a de la obra

Salvar el fuego Escenifica las cosas que perdimos en el fuego, el cuento de Mariana Enr铆quez, con los matices de la autora, que expone diversas aristas de la violencia, junto a razones pol铆ticas de la inmolaci贸n. Es una obra de recorrido por las instalaciones de 鈥楧e la t铆a鈥, en pleno barrio del Abasto, donde el espectador acompa帽a el movimiento de las actrices a trav茅s de un PH. Se recomienda abrigo porque hay momentos de intemperie, y no se suspende por mal tiempo. La obra form贸 parte de la programaci贸n del Festival Internacional de Buenos Aires 2023 y del Festival Abriendo Escena 2022. Va en De la T铆a (Ecuador 751 timbre 2, CABA), todos los s谩bados a las 13:00hs y a las 14:30hs, hasta el 24/06/2023. Entradas por Alternativa. Leer rese帽a de la obra.

Domingo 4

Oiga! + Apapacho en el CAFF. OIGA! es una orquesta cooperativa de m煤sica popular. Su propuesta art铆stica se nutre de la diversidad del folklore argentino y latinoamericano y busca consolidar una apuesta colectiva a la composici贸n musical. Apapacho es un grupo de m煤sicos con influencias folcl贸ricas conformado desde el 2017 el cual busca a trave虂s de la mu虂sica con rai虂z folclo虂rica, contar quienes somos, de donde venimos, co虂mo sentimos y pensamos. Domingo 4 de Junio 鈥 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro 鈥 CAFF- S谩nchez de Bustamante 772, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en caff.ar.

Cita a ciegas es una obra cuyo autor dijo: 鈥渁lguien me coment贸 que hab铆a un espectador que hab铆a visto la obra ocho veces. Result贸 ser Jos茅 Mart铆nez Su谩rez, admirado director de cine. Tiempo despu茅s, en un viaje a Buenos Aires, fui a visitarlo para que me explicara su obsesi贸n. 鈥榊o fui muy amigo de Borges, me dijo, y cuando me siento all铆, en la sala a oscuras, me parece estar escuch谩ndolo.鈥 Representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, M茅xico, Venezuela, Per煤, Uruguay, Colombia y Panam谩, ahora vuelve a Buenos Aires. Se podr谩 ver los domingos a las 17.30 en M茅todo Kair贸s 鈥 El Salvador 4530. Entradas por Alternativa.

Pr贸xima semana

Otavio Castro. El multi-instrumentista y compositor carioca se presenta por segunda vez en Buenos Aires, realizando un show de obras de su autor铆a como as铆 tambi茅n cl谩sicos de la m煤sica Brasilera y Jazz. Acompa帽an a Otavio Castro en composici贸n y arm贸nica diat贸nica, un cuarteto integrado por excelentes m煤sicos argentinos: Norbi C贸rdoba (bajo), Lucas Ferrari (piano), Demian Nu帽ez (guitarra) y Ale Yaques (bater铆a). Martes 6 de junio, 20hs en Bebop Club, Uriarte 1658- Palermo (CABA). Leer entrevista a Otavio Castro. Entradas a la venta por Passline

El 6 de junio Malena Rossi presenta Carmen. Un cuento bien contado. Con Roberto Calvo en guitarra y arreglos. La voz de Carmen Guzm谩n se le present贸 a Malena Rossi de repente, a trav茅s de la radio, en una entrevista y una canci贸n: Cuando uno canta. 鈥淟legu茅 a mi casa鈥, cuenta, 鈥測 anot茅 en un papelito amarillo que pegu茅 en la pared: 麓Homenaje a Carmen Guzm谩n麓, a modo de meta por cumplir. Reci茅n est谩bamos saliendo lentamente de la pandemia, as铆 que s贸lo era una idea a largo plazo鈥. Luego vino el descubrimiento del extenso repertorio de esta autora, compositora y cantora mendocina fallecida en 2012 y la selecci贸n de las composiciones que integrar铆an un espect谩culo que luego se convirti贸 en este disco. La cantante Malena Rossi presentar谩 su disco Carmen. Un cuento bien contado junto a la guitarra y arreglos de Roberto Calvo el martes 6 de junio, a las 20hs, en el Club Social Cambalache, de Defensa 1179, ubicado en Casa Ezeiza del barrio de San Telmo. Se sumar谩n las cantantes Vanina Tagini, In茅s Cuello y Flor Bobadilla Oliva como invitadas, adem谩s del poeta y escritor Mat铆as Mauricio.

Vera canta Barbara, con Lito Vitale en Caf茅 Berl铆n. Se trata de la cuarta propuesta solista de esta destacada cantante franco yugoslava Vera Cirkovic, radicada en Argentina hace veinte a帽os. Es un homenaje a la cantautora francesa Barbara. Cuenta con la participaci贸n especial de Lito Vitale como pianista, t茅cnico de grabaci贸n y mastering y Jos茅 Mar铆a Perazzo en la traducci贸n de los textos al espa帽ol. Martes 6 de junio 20.30hs en Caf茅 Berl铆n, Av. San Martin 6656, Villa Devoto, CABA. Entradas por Livepass.

