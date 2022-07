–

Termina el mes de julio y empiezan nuevas actividades culturales, mientras algunas contin煤an en el mes de agosto. En el Centro Cultural Borges, habra talleres gratuitos dictados por Mart铆n Kohan (foto) a partir de este jueves. El viernes Se estrena la obra La lengua es un m煤sculo, pero el lenguaje es un virus y Jorge Retamoza presenta la Suite del a帽o de la Tanguedia. Tambi茅n hay presentaciones de C茅 Suarez Paz y Liliana Vitale en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Al final de la agenda est谩 la casilla web donde pueden enviarnos las actividades que quieran difundir en cualquier localidad del pa铆s. Por ANRed.

El pasado viernes 22 de julio, Daniela Mercado present贸 su Ep. Relatos Cinematogr谩ficos Vol. 3. Luego de sus dos simples 芦Relatos Cinematogr谩ficos禄, la pianista y compositora riojana y cordobesa por adopci贸n, Daniela Mercado, present贸 este 22 de julio el volumen 3 de esta particular propuesta llena de belleza y misterio como esas grandes pel铆culas que la inspiraron, disponible a trav茅s del sello EPSA Music y en todas las plataformas. Una experiencia aparte, es el espect谩culo que acompa帽a a estas m煤sicas en vivo. La pianista toca sus composiciones acompa帽adas por proyecciones hechas especialmente para cada tema con ediciones de cada pel铆cula citada y textos que van cont谩ndonos y acerc谩ndonos las emociones e historias contadas en cada pel铆cula. Ver video de Las Alas del Deseo El trabajo de Daniela est谩 disponible en su sitio web.

A partir del 3 de agosto, todos los mi茅rcoles a las 20 horas la sala Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037) presenta un ciclo de obras consagradas, premiadas y recomendadas del circuito teatral. Una obra diferente cada mi茅rcoles, con precios accesibles. La primera de ellas ser谩 El Mar de Noche, de Santiago Loza, con Luis Mach铆n y direcci贸n de Guillermo Cacace La obra es un grito ahogado. El desamor diseccionado. La soledad escandalosa con la que se topa un hombre lejos. La espera y su agon铆a. Los intentos antes de hundirse. El silencio que retumba despu茅s de cada palabra. No poder nombrar, porque lo que queda cuando el amor se ha retirado es un campo arrasado, escombros, la nada, un hueco. Mi茅rcoles 3 de agosto a las 20hs. Los siguientes mi茅rcoles habr谩 otras obras como Encuentros Breves con Hombres Repulsivos, Turba, La Casa Oscura y Algo de Ricardo.

Jueves 28

Inicia el Taller Cuerpo y Violencia en Tres Relatos de Borges a cargo de Mart铆n Kohan. El Centro Cultural Borges informa que abri贸 la inscripci贸n para el taller Cuerpo y Violencia en Tres Relatos de Borges, que dictar谩 el escritor y docente Mart铆n Kohan. Se sugiere a los asistentes la lectura previa de los cuentos Hombre de la esquina rosada, El sur y Emma Zunz. La entrada es gratuita con inscripci贸n previa. Los talleres ser谩n los d铆as jueves 28 de julio, 4 y 11 de agosto a las 18hs en la Sala Alberto Williams, pabell贸n I, segundo piso. Inscripci贸n previa en: https://bit.ly/3IULqoI

Se estrena el film La habitaci贸n del horror(THE CLOSET) de KIM KWANG-BIN. Una cita trascendente para quienes les gusta el cine de terror coreano, Sinopsis: luego de mudarse a una nueva casa con su padre, la peque帽a Ina comienza a comportarse extra帽amente. Al poco tiempo, desaparece de su cuarto de forma inexplicable. Su padre, devastado, es incapaz de encontrar pista alguna de su paradero, hasta que un joven exorcista aparece en la casa y dice saber lo que pas贸 con ella. M谩s informaci贸n en Impacto Cine.

Viernes 29

Jorge Retamoza cuarteto presenta la Suite del a帽o de la Tanguedia. Grabada y filmada en vivo en estudio (con la m谩s alta calidad de audio y video), la Suite es una obra en 4 partes inspirada por los sucesos, sentimientos y reflexiones resultantes de la pandemia que afecta todav铆a al mundo y el a帽o del centenario de Piazzolla, una de las fuentes de donde abreva este proyecto. El programa del show incluye obras de discos anteriores del Cuarteto y una selecci贸n de temas de Reuni贸n Cumbre, la m铆tica reuni贸n de Piazzolla & Mulligan. La cita es el Viernes 29 de Julio a las 20:30hs en Lucille, Gorriti 5520, Palermo- CABA. Entradas a la venta en Mi Anticipada. Capacidad limitada. Leer entrevista a Jorge Retamoza sobre la presentaci贸n.

