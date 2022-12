–

De parte de ANRed December 14, 2022

Se acerca fin de a帽o y con la despedida del mismo compartimos la ultima agenda cultural del 2022. Si bien la Agenda Cultural va a seguir activa en el verano, las publicaciones semanales se van a retomar luego. Como evento destacado de la semana, este s谩bado es la segunda edici贸n del festival P.O.S.T.A, que es a beneficio del movimiento de Mujeres y Diversidades Ind铆genas por el Buen Vivir. El guitarrista Alejo Le贸n se presenta en el Roxy, Carca interpreta a Pescado Rabioso en el Coliseo, y en el CAFF es la Pe帽a Mistolera. Ma帽ana se presenta el libro Para no olvidar sus constelaciones, de Federico Boido en Hasta Trilce, entre otras actividades. Si ten茅s una actividad u otro proyecto cultural para difundir, pod茅s mandarnos la informaci贸n o fechas a culturasanred@gmail.com. Si bien la frecuencia de publicaci贸n no ser谩 la misma, la agenda cultural seguir谩 activa en el verano. Por ANRed.

Jueves 15

Presentaci贸n de Para no olvidar sus constelaciones, de Federico Boido. Ediciones Agua viva. Presentan y conversan con el autor: Tom谩s Schuliaquer y Mar铆a Ragonese. Pr贸logo de In茅s Ulanovsky. A los siete a帽os, Federico Boido pensaba que todas las perras se llamaban Laika. Era hincha de San Lorenzo y de la 鈥淩usia invencible鈥, jugaba con una colecci贸n de prendedores sovi茅ticos, conoc铆a perfectamente al cosmonauta ruso Yuri Gagarin y ten铆a detectadas las palabras 鈥淟enin鈥 y 鈥淢arx鈥 en la biblioteca de sus padres. Federico es historiador y para escribir hace una expedici贸n a su propio pasado, a ese universo adulto y personal del que trae pruebas, recuerdos, escenas y versiones que despliega como peque帽os souvenires. Tambi茅n parece escribir para investigar sobre lo que fue dicho y lo que no, o para descubrir las dos versiones del origen de su nombre: por Garc铆a Lorca, dir谩 su madre, y por La Fede (Federaci贸n Juvenil Comunista), dir谩 su padre. Federico escribe con precisi贸n po茅tica sobre todo aquello que registr贸 cuando miraba el mundo a trav茅s del visor de una c谩mara de origen ruso. 驴Qu茅 hacemos con lo desenterrado? / 驴D贸nde se guarda? / 驴Se guarda?, pregunta el autor de este libro que no puede ni quiere olvidarse de las constelaciones. Las que se heredan pero tambi茅n las que se descubren en el camino si se est谩 lo suficientemente atento. Jueves 15/12, 18hs. en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada libre y gratuita. Para mas informaci贸n visitar el sitio web.

Viernes 16

Alejo Le贸n presenta nuevos temas y su primer 谩lbum LANIAKEA, en el Roxy. El joven guitarrista nacido en Jauregui, Partido de Luj谩n, presenta su primer trabajo instrumental de rock y metal neocl谩sico. Pese a su juventud, Alejo Le贸n ya tienen en su carrera colaboraciones con artistas como Le贸n Gieco, Almafuerte, o Andr茅s Gim茅nez, entre otros/as. Ver video de Con Premura. El concierto ser谩 el 16 de diciembre a las 20hs en The Roxy, Niceto Vega 5542, Palermo, CABA. Entradas anticipadas por Livepass.

Pescado Rabioso por Carca en el Teatro Coliseo. Despu茅s de su show en el CCK de agosto, el multiinstrumentista argentino homenajear谩 nuevamente el legado de Luis Alberto Spinetta en una 煤nica funci贸n en el Teatro Coliseo. All铆, junto a artistas invitados, interpretar谩 las canciones de la discograf铆a de Pescado Rabioso 鈥Artaud, Pescado 2 y Desatorment谩ndonos-, m谩s otros emblem谩ticos de su faceta solista. Carca se presentar谩 en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, CABA) el viernes 16 de diciembre a las 20 hs.

Pe帽a Mistolera en el CAFF. Los Mistoles + JunChe. Viernes 16 de Diciembre, 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, Capital Federal, Argentina. Los Mistoles cierran el a帽o en CAFF, contin煤an presentado su disco Soy la tierra despu茅s de un a帽o cargado de fechas, Tecnopolis, Usina del Arte, Galp贸n B, Vuela el Pez, gira por Santiago del Estero, Pe帽a de los Pueblos, Pe帽a de la Sombra Blanca, etc, nos encontramos por ultima vez en el 2022 para festejar y brindar por lo q se viene. M煤sica original de raiz folkl贸rica argentina con textura de la m煤sica popular y urbana. Jun Che Cantautor de m煤sica folkl贸rica. Oriundo de Santiago del Estero, nos trae 鈥渇olklore actual鈥, un folklore urbano que reivindica sus ra铆ces folkl贸ricas, profundiza sus paisajes y combina sentires, lucha y urbanidad en un mismo concepto. M谩s informaci贸n y venta de entradas anticipadas en Caff.ar.