El mi茅rcoles 7 de junio el Quinteto Negro La Boca celebra el premio Gardel con un show muy especial en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n. El recientemente premiado Quinteto Negro La Boca anticipa su pr贸ximo disco en un concierto ac煤stico. Mi茅rcoles 7 de Junio 鈥 20:30hs en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Corrientes 1543, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en este link. Ver nota sobre el QNLB.

El 10 de junio la cantautora Carolina Dussaut presenta su nuevo concierto en Tertulia Don Torcuato. El repertorio incluir谩 un estreno: su canci贸n autoral Amor y tambi茅n abordar谩 todas las obras propias de su trayectoria art铆stica con arreglos especiales. S谩bado 10 de junio, 20.30hs en Tertulia Don Torcuato, Ituzaing贸 1016, esquina Obarrio, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires.

Tintorero contin煤a en junio. S谩bado 10 de junio en Asociaci贸n Japonesa en la Argentina. 20.30hs Av. independencia 723. S谩bado 17 de junio en Temperley en Cultura del Sur. A las 20hs. Av. Meeks 1066. S谩bado 24 de junio en La Plata a las 20.30hs. Teatro Tentempi茅. Calle 66 n煤m. 824. Ver rese帽a de la obra.

Manuel Garc铆a se reencuentra con el p煤blico argentino en un concierto especial. Manuel Garc铆a tiene un importante v铆nculo con Argentina. Tal es as铆 que Atahualpa Yupanqui es una clara influencia en su m煤sica. En 2020 grab贸 Abrazo de hermanos, un disco a d煤o con Pedro Aznar, que gan贸 un premio Gardel como 鈥渕ejor 谩lbum conceptual禄, siendo el primer y 煤nico chileno en conseguir este galard贸n El domingo 11 de junio a las 19hs, ser谩 la oportunidad de disfrutar de este artista en el hermoso Xirgu Untref, Chacabuco 875, San Telmo. Las entradas ya se encuentran disponibles a trav茅s de Passline.

Flor Cozzani se presentar谩 en Bebop Club, junto a un cuarteto dirigido por Marina Ruiz Matta, el domingo 11 de junio, a las 19hs, con un repertorio de tangos y m煤sica popular argentina y latinoamericana. En esta propuesta, que present贸 en su disco Aire (2021), la cantante apuesta a desdibujar las barreras entre la m煤sica popular y la acad茅mica, abordando un amplio e intenso repertorio de la canci贸n popular argentina y latinoamericana, desde una personal sonoridad. Interpretar谩 esta selecci贸n de obras, con autores que van de Violeta Parra a Charly Garc铆a, junto a un cuarteto integrado por Marina Ru铆z Matta (en piano, direcci贸n y arreglos), Briguitta Danko (en viol铆n), Cecilia Barrales (en violoncello) y Martin Wainer (en contrabajo).

Para ir agendando鈥

Natacha M nos invita a experimentar El mundo desde afuera. La cantante y compositora Natacha M presenta su disco debut, producido por Guillo Espel y editado a trav茅s del Club del Disco. Desde el viernes estar谩 disponible en plataformas y los enlaces van a estar a disposici贸n en la pr贸xima agenda cultural. En el marco de este lanzamiento, la obra ser谩 presentada en vivo el 22 de junio a las 22hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n. Entradas a trav茅s de Alternativa Teatral. Contar谩 con la participaci贸n de Guillo Espel: guitarra, Eugenia Guzm谩n: piano, Daniela Augurio: contrabajo y voz, Mat铆as Spataro: bater铆a, percusi贸n y operaci贸n de audio, Ariel Rausch: clarinete, Nahum Recalde: voz y performance.

El s谩bado 24 de junio Luz Matas presenta su primer 谩lbum Ay de m铆 en Rondeman Abasto. Luz Matas en voz/Santiago Torricelli en piano, Karmen Rencar en cello, Diana Arias en contrabajo, Mariana Mari帽elarena en percusi贸n, y se suman como 芦artistas invitades禄, Agust铆n Lumerman en percusi贸n, Julieta Bril en viol铆n, y Ferni en voz (Ferni de Gyldenfeldt). S谩bado 24 de junio, a las 20:30hs en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada General $2500 en por tuentrada.com

En julio hay Fiesta Milonguera en el Sur. Sobra Milonga prepara una noche a puro ritmo para despedir su 煤ltimo 谩lbum. Lo har谩 acompa帽ada por grandes artistas como Meta Guacha, Sof铆a Viola, DJ Guarachis y el Ensamble Percusi贸n. La cita es el s谩bado 1 de Julio en el Centro Cultural Padilla (Av Meeks 1058 -Temperley). Las entradas pueden conseguirse en alpogo.com. La banda de Lan煤s se organiza para decirle adi贸s a Villa Industriales, luego de una larga gira que incluy贸 m谩s de 15 presentaciones por el interior de la Provincia de Buenos Aires. Lo har谩 impulsando la primera edici贸n de la Fiesta Milonguera, un evento propio que incluye distintas propuestas art铆sticas: Adem谩s de los shows de Sobra Milonga y Meta Guacha habr谩 un set de percusi贸n, Una DJ y una exposici贸n anal贸gica a cargo del fot贸grafo Sebasti谩n Ra帽a. Visitar el sitio de Sobra Milonga.

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com