Se estrena la obra La lengua es un m煤sculo, pero el lenguaje es un virus (S铆ntesis de una hip贸tesis sobre la ant铆tesis de una tesis) de Diego Carre帽o y Gabriel Wolf con Direcci贸n de Gabriel Wolf, desde el viernes 29 de julio 22.30hs en El Camar铆n de las Musas: Mario Bravo 960.Almagro, CABA.

Compa帽铆a Teatral S铆ndrome de Eureka presenta Damas Bravas, una comedia hist贸rica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de Jos茅 de San Mart铆n confeccionaron la bandera de los Andes. Con dramaturgia y direcci贸n de Alfredo Allende y protagonizada por Mirna Cabrera, Julia Nardozza, Flor Orce, Florencia Pati帽o y Florencia Pineda. Desde el 1潞 de julio los viernes a las 20:30hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

Esa Mujer, de Rodolfo Walsh, dirigida por Diego Ferrando. El cuento 鈥淓sa mujer鈥 de Rodolfo Walsh relata el encuentro de un periodista con un coronel del ej茅rcito argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cad谩ver de una mujer. Con direcci贸n y dramaturgia de Diego Ferrando y actuaciones de Carolina Valmayor, Ernesto Falcke y Agust铆n Vanella. Se presenta los viernes a las 20.30hs en 脥taca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entradas en boleter铆a y en Alternativa Teatral.

La vis c贸mica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compa帽铆a y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su trav茅s ese v铆nculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

La Fachalfarra: una comedia farsesca con texto y direcci贸n de Alfredo Martin, a partir la novela 芦Ferdydurke禄, de Witold Gombrowicz. La gran obsesi贸n gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegur谩ndole as铆 un yo acabado, en contraposici贸n a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo. Funciones los viernes 21.30hs en Teatro Andamio 90, Paran谩 660. Entradas en boleter铆a y en Alternativa Teatral.

PRETENCIOSAS RID脥CULAS, Las de Barranco, se presenta los viernes en dos funciones a las 20 y 22hs en Paraje Artes贸n, Palestina 919, Almagro, CABA. La versi贸n del grupo de teatro Morena Cantero Jrs, est谩 basada en 鈥淟as de Barranco鈥 de Gregorio de Laferrere estrenada en el a帽o 1908. En la obra Do帽a Mar铆a, viuda del capit谩n Barranco, vive con sus tres hijas en una casa alquilada. Est谩n rodeadas de pretendientes de su hija mayor, Carmen. A estos visitantes Do帽a Mar铆a exige regalos que permiten mejorar la econom铆a familiar, para la que tambi茅n sub-alquila habitaciones a ocasionales inquilinos. La situaci贸n pone en crisis a Carmen, que cuestiona su v铆nculo con esta casa. Elenco: Mabel Berrina como Do帽a Maria, Cintia Zaraik Goulou como Carmen, Maria Alicia Gonz谩lez como Do帽a Rosario y Cocinera, Patricia Alejandra Silva como Manuela, Gabriela Colombo como Pepa, Sergio Escalas como Morales, C茅sar Arakaki como Castro, Luciana Morcillo como Petrona, Ariel Aguirre como Linares, Max Acu帽a como Barroso y P茅rez, y Rub茅n Demichelis como Rocamora. Dirige Iv谩n Moschner, Luces Leandro Crocco, Variaciones en piano Patricia Casares, Escenograf铆a y Vestuario Luciana Morcillo, Dise帽o Gr谩fico Paulo Pons. Entradas por Alternativa Teatral. Contacto: morenacanterojrs@gmail.com

S谩bado 30

Un encuentro, una obra sobre las segundas oportunidades, sobre darse la posibilidad de sanar, de escuchar esas palabras que alivian el alma, ante lo incomprensible de la muerte. Un encuentro es una obra dram谩tica, que aborda principalmente el flagelo del suicidio, pero est谩 fuertemente atravesada por distintas tem谩ticas que hacen a la situaci贸n espec铆fica de las mujeres. Se va a presentar los s谩bados a las 20:30hs en Teatro Del Pasillo Colombres 35 鈥 CABA. Entradas por alternativa teatral.