Andr茅s Pilar en Interlunio Club Cultural. Pianista, compositor y arreglador. Dirige el grupo Don Olimpio, dos veces nominado a los premios Gardel. Integra el tr铆o Patio junto a Juan Quintero y Santiago Segret. Ha viajado con la m煤sica por Argentina, Brasil, Colombia, USA, Espa帽a, Francia, Alemania, B茅lgica. Adem谩s de su actividad art铆stica es docente en la Universidad Nacional de San Mart铆n. Se presenta este viernes a las 21hs en Interlunio Club Cultural. Dorrego 488, Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

S谩bado 17

Se viene la 2da edici贸n del Festival P.O.S.T.A. Ser谩 el s谩bado 17 de diciembre de 18 a 0hs, en Camarones 2876 (CABA). El festival lo va a abrir el tr铆o musical Rozo-Link-Baldiviezo a las 19hs. Luego, entre otras actividades, se presentar谩 el primer libro editado y publicado 铆ntegramente por la ByLPLI, llamado El mundo es chico cuando la palabra es grande, en el que se re煤nen los trabajos elaborados durante el Taller de Alfabetizaci贸n y escritura que la ByLPLI llev贸 a cabo en el CE Isauro Arancibia. Tambi茅n habr谩 feria de libros, feria de ropa y un buffet rico y barato para que disfrutes durante todo el evento. Lo recaudado ser谩 a beneficio del Movimiento de Mujeres y Diversidades Ind铆genas por el Buen Vivir, y el cierre estar谩 a cargo del grupo 7 Mares. Para m谩s informaci贸n ver el sitio de la ByLPLI. Ver cobertura de la edici贸n anterior.

Edelman Bayon Del Aguila tr铆o en Prez club de Jazz. Nataniel Edelman (piano) Juan Bay贸n (contrabajo) Nicol谩s Del 脕guila (bater铆a). Funciones a las 21:15hs. y 23:15hs. en Prez, club de Jazz, Anchorena 1347, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en prez.ar

Pr贸xima semana

El martes 20 diciembre a las 19hs, es la presentaci贸n de la novela El 煤ltimo bandoneonista, de Luis Longhi. Ser谩 en la Academia Nacional del Tango: Av. de Mayo 833 鈥 CABA. Luis Longhi (La Plata, 1965) es escritor, actor, director teatral y m煤sico. Una de las figuras m谩s destacadas y originales del teatro, la literatura y el tango de la actualidad. Invitados: Chino Laborde, Guille Fern谩ndez, Alfredo Piro, Federico Mizrahi, Delfina Cheb con entrada libre y gratuita. Un intrigante policial negro entreverado con buena parte de la historia del tango y de la Argentina.

Melingo en Niceto Club. Melingo, despide el 2022 y lo hace en Niceto Club el mi茅rcoles 21 de diciembre a las 20hs, con lo que ha dado en llamar Encuentro Maximalista. Con hist贸ricos m煤sicos alineados para esta ocasi贸n: Muhamad Habbibi, Ahmed Isa/Juan Ravioli, Hugo Lobo & Fernando Samalea, junto a celebres artistas visitantes y locales.

La Fern谩ndez Fierro cierra el a帽o en su casa, el CAFF. Fern谩ndez Fierro ha revolucionado la escena del tango con su violenta sonoridad y puesta en escena, as铆 como por el in茅dito proyecto colectivo que llevan adelante: el grupo se organiza en forma cooperativa, impulsa una radio on-line de tango (RadioCAFF) edita sus discos de manera independiente y administra su propio club: el Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro (CAFF), espacio ineludible de la escena musical independiente, donde brinda sus potentes shows regularmente. Mi茅rcoles 21 de Diciembre 鈥 22:00hs. (Puerta 21:00hs.) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA.

Leonardo Sbaraglia y Fernando Tarr茅s en El territorio del poder. Con textos originales inspirados en varios de los historiadores de las ideas m谩s relevantes de nuestro tiempo, el actor Leonardo Sbaraglia y el m煤sico Fernando Tarr茅s proponen un recorrido en el que se van desnudando los mecanismos con los que el poder opera y ha operado continuamente sobre nosotros a lo largo de la historia. Su ejercicio no se limita a las esferas de la pol铆tica, la econom铆a o la religi贸n. El poder lo invade todo, ti帽e las peque帽as actitudes cotidianas y modifica nuestras vidas continuamente. Con un audaz manejo de la forma, la obra conjuga situaciones que transcurren en tiempos y espacio diferentes -a veces separadas unas de otras por siglos- como partes de un sofisticado rompecabezas que construye una implacable imagen final. Para generar este viaje caleidosc贸pico, la dupla Sbaraglia 鈥 Tarr茅s suma a tres grandes m煤sicos: el trompetista Richartd Nant, el trombonista Pablo Fenoglio y el contrabajista Jer贸nimo Carmoma. As铆, los cinco artistas se paran en un escenario para que el cine, la m煤sica el teatro y la literatura dialoguen con libertad e imaginaci贸n. Se presenta el pr贸ximo 23 de diciembre a las 21hs en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. M谩s informaci贸n en hastatrilce.com.ar

Anticipo de verano

La 煤ltima semana de enero, Pasa La rompiente estar谩 tocando en balnearios (Pura Vida y Waikiki) de la ciudad de Mar del Plata. Queden atentos a las redes de la banda: @pasalarompiente, donde oportunamente se estar谩n anunciando las fechas y la programaci贸n.

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. La agenda cultural, si bien va a modificar su frecuencia de publicaciones en verano, va a seguir activa, por lo que este llamado a que difundas tus actividades mantiene vigencia. Les deseamos lo mejor para el 2023.