Todo lo que se olvida en un instante, de Richard Shpuntoff. Se estrena el 2 de julio en el Centro cultural San Martin. Estar谩 en la sala todo el mes de julio Centro Cultural San Mart铆n 鈥 Sarmiento 1551 Sala 2 鈥 Ciclo Espacio Documental https://elculturalsanmartin.ar

La directora Tatiana Santana estrena La patria al hombro, la premiada obra de Adriana Tursi, que pone en escena la llegada al pa铆s de las primeras maestras norteamericanas convocadas por Sarmiento para su proyecto civilizatorio; y el ataque que la Iglesia Cat贸lica emprende contra 茅stas, por ver peligrar su monopolio educativo y moral. La pieza ha sido ganadora de la beca a la Creaci贸n del Fondo Nacional de las Artes y del Premio Municipal. Integran el elenco (por orden alfab茅tico): Karina Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina Muzzanti, Sebasti谩n Pajoni y Juan Subiotto. Las funciones son los s谩bados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA. Las funciones son todos los s谩bados a las 20hs en el Teatro del Pueblo

Prefiero que me quite el sue帽o Goya a que lo haga cualquier hijo de puta, obra del dramaturgo Rodrigo Garc铆a, llevada a escena en esta oportunidad por la dupla de direcci贸n de Lail茅n Alvarez y Elvira Tanferna. Las funciones se realizan los s谩bados de julio a las 22hs en El S谩bato espacio cultural, ubicado en Jos茅 E. Uriburu 737, CABA. Goya habla de la inercia y la incapacidad de acci贸n, de c贸mo nos enreda el universo de consumo y apariencias en el que vivimos inmersos. Vivir en la l贸gica de sistema es una trampa que nos lleva de varias maneras a vernos involucrados con la dificultad. La pieza nos cuestiona cu谩nto aceptamos las reglas del juego, cu谩nto podemos hacer para despegarnos, cu谩nto pensamos, cu谩ntas ideas concretamos efectivamente, cu谩ntos deseos postergamos en la reflexi贸n, cu谩nto terminamos pareci茅ndonos finalmente a aquello que no queremos perpetuar. Leer nota sobre esta obra.

Sue帽o de Emiliano Dionisi llega al CC 25 de Mayo. Cuatro int茅rpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque est谩 plagado de seres m谩gicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Sue帽o es una propuesta de Compa帽铆a Criolla con dramaturgia y direcci贸n de Emiliano Dionisi, protagonizada por Lucia Baya Casal, Julia G谩rriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi. Funciones los s谩bados a las 16 horas en la sala principal del CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. En vacaciones de invierno: viernes a domingos hasta el 31 de julio. Entradas por Alternativa Teatral.

Domingo 31

C茅 Su谩rez Paz presenta INFUSIONES ARGENTINAS La cantante y compositora se presentar谩 en emblem谩ticos escenarios musicales de Buenos Aires con su nuevo ciclo 芦Infusiones Argentinas禄 en los que interpretar谩 temas de su 3er disco 芦EsCEncia禄 (2019) m谩s un renovado repertorio. Temas cl谩sicos de fusiones de vanguardia del rock, tango, folklore argentino y composiciones propias formar谩n parte de la nueva y progresista propuesta que ofrecer谩 en formato ac煤stico, con diversos artistas invitados en cada concierto. Domingo 31 de julio, 20hs. En Nuevo Bebop Club. Uriarte 1658- Palermo (CABA) Entradas: $1000. A la venta por www.bebopclub.com.ar

Liliana Vitale presenta Me caigo y me levanto domingo 31 a las 21hs. en Pista Urbana, Chacabuco 874 鈥 San Telmo- CABA. 驴Es inevitable la ca铆da? 驴Es necesaria? 芦Contra lo que pasa se impone pacientemente la rehabilitaci贸n禄 propone Julio Cort谩zar. Liliana Vitale presenta 芦Me caigo y me levanto 禄 junto a Facundo Guevara en percusi贸n, Guido Mart铆nez en contrabajo y Alejandro Manzoni en piano: un poderoso recorrido conceptual acerca de caer y levantarse a trav茅s de obras propias y de Georgina Hassan, Pablo Dacal, Juan Quintero, Edgardo Cardozo, Nora Benaglia, Palo Pandolfo, Ezequiel Borra, Perota Ching贸, Idea Vilari帽o, Liliana Felipe, Julio Cort谩zar y Alberto Mu帽oz. Como desde hace siete a帽os, en agosto celebramos el mes de la Pacha Mama en Pista Urbana.

La compa帽铆a AMICHIS presenta UNIDIVERSO de Kaufmann, Miserere, Palladino. Con: Virginia Kaufmann, Mart铆n Palladino, Giancarlo Scrocco. Direcci贸n: Cecilia Miserere. A partir del 26 de junio todos los domingos a las 15:30 en 脥TACA Complejo Teatral 鈥 Humahuaca 4027, CABA. La historia es la de Epomasio y Upanella, dos grandes amigos que crecen juntos como tantos otros Epas y Upas que viven en Entelequian铆a, un pueblo sin tiempo, perdido en los mapas de la memoria. Con la llegada del ritual del lugar 芦el Upalal谩禄 -el paso a la edad adulta- Epomasio deber谩 enfrentar las r铆gidas costumbres de este pueblo de fantas铆a, para lograr ser lo que desea ser. Upanella lo ayudar谩 en esta traves铆a. 驴Podr谩n enfrentar juntos este desaf铆o?

Espantar el espanto (Ritual comunitario en clave teatral). Domingos de Junio, Julio y Agosto, 19hs en el CC Barracas. Av. Iriarte 2165 (Barracas) 鈥 CABA. Sinopsis: 芦Seg煤n Byung -Chul Han la humanidad ha perdido los rituales; se ve que este fil贸sofo Sur Coreano no se dio una vuelta por Barracas. Aqu铆, un grupo de vecinos ha decidido encontrarse para testimoniar, amparados en la escucha colectiva, sus experiencias durante lo m谩s crudo de la pandemia del Covid-19. Con sabidur铆a comunitaria hacemos humor del dolor, creyendo que entre muchxs la angustia individual se espanta y se vuelve resiliencia colectiva. 50 vecinos-actores te invitan a ser parte de este ritual禄. Reservas: info@ccbarracas.com.ar

Para ir agendando鈥

El jueves 4 de agosto se estrena El campo luminoso. Una pel铆cula de Cristian Pauls. Sinopsis: El campo luminoso rehace, hoy, el viaje de la expedici贸n sueca de Emil Haeger (1920). A partir de la ruta definida por Tras los senderos indios del r铆o Pilcomayo, la pel铆cula realizada entonces por el contingente sueco en Formosa, se trata de poner en tensi贸n aquel pasado con nuestro recorrido actual. Entonces, 驴Qu茅 otra mirada es posible advertir en el film de Haeger sobre una regi贸n y su poblaci贸n ind铆gena considerados 煤ltimos vestigios de lo que est谩 condenado a desaparecer? Redes: IG: https://www.instagram.com/paulscristian/ F: https://www.facebook.com/cristian.pauls.7

Se viene la Segunda edici贸n del Festival Borges: encuentro 铆ntegramente dedicado a la figura del autor. El Festival Borges es un encuentro digital dedicado 铆ntegramente a la figura y a la obra de Jorge Luis Borges, referente de la literatura universal. Su segunda edici贸n se llevar谩 a cabo del 8 al 12 de agosto, en el marco del 123潞 aniversario del nacimiento del autor. Se emitir谩 en vivo desde el canal de YouTube del festival.

El 11 de agosto In茅s Cuello junto al Quinteto La Grela festejan la nominaci贸n de su 谩lbum Gardel para los premios Carlos Gardel, valga la redundancia. La cita es el jueves, 11 de Agosto, a las 20.30hs. en Caf茅 Berl铆n. Av. San Mart铆n 6656, Villa Devoto, CABA. Leer m谩s sobre In茅s Cuello

Peces Raros regresa a Mar del Plata. Luego del sensacional 茅xito junto a Trueno de Cicuta Remix, Peces Raros emprendi贸 una extensa gira que los est茅 llevando por diferentes puntos del pa铆s tocando siempre a la sala llena, luego de presentaci贸n que dar谩n este fin de semana con entradas agotadas en CABA y antes la presentaci贸n en el Primavera Sound Festival, Peces, regresa con su m煤sica electr贸nica deconstruida a Mar del Plata. S谩bado 13 de agosto 鈥 21hs. Vorterix Club. Entradas a la venta por sistema EY!TICKET y puntos de venta. Ver video de Cicuta (junto a Trueno